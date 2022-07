Las personas que trabajan en RRHH se esfuerzan mucho. Se encargan de todo, desde la contratación y la formación de los nuevos empleados hasta garantizar el cumplimiento y la gestión de las políticas. Los empleados de RRHH poseen el talento para hablar con una amplia gama de miembros del personal de la empresa. Se espera que muestren su talento con eficacia, especialmente en caso de emergencia. Dirigen sus esfuerzos para crear planes de continuidad de la actividad de RRHH y ayudan al personal a adaptarse al teletrabajo. Los empleados de Recursos Humanos afectan significativamente al talento de cualquier empresa. Tener una amplia gama de responsabilidades a veces puede significar más tareas manuales. El movimiento "hazlo tú mismo" ha llegado a los RRHH. Cada vez son más los profesionales de RRHH que hacen su existencia con no-code, una aplicación de bajo código que no requiere muchos conocimientos de programación.

Con estas plataformas de desarrollo de software de bajo código, el personal de RRHH y de reclutamiento puede hacer el trabajo de "desarrolladores". Esto permite a RRHH eliminar las hojas de cálculo que consumen mucho tiempo y sustituirlas por flujos de trabajo que muestran el talento. Construye sus sitios de trabajo de RRHH, hace cuadros de mando para el análisis del talento, hace encuestas y luego procesa a mano. RRHH puede evitar los largos tiempos de espera del personal de TI, a menudo sobrecargado de trabajo, haciendo su software. También evita los altos costes de contratar consultores o proveedores externos.

Cómo crear una aplicación de bajo código para gestionar sus tareas de RRHH

Las plataformas de desarrollo de bajo código eficaces facilitan el diseño de aplicaciones ocultando el código subyacente. La lógica detrás de una interfaz fácil de usar que le permite arrastrar y soltar cosas. Estas plataformas se encargan de todo el trabajo sucio entre bastidores. El desarrollador ciudadano puede centrarse en el programa por sí mismo y asegurarse de que los clientes están contentos. Una empresa que haya adoptado una tecnología "sin código" debería tener en cuenta estas nueve reglas a la hora de crear aplicaciones sin utilizar código:

Elegir la plataforma adecuada

Elegir un sistema que permita hacer cualquier cosa sin tener código. Tiene una interfaz de usuario fácil de usar y te permite añadir funciones complejas arrastrando y soltando componentes por el espacio de trabajo. Además, debe ser capaz de crecer para satisfacer cualquier necesidad futura. Si aloja tus aplicaciones, debe ser rápido y fiable.

Descubre cuáles son tus objetivos

Antes de empezar a crear una aplicación, piensa por qué lo haces y cómo ayudará a tu negocio. El objetivo es tener una imagen clara de cómo funciona la app desde el principio. También ayudaría tener una idea clara de cómo la aplicación se ajusta a los objetivos y planes más amplios de tu organización. Esto le ayudará a determinar el lugar que ocupan estas aplicaciones para su negocio.

Mira el lugar donde vas a trabajar

Incluso si estás cambiando a plataformas de desarrollo de bajo código que no requieren codificación, todavía tienes que pensar en el entorno más amplio en el que progresarán las nuevas plataformas. También es posible que el desarrollo necesite crear código personalizado o configurar sistemas diferentes para algunas aplicaciones.

Público

Crear aplicaciones móviles que los clientes no quieren o no van a utilizar es una pérdida de tiempo. Averigua quiénes son tus usuarios, qué quieren y qué piensan de tu producto.

Ser rápido

Esto facilita que las empresas cambien y satisfagan las necesidades de sus clientes. Preste atención tanto a la seguridad como al cumplimiento de las normas. Algunos de estos métodos son la encriptación y la gestión de los derechos.

Supervise todo

Aunque toda la codificación se realiza entre bastidores, la tecnología sin código y de bajo código aún necesita ser probada antes de que los usuarios finales puedan utilizarla. Esto es cierto tanto para la primera actualización como para las que vengan después. Cuando un producto no es lo suficientemente bueno, hace que la gente se moleste más, cuesta más arreglarlo y afecta a la reputación de la empresa.

Encuentra algunos buenos desarrolladores

Aunque la idea de un "desarrollador ciudadano" es un gran punto de venta para las plataformas de bajo código, esto no significa que todo el mundo deba ser capaz de construir su plataforma virtual. La gente sacará el máximo partido a estas plataformas si conoce bien el entorno operativo en el que se utilizarán las aplicaciones. Ninguna organización puede sacar el máximo provecho de los presupuestos de tecnología de RRHH de bajo código. Sin embargo, la que pueda hacerlo ganará mucho, tanto si hace aplicaciones para usuarios internos de la empresa como para consumidores externos. Esto significa que las empresas dispuestas a pasarse a la tecnología tienen más opciones que nunca.

¿Por qué los departamentos de recursos humanos deberían utilizar una herramienta que no necesita codificación?

Utilizar herramientas que no requieren codificación es una forma popular de desarrollarse para acelerar el proceso de solicitud de empleo en RRHH. Pero mucha gente puede preguntarse por qué debería utilizar un sistema que no necesita codificación en lugar de comprar una aplicación de bajo código ya hecha o contratar a más desarrolladores.

Coste

Es posible que invertir en una plataforma que no requiera codificación sea más barato que comprar un software, y también ahorrará dinero en el coste de pagar a ingenieros para diseñar o ejecutar sistemas individuales.

Personalización

El software de bajo código de RRHH podría no tener la función que más necesitas o demasiadas funciones que no necesitas. Cuando se utiliza una solución que no requiere codificación, usted decide qué partes van en sus flujos de trabajo.

Uso

El software preconfigurado para la contratación de RRHH puede ser caro y suele estar hecho para su uso en un solo departamento. Cuando se utiliza un sistema que no necesita codificación, se pueden utilizar las herramientas para varias cosas en la organización. Los departamentos de recursos humanos de las pequeñas empresas suelen elegir un software de bajo código que satisfaga sus necesidades en este momento. Pero cuando la empresa empieza a crecer, descubren que la plataforma o bien no puede con ellas o bien cuesta mucho más de lo que pensaban. Las herramientas que no necesitan codificación son muy flexibles y pueden crecer a medida que lo hace su equipo.

Usos de la tecnología de RRHH

Veamos algunas situaciones en las que las herramientas sin código serían una excelente opción para los recursos humanos (RRHH).

Onboarding

Puede hacer esto con un software sin código que le permita configurar respuestas automatizadas por correo electrónico, decidir quién debe recibir cada formulario enviado y dónde debe ser almacenado, y configurar correos electrónicos automatizados siendo parte de los presupuestos de la tecnología de RRHH.

Solicitudes de tiempo libre y facturas por diferentes cosas

Si no tiene la herramienta adecuada, puede ser difícil hacer un seguimiento de las solicitudes de tiempo libre de la gente. Si tiene una plataforma de arrastrar y soltar basada en GUI, sólo se necesitan unos pocos clics de ratón para configurar el proceso de aprobación.

FAQS

¿Cuál es un caso de uso sin código común en RRHH?

La gestión de la contratación es el caso de uso sin código más común en RRHH. El tablón de anuncios de empleo o la página de carreras es la principal tecnología sin código, de bajo código, en la que opera el equipo de reclutamiento. Sin embargo, los reclutadores no suelen trabajar en la elaboración de estos recursos. Al utilizar una plataforma que no necesita codificación, es fácil cambiar el diseño del sitio web o añadir nuevos contenidos sin llamar al equipo de desarrollo de bajo código. Además, todo el proceso de solicitud de empleo puede ser mejorado por el equipo de RRHH de su empresa, que es quien mejor lo conoce.

¿Cómo se construye un sistema de gestión de recursos humanos?

Un sistema de gestión de recursos humanos (SGRH) es un conjunto de soluciones de software que se utilizan para optimizar y automatizar la gestión de los recursos humanos de una organización y las actividades relacionadas con esos recursos durante todo el ciclo de vida de un empleado.

Establezca los objetivos del proyecto

Cree un mapa de la forma en que su empresa hace negocios.

Descubra cómo podría mejorar la forma en que una empresa opera.

Haga un plan para su proyecto de SGR-HR que dure mucho tiempo.

¿Cómo se hace una plataforma sin código?

Con una plataforma que no requiere codificación, puede construir características arrastrando y soltando módulos en un orden lógico. No hay necesidad de programar porque todo está ya hecho o mostrado de forma gráfica. Ahora, todo lo que tienes que hacer es arrastrar y soltar y juntar las partes. Cualquiera puede crear su aplicación en sólo tres sencillos pasos.

Tenga una bonita apariencia de plataforma

Haga un contenido de calidad

Publique en la plataforma

¿Qué software utilizan los profesionales de recursos humanos?

No necesita estresarse para hacer aplicaciones sencillas que procesen recursos humanos y que estén llenas de funciones. ¡Utilice la plataforma sin código de AppMaster! Los gerentes y otros profesionales de los recursos humanos de la empresa pueden hacer fácilmente un software web con la ayuda de las sencillas herramientas de apuntar y hacer clic de AppMaster, incluso si nunca han construido una aplicación antes. Al utilizar AppMaster para hacer aplicaciones de gestión de recursos humanos, puede reducir inmediatamente las tareas manuales y dar a todos en su departamento de recursos humanos más libertad.