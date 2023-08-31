فرز البطاقات عبارة عن منهجية تصميم تتمحور حول المستخدم (UCD) تُستخدم على نطاق واسع في تجربة المستخدم (UX) وتصميم الواجهة لفهم وتحليل وتحسين التنظيم العام للمنتجات الرقمية وهيكلها وتنقلها، وخاصة مواقع الويب والتطبيقات. في مجال تجربة المستخدم والتصميم، يعد فرز البطاقات أسلوبًا قويًا لاكتشاف التجميع الأمثل ووضع العلامات وتصنيف المحتوى والوظائف بطريقة تتوافق مع النماذج الذهنية للمستخدمين وتوقعاتهم وتفضيلاتهم. يسمح هذا النهج لمصممي المنتجات ومطوريها بإنشاء واجهات بديهية وسهلة الاستخدام تعمل على تعزيز رضا المستخدم وتعزيز المشاركة وزيادة معدلات التحويل والمساهمة في نهاية المطاف في نجاح المنتج.

في تمرين "فرز البطاقات"، يتم تقديم مجموعة من البطاقات للمستخدمين، تمثل كل منها جزءًا محددًا من المحتوى أو وظيفة داخل التطبيق. ثم يُطلب من المشاركين تنظيم هذه البطاقات في مجموعات أو فئات ذات معنى منطقي بالنسبة لهم، بناءً على فهمهم ومعرفتهم الشخصية وخبرتهم. من خلال ملاحظة كيفية تصنيف المستخدمين للمحتوى وتسميته، يمكن لمحترفي ومطوري تجربة المستخدم جمع رؤى قيمة حول احتياجات المستخدم وتوقعاته ونقاط الضعف، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول بنية المعلومات وبنية التنقل للمنتج.

هناك نوعان أساسيان من فرز البطاقات: فرز البطاقات المفتوحة وفرز البطاقات المغلقة. في Open Card Sorting، يتم منح المستخدمين حرية إنشاء فئاتهم وتسميتها بالشكل الذي يرونه مناسبًا. يعد هذا النهج مفيدًا بشكل خاص خلال المراحل الأولى من التصميم عندما لا يزال يتم تحديد بنية المعلومات وتصنيفها. يوفر Open Card Sorting بيانات ثاقبة حول كيفية قيام المستخدمين بتنظيم المحتوى عقليًا والتسميات التي يفضلونها للفئات. يمكن أن تساعد النتائج المصممين على تحديد الاتجاهات والأنماط الشائعة في إدراك المستخدم، والتي يمكن بعد ذلك ترجمتها إلى بنية متماسكة ونظام تنقل للتطبيق.

في فرز البطاقات المغلقة، يتم توفير فئات محددة مسبقًا للمشاركين، ويتم تكليفهم بتعيين البطاقات لهذه المجموعات المحددة مسبقًا. يتم استخدام فرز البطاقات المغلقة عادةً عندما يكون المصممون قد أنشأوا بالفعل بنية معلومات أولية ويحتاجون إلى التحقق من صحتها أو تحسينها بناءً على تعليقات المستخدمين. هذه الطريقة أقل استكشافية من فرز البطاقات المفتوحة ولكنها يمكن أن توفر رؤى أكثر تركيزًا على جوانب محددة من الهيكل، مثل العلاقة بين الفئات وفعالية التسميات المحددة. ويمكن استخدامه أيضًا لمقارنة الهياكل أو المصطلحات البديلة.

توجد العديد من الاختلافات في منهجية فرز البطاقات، بما في ذلك فرز البطاقات الهجين، الذي يجمع بين عناصر فرز البطاقات المفتوحة والمغلقة، وفرز البطاقات عن بعد، الذي يستفيد من التكنولوجيا الرقمية وأدوات البرمجيات لإجراء التمرين عبر الإنترنت. يتيح هذا التنسيق عبر الإنترنت قدرًا أكبر من المرونة وإمكانية الوصول وقابلية التوسع، مما يمكّن محترفي تجربة المستخدم من جمع الأفكار من مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من المستخدمين. AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تدرك تمامًا أهمية نهج التصميم الذي يركز على المستخدم، ويمكن لبيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) أن تسهل بشكل كبير تنفيذ وتحليل تمارين فرز البطاقات .

لضمان فعالية جلسة فرز البطاقات، من الضروري اختيار وإعداد البطاقات والمشاركين والتعليمات بعناية. على سبيل المثال، يجب أن تكون البطاقات واضحة وموجزة وتمثل المحتوى أو الوظائف التي تجسدها. ينبغي تعيين المشاركين من قاعدة المستخدمين المستهدفين وأن يمتلكوا مزيجًا جيدًا من التركيبة السكانية والخلفيات ومستويات الخبرة. وينبغي أيضًا تزويدهم بتعليمات وتوجيهات واضحة لإكمال التمرين بأكبر قدر ممكن من الدقة والكفاءة.

بمجرد الانتهاء من جلسة فرز البطاقات، يجب تحليل البيانات المجمعة بدقة لتحديد الاتجاهات والأنماط والارتباطات الرئيسية، والتي يمكن أن تؤدي إلى رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ للتصميم. قد يتضمن التحليل مقارنة نتائج مختلف المستخدمين أو المجموعات أو الطرق للكشف عن البيانات الأكثر أهمية وتمثيلاً، وقد يستخدم مزيجًا من التقنيات النوعية والكمية، مثل التحليل العنقودي ومخططات التشعبات ومصفوفات التشابه. من المهم أيضًا مراعاة سياق المستخدمين عند تفسير النتائج وتأكيد الأفكار باستخدام تقنيات UCD الأخرى، مثل اختبار قابلية الاستخدام والاستبيانات والمقابلات، من أجل فهم شامل لتجربة المستخدم.

في الختام، يعد فرز البطاقات طريقة أساسية لتجربة المستخدم والتصميم تساعد في الكشف عن النماذج الذهنية والتوقعات والتفضيلات للمستخدمين فيما يتعلق بتنظيم المنتجات الرقمية وبنيتها وتنقلها. من خلال تنفيذ تقنيات فرز البطاقات بشكل فعال، إلى جانب قوة النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن لمصممي المنتجات والمطورين إنشاء واجهات بديهية تركز على المستخدم وتسعد المستخدمين وتحفز نجاح الأعمال.