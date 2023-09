Card Sorting é uma metodologia de design centrado no usuário (UCD) amplamente empregada em experiência do usuário (UX) e design de interface para melhor compreender, analisar e, em última análise, melhorar a organização geral, estrutura e navegação de produtos digitais, especialmente sites e aplicativos. No domínio da experiência e design do usuário, a classificação de cartões é uma técnica poderosa para descobrir o agrupamento, rotulagem e categorização ideal de conteúdo e funções de uma forma que se alinhe com os modelos mentais, expectativas e preferências dos usuários. Essa abordagem permite que designers e desenvolvedores de produtos criem interfaces intuitivas e fáceis de usar que melhoram a satisfação do usuário, aumentam o engajamento, aumentam as taxas de conversão e, em última análise, contribuem para o sucesso do produto.

Em um exercício de classificação de cartões, os usuários recebem um conjunto de cartões, cada um representando um conteúdo ou função específica dentro do aplicativo. Os participantes são então convidados a organizar estes cartões em grupos ou categorias que façam sentido lógico para eles, com base na sua compreensão, conhecimento pessoal e experiência. Ao observar como os usuários categorizam e rotulam o conteúdo, os profissionais e desenvolvedores de UX podem reunir insights valiosos sobre as necessidades, expectativas e pontos problemáticos dos usuários, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas sobre a arquitetura de informações e a estrutura de navegação do produto.

Existem dois tipos principais de classificação de cartões: classificação de cartões aberta e classificação de cartões fechada. No Open Card Sorting, os usuários têm a liberdade de criar suas categorias e nomeá-las como acharem adequado. Esta abordagem é particularmente útil durante os estágios iniciais do projeto, quando a arquitetura da informação e a taxonomia ainda estão sendo definidas. O Open Card Sorting fornece dados perspicazes sobre como os usuários organizam mentalmente o conteúdo e quais rótulos eles preferem para as categorias. Os resultados podem ajudar os designers a identificar tendências e padrões comuns na cognição do usuário, que podem então ser traduzidos em uma estrutura coerente e um sistema de navegação para o aplicativo.

No Closed Card Sorting, categorias predefinidas são fornecidas aos participantes, e eles têm a tarefa de atribuir os cartões a esses grupos pré-estabelecidos. A classificação fechada de cartões é normalmente empregada quando os designers já estabeleceram uma arquitetura de informações preliminar e precisam validá-la ou refiná-la com base no feedback do usuário. Este método é menos exploratório que o Open Card Sorting, mas pode fornecer insights mais focados em aspectos específicos da estrutura, como a relação entre categorias e a eficácia de determinados rótulos. Também pode ser utilizado para comparar estruturas ou terminologias alternativas.

Existem muitas variações da metodologia de classificação de cartões, incluindo a classificação híbrida de cartões, que combina elementos de classificação de cartões aberta e fechada, e a classificação remota de cartões, que utiliza tecnologia digital e ferramentas de software para conduzir o exercício on-line. Este formato online permite maior flexibilidade, acessibilidade e escalabilidade, permitindo que os profissionais de UX reúnam insights de uma gama mais ampla e diversificada de usuários.

Para garantir a eficácia de uma sessão de Card Sorting, é crucial selecionar e preparar cuidadosamente os cartões, participantes e instruções. Por exemplo, os cartões devem ser claros, concisos e representativos do conteúdo ou das funções que incorporam. Os participantes devem ser recrutados a partir da base de usuários-alvo e possuir uma boa combinação de dados demográficos, históricos e níveis de especialização. Eles também devem receber instruções e orientações claras para concluir o exercício da maneira mais precisa e eficiente possível.

Assim que a sessão de classificação de cartões for concluída, os dados coletados devem ser analisados ​​minuciosamente para identificar as principais tendências, padrões e correlações, que podem levar a insights e recomendações acionáveis ​​para o design. A análise pode envolver a comparação dos resultados de vários utilizadores, grupos ou métodos para descobrir os dados mais significativos e representativos, e pode empregar uma combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, tais como análise de agrupamento, dendrogramas e matrizes de similaridade. Também é crucial considerar o contexto dos usuários ao interpretar as descobertas e corroborar os insights com outras técnicas de UCD, como testes de usabilidade, pesquisas e entrevistas, para uma compreensão holística da experiência do usuário.

Concluindo, Card Sorting é um método essencial de Experiência e Design do Usuário que ajuda a revelar os modelos mentais, expectativas e preferências dos usuários em relação à organização, estrutura e navegação de produtos digitais. Ao implementar técnicas de classificação de cartões de forma eficaz, os designers e desenvolvedores de produtos podem criar interfaces intuitivas e focadas no usuário que encantam os usuários e impulsionam o sucesso dos negócios.