Card Sorting è una metodologia di progettazione centrata sull'utente (UCD) ampiamente utilizzata nell'esperienza utente (UX) e nella progettazione dell'interfaccia per comprendere, analizzare e infine migliorare l'organizzazione complessiva, la struttura e la navigazione dei prodotti digitali, in particolare siti Web e applicazioni. Nel campo dell'esperienza utente e del design, il Card Sorting è una tecnica potente per scoprire il raggruppamento, l'etichettatura e la categorizzazione ottimali di contenuti e funzioni in modo da allinearsi ai modelli mentali, alle aspettative e alle preferenze degli utenti. Questo approccio consente ai progettisti e agli sviluppatori di prodotti di creare interfacce intuitive e di facile utilizzo che migliorano la soddisfazione degli utenti, aumentano il coinvolgimento, aumentano i tassi di conversione e, in definitiva, contribuiscono al successo del prodotto.

In un esercizio di ordinamento delle carte, agli utenti viene presentata una serie di carte, ciascuna delle quali rappresenta un contenuto o una funzione specifica all'interno dell'applicazione. Ai partecipanti viene quindi chiesto di organizzare queste carte in gruppi o categorie che abbiano un senso logico per loro, in base alla loro comprensione, conoscenza personale ed esperienza. Osservando il modo in cui gli utenti classificano ed etichettano i contenuti, i professionisti e gli sviluppatori UX possono raccogliere preziose informazioni sulle esigenze, le aspettative e i punti critici degli utenti, consentendo loro di prendere decisioni più informate sull'architettura delle informazioni e sulla struttura di navigazione del prodotto.

Esistono due tipi principali di Card Sorting: Open Card Sorting e Closed Card Sorting. In Open Card Sorting, gli utenti hanno la libertà di creare le proprie categorie e nominarle come meglio credono. Questo approccio è particolarmente utile durante le prime fasi della progettazione quando l'architettura dell'informazione e la tassonomia sono ancora in fase di definizione. Open Card Sorting fornisce dati approfonditi su come gli utenti organizzano mentalmente il contenuto e quali etichette preferiscono per le categorie. I risultati possono aiutare i progettisti a identificare tendenze e modelli comuni nella cognizione dell'utente, che possono poi essere tradotti in una struttura coerente e in un sistema di navigazione per l'applicazione.

Nel Closed Card Sorting, ai partecipanti vengono fornite categorie predefinite e loro hanno il compito di assegnare le carte a questi gruppi prestabiliti. Il Closed Card Sorting viene generalmente utilizzato quando i progettisti hanno già stabilito un'architettura informativa preliminare e devono convalidarla o perfezionarla in base al feedback degli utenti. Questo metodo è meno esplorativo dell'Open Card Sorting ma può fornire approfondimenti più mirati su aspetti specifici della struttura, come la relazione tra le categorie e l'efficacia di determinate etichette. Può anche essere utilizzato per confrontare strutture o terminologie alternative.

Esistono molte varianti della metodologia Card Sorting, incluso l'Hybrid Card Sorting, che combina elementi di Open e Closed Card Sorting, e Remote Card Sorting, che sfrutta la tecnologia digitale e strumenti software per condurre l'esercizio online. Questo formato online consente maggiore flessibilità, accessibilità e scalabilità, consentendo ai professionisti UX di raccogliere approfondimenti da una gamma più ampia e diversificata di utenti.

Per garantire l'efficacia di una sessione di Card Sorting, è fondamentale selezionare e preparare attentamente le carte, i partecipanti e le istruzioni. Ad esempio, le carte dovrebbero essere chiare, concise e rappresentative del contenuto o delle funzioni che incarnano. I partecipanti dovrebbero essere reclutati dalla base di utenti target e possedere un buon mix di dati demografici, background e livelli di competenza. Dovrebbero inoltre ricevere istruzioni e indicazioni chiare per completare l’esercizio nel modo più accurato ed efficiente possibile.

Una volta completata la sessione di Card Sorting, i dati raccolti dovrebbero essere analizzati a fondo per identificare tendenze, modelli e correlazioni chiave, che possono portare a informazioni utili e raccomandazioni per la progettazione. L'analisi può comportare il confronto dei risultati di vari utenti, gruppi o metodi per scoprire i dati più significativi e rappresentativi e può impiegare una combinazione di tecniche qualitative e quantitative, come analisi di cluster, dendrogrammi e matrici di somiglianza. È inoltre fondamentale considerare il contesto degli utenti quando si interpretano i risultati e corroborare le intuizioni con altre tecniche UCD, come test di usabilità, sondaggi e interviste, per una comprensione olistica dell’esperienza dell’utente.

In conclusione, Card Sorting è un metodo essenziale di User Experience e Design che aiuta a rivelare i modelli mentali, le aspettative e le preferenze degli utenti riguardo all'organizzazione, alla struttura e alla navigazione dei prodotti digitali. Implementando in modo efficace le tecniche di Card Sorting, i progettisti e gli sviluppatori di prodotto possono creare interfacce intuitive e incentrate sull'utente che soddisfano gli utenti e favoriscono il successo aziendale.