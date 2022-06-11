يبذل الأشخاص الذين يعملون في الموارد البشرية الكثير من الجهد. إنهم مسؤولون عن كل شيء ، من تعيين موظفين جدد وتدريبهم إلى ضمان اتباع السياسات وإدارتها. يمتلك موظفو الموارد البشرية موهبة التحدث إلى مجموعة واسعة من موظفي الشركة. من المتوقع أن تظهر المواهب بكفاءة ، خاصة في حالات الطوارئ. أنت تقود جهودك لإنشاء خطط استمرارية أعمال الموارد البشرية وتساعد موظفيك على التكيف مع العمل عن بعد. يؤثر موظفو الموارد البشرية بشكل كبير على موهبة أي شركة. قد يعني وجود مجموعة واسعة من المسؤوليات في بعض الأحيان المزيد من المهام اليدوية. شقت حركة "افعل ذلك بنفسك" طريقها إلى الموارد البشرية. المزيد والمزيد من المتخصصين في الموارد البشرية يحققون وجودهم بدون رمز ، وهو تطبيق منخفض الكود لا يتطلب الكثير من المعرفة بالبرمجة.

باستخدام منصات تطوير البرامج منخفضة التعليمات البرمجية هذه ، يمكن للموارد البشرية وموظفي التوظيف القيام بعمل "المطورين". يتيح ذلك للموارد البشرية التخلص من جداول البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً واستبدالها بمهام سير العمل التي تظهر المواهب. يقوم ببناء مواقع وظائف الموارد البشرية الخاصة به ، وإنشاء لوحات تحكم لتحليلات المواهب ، وإجراء الاستطلاعات ، ثم العمليات يدويًا. يمكن للموارد البشرية تجنب أوقات الانتظار الطويلة لموظفي تكنولوجيا المعلومات المرهقين في كثير من الأحيان من خلال صنع برامجه. كما أنه يتجنب التكاليف الباهظة لتوظيف مستشارين أو موردين خارجيين.

كيفية إنشاء تطبيق منخفض التعليمات البرمجية لإدارة مهام الموارد البشرية الخاصة بك

تعمل منصات التطوير الفعالة منخفضة التعليمات البرمجية على تسهيل تصميم التطبيقات عن طريق إخفاء الكود الأساسي. المنطق وراء واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك سحب الأشياء وإفلاتها. هذه المنصات تتعامل مع كل الأعمال الشاقة وراء الكواليس. يمكن للمطور المواطن التركيز على البرنامج بنفسه والتأكد من رضا العملاء. يجب على الشركة التي تبنت تقنية "عدم وجود رمز" مراعاة هذه القواعد التسعة عند إنشاء التطبيقات دون استخدام الكود:

اختر النظام الأساسي الصحيح

اختر نظامًا يتيح لك القيام بأي شيء دون وجود أي رمز. يحتوي على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ويتيح لك إضافة ميزات معقدة عن طريق سحب المكونات وإفلاتها حول مساحة العمل. أيضًا ، يجب أن تكون قادرة على النمو لتلبية أي احتياجات مستقبلية. إذا كانت تستضيف تطبيقاتك ، فيجب أن تكون سريعة وموثوقة.

اكتشف ما هي أهدافك

قبل أن تبدأ في إنشاء تطبيق ، فكر في سبب قيامك بذلك وكيف سيساعد عملك. الهدف هو الحصول على صورة واضحة لكيفية عمل التطبيقات منذ البداية. سيكون من المفيد أيضًا أن تكون لديك فكرة واضحة عن كيفية ملاءمة التطبيق للأهداف والخطط الأكبر لمؤسستك. سيساعدك هذا في تحديد مكان تشغيل هذه التطبيقات لعملك.

انظر إلى مكانك حيث ستعمل

حتى إذا كنت تقوم بالتبديل إلى منصات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية ولا تتطلب ترميزًا ، فلا تزال بحاجة إلى التفكير في البيئة الأكبر التي ستتقدم فيها الأنظمة الأساسية الجديدة. قد يحتاج التطوير أيضًا إلى إنشاء رمز مخصص أو إعداد أنظمة مختلفة لبعض التطبيقات.

