Mensen die in HR werken doen veel moeite. Zij zijn verantwoordelijk voor alles, van het aannemen en opleiden van nieuwe werknemers tot het zorgen dat het beleid wordt gevolgd en beheerd. HR-medewerkers beschikken over het talent om met de meest uiteenlopende medewerkers van een bedrijf te praten. Er wordt van u verwacht dat u efficiënt talent toont, vooral in noodgevallen. U leidt uw inspanningen om HR-bedrijfscontinuïteitsplannen op te stellen en helpt uw personeel zich aan te passen aan telewerken. Personeelsmedewerkers hebben een aