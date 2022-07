Les personnes qui travaillent dans les RH fournissent beaucoup d'efforts. Elles s'occupent de tout, du recrutement et de la formation des nouveaux employés à la garantie du respect et de la gestion des politiques. Les employés des RH possèdent le talent de parler à un large éventail de membres du personnel de l'entreprise. On attend de vous que vous fassiez preuve de talent de manière efficace, surtout en cas d'urgence. Vous dirigez vos efforts pour créer des plans de continuité des activités RH et aidez votre personnel à s'adapter au télétravail. Les employés des ressources humaines ont une influence considérable sur le talent de toute entreprise. Avoir un large éventail de responsabilités peut parfois signifier davantage de tâches manuelles. Le mouvement du "do-it-yourself" a fait son chemin dans les RH. De plus en plus de professionnels des RH font leur existence avec le no-code, une application à faible code qui ne nécessite pas beaucoup de connaissances en programmation.

Avec ces plateformes de développement logiciel à faible code, le personnel des RH et du recrutement peut faire le travail des "développeurs". Cela permet aux RH d'éliminer les feuilles de calcul qui font perdre du temps et de les remplacer par des flux de travail qui montrent le talent. Il construit ses sites d'emploi RH, fait des tableaux de bord pour l'analyse des talents, fait des enquêtes, puis traite à la main. Les RH peuvent éviter les longues attentes du personnel informatique, souvent débordé, en créant leur propre logiciel. Elles évitent également les coûts élevés liés à l'embauche de consultants ou de fournisseurs externes.

Comment créer une application low-code pour gérer vos tâches RH

Les plateformes de développement low-code efficaces facilitent la conception d'applications en masquant le code sous-jacent. La logique se cache derrière une interface conviviale qui vous permet de glisser et de déposer des objets. Ces plates-formes gèrent tout le travail en coulisse. Le développeur citoyen peut se concentrer sur le programme lui-même et s'assurer que les clients sont satisfaits. Une entreprise qui a adopté une technologie "no-code" doit tenir compte de ces neuf règles lorsqu'elle construit des applications sans utiliser de code :

Choisir la bonne plateforme

Choisir un système qui vous permet de tout faire sans avoir de code. Il possède une interface utilisateur facile à utiliser et vous permet d'ajouter des fonctionnalités complexes en faisant glisser et en déposant des composants dans l'espace de travail. En outre, il doit pouvoir évoluer pour répondre à vos besoins futurs. S'il héberge vos applications, il doit être rapide et fiable.

Découvrez quels sont vos objectifs

Avant de commencer à créer une application, réfléchissez aux raisons qui vous poussent à le faire et à la manière dont cela aidera votre entreprise. L'objectif est d'avoir une image claire du fonctionnement des apps dès le début. Il serait utile que vous ayez également une idée claire de la manière dont l'application s'inscrit dans les objectifs et les plans plus larges de votre organisation. Cela vous aidera à déterminer où ces apps fonctionnent pour votre entreprise.

Regardez votre lieu où vous travaillerez

Même si vous passez à des plateformes de développement à faible code qui ne nécessitent pas de codage, vous devez toujours penser à l'environnement plus large dans lequel les nouvelles plateformes progresseront. Le développement peut également nécessiter la création de code personnalisé ou la mise en place de systèmes différents pour certaines apps.

Audience

Créer des applications mobiles que les clients ne veulent pas ou n'utiliseront pas est une perte de temps. Découvrez qui sont vos utilisateurs, ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent de votre produit.

Be Fast

Il est ainsi plus facile pour les entreprises de changer et de répondre aux besoins de leurs clients. Faites attention à la fois à la sécurité et au respect des règles. Certaines de ces méthodes sont le cryptage et la gestion des droits.

Surveillez tout

Même si tout le codage est effectué en coulisses, les technologies no-code, low-code doivent toujours être testées avant que les utilisateurs finaux puissent les utiliser. Cela est vrai tant pour la première mise à jour que pour toutes les mises à jour qui suivent. Lorsqu'un produit n'est pas assez bon, cela énerve davantage les gens, coûte plus cher à réparer et affecte la réputation de l'entreprise.

Trouver de bons développeurs

Même si l'idée d'un "développeur citoyen" est un gros argument de vente pour les plateformes à faible code, cela ne signifie pas que tout le monde devrait pouvoir construire sa plateforme virtuelle. Les gens tireront le meilleur parti de ces plateformes s'ils connaissent bien l'environnement opérationnel dans lequel les applications seront utilisées. Aucune organisation ne peut tirer le meilleur parti des budgets alloués aux technologies RH à faible code. Pourtant, celle qui y parvient a tout à gagner, qu'elle crée des applications pour les utilisateurs internes de l'entreprise ou pour les consommateurs extérieurs. Cela signifie que les entreprises prêtes à passer à la technologie ont plus d'options que jamais.

Pourquoi les départements des ressources humaines devraient-ils utiliser un outil qui ne nécessite pas de codage?

L'utilisation d'outils qui ne nécessitent pas de codage est une façon populaire de se développer pour accélérer le processus de demande d'emploi RH. Mais beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi vous devriez utiliser un système qui ne nécessite pas de codage au lieu d'acheter une application low-code déjà faite ou d'embaucher plus de développeurs.

Coût

Il est possible qu'investir dans une plateforme qui ne nécessite pas de codage soit moins cher que d'acheter un logiciel, et cela permettra également d'économiser sur le coût de la rémunération des ingénieurs pour concevoir ou exécuter des systèmes individuels.

Personnalisation

Les logiciels RH à faible code peuvent ne pas avoir la fonctionnalité dont vous avez le plus besoin ou trop de fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Lorsque vous utilisez une solution qui ne nécessite pas de codage, vous décidez des parties qui entrent dans vos flux de travail.

Utilisation

Préfabriqué logiciel de recrutement RH peut être coûteux et est généralement fait pour être utilisé dans un seul département. Lorsque vous utilisez un système qui ne nécessite pas de codage, vous pouvez utiliser les outils pour diverses choses dans l'organisation. Les départements des ressources humaines des petites entreprises choisissent généralement un logiciel à faible codage qui répond à leurs besoins immédiats. Mais lorsque l'entreprise commence à se développer, ils découvrent que la plateforme ne peut pas les prendre en charge ou qu'elle coûte beaucoup plus cher qu'ils ne le pensaient. Les outils qui ne nécessitent pas de codage sont très flexibles et peuvent se développer en même temps que votre équipe.

Utilisations de la technologie RH

Examinons quelques situations où les outils sans code seraient un excellent choix pour les ressources humaines (RH).

Onboarding

Vous pouvez le faire avec un logiciel no-code qui vous permet de mettre en place des réponses automatisées par e-mail, de décider qui doit recevoir chaque formulaire soumis et où il doit être stocké, et de mettre en place des e-mails automatisés faisant partie des budgets de la technologie RH.

Demandes de congés et factures pour différentes choses

Si vous n'avez pas le bon outil, il peut être difficile de suivre les demandes de congés des personnes. Si vous disposez d'une plateforme drag-and-drop basée sur une interface graphique, il suffit de quelques clics de souris pour mettre en place le processus d'approbation.

FAQS

Quel est un cas d'utilisation no-code courant dans les RH ?

La gestion du recrutement est le cas d'utilisation no-code le plus courant dans les RH. Le site d'emploi ou la page des carrières est la principale technologie no-code, low-code, où opère l'équipe de recrutement. Cependant, les recruteurs ne travaillent généralement pas à la réalisation de ces ressources. En utilisant une plateforme qui ne nécessite pas de codage, il est facile de modifier la mise en page du site ou d'ajouter du nouveau contenu sans faire appel à l'équipe de développement low-code. De plus, l'ensemble du processus de candidature à un emploi peut être amélioré par l'équipe RH de votre entreprise, qui le connaît le mieux.

Comment construire un système de gestion des ressources humaines ?

Un système de gestion des ressources humaines (SGRH) est un groupe de solutions logicielles utilisées pour optimiser et automatiser la gestion des ressources humaines d'une organisation et les activités liées à ces ressources tout au long du cycle de vie d'un employé.

Définir les objectifs du projet

Créer une carte de la façon dont votre entreprise fait des affaires.

Découvrir comment vous pourriez améliorer le fonctionnement d'une entreprise.

Faire un plan pour votre projet SGRH qui durera longtemps.

Comment faire une plateforme sans code?

Avec une plateforme qui ne nécessite pas de codage, vous pouvez construire des fonctionnalités en glissant et en déposant des modules dans un ordre logique. Il n'y a pas besoin de programmer car tout a déjà été fait ou montré sous forme graphique. Il ne vous reste plus qu'à glisser-déposer et à assembler les pièces ! Tout le monde peut créer son application en seulement trois étapes faciles.

Avoir une belle apparence de plateforme

Faire un contenu de qualité

Publier sur la plateforme

Quel logiciel les professionnels des RH utilisent-ils ?

Vous n'avez pas besoin de vous stresser pour faire des applications simples qui traitent les ressources humaines et qui sont pleines de fonctionnalités. Utilisez la plateforme no-code d'AppMaster ! Les gestionnaires et autres professionnels des RH d'entreprise peuvent facilement faire des logiciels web avec l'aide des outils simples de type pointer-cliquer d'AppMaster, même s'ils n'ont jamais construit une application auparavant. En utilisant AppMaster pour créer des applications de gestion des RH, vous pouvez immédiatement réduire les tâches manuelles et donner plus de liberté à tous les membres de votre département RH.