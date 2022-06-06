Люди, работающие в отделе кадров, прилагают много усилий. Они отвечают за все - от найма и обучения новых сотрудников до обеспечения соблюдения политики и управления ею. Сотрудники HR обладают талантом общаться с широким кругом сотрудников компании. От вас ожидают эффективного проявления таланта, особенно в чрезвычайных ситуациях. Вы возглавляете работу по созданию планов непрерывности бизнеса HR и помогаете сотрудникам адаптироваться к телеработе. Сотрудники отдела кадров оказывают значительное влияние на талант любой компании. Наличие широкого круга обязанностей иногда может означать большее количество ручных задач. Движение "сделай сам" пробило себе дорогу в HR. Все больше и больше HR-специалистов зарабатывают на жизнь с помощью no-code - приложений с низким кодом, не требующих особых знаний программирования.

С помощью этих платформ для разработки программного обеспечения с низким кодом сотрудники отдела кадров и рекрутинга могут выполнять работу "разработчиков". Это позволяет отделу кадров отказаться от трудоемких электронных таблиц и заменить их рабочими процессами, в которых проявляются таланты. Он создает свои сайты вакансий для HR, делает приборные панели для аналитики талантов, проводит опросы, а затем обрабатывает вручную. HR может избежать длительного ожидания часто перегруженного работой ИТ-персонала, создавая свое программное обеспечение. Он также избегает высоких затрат на привлечение внешних консультантов или поставщиков.

Как создать приложение с низким кодом для управления задачами HR

Эффективные платформы разработки с низким кодом облегчают разработку приложений, скрывая основной код. Логика заключается в удобном интерфейсе, позволяющем перетаскивать предметы. Эти платформы выполняют всю тяжелую работу за кулисами. Гражданский разработчик может сосредоточиться на самой программе и убедиться, что клиенты довольны. Компания, внедрившая технологию "без кода", должна учитывать эти девять правил при создании приложений без использования кода:

Выберите правильную платформу

Выбирайте систему, которая позволяет делать все, что угодно, не имея никакого кода. Она имеет простой в использовании пользовательский интерфейс и позволяет добавлять сложные функции путем перетаскивания компонентов по рабочему пространству. Кроме того, она должна быть способна расти, чтобы удовлетворить любые будущие потребности. Если на нем размещаются ваши приложения, он должен быть быстрым и надежным.

Определите свои цели

Перед тем, как начать создавать приложение, подумайте, зачем вы это делаете и как это поможет вашему бизнесу. Цель состоит в том, чтобы с самого начала иметь четкое представление о том, как работает приложение. Будет полезно, если вы также будете иметь четкое представление о том, как приложение соответствует более крупным целям и планам вашей организации. Это поможет вам определить, где эти приложения работают для вашего бизнеса.

Посмотрите на место, где вы будете работать

Даже если вы переходите на платформы разработки, не требующие кодирования, вам все равно нужно подумать о более широкой среде, в которой будут развиваться новые платформы. При разработке может потребоваться создание пользовательского кода или настройка различных систем для некоторых приложений.

Аудитория

Создание мобильных приложений, которые не нужны клиентам или не будут ими пользоваться, - пустая трата времени. Узнайте, кто ваши пользователи, чего они хотят и что думают о вашем продукте.

Будьте быстрыми

Так компаниям легче меняться и удовлетворять потребности своих клиентов. Уделяйте внимание как безопасности, так и соблюдению правил. Некоторые из этих методов - шифрование и управление правами.

Контролируйте все

Несмотря на то, что все кодирование осуществляется за кулисами, технологии no-code, low-code все равно нуждаются в тестировании, прежде чем конечные пользователи смогут их использовать. Это справедливо как для первого обновления, так и для всех последующих. Когда продукт недостаточно хорош, это расстраивает людей, требует больших затрат на исправление и влияет на репутацию компании.

Найдите хороших разработчиков

Несмотря на то, что идея "гражданина-разработчика" является большим аргументом в пользу low-code платформ, это не означает, что каждый должен иметь возможность создать свою виртуальную платформу. Люди получат максимальную отдачу от этих платформ, если они много знают об операционной среде, в которой будут использоваться приложения. Ни одна организация не может получить максимальную отдачу от бюджетов на низкокодовые HR-технологии. Тем не менее, та, которая сможет это сделать, много выиграет, независимо от того, делают ли они приложения для внутренних бизнес-пользователей или потребителей за пределами фирмы. Это означает, что у предприятий, готовых перейти на технологии, есть больше возможностей, чем когда-либо.