جمهور

يعد إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي لا يريدها العملاء أو لا يستخدمونها مضيعة للوقت. اكتشف من هم المستخدمون وماذا يريدون وماذا يفكرون في منتجك.

كن سريعا

هذا يسهل على الشركات التغيير وتلبية احتياجات عملائها. انتبه إلى كل من الأمان واتباع القواعد. بعض هذه الأساليب هي التشفير وإدارة الحقوق.

مراقبة كل شيء

على الرغم من أن جميع عمليات الترميز تتم من وراء الكواليس ، فلا تزال هناك حاجة إلى اختبار تقنية بدون رمز أو رمز منخفض قبل أن يتمكن المستخدمون النهائيون من استخدامها. هذا صحيح لكل من التحديث الأول وأي تحديثات تأتي بعده. عندما لا يكون المنتج جيدًا بما يكفي ، فإنه يجعل الناس أكثر انزعاجًا ، ويكلف إصلاحه أكثر ، ويؤثر على سمعة الشركة.

ابحث عن بعض المطورين الجيدين

على الرغم من أن فكرة "مطور المواطن" هي نقطة بيع كبيرة للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية ، إلا أن هذا لا يعني أن كل شخص يجب أن يكون قادرًا على بناء منصته الافتراضية. سيحصل الأشخاص على أقصى استفادة من هذه الأنظمة الأساسية إذا كانوا يعرفون الكثير عن البيئة التشغيلية التي سيتم استخدام التطبيقات فيها. لا يمكن لأي منظمة تحقيق أقصى استفادة من ميزانيات تكنولوجيا الموارد البشرية منخفضة الكود. ومع ذلك ، فإن هذا الذي يمكنه القيام بذلك سيكسب الكثير ، سواء كانوا يصنعون تطبيقات لمستخدمي الأعمال الداخلية أو المستهلكين خارج الشركة. هذا يعني أن الشركات الجاهزة للتحول إلى التكنولوجيا لديها خيارات أكثر من أي وقت مضى.

لماذا يجب على إدارات الموارد البشرية استخدام أداة لا تحتاج إلى تشفير؟

يعد استخدام الأدوات التي لا تتطلب الترميز طريقة شائعة للتطوير لتسريع عملية التقدم لوظيفة الموارد البشرية. لكن قد يتساءل الكثير من الناس لماذا يجب عليك استخدام نظام لا يحتاج إلى ترميز بدلاً من شراء تطبيق منخفض الكود تم إنشاؤه بالفعل أو توظيف المزيد من المطورين.

كلفة

من المحتمل أن يكون الاستثمار في نظام أساسي لا يتطلب ترميزًا أرخص من شراء البرامج ، كما أنه سيوفر المال على تكلفة رواتب المهندسين لتصميم أو تشغيل أنظمة فردية.

التخصيص

قد لا يحتوي برنامج الموارد البشرية منخفض الكود على الميزة التي تحتاجها أكثر أو العديد من الميزات التي لا تحتاجها. عندما تستخدم حلاً لا يتطلب ترميزًا ، فإنك تقرر الأجزاء التي تدخل في مهام سير عملك.

إستعمال

قد تكون البرامج التي تم إنشاؤها مسبقًا لتوظيف الموارد البشرية باهظة الثمن وعادة ما يتم استخدامها في قسم واحد فقط. عندما تستخدم نظامًا لا يحتاج إلى ترميز ، يمكنك استخدام الأدوات لأشياء مختلفة في المؤسسة. عادةً ما تختار إدارات الموارد البشرية في الشركات الصغيرة البرامج ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تلبي احتياجاتها في الوقت الحالي. ولكن عندما تبدأ الشركة في النمو ، اكتشفوا أن النظام الأساسي إما لا يمكنه التعامل معهم أو يكلف أكثر مما اعتقدوا. الأدوات التي لا تحتاج إلى ترميز مرنة للغاية ويمكن أن تنمو كما يفعل فريقك.

يستخدم لتكنولوجيا الموارد البشرية

لنلقِ نظرة على بعض المواقف التي تكون فيها أدوات عدم وجود رمز خيارًا ممتازًا للموارد البشرية (HR).

على متن الطائرة

يمكنك القيام بذلك باستخدام برنامج بدون رمز يتيح لك إعداد ردود بريد إلكتروني آلية ، وتحديد من الذي يجب أن يحصل على كل نموذج مقدم ومكان تخزينه ، وإعداد رسائل بريد إلكتروني آلية تكون جزءًا من ميزانيات تكنولوجيا الموارد البشرية.

طلبات الإجازات وفواتير لأشياء مختلفة

إذا لم يكن لديك الأداة المناسبة ، فقد يكون من الصعب تتبع مطالب الناس للإجازة. إذا كان لديك نظام سحب وإفلات قائم على واجهة المستخدم الرسومية ، فلن يستغرق الأمر سوى بضع نقرات بالماوس لإعداد عملية الموافقة.

أسئلة وأجوبة

ما هي حالة الاستخدام الشائعة لعدم وجود رمز في الموارد البشرية؟

إدارة التوظيف هي حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لعدم وجود رمز في الموارد البشرية. لوحة الوظائف أو صفحة الوظائف هي التقنية الرئيسية التي لا تحتوي على كود ومنخفضة الكود حيث يعمل فريق التوظيف. ومع ذلك ، لا يعمل القائمون بالتوظيف عادةً على صنع هذه الموارد. عند استخدام نظام أساسي لا يحتاج إلى ترميز ، فمن السهل تغيير تخطيط موقع الويب أو إضافة محتوى جديد دون الاتصال بفريق التطوير منخفض التعليمات البرمجية. أيضًا ، يمكن تحسين عملية التقدم لوظيفة بأكملها بواسطة فريق الموارد البشرية في شركتك ، الذي يعرفها جيدًا.

كيف تبني نظام إدارة الموارد البشرية؟

نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) عبارة عن مجموعة من الحلول البرمجية المستخدمة لتحسين وأتمتة إدارة الموارد البشرية للمؤسسة والأنشطة المتعلقة بهذه الموارد على مدار دورة حياة الموظف بأكملها.

ضع أهداف المشروع

قم بإنشاء خريطة لكيفية قيام شركتك بأعمالها.

اكتشف كيف يمكنك تحسين طريقة عمل الشركة.

ضع خطة لمشروع HR-MS الخاص بك والتي ستستمر لفترة طويلة.

كيف تصنع منصة بدون كود؟

باستخدام نظام أساسي لا يتطلب ترميزًا ، يمكنك إنشاء ميزات عن طريق سحب الوحدات النمطية وإفلاتها بترتيب منطقي. ليست هناك حاجة للبرمجة لأن كل شيء قد تم صنعه بالفعل أو عرضه في شكل رسومي. الآن ، كل ما عليك فعله هو السحب والإسقاط وتجميع الأجزاء معًا! يمكن لأي شخص إنشاء تطبيقه في ثلاث خطوات سهلة فقط.

تمتع بمظهر جميل على المنصة

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ما هي البرامج التي يستخدمها متخصصو الموارد البشرية؟

لا تحتاج إلى الضغط لإنشاء تطبيقات بسيطة تعالج الموارد البشرية المليئة بالميزات. استخدم منصة AppMaster بدون كود! يمكن للمديرين وغيرهم من متخصصي الموارد البشرية في الأعمال إنشاء برامج ويب بسهولة بمساعدة أدوات التأشير والنقر البسيطة الخاصة بـ AppMaster ، حتى لو لم يسبق لهم إنشاء تطبيق من قبل. باستخدام AppMaster لإنشاء تطبيقات إدارة الموارد البشرية ، يمكنك تقليل المهام اليدوية على الفور ومنح كل فرد في قسم الموارد البشرية لديك مزيدًا من الحرية.