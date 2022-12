Le persone che lavorano nelle risorse umane si impegnano molto. Si occupano di tutto, dall'assunzione e formazione dei nuovi dipendenti alla garanzia che le politiche siano seguite e gestite. Gli addetti alle risorse umane possiedono il talento di parlare con un'ampia gamma di membri del personale aziendale. Ci si aspetta che mostri il proprio talento in modo efficiente, soprattutto in caso di emergenza. Si impegnano a creare piani di continuità aziendale per le Risorse Umane e ad aiutare il personale ad adattarsi al telelavoro. I dipendenti delle risorse umane influenzano in modo significativo il talento di qualsiasi azienda. Avere un'ampia gamma di responsabilità può talvolta significare un maggior numero di compiti manuali. Il movimento del fai-da-te si è fatto strada nelle Risorse Umane. Un numero sempre maggiore di professionisti delle risorse umane si sta facendo strada con il no-code, un'applicazione a basso codice che non richiede molte conoscenze di programmazione.

Con queste piattaforme di sviluppo software low-code, il personale addetto alle risorse umane e al reclutamento può fare il lavoro degli "sviluppatori". In questo modo le risorse umane possono eliminare i fogli di calcolo che richiedono molto tempo e sostituirli con flussi di lavoro che mostrano il talento. Il personale delle risorse umane costruisce i propri siti di lavoro, crea dashboard per l'analisi dei talenti, fa sondaggi e poi elabora a mano. Le risorse umane possono evitare i lunghi tempi di attesa del personale IT, spesso sovraccarico di lavoro, realizzando il proprio software. Inoltre, evita i costi elevati dell'assunzione di consulenti o fornitori esterni.

Come creare un'app low-code per gestire le attività delle risorse umane

Le piattaforme di sviluppo low-code consentono di progettare facilmente le applicazioni nascondendo il codice sottostante. La logica che sta dietro a un'interfaccia facile da usare che consente di trascinare e rilasciare le cose. Queste piattaforme gestiscono tutto il lavoro dietro le quinte. Il cittadino sviluppatore può concentrarsi sul programma e assicurarsi che i clienti siano soddisfatti. Un'azienda che ha adottato una tecnologia "no-code" dovrebbe tenere conto di queste nove regole quando costruisce applicazioni senza utilizzare il codice:

Scegliere la piattaforma giusta

Scegliete un sistema che vi permetta di fare qualsiasi cosa senza bisogno di codice. Ha un'interfaccia utente facile da usare e consente di aggiungere funzionalità complesse trascinando e rilasciando i componenti nell'area di lavoro. Inoltre, deve essere in grado di crescere per soddisfare qualsiasi esigenza futura. Se ospita le vostre applicazioni, deve essere veloce e affidabile.

Capire quali sono i vostri obiettivi

Prima di iniziare a creare un'app, pensate al motivo per cui la state facendo e a come aiuterà la vostra azienda. L'obiettivo è avere un quadro chiaro del funzionamento delle app fin dall'inizio. Sarebbe utile avere anche un'idea chiara di come l'app si inserisca negli obiettivi e nei piani più grandi della vostra organizzazione. Questo vi aiuterà a determinare il ruolo di queste app per la vostra azienda.

Considerate il luogo in cui lavorerete

Anche se state passando a piattaforme di sviluppo low-code che non richiedono la codifica, dovete comunque pensare all'ambiente più ampio in cui le nuove piattaforme progrediranno. Per lo sviluppo potrebbe essere necessario creare codice personalizzato o impostare sistemi diversi per alcune applicazioni.

Pubblico

Creare applicazioni mobili che i clienti non vogliono o non useranno è una perdita di tempo. Scoprite chi sono i vostri utenti, cosa vogliono e cosa pensano del vostro prodotto.

Essere veloci

Questo rende più facile per le aziende cambiare e soddisfare le esigenze dei clienti. Prestate attenzione sia alla sicurezza che al rispetto delle regole. Alcuni di questi metodi sono la crittografia e la gestione dei diritti.

Monitorare tutto

Anche se tutta la codifica è fatta dietro le quinte, la tecnologia no-code e low-code deve essere testata prima che gli utenti finali possano utilizzarla. Questo vale sia per il primo aggiornamento che per quelli successivi. Quando un prodotto non è abbastanza buono, le persone si arrabbiano di più, i costi di riparazione aumentano e la reputazione dell'azienda ne risente.

Trovate dei bravi sviluppatori

Anche se l'idea del "cittadino sviluppatore" è un grande punto di forza delle piattaforme low-code, ciò non significa che tutti debbano essere in grado di costruire la propria piattaforma virtuale. Le persone otterranno il massimo da queste piattaforme se conoscono bene l'ambiente operativo in cui verranno utilizzate le applicazioni. Nessuna organizzazione può ottenere il massimo dai budget per le tecnologie HR low-code. Tuttavia, chi riesce a farlo ha la possibilità di guadagnare molto, sia che realizzi applicazioni per gli utenti interni dell'azienda sia per i consumatori esterni. Ciò significa che le aziende pronte a passare alla tecnologia hanno più opzioni che mai.