Почему отделы кадров должны использовать инструменты, не требующие кодирования?

Использование инструментов, не требующих кодирования, является популярным способом развития для ускорения процесса подачи заявок на работу в отделе кадров. Но многие люди могут задаться вопросом, почему стоит использовать систему, не требующую кодирования, вместо того, чтобы купить уже готовое приложение с низким кодом или нанять дополнительных разработчиков.

Стоимость

Вполне возможно, что инвестиции в платформу, не требующую кодирования, обойдутся дешевле, чем покупка программного обеспечения, а также позволят сэкономить на оплате труда инженеров для разработки или запуска отдельных систем.

Настройка

Программное обеспечение для HR с низким кодом может не иметь функции, которая вам больше всего нужна, или иметь слишком много функций, которые вам не нужны. Когда вы используете решение, не требующее кодирования, вы сами решаете, какие части войдут в ваши рабочие процессы.

Пользование

Готовое программное обеспечение для подбора персонала может быть дорогим и обычно предназначено для использования только в одном отделе. Когда вы используете систему, не требующую кодирования, вы можете использовать инструменты для различных задач в организации. Отделы кадров небольших компаний обычно выбирают программное обеспечение с низким кодом, которое удовлетворяет их потребности в данный момент. Но когда компания начинает расти, они обнаруживают, что платформа либо не справляется с ними, либо стоит намного дороже, чем они рассчитывали. Инструменты, не требующие кодирования, очень гибкие и могут расти по мере роста вашей команды.

Применение HR-технологий

Давайте рассмотрим несколько ситуаций, в которых инструменты без кодирования будут отличным выбором для отдела кадров (HR).

Оформление на работу

Вы можете сделать это с помощью no-code программного обеспечения, позволяющего настроить автоматические ответы по электронной почте, решить, кто должен получить каждую отправленную форму и где она должна храниться, а также настроить автоматическую электронную почту в рамках бюджета HR-технологий.

Запросы на отгулы и счета за различные вещи

Если у вас нет подходящего инструмента, может быть трудно отслеживать запросы людей на отгулы. Если у вас есть платформа на основе графического интерфейса drag-and-drop, для настройки процесса утверждения потребуется всего несколько щелчков мыши.

FAQS

Какой один распространенный вариант использования no-code в HR?

Управление наймом - это самый распространенный вариант использования no-code в HR. Доска объявлений о вакансиях или страница карьеры - это основная технология с низким кодом, на которой работает команда рекрутеров. Однако рекрутеры обычно не работают над созданием этих ресурсов. При использовании платформы, не требующей кодирования, легко изменить макет сайта или добавить новый контент без вызова команды разработчиков low-code. Кроме того, весь процесс подачи заявления о приеме на работу может быть улучшен HR-командой вашей компании, которая знает его лучше всех.

Как построить систему управления персоналом?

Система управления персоналом (HRMS) - это группа программных решений, используемых для оптимизации и автоматизации управления человеческими ресурсами организации и деятельности, связанной с этими ресурсами, на протяжении всего жизненного цикла сотрудника.

Поставьте цели проекта

Составьте карту того, как ваша фирма ведет бизнес.

Представьте, как вы могли бы улучшить работу фирмы.

Составьте план проекта HR-MS, который будет действовать долгое время.

Как сделать платформу без кода?

Платформа, не требующая кодирования, позволяет создавать функции путем перетаскивания модулей в логическом порядке. Нет необходимости программировать, потому что все уже сделано или показано в графическом виде. Теперь все, что вам нужно сделать, - это перетащить и соединить части вместе! Любой может создать свое приложение всего за три простых шага.

Получите красивый внешний вид платформы

Сделайте качественный контент

Опубликуйте на платформе

Какое программное обеспечение используют HR-специалисты?

Вам не нужно напрягаться, чтобы сделать простые приложения для обработки человеческих ресурсов, которые полны функций. Используйте платформу AppMaster no-code! Менеджеры и другие бизнес HR-специалисты могут легко создавать веб-программы с помощью простых инструментов AppMaster "укажи и щелкни", даже если они никогда раньше не создавали приложений. Используя AppMaster для создания приложений для управления персоналом, вы сможете сразу же сократить количество ручных задач и дать больше свободы каждому сотруднику вашего отдела кадров.