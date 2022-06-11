从事人力资源工作的人付出了大量的努力。他们负责一切，从雇用和培训新员工到确保政策得到遵守和管理。人力资源部门的员工拥有与公司广大员工交流的才能。你要有效地展示才华，特别是在紧急情况下。你领导你的工作，创建人力资源业务连续性计划，帮助员工适应远程工作。人力资源部门的员工确实大大影响了任何公司的人才。拥有广泛的责任有时意味着更多的手工任务。自己动手的运动已经进入了人力资源部门。越来越多的人力资源专业人员正在用无代码，一种不需要太多的编程知识的低代码应用程序来使他们的存在。

通过这些低代码软件开发平台，人力资源和招聘人员可以做 "开发人员 "的工作。这让人力资源部门消除了耗时的电子表格，并以显示人才的工作流程来取代它们。它建立了自己的人力资源招聘网站，做了人才分析的仪表盘，做了调查，然后用手工处理。人力资源部门通过制作其软件，可以避免经常超负荷工作的IT人员的漫长等待时间。它也避免了聘请外部顾问或供应商的高额费用。

如何创建一个低代码应用程序来管理你的人力资源任务

有效的低代码开发平台通过隐藏底层代码使设计应用程序变得容易。用户友好界面背后的逻辑，让你可以拖放东西。这些平台处理所有幕后的繁琐工作。公民开发者可以专注于程序本身，确保客户满意。采用 "无代码 "技术的公司在构建不使用代码的应用程序时应考虑以下九条规则：

选择正确的平台

选择一个让你无需任何代码就能做任何事情的系统。它有一个易于使用的用户界面，让你通过在工作区拖放组件来增加复杂的功能。此外，它应该能够成长以满足任何未来的需求。

弄清楚你的目标是什么

在你开始制作一个应用程序之前，想想你为什么要这样做以及它将如何帮助你的业务。目标是在一开始就对应用程序的运作方式有一个清晰的认识。如果你也清楚地知道应用程序如何适合你的组织的更大的目标和计划，这将会有所帮助。这将帮助您确定这些应用程序对您的业务的运行情况。

看看您将工作的地方

即使您要切换到不需要编码的低代码开发平台，您仍然需要考虑新平台进展的大环境。开发可能还需要为一些应用程序创建自定义代码或设置不同的系统。

受众

创建客户不想要或不会使用的移动应用程序是一种浪费。找出你的用户是谁，他们想要什么，以及他们对你的产品的看法。

要快

这使企业更容易改变和满足客户的需求。既要注意安全，也要注意遵守规则。其中一些方法是加密和管理权限。

监控一切

即使所有的编码都是在幕后完成的，无代码、低代码技术仍然需要在最终用户使用它们之前进行测试。无论是第一次更新还是之后的任何更新都是如此。当一个产品不够好时，它会让人们更加不安，花费更多的成本来修复，并影响公司的声誉。

找到一些优秀的开发者

尽管 "公民开发者 "的想法是低代码平台的一大卖点，这并不意味着每个人都应该能够建立他们的虚拟平台。如果人们对应用的运行环境有很多了解，就能从这些平台中获得最大的收益。没有一个组织可以从低代码的人力资源技术预算中获得最大的收益。不过，这个能做到的企业还是会有很大的收获，无论他们是为内部企业用户还是公司外部的消费者制作应用程序。这意味着准备转向技术的企业比以往有更多的选择。

为什么人力资源部门应该使用不需要编码的工具？

使用不需要编码的工具是一种流行的发展方式，以加快人力资源工作申请过程。但很多人可能会想，为什么你应该使用一个不需要编码的系统，而不是购买一个已经制作好的低代码应用程序或雇用更多的开发人员。

成本

投资一个不需要编码的平台有可能比购买软件更便宜，而且还可以节省支付工程师设计或运行单个系统的费用。

定制

人力资源低代码软件可能没有你最需要的功能，或者有太多你不需要的功能。当你使用一个不需要编码的解决方案时，你可以决定哪些部分进入你的工作流程。

使用

用于人力资源招聘的预制软件可能很昂贵，而且通常只为一个部门使用。当你使用一个不需要编码的系统时，你可以将这些工具用于组织内的各种事情。小型企业的人力资源部门通常会选择满足他们现在需求的低代码软件。但当公司开始发展时，他们发现这个平台要么不能处理它们，要么成本比他们想象的要高很多。

人力资源技术的用途

让我们来看看无代码工具是人力资源（HR）的最佳选择的几种情况。

入职培训

你可以用无码软件来做这件事，它可以让你设置自动的电子邮件回复，决定谁应该得到每个提交的表格以及它应该存储在哪里，并设置自动电子邮件是人力资源技术预算的一部分。

请假和不同事情的账单

如果你没有合适的工具，可能很难跟踪人们的请假要求。如果你有一个基于GUI的拖放平台，只需要点击几下鼠标就可以设置审批流程。

FAQS

HR中一个常见的无代码用例是什么？

招聘管理是HR中最常见的无代码用例。招聘栏或职业页面是招聘团队操作的主要无代码、低代码技术。然而，招聘人员通常不从事制作这些资源的工作。当使用一个不需要编码的平台时，很容易改变网站的布局或添加新的内容而不需要调用低代码开发团队。另外，申请工作的整个过程可以由你公司的人力资源团队来改进，因为他们最了解这个过程。

如何建立一个人力资源管理系统？

人力资源管理系统（HRMS）是一组软件解决方案，用于优化和自动化管理一个组织的人力资源以及在员工的整个生命周期内与这些资源有关的活动。

设定项目目标

创建你的公司如何开展业务的地图。

弄清楚你如何能够改善公司的运作方式。

为你的人力资源管理系统项目制定一个将持续很长时间的计划。

你如何制作一个没有代码的平台？

使用一个不需要编码的平台，你可以通过将模块拖放到一个逻辑顺序来构建功能。不需要编程，因为所有东西都已经做出来了，或者以图形的形式显示出来了。现在，你所要做的就是拖放，把各部分组合在一起!任何人都可以通过简单的三个步骤创建他们的应用程序。

拥有漂亮的平台外观

制作高质量的内容

在平台上发布

人力资源专业人士使用什么软件？

你不需要为制作处理人力资源的简单应用程序而感到压力，这些应用程序充满了功能。使用AppMaster免代码平台吧!经理和其他企业的人力资源专业人士可以在AppMaster简单的点选工具的帮助下轻松制作网络软件，即使他们以前从未制作过应用程序。通过使用AppMaster制作人力资源管理应用程序，你可以立即减少人工任务，并给你的人力资源部门中的每个人更多的自由。