Perché i dipartimenti delle risorse umane dovrebbero utilizzare uno strumento che non richiede la codifica?

L'uso di strumenti che non richiedono la codifica è un modo popolare di sviluppare per accelerare il processo di candidatura delle risorse umane. Ma molti si chiedono perché si dovrebbe utilizzare un sistema che non richiede la codifica, invece di acquistare un'applicazione low-code già pronta o assumere altri sviluppatori.

Il costo

È possibile che l'investimento in una piattaforma che non richiede la codifica sia più economico dell'acquisto di un software, e che si risparmi anche sul costo degli ingegneri per progettare o gestire i singoli sistemi.

Personalizzazione

Il software HR low-code potrebbe non avere la funzione di cui avete più bisogno o avere troppe funzioni che non vi servono. Quando si utilizza una soluzione che non richiede la codifica, si decide quali parti inserire nei flussi di lavoro.

Utilizzo

I software precostituiti per il reclutamento delle risorse umane possono essere costosi e di solito sono realizzati per essere utilizzati da un solo reparto. Quando si utilizza un sistema che non richiede la codifica, è possibile utilizzare gli strumenti per vari scopi all'interno dell'organizzazione. I dipartimenti delle risorse umane delle piccole imprese scelgono di solito un software low-code che soddisfa le loro esigenze in questo momento. Ma quando l'azienda inizia a crescere, scopre che la piattaforma non è in grado di gestirle o costa molto di più di quanto pensasse. Gli strumenti che non richiedono la codifica sono molto flessibili e possono crescere di pari passo con il team.

Utilizzi della tecnologia HR

Vediamo alcune situazioni in cui gli strumenti no-code sarebbero una scelta eccellente per le risorse umane (HR).

Onboarding

È possibile farlo con un software no-code che consente di impostare risposte automatiche via e-mail, di decidere chi deve ricevere ogni modulo inviato e dove deve essere archiviato, e di impostare e-mail automatiche nell'ambito dei budget della tecnologia HR.

Richieste di ferie e fatture per cose diverse

Se non si dispone dello strumento giusto, può essere difficile tenere traccia delle richieste di ferie dei dipendenti. Se si dispone di una piattaforma drag-and-drop basata su GUI, bastano pochi clic del mouse per impostare il processo di approvazione.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è un caso d'uso no-code comune nelle risorse umane?

La gestione delle assunzioni è il caso d'uso no-code più comune nelle risorse umane. La job board o la pagina delle carriere è la principale tecnologia no-code e low-code in cui opera il team di reclutamento. Tuttavia, i reclutatori di solito non lavorano alla creazione di queste risorse. Quando si utilizza una piattaforma che non necessita di codifica, è facile modificare il layout del sito web o aggiungere nuovi contenuti senza chiamare il team di sviluppo low-code. Inoltre, l'intero processo di candidatura può essere migliorato dal team HR della vostra azienda, che lo conosce meglio.

Come si costruisce un sistema di gestione delle risorse umane?

Un sistema di gestione delle risorse umane (Human Resource Management System, HRMS) è un gruppo di soluzioni software utilizzate per ottimizzare e automatizzare la gestione delle risorse umane di un'organizzazione e le attività relative a tali risorse durante l'intero ciclo di vita di un dipendente.

Stabilire gli obiettivi del progetto

Create una mappa delle attività della vostra azienda.

Cercate di capire come migliorare il modo in cui l'azienda opera.

Preparate un piano per il vostro progetto HR-MS che possa durare a lungo.

Come si crea una piattaforma senza codice?

Con una piattaforma che non richiede la codifica, potete costruire le funzioni trascinando e rilasciando i moduli in un ordine logico. Non c'è bisogno di programmare perché tutto è già stato realizzato o mostrato in forma grafica. Ora, tutto ciò che si deve fare è trascinare e rilasciare e mettere insieme i pezzi! Chiunque può creare la propria applicazione in soli tre semplici passaggi.

Avere un aspetto gradevole della piattaforma

Creare contenuti di qualità

Pubblicare sulla piattaforma

Quale software usano i professionisti delle risorse umane?

Non c'è bisogno di stressarsi per creare semplici applicazioni per il trattamento delle risorse umane che siano ricche di funzionalità. Utilizzate la piattaforma no-code di AppMaster! I manager e gli altri professionisti delle risorse umane possono facilmente creare software web con l'aiuto dei semplici strumenti point-and-click di AppMaster, anche se non hanno mai costruito un'applicazione prima. Utilizzando AppMaster per creare applicazioni per la gestione delle risorse umane, è possibile ridurre immediatamente le attività manuali e dare maggiore libertà a tutti i membri del dipartimento HR.