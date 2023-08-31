عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA)

في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تشير عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA) إلى عنصر تصميم، عادةً ما يكون زرًا أو رابطًا، والذي يطالب المستخدمين باتخاذ إجراءات محددة كجزء من تفاعلهم مع تطبيق برمجي أو موقع ويب أو أو الواجهة الرقمية تلعب عبارات الحث على اتخاذ إجراء دورًا حاسمًا في زيادة تفاعل المستخدم والتحويلات والرضا العام عن التطبيق أو موقع الويب. الهدف الأساسي من CTA هو توجيه المستخدمين نحو النتيجة المرجوة، مثل إجراء عملية شراء، أو التسجيل للحصول على حساب، أو تنزيل مستند تقني، أو الاتصال بالدعم.

وفقًا لبحث أجرته Hubspot، تساهم عبارات الحث على اتخاذ إجراء في زيادة معدل التحويل إذا كانت مصممة جيدًا وموضوعة بشكل استراتيجي. أظهرت الدراسات أن عبارات الحث على اتخاذ إجراء الشخصية يمكنها تحويل ما يصل إلى 202% أفضل من العبارات العامة. يوضح هذا أهمية الدراسة المتأنية عند دمج عبارات الحث على اتخاذ إجراء في تجربة المستخدم وعملية التصميم.

تساهم عدة عوامل في فعالية CTA في سياق تجربة المستخدم والتصميم. وتشمل هذه العوامل:

1. الموضع: يمكن أن يكون لموقع CTA على صفحة الويب أو واجهة التطبيق تأثير كبير على فعاليته بشكل عام. يمكن أن يؤدي وضع CTA في الجزء المرئي من الصفحة إلى زيادة مستوى الرؤية وتسهيل العثور على المستخدمين. ومع ذلك، من الممكن أيضًا وضع عبارات الحث على اتخاذ إجراء في سياق المحتوى أو بعد أجزاء رئيسية من المعلومات، مما يضمن حصول المستخدمين على فرصة ليصبحوا على اطلاع أو تفاعل قبل مطالبتهم باتخاذ إجراء.

2. التصميم: يلعب المظهر المرئي للدعوة إلى اتخاذ إجراء دورًا أساسيًا في جذب انتباه المستخدمين وتوجيههم للتفاعل معه. يمكن أن يؤثر اختيار اللون والطباعة والحجم والشكل بشكل كبير على فعالية CTA. يجب أن تبرز عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA) المصممة جيدًا عن العناصر الأخرى التي تظهر على الشاشة وأن تنقل إحساسًا بالإلحاح أو الأهمية.

3. كتابة الإعلانات: اللغة المستخدمة في CTA أمر بالغ الأهمية لإقناع المستخدمين باتخاذ الإجراء المطلوب. يمكن أن يساعد الإسهاب الواضح والموجز والموجه نحو العمل في جعل عبارة CTA أكثر إقناعًا. يمكن أن يؤدي دمج الإلحاح، مثل "عرض لفترة محدودة" أو التخصيص، مثل "احصل على دليلك المجاني"، إلى زيادة احتمالية تفاعل المستخدمين مع CTA.

4. الملاءمة: يكون CTA الناجح وثيق الصلة بالمحتوى أو السياق الذي تم وضعه فيه. يجب أن يكون CTA مرتبطًا بالمهمة أو الهدف الحالي للمستخدم داخل التطبيق أو موقع الويب ويجب أن يتوافق مع احتياجاته وتوقعاته. على سبيل المثال، يجب وضع عبارة CTA تطالب المستخدمين "معرفة المزيد" حول منتج أو ميزة معينة بالقرب من وصف هذا المنتج أو الميزة.

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لمزيد من توضيح مفهوم عبارات الحث على اتخاذ إجراء، فكر في نموذج تطبيق للتجارة الإلكترونية تم إنشاؤه باستخدام AppMaster. يمكن لزر "أضف إلى سلة التسوق" الموضوع بشكل استراتيجي أن يرشد المستخدمين إلى إكمال عملية الشراء بعد تصفح المنتجات، بينما يمكن لرابط "الاشتراك في النشرة الإخبارية" أن يشجع المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بأحدث المنتجات والمبيعات. ومن خلال دمج عبارات الحث على اتخاذ إجراء ذات الصلة، يمكن لتطبيق التجارة الإلكترونية أن يولد تحويلات أعلى، ورضا المستخدم، والمشاركة الشاملة.

في الختام، تعد الدعوة إلى العمل (CTA) عنصرًا حيويًا في عملية تجربة المستخدم والتصميم. تعمل عبارات الحث على اتخاذ إجراء الفعالة على توجيه المستخدمين نحو النتائج المرجوة وتساهم بشكل كبير في النجاح الشامل للتطبيق أو موقع الويب. لإنشاء عبارات حث على اتخاذ إجراء مقنعة، يجب على مصممي تجربة المستخدم التفكير في موضعها وتصميمها وإسهابها وأهميتها. توفر منصات مثل AppMaster أدوات قيمة لإنشاء عبارات الحث على اتخاذ إجراء جذابة بصريًا وعالية الأداء وتبسيط عملية تطوير التطبيقات، وتمكين المطورين والشركات من تحقيق النجاح في المشهد الرقمي.