Card Sorting ist eine benutzerzentrierte Design-Methodik (UCD), die in den Bereichen User Experience (UX) und Interface-Design weit verbreitet ist, um die Gesamtorganisation, Struktur und Navigation digitaler Produkte, insbesondere Websites und Anwendungen, besser zu verstehen, zu analysieren und letztendlich zu verbessern. Im Bereich User Experience & Design ist Card Sorting eine leistungsstarke Technik, um die optimale Gruppierung, Kennzeichnung und Kategorisierung von Inhalten und Funktionen zu ermitteln, die den mentalen Modellen, Erwartungen und Vorlieben der Benutzer entspricht. Dieser Ansatz ermöglicht es Produktdesignern und -entwicklern, intuitive, benutzerfreundliche Schnittstellen zu erstellen, die die Benutzerzufriedenheit steigern, das Engagement steigern, die Konversionsraten erhöhen und letztendlich zum Erfolg des Produkts beitragen.

Bei einer Übung zum Sortieren von Karten wird den Benutzern ein Satz Karten präsentiert, von denen jede einen bestimmten Inhalt oder eine bestimmte Funktion innerhalb der Anwendung darstellt. Anschließend werden die Teilnehmer gebeten, diese Karten in Gruppen oder Kategorien zu ordnen, die für sie auf der Grundlage ihres Verständnisses, ihres persönlichen Wissens und ihrer Erfahrung logisch sinnvoll sind. Durch die Beobachtung, wie Benutzer den Inhalt kategorisieren und kennzeichnen, können UX-Experten und Entwickler wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse, Erwartungen und Schwachstellen der Benutzer gewinnen und so fundiertere Entscheidungen über die Informationsarchitektur und Navigationsstruktur des Produkts treffen.

Es gibt zwei Hauptarten der Kartensortierung: die offene Kartensortierung und die geschlossene Kartensortierung. Beim Open Card Sorting haben Benutzer die Freiheit, ihre Kategorien zu erstellen und sie nach eigenem Ermessen zu benennen. Dieser Ansatz ist besonders in den frühen Phasen des Entwurfs nützlich, wenn die Informationsarchitektur und Taxonomie noch definiert werden. Open Card Sorting liefert aufschlussreiche Daten darüber, wie Benutzer den Inhalt mental organisieren und welche Labels sie für die Kategorien bevorzugen. Die Ergebnisse können Designern dabei helfen, gemeinsame Trends und Muster in der Benutzerwahrnehmung zu identifizieren, die dann in eine kohärente Struktur und ein Navigationssystem für die Anwendung übersetzt werden können.

Beim Closed Card Sorting werden den Teilnehmern vordefinierte Kategorien zur Verfügung gestellt und sie haben die Aufgabe, die Karten diesen vorab festgelegten Gruppen zuzuordnen. Closed Card Sorting wird typischerweise dann eingesetzt, wenn Designer bereits eine vorläufige Informationsarchitektur erstellt haben und diese auf der Grundlage von Benutzerfeedback validieren oder verfeinern müssen. Diese Methode ist weniger explorativ als Open Card Sorting, kann aber gezieltere Einblicke in bestimmte Aspekte der Struktur liefern, wie etwa die Beziehung zwischen Kategorien und die Wirksamkeit bestimmter Labels. Es kann auch zum Vergleich alternativer Strukturen oder Terminologien verwendet werden.

Es gibt viele Variationen der Card-Sorting-Methodik, darunter das Hybrid-Card-Sorting, das Elemente des offenen und geschlossenen Card-Sorting kombiniert, und das Remote-Card-Sorting, das digitale Technologie und Softwaretools nutzt, um die Übung online durchzuführen. Dieses Online-Format ermöglicht eine größere Flexibilität, Zugänglichkeit und Skalierbarkeit und ermöglicht es UX-Experten, Erkenntnisse von einem breiteren und vielfältigeren Benutzerkreis zu sammeln. AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, ist sich der Bedeutung eines benutzerzentrierten Designansatzes voll bewusst und seine umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) kann die Implementierung und Analyse von Card Sorting-Übungen erheblich erleichtern .

Um die Wirksamkeit einer Card Sorting-Sitzung sicherzustellen, ist es wichtig, die Karten, Teilnehmer und Anweisungen sorgfältig auszuwählen und vorzubereiten. Beispielsweise sollten Karten klar, prägnant und repräsentativ für den Inhalt oder die Funktionen sein, die sie verkörpern. Die Teilnehmer sollten aus der Zielbenutzerbasis rekrutiert werden und über eine gute Mischung aus Demografie, Hintergrund und Fachwissen verfügen. Sie sollten außerdem klare Anweisungen und Anleitungen erhalten, um die Übung so genau und effizient wie möglich durchzuführen.

Sobald die Card Sorting-Sitzung abgeschlossen ist, sollten die gesammelten Daten gründlich analysiert werden, um wichtige Trends, Muster und Korrelationen zu identifizieren, die zu umsetzbaren Erkenntnissen und Empfehlungen für das Design führen können. Die Analyse kann den Vergleich der Ergebnisse verschiedener Benutzer, Gruppen oder Methoden umfassen, um die aussagekräftigsten und repräsentativsten Daten zu ermitteln, und es kann eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Techniken wie Clusteranalyse, Dendrogrammen und Ähnlichkeitsmatrizen eingesetzt werden. Für ein ganzheitliches Verständnis der Benutzererfahrung ist es außerdem wichtig, bei der Interpretation der Ergebnisse den Kontext der Benutzer zu berücksichtigen und die Erkenntnisse mit anderen UCD-Techniken wie Usability-Tests, Umfragen und Interviews zu untermauern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Card Sorting eine wesentliche User Experience- und Designmethode ist, die dabei hilft, die mentalen Modelle, Erwartungen und Vorlieben der Benutzer in Bezug auf die Organisation, Struktur und Navigation digitaler Produkte aufzudecken. Durch die effektive Implementierung von Card-Sorting-Techniken in Verbindung mit der Leistungsfähigkeit der AppMaster no-code Plattform können Produktdesigner und Entwickler benutzerorientierte, intuitive Schnittstellen erstellen, die Benutzer begeistern und den Geschäftserfolg vorantreiben.