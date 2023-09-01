نموذج كانو، الذي وضعه البروفيسور نورياكي كانو في الثمانينيات، هو إطار يستخدم لتحليل وتصنيف متطلبات المستخدم وتفضيلاته وتوقعاته في سياق تصميم المنتج والخدمة. يساعد هذا النموذج المصممين ومديري المنتجات والمطورين في فهم وجهة نظر المستخدم وتحديد أولويات الميزات التي تضيف قيمة إلى تجربة المستخدم الشاملة (UX). فهو يساعد الفرق في كل من عملية التصميم والتطوير لإنشاء التطبيقات التي تلبي توقعات العملاء وتتجاوزها.

يوجد في قلب نموذج كانو خمس فئات من متطلبات المستخدم: الاحتياجات الأساسية، واحتياجات الأداء، واحتياجات الإثارة، والاحتياجات غير المبالية، والاحتياجات العكسية. ترتبط كل فئة بمستويات مختلفة من رضا المستخدم وتأثيرها على تجربة المستخدم الشاملة. يسمح التصنيف للفرق بتحديد أولويات ميزات المنتج وفقًا لقيمتها وأهميتها بالنسبة للعميل. تعد عملية تحديد الأولويات هذه ضرورية لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار (ROI) مع زيادة رضا المستخدم إلى الحد الأقصى.

الاحتياجات الأساسية هي المتطلبات الأساسية التي يتوقعها المستخدمون من منتج أو خدمة. غالبًا ما يتم اعتبار هذه الاحتياجات أمرًا مفروغًا منه، وإذا لم يتم تلبيتها، فإنها تؤدي إلى استياء شديد لدى المستخدم. في منصة AppMaster ، قد تتضمن الاحتياجات الأساسية واجهة سهلة الاستخدام وأمن البيانات وأداء خادم موثوقًا.

تشير احتياجات الأداء إلى الميزات التي تعمل على تحسين وظائف المنتج وتؤثر بشكل مباشر على مستويات رضا المستخدمين. العلاقة بين هذه الاحتياجات ورضا المستخدم خطية، مما يعني أنه مع زيادة الأداء، يزداد رضا المستخدم أيضًا. في سياق AppMaster ، قد تتضمن أمثلة احتياجات الأداء سرعة إنشاء التطبيق وجودة التعليمات البرمجية والتكامل مع خدمات الطرف الثالث.

احتياجات الإثارة هي ميزات قد لا يتوقعها المستخدمون أو حتى يدركونها، ولكنها تعمل على تحسين تجربة المستخدم الإجمالية بشكل كبير عند تنفيذها. تثير هذه الميزات مشاعر إيجابية ولديها القدرة على تمييز منتجك أو خدمتك عن المنافسين. على سبيل المثال، في AppMaster ، يمكن أن تشمل احتياجات الإثارة التحليلات المتقدمة، أو أدوات التعاون في الوقت الفعلي، أو القدرة على تطوير التطبيقات باستخدام التقنيات المتطورة مثل الواقع المعزز (AR) أو الذكاء الاصطناعي (AI).

الاحتياجات المختلفة هي تلك الميزات أو المتطلبات التي لا يعتبرها المستخدمون ضرورية أو ضارة. عادةً لا يكون لدى المستخدمين أي تفضيل قوي فيما يتعلق بهذه العناصر، ولا يؤثر وجودها أو غيابها على رضا المستخدم. قد تختلف هذه الاحتياجات من مستخدم إلى آخر، اعتمادًا على حالة الاستخدام أو التفضيلات الخاصة به. قد يكون لدى بعض مستخدمي منصة AppMaster احتياجات غير مبالية تتعلق بمكونات مرئية معينة أو لغات برمجة محددة.

تشير الاحتياجات العكسية إلى الميزات التي قد تسبب عدم الرضا عند وجودها، ربما بسبب التفضيلات الشخصية أو العوامل الثقافية. يعد تحديد هذه الاحتياجات وتجنبها أمرًا ضروريًا لمنع تنفير العملاء المحتملين. على سبيل المثال، قد يفضل بعض مستخدمي AppMaster تصميمًا بسيطًا أو يعبرون عن كرههم الشديد لميزة ذكاء اصطناعي تنبؤية معينة.

لتطبيق نموذج كانو بشكل فعال، يجب على الفرق الاستفادة من مجموعة من أبحاث المستخدم، وردود الفعل، والتحليل الإحصائي. يمكن أن يؤدي جمع التعليقات من مجموعات المستخدمين المتنوعة من خلال الاستطلاعات والمقابلات واختبار المستخدم إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد الفرق على فهم تفضيلات المستخدم ومتطلباته. إن تحليل هذه البيانات وتصورها في مخطط نموذج Kano يمكّن الفرق من تحديد الميزات الرئيسية وترتيب أولوياتها، وتحسين خريطة طريق المنتج، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

باعتبارها منصة no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة عبر مجالات مختلفة، يمكن لـ AppMaster الاستفادة بشكل كبير من استخدام نموذج Kano لتحسين تجربة المستخدم وتحسينها بشكل مستمر. من خلال دمج تعليقات المستخدمين في عملية التصميم والتطوير، وتحديد أولويات الميزات بناءً على فئات طراز Kano، يمكن AppMaster ضمان بقاء منصتها خطوة للأمام في تلبية احتياجات وتوقعات قاعدة عملائها المتنوعة.

في الختام، يعد نموذج كانو أداة قيمة في مجال تجربة المستخدم والتصميم، حيث يمكّن الفرق من تقييم احتياجات المستخدم وتوقعاته وتفضيلاته لتحديد الأولويات وتركيز جهودهم على ما يهم حقًا في نجاح المنتج. ومن خلال دمج هذا النموذج في عملية التطوير، يمكن للشركات زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وتعزيز رضا المستخدمين، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز ولاء العملاء والنمو.