Personen, die in der Personalabteilung arbeiten, leisten eine Menge Arbeit. Sie sind für alles zuständig, von der Einstellung und Schulung neuer Mitarbeiter bis zur Sicherstellung der Einhaltung und Verwaltung von Richtlinien. HR-Mitarbeiter verfügen über das Talent, mit einer Vielzahl von Unternehmensmitarbeitern zu sprechen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihr Talent effizient einsetzen, insbesondere in Notfällen. Sie sind federführend bei der Erstellung von HR-Business-Continuity-Plänen und helfen Ihren Mitarbeitern bei der Anpassung an die Telearbeit. Mitarbeiter der Personalabteilung haben einen erheblichen Einfluss auf die Talente eines Unternehmens. Ein breites Spektrum an Verantwortlichkeiten kann manchmal mehr manuelle Aufgaben bedeuten. Die Do-it-yourself-Bewegung hat in der Personalabteilung Einzug gehalten. Immer mehr Personalverantwortliche arbeiten mit No-Code, einer Low-Code-Anwendung, die keine großen Programmierkenntnisse erfordert.

Mit diesen Low-Code-Softwareentwicklungsplattformen können die Mitarbeiter der Personalabteilung und des Recruiting die Arbeit von "Entwicklern" übernehmen. Auf diese Weise kann die Personalabteilung zeitaufwändige Tabellenkalkulationen abschaffen und durch Workflows ersetzen, die Talente zeigen. Sie erstellt ihre HR-Stellenseiten, erstellt Dashboards für die Talentanalyse, führt Umfragen durch und verarbeitet dann von Hand. Die Personalabteilung kann die langen Wartezeiten der oft überlasteten IT-Mitarbeiter vermeiden, indem sie ihre Software selbst erstellt. Außerdem entfallen die hohen Kosten für die Beauftragung externer Berater oder Lieferanten.

Wie Sie eine Low-Code-App zur Verwaltung Ihrer HR-Aufgaben erstellen

Effektive Low-Code-Entwicklungsplattformen erleichtern das Design von Anwendungen, indem sie den zugrunde liegenden Code verbergen. Die Logik steckt hinter einer benutzerfreundlichen Oberfläche, auf der Sie Dinge per Drag & Drop verschieben können. Diese Plattformen übernehmen die gesamte Routinearbeit hinter den Kulissen. Der bürgerliche Entwickler kann sich auf das Programm selbst konzentrieren und dafür sorgen, dass die Kunden zufrieden sind. Ein Unternehmen, das sich für eine "No-Code"-Technologie entschieden hat, sollte diese neun Regeln bei der Erstellung von Anwendungen ohne Code beachten:

Wählen Sie die richtige Plattform

Wählen Sie ein System, mit dem Sie alles ohne Code machen können. Es verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und ermöglicht es Ihnen, komplexe Funktionen durch Ziehen und Ablegen von Komponenten im Arbeitsbereich hinzuzufügen. Außerdem sollte es wachsen können, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Wenn sie Ihre Anwendungen hostet, sollte sie schnell und zuverlässig sein.

Machen Sie sich klar, was Ihre Ziele sind

Bevor Sie mit der Entwicklung einer App beginnen, sollten Sie sich überlegen, warum Sie dies tun und wie es Ihrem Unternehmen helfen wird. Das Ziel ist es, von Anfang an ein klares Bild davon zu haben, wie die Apps funktionieren. Es wäre hilfreich, wenn Sie auch eine klare Vorstellung davon hätten, wie die App zu den größeren Zielen und Plänen Ihres Unternehmens passt. Auf diese Weise können Sie bestimmen, wo diese Apps für Ihr Unternehmen eingesetzt werden sollen.

Betrachten Sie den Ort, an dem Sie arbeiten werden

Selbst wenn Sie zu Low-Code-Entwicklungsplattformen wechseln, die keine Codierung erfordern, müssen Sie sich Gedanken über die größere Umgebung machen, in der sich die neuen Plattformen entwickeln werden. Möglicherweise müssen Sie für einige Anwendungen auch eigenen Code erstellen oder andere Systeme einrichten.

Zielgruppe

Mobile Anwendungen zu entwickeln, die Ihre Kunden nicht wollen oder nicht nutzen, ist reine Zeitverschwendung. Finden Sie heraus, wer Ihre Nutzer sind, was sie wollen und was sie von Ihrem Produkt halten.

Sein Sie schnell

Das macht es für Unternehmen einfacher, sich zu ändern und die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Achten Sie sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Einhaltung der Regeln. Einige dieser Methoden sind die Verschlüsselung und die Verwaltung von Rechten.

Überwachen Sie alles

Auch wenn die gesamte Codierung hinter den Kulissen erfolgt, muss die No-Code- und Low-Code-Technologie dennoch getestet werden, bevor die Endnutzer sie verwenden können. Das gilt sowohl für die erste Aktualisierung als auch für alle folgenden. Wenn ein Produkt nicht gut genug ist, verärgert es die Menschen, kostet mehr Geld und beeinträchtigt den Ruf des Unternehmens.

Finden Sie gute Entwickler

Auch wenn die Idee eines "Bürgerentwicklers" ein großes Verkaufsargument für Low-Code-Plattformen ist, bedeutet dies nicht, dass jeder in der Lage sein sollte, seine virtuelle Plattform zu bauen. Diese Plattformen lassen sich nur dann optimal nutzen, wenn man sich mit der Betriebsumgebung, in der die Anwendungen eingesetzt werden, gut auskennt. Kein Unternehmen kann das Budget für Low-Code-HR-Technologie optimal nutzen. Diejenigen, denen dies gelingt, können jedoch sehr viel gewinnen, unabhängig davon, ob sie Anwendungen für interne Geschäftsanwender oder für Verbraucher außerhalb des Unternehmens entwickeln. Das bedeutet, dass Unternehmen, die bereit sind, auf Technologie umzusteigen, mehr Optionen denn je haben.

Warum sollten Personalabteilungen ein Tool verwenden, das keine Codierung erfordert?

Die Verwendung von Tools, die keine Codierung erfordern, ist eine beliebte Methode, um den Bewerbungsprozess im Personalwesen zu beschleunigen. Viele fragen sich jedoch, warum Sie ein System verwenden sollten, das keine Programmierung erfordert, anstatt eine bereits erstellte Low-Code-App zu kaufen oder weitere Entwickler einzustellen.

Kosten

Es ist möglich, dass die Investition in eine Plattform, die keine Kodierung erfordert, billiger ist als der Kauf von Software, und es spart auch die Kosten für die Bezahlung von Ingenieuren, die einzelne Systeme entwerfen oder betreiben.

Anpassung

Eine Low-Code-Software für die Personalabteilung verfügt möglicherweise nicht über die Funktion, die Sie am meisten benötigen, oder über zu viele Funktionen, die Sie nicht benötigen. Wenn Sie eine Lösung verwenden, die keine Programmierung erfordert, entscheiden Sie selbst, welche Teile in Ihre Arbeitsabläufe einfließen.

Anwendung

Vorgefertigte Software für die Personalbeschaffung kann teuer sein und ist in der Regel nur für den Einsatz in einer bestimmten Abteilung gedacht. Wenn Sie ein System verwenden, das keine Kodierung erfordert, können Sie die Tools für verschiedene Aufgaben im Unternehmen nutzen. Die Personalabteilungen kleinerer Unternehmen entscheiden sich in der Regel für Low-Code-Software, die ihren aktuellen Anforderungen entspricht. Wenn das Unternehmen jedoch wächst, stellen sie fest, dass die Plattform entweder nicht für sie geeignet ist oder viel mehr kostet, als sie dachten. Tools, die keine Kodierung erfordern, sind sehr flexibel und können mit Ihrem Team wachsen.

Anwendungen für HR-Technologie

Lassen Sie uns einige Situationen betrachten, in denen No-Code-Tools eine ausgezeichnete Wahl für die Personalabteilung (HR) wären.

Onboarding

Mit No-Code-Software können Sie automatisierte E-Mail-Antworten einrichten, entscheiden, wer jedes eingereichte Formular erhalten und wo es gespeichert werden soll, und automatisierte E-Mails einrichten, die Teil des Budgets für HR-Technologie sind.

Freistellungsanträge und Rechnungen für verschiedene Dinge

Wenn Sie nicht das richtige Tool haben, kann es schwierig sein, den Überblick über die Freistellungsanträge der Mitarbeiter zu behalten. Mit einer GUI-basierten Drag-and-Drop-Plattform lässt sich der Genehmigungsprozess mit wenigen Mausklicks einrichten.

FAQS

Was ist ein häufiger Anwendungsfall ohne Code in der Personalabteilung?

Das Einstellungsmanagement ist der häufigste Anwendungsfall ohne Code in der Personalabteilung. Die Jobbörse oder Karriereseite ist die wichtigste no-code, low-code Technologie, mit der das Rekrutierungsteam arbeitet. Personalvermittler arbeiten jedoch in der Regel nicht an der Erstellung dieser Ressourcen. Bei der Verwendung einer Plattform, die keine Kodierung erfordert, ist es einfach, das Layout der Website zu ändern oder neue Inhalte hinzuzufügen, ohne das Low-Code-Entwicklungsteam anzurufen. Außerdem kann der gesamte Bewerbungsprozess von den Personalverantwortlichen Ihres Unternehmens, die ihn am besten kennen, verbessert werden.

Wie baut man ein Personalverwaltungssystem auf?

Ein Personalverwaltungssystem (Human Resource Management System, HRMS) ist eine Gruppe von Softwarelösungen zur Optimierung und Automatisierung der Verwaltung der Humanressourcen eines Unternehmens und der damit verbundenen Tätigkeiten über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters.

Setzen Sie sich Projektziele

Erstellen Sie eine Übersicht darüber, wie Ihr Unternehmen arbeitet.

Finden Sie heraus, wie Sie die Arbeitsweise Ihres Unternehmens verbessern können.

Erstellen Sie einen Plan für Ihr HR-MS-Projekt, der langfristig Bestand hat.

Wie erstellt man eine Plattform ohne Code?

Bei einer Plattform, die keine Codierung erfordert, können Sie Funktionen durch Ziehen und Ablegen von Modulen in einer logischen Reihenfolge erstellen. Sie brauchen nicht zu programmieren, denn alles ist bereits erstellt oder grafisch dargestellt. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Teile per Drag & Drop zusammenzufügen! Jeder kann seine App in nur drei einfachen Schritten erstellen.

Schönes Erscheinungsbild der Plattform

Qualitätsinhalte erstellen

Auf der Plattform veröffentlichen

Welche Software benutzen HR-Profis?

Sie müssen sich nicht anstrengen, um einfache Anwendungen zu erstellen, die Personalressourcen verarbeiten und voller Funktionen sind. Nutzen Sie die AppMaster no-code Plattform! Manager und andere HR-Fachleute können mit Hilfe der einfachen Point-and-Click-Tools von AppMaster mühelos Web-Software erstellen, selbst wenn sie noch nie eine App entwickelt haben. Durch die Verwendung von AppMaster zur Erstellung von Anwendungen für die Personalverwaltung können Sie sofort die manuellen Aufgaben reduzieren und allen Mitarbeitern Ihrer Personalabteilung mehr Freiheit geben.