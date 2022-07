人事部で働く人たちは、多くの努力を払っています。新入社員の採用から教育、方針の遵守と管理まで、すべてを任されています。人事部の社員は、さまざまな会社のスタッフと話をする才能を持っています。特に緊急時には、効率よく才能を発揮することが求められます。あなたは、人事部の事業継続計画を作成したり、スタッフがテレワークに適応できるようにするための努力をリードしています。人事部の社員は、企業の人材に大きな影響を与える存在です。幅広い業務を担当することは、時に手作業が増えることを意味します。ドゥ・イット・ユアセルフの動きは、人事部にも及んでいます。

ますます多くの人事担当者が、プログラミングの知識をあまり必要としないローコードアプリケーションであるノーコードで存在感を示しています。

これらのローコードソフトウェア開発プラットフォームにより、人事および採用担当者は「開発者」の仕事をすることができます。これにより、人事は時間のかかるスプレッドシートを排除し、才能を示すワークフローに置き換えることができます。人事の求人サイトを構築し、人材分析のためのダッシュボードを作り、アンケートを行い、手作業で処理する。人事部はソフトウェアを作ることで、過労になりがちなITスタッフの長い待ち時間を回避することができます。また、外部のコンサルタントやサプライヤーを雇う高いコストも回避できます。

人事タスクを管理するローコードアプリを作成する方法

効果的なローコード開発プラットフォームにより、基本的なコードを隠すことでアプリケーションを簡単に設計することができます。ドラッグ アンド ドロップが可能なユーザー フレンドリーなインターフェイスの背後にあるロジックです。これらのプラットフォームは、舞台裏ですべての困難な作業を処理します。市民開発者は、プログラム自体に集中し、顧客が満足するようにすることができます。

正しいプラットフォームを選択する

コードを持たずに何でもできるシステムを選択することです。使いやすいユーザー インターフェイスを持ち、ワークスペースの周囲にコンポーネントをドラッグ アンド ドロップすることで複雑な機能を追加できるものです。また、将来のニーズに合わせて成長できるものでなければなりません。

Figure Out What Your Goals Are

アプリを作り始める前に、なぜそれをするのか、それがどのようにビジネスに役立つのかを考えてみてください。目標は、最初からアプリがどのように機能するかを明確にイメージすることです。また、そのアプリが組織の大きな目標や計画にどのように適合するのか、明確な考えを持っていれば、助けになるでしょう。

Look at Your Place Where You're Be Working

たとえコーディングを必要としないローコード開発プラットフォームに切り替えるとしても、新しいプラットフォームが進行する大きな環境について考えておく必要があります。

Audience

クライアントが望んでいない、あるいは使用しないモバイル アプリケーションを作成することは、時間の浪費です。

Be Fast

これによって、企業は容易に変化し、顧客のニーズに対応することができるようになります。セキュリティとルールに従うことの両方に注意を払う。これらの方法の中には、暗号化や権利の管理があります。

すべてを監視する

すべてのコーディングが舞台裏で行われているとはいえ、ノーコード、ローコードの技術は、エンドユーザーがそれらを使用する前にテストされる必要があります。これは、最初の更新と、その後に来るすべての更新の両方に当てはまります。

優れた開発者を見つける

「市民開発者」というアイデアはローコード プラットフォームの大きなセールスポイントですが、これは、誰もが自分の仮想プラットフォームを構築できるようにすべきだということではありません。アプリケーションが使用される運用環境について多くのことを知っていれば、人々はこれらのプラットフォームを最大限に活用することができます。ローコードの人事技術予算を最大限に活用できる組織はありません。しかし、社内のビジネス・ユーザーと社外の消費者のどちらに向けてアプリを作るにせよ、そうすることができる組織は、多くのものを得ることができます。つまり、テクノロジーに切り替える準備ができている企業には、これまで以上に選択肢があるということです。

なぜ人事部はコーディング不要のツールを使うべきなのか

コーディング不要のツールを使うことは、人事部の求人応募プロセスを高速化するための開発方法として人気があります。しかし、すでに作られているローコードアプリを購入したり、開発者を増員したりするのではなく、なぜコーディングが不要なシステムを使用する必要があるのか、疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

コスト

コーディング不要のプラットフォームへの投資は、ソフトウェアを購入するより安くなる可能性があり、個々のシステムを設計または実行するためにエンジニアに支払うコストも節約できます。

カスタマイズ

人事ローコード ソフトウェアには、最も必要とする機能がない、または不要な機能がありすぎる可能性があります。

Usage

人事採用のための既成のソフトウェアは高価で、通常1つの部署だけで使用するために作られます。コーディングが不要なシステムを使用すると、組織内のさまざまなことにツールを使用することができます。中小企業の人事部門は、今すぐニーズに応えられるローコードソフトウェアを選ぶのが普通です。しかし、会社が成長し始めると、そのプラットフォームでは対応できないか、思ったよりコストがかかることが分かってきます。コーディングを必要としないツールは非常に柔軟で、チームの成長に合わせて成長することができます。

人事テクノロジーの用途

ノーコード ツールが人事 (HR) にとって優れた選択となるいくつかの状況を見てみましょう。

オンボーディング

これを行うには、自動メール応答を設定し、送信された各フォームを誰が取得し、どこに保存するかを決め、自動メールを HR テクノロジー予算の一部として設定できるノーコード ソフトウェアを使います。

休暇の要求と異なるものに対する請求

正しいツールがなければ、人々の休暇に対する要求を追跡することは困難でしょう。GUI ベースのドラッグ アンド ドロップ プラットフォームがあれば、承認プロセスを設定するのに数回マウスをクリックするだけです。

FAQ

人事部でよくあるノーコードの使用例は何ですか

採用管理は、人事部で最もよくあるノーコード使用例です。求人掲示板またはキャリア ページは、採用チームが活動する主要なノーコード、ローコード テクノロジーです。しかし、リクルーターは通常、これらのリソースを作る作業は行いません。コーディングが不要なプラットフォームを使えば、ローコード開発チームを呼ぶことなく、ウェブサイトのレイアウトを変更したり、新しいコンテンツを追加したりすることが簡単にできます。また、応募のプロセス全体も、それを最もよく知っている会社の人事チームが改善することができます。

人材管理システムはどのように構築するのか

人材管理システム (HRMS) は、従業員のライフサイクル全体にわたって組織の人的資源とその資源に関する活動の管理を最適化および自動化するためのソフトウェアソリューションのグループです。

プロジェクト目標を設定する

あなたの会社のビジネス方法の地図を作成する

会社の運営方法を改善できる方法を見つけ出す

HR-MSプロジェクトの長期にわたる計画を立てる

コードなしのプラットフォームを作るには?

コードが必要ないプラットフォームを使えば、モジュールを論理的順序にドラッグアンドドロップして機能を構築することができます。すべてがすでに作られているか、グラフィックで表示されているので、プログラミングは必要ありません。あとはドラッグ&ドロップでパーツを組み合わせていくだけです。

プラットフォームの外観を美しくする

質の高いコンテンツを作る

プラットフォームで公開する

人事担当者はどんなソフトウェアを使うのか

機能満載の人事処理を行うシンプルなアプリケーションを作るためにストレスを感じる必要はないのです。AppMasterのノー・コード・プラットフォームをご利用ください!マネージャーやその他のビジネス人事の専門家は、アプリを作ったことがなくても、AppMasterのシンプルなポイント&クリックツールを使って簡単にウェブソフトウェアを作ることができます。AppMasterを使用して人事管理アプリを作成することで、手動による作業を直ちに削減し、人事部門の全員にもっと自由を与えることができます。