Osoby pracujące w dziale HR wkładają wiele wysiłku. Odpowiadają za wszystko, od zatrudniania i szkolenia nowych pracowników po zapewnienie przestrzegania i zarządzania polityką. Pracownicy HR posiadają talent do rozmawiania z szerokim gronem pracowników firmy. Oczekuje się, że będziesz sprawnie wykazywał się talentem, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Prowadzisz działania mające na celu stworzenie planów ciągłości biznesowej HR i pomagasz pracownikom dostosować się do telepracy. Pracownicy działu kadr robią znacząco wpływają na talent każdej firmy. Posiadanie szerokiego zakresu obowiązków może czasem oznaczać więcej zadań manualnych. Ruch "zrób to sam" przedostał się do HR. Coraz więcej specjalistów HR dokonuje swojego istnienia za pomocą no-code, aplikacji o niskim kodzie, która nie wymaga dużej wiedzy programistycznej.

Dzięki tym platformom do tworzenia oprogramowania o niskim kodzie, pracownicy działu kadr i rekrutacji mogą wykonywać pracę "programistów". Pozwala to HR wyeliminować czasochłonne arkusze kalkulacyjne i zastąpić je przepływami pracy, które pokazują talent. Buduje swoje strony internetowe z ofertami pracy HR, robi dashboardy dla analityki talentów, robi ankiety, a następnie przetwarza ręcznie. HR może uniknąć długiego czasu oczekiwania na często przepracowany personel IT, tworząc swoje oprogramowanie. Unika również wysokich kosztów zatrudniania zewnętrznych konsultantów lub dostawców.

Jak stworzyć aplikację low-code do zarządzania zadaniami HR

Skuteczne platformy programistyczne low-code ułatwiają projektowanie aplikacji poprzez ukrywanie kodu bazowego. Logika kryje się za przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który pozwala na przeciąganie i upuszczanie rzeczy. Platformy te obsługują całą pracę za kulisami. Obywatelski programista może skupić się na samym programie i upewnić się, że klienci są zadowoleni. Firma, która przyjęła technologię "no-code" powinna rozważyć te dziewięć zasad podczas budowania aplikacji bez użycia kodu:

Wybierz odpowiednią platformę

Wybierz system, który pozwala robić wszystko bez konieczności posiadania kodu. Ma łatwy w użyciu interfejs użytkownika i pozwala dodawać złożone funkcje poprzez przeciąganie i upuszczanie komponentów w obszarze roboczym. Ponadto, powinien być w stanie rozwijać się, aby sprostać wszelkim przyszłym potrzebom. Jeśli hostuje Twoje aplikacje, powinien być szybki i niezawodny.

Ustal, jakie są Twoje cele

Zanim zaczniesz tworzyć aplikację, zastanów się, dlaczego to robisz i jak to pomoże Twojej firmie. Celem jest posiadanie jasnego obrazu tego, jak działa aplikacja od samego początku. Pomocne byłoby, gdybyś miał również jasny pomysł, jak aplikacja pasuje do większych celów i planów Twojej organizacji. To pomoże Ci określić, gdzie te aplikacje działają dla Twojej firmy.

Spójrz na miejsce, w którym będziesz pracować

Nawet jeśli przechodzisz na platformy rozwojowe o niskim kodzie, które nie wymagają kodowania, nadal musisz myśleć o większym środowisku, w którym nowe platformy będą się rozwijać. Rozwój może również wymagać stworzenia niestandardowego kodu lub skonfigurowania różnych systemów dla niektórych aplikacji.

Publiczność

Tworzenie aplikacji mobilnych, których klienci nie chcą lub nie będą używać, to strata czasu. Dowiedz się, kim są Twoi użytkownicy, czego chcą i co myślą o Twoim produkcie.

Bądź szybki

Dzięki temu firmy łatwiej się zmieniają i wychodzą naprzeciw potrzebom swoich klientów. Zwróć uwagę zarówno na bezpieczeństwo, jak i na przestrzeganie zasad. Niektóre z tych metod to szyfrowanie i zarządzanie prawami.

Monitoruj wszystko

Nawet jeśli całe kodowanie odbywa się za kulisami, technologie no-code, low-code nadal muszą być testowane, zanim użytkownicy końcowi będą mogli z nich korzystać. Dotyczy to zarówno pierwszej aktualizacji, jak i wszelkich aktualizacji, które przyjdą po niej. Kiedy produkt nie jest wystarczająco dobry, sprawia, że ludzie są bardziej zdenerwowani, kosztuje więcej, aby go naprawić i wpływa na reputację firmy.

Znajdź dobrych programistów

Nawet jeśli idea "dewelopera obywatelskiego" jest dużym punktem sprzedaży dla platform low-code, nie oznacza to, że każdy powinien być w stanie zbudować swoją wirtualną platformę. Ludzie będą czerpać najwięcej z tych platform, jeśli wiedzą dużo o środowisku operacyjnym, w którym aplikacje będą używane. Żadna organizacja nie jest w stanie uzyskać najwięcej z budżetów na technologie HR o niskim kodzie. Mimo to, ta, która może to zrobić, stoi, aby zyskać dużo, czy robią aplikacje dla wewnętrznych użytkowników biznesowych lub konsumentów poza firmą. Oznacza to, że firmy gotowe do przejścia na technologię mają więcej opcji niż kiedykolwiek.

Dlaczego działy kadr powinny używać narzędzia, które nie wymaga kodowania?

Korzystanie z narzędzi, które nie wymagają kodowania, jest popularnym sposobem rozwoju w celu przyspieszenia procesu aplikacji o pracę w HR. Ale wiele osób może się zastanawiać, dlaczego powinieneś używać systemu, który nie wymaga kodowania, zamiast kupować aplikację o niskim kodzie, która jest już wykonana lub zatrudniać więcej programistów.

Koszt

Możliwe, że inwestycja w platformę, która nie wymaga kodowania będzie tańsza niż zakup oprogramowania, a także pozwoli zaoszczędzić na kosztach płacenia inżynierom za projektowanie lub uruchamianie poszczególnych systemów.

Dostosowanie

Oprogramowanie HR low-code może nie mieć funkcji, której najbardziej potrzebujesz lub zbyt wiele funkcji, których nie potrzebujesz. Kiedy korzystasz z rozwiązania, które nie wymaga kodowania, to Ty decydujesz, jakie elementy trafiają do Twoich przepływów pracy.

Zastosowanie

Prebuilt oprogramowanie do rekrutacji HR może być drogie i jest zwykle wykonane do użytku tylko w jednym dziale. Kiedy używasz systemu, który nie wymaga kodowania, można użyć narzędzi do różnych rzeczy w organizacji. Działy kadr mniejszych firm zwykle wybierają oprogramowanie o niskim kodzie, które spełnia ich potrzeby w tej chwili. Ale kiedy firma zaczyna się rozwijać, dowiadują się, że platforma albo nie jest w stanie ich obsłużyć, albo kosztuje o wiele więcej niż myśleli. Narzędzia, które nie wymagają kodowania są bardzo elastyczne i mogą rosnąć wraz z rozwojem zespołu.

Zastosowania technologii HR

Spójrzmy na kilka sytuacji, w których narzędzia bez kodu byłyby doskonałym wyborem dla zasobów ludzkich (HR).

Onboarding

Możesz to zrobić z oprogramowaniem no-code, które pozwala skonfigurować automatyczne odpowiedzi e-mail, zdecydować, kto powinien dostać każdy złożony formularz i gdzie powinien być przechowywany, i skonfigurować automatyczne e-maile będące częścią budżetu technologii HR.

Prośby o czas wolny i rachunki za różne rzeczy

Jeśli nie masz odpowiedniego narzędzia, może być trudno śledzić żądania ludzi dotyczące czasu wolnego. Jeśli masz platformę opartą na GUI typu "przeciągnij i upuść", wystarczy kilka kliknięć myszką, aby skonfigurować proces zatwierdzania.

FAQS

Jaki jest jeden powszechny przypadek użycia no-code w HR?

Zarządzanie rekrutacją jest najczęstszym przypadkiem użycia no-code w HR. Tablica ogłoszeń lub strona karier jest główną technologią no-code, low-code, w której działa zespół rekrutacyjny. Jednak rekruterzy zazwyczaj nie pracują nad tworzeniem tych zasobów. W przypadku korzystania z platformy, która nie wymaga kodowania, łatwo jest zmienić układ strony lub dodać nową treść bez konieczności wzywania zespołu programistów low-code. Również cały proces ubiegania się o pracę może zostać usprawniony przez zespół HR w Twojej firmie, który zna go najlepiej.

Jak zbudować system zarządzania zasobami ludzkimi?

System zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) to grupa rozwiązań programowych służących do optymalizacji i automatyzacji zarządzania zasobami ludzkimi organizacji oraz działań związanych z tymi zasobami w całym cyklu życia pracownika.

Ustal cele projektu

Stwórz mapę tego, jak Twoja firma prowadzi działalność.

Zastanów się, jak mógłbyś poprawić sposób działania firmy.

Zrób plan dla swojego projektu HR-MS, który będzie trwał przez długi czas.

Jak zrobić platformę bez kodu?

Z platformą, która nie wymaga kodowania, możesz budować funkcje poprzez przeciąganie i upuszczanie modułów w logicznej kolejności. Nie ma potrzeby programowania, ponieważ wszystko zostało już wykonane lub pokazane w formie graficznej. Teraz wystarczy tylko przeciągnąć i upuścić i połączyć części razem! Każdy może stworzyć swoją aplikację w zaledwie trzech prostych krokach.

Miej ładny wygląd platformy

Zrób wysokiej jakości treść

Opublikuj na platformie

Jakiego oprogramowania używają specjaliści HR?

Nie musisz się stresować, aby stworzyć proste aplikacje przetwarzające zasoby ludzkie, które są pełne funkcji. Skorzystaj z platformy AppMaster no-code! Menedżerowie i inni biznesowi specjaliści HR mogą łatwo tworzyć oprogramowanie internetowe za pomocą prostych narzędzi AppMaster typu "wskaż i kliknij", nawet jeśli nigdy wcześniej nie zbudowali aplikacji. Korzystając z AppMaster do tworzenia aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi, możesz natychmiast ograniczyć zadania ręczne i dać każdemu w swoim dziale HR więcej wolności.