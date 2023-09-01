لوحة المزاج، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، هي أداة مرئية يستخدمها المصممون والمطورون لنقل الجو العام والنغمة العاطفية والاتجاه الأسلوبي لمنتج أو مشروع. الغرض من Mood Board هو إنشاء لغة مرئية متماسكة تعكس تجربة المستخدم المقصودة، وتوجيه عملية التصميم طوال دورة حياة التطوير. يساعد استخدام Mood Board على ضمان توافق العملاء وأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق في فهم وتوقع نتائج التصميم النهائية. باعتباري خبيرًا في تطوير البرمجيات وأعمل في منصة AppMaster no-code ، سأقدم تعريفًا شاملاً وشرحًا لأهميته ومكوناته واستراتيجيات التنفيذ في مجال تجربة المستخدم والتصميم.

في البداية، ظهرت Mood Boards في العديد من الصناعات الإبداعية مثل التصميم الداخلي والأزياء والإعلان كوسيلة لجمع وعرض الإلهامات والأنسجة والمواد ولوحات الألوان المختلفة. وبمرور الوقت، وجدت Mood Boards أيضًا مكانها في مجالات تجربة المستخدم والتصميم، حيث تعمل كأدوات قيمة في تحديد وتوصيل الجوانب المرئية والوظيفية والعاطفية لمنتجات البرمجيات والتجارب الرقمية.

وفقًا للأبحاث، فإن استخدام Mood Board في تجربة المستخدم ومشاريع التصميم يمكن أن يعزز بشكل كبير الإبداع والتعاون والكفاءة. أفاد ما يقرب من 83% من المصممين أن لوحات المزاج هي جزء أساسي من عملية التصميم الخاصة بهم، مع 70% يزعمون أنها تزيد من كفاءتهم من خلال مساعدتهم على اتخاذ القرارات بسرعة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن لوحة المزاج المصممة جيدًا تمهد الطريق لتجربة مستخدم متماسكة، حيث يصنف 65% من المستهلكين الاتساق البصري كأحد الأولويات القصوى عند التفاعل مع المنتجات الرقمية.

في سياق AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، تلعب Mood Boards دورًا حاسمًا في تشكيل تجربة المستخدم الشاملة وجماليات التطبيقات التي تم إنشاؤها. من خلال تحديد اللغة المرئية، وأنظمة الألوان، والطباعة، وتفضيلات التخطيط، والعناصر الرسومية، تضع لوحة المزاج الأساس الذي يتم عليه إنشاء جميع مكونات التطبيق. ويضمن ذلك تجربة مستخدم موحدة عبر منصات مختلفة، مع التزام الكود المصدري الذي تم إنشاؤه وأصول التطبيق بإرشادات Mood Board، مما يضمن مظهرًا ومظهرًا متسقين.

تتكون لوحة المزاج الشاملة من عدة عناصر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

لوحات الألوان: مجموعة من الألوان الأساسية والثانوية لعناصر الواجهة والنص والخلفيات والمكونات المرئية الأخرى، تعكس النغمة العاطفية المرغوبة والهوية البصرية للمنتج.

الطباعة: تحديدات الخط وأنماط الخطوط للعناوين والنص الأساسي وعناصر واجهة المستخدم، مع الاهتمام بسهولة القراءة وإمكانية الوصول والتسلسل الهرمي المرئي.

الصور: مجموعة من الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والأيقونات وتصورات البيانات التي تنقل جوهر المنتج وتدعم توصيل ميزاته وفوائده.

القوام والأنماط: الخلفيات والتراكبات والعناصر المرئية الأخرى التي تساهم في الإحساس بالعمق واللمس والجو العام لتجربة المستخدم.

تفضيلات التخطيط: الترتيبات العامة للمحتوى وعناصر واجهة المستخدم، بما في ذلك أنظمة الشبكة وأنماط التنقل ومبادئ التسلسل الهرمي المرئي لتسهيل تفاعلات المستخدم واستهلاك المعلومات.

أمثلة ملهمة: لقطات شاشة أو رسومات تخطيطية أو نماذج بالحجم الطبيعي للمنتجات أو مواقع الويب أو التطبيقات الحالية التي تجسد الخصائص الجمالية أو الوظيفية المطلوبة للمنتج النهائي.

لإنشاء لوحة مزاجية لمشروع تجربة المستخدم والتصميم، ابدأ بجمع الإلهام من مصادر مختلفة مثل مدونات التصميم أو المنصات أو حتى عناصر التصميم المادي. ثم قم بتنقيح المواد المجمعة عن طريق تحديد فقط تلك التي تتوافق مع أهداف المشروع وتجربة المستخدم المطلوبة. قم بتنظيم هذه العناصر بطريقة متماسكة وجذابة بصريًا، إما رقميًا (باستخدام برامج التصميم أو أدوات متخصصة عبر الإنترنت) أو ماديًا (على لوحة معلقة أو حائط). بمجرد اكتمال Mood Board، استخدمه لتوجيه قرارات التصميم في جميع أنحاء المشروع وضمان التوافق عبر الفريق ومع أصحاب المصلحة والعملاء.

باختصار، تعد لوحة المزاج أداة قيمة في مجال تجربة المستخدم والتصميم، مما يسهل التواصل والتعاون والاتساق في العملية الإبداعية. فهو ينشئ لغة مرئية تُرشد تصميم المنتجات الرقمية وتطويرها، مثل التطبيقات التي تم إنشاؤها على منصة AppMaster no-code. من خلال دمج Mood Boards في سير العمل، يمكن للمصممين والمطورين تعزيز كفاءتهم وإبداعهم والتماسك العام لمشاريعهم، وبالتالي تقديم تجربة مستخدم أفضل للمستخدمين النهائيين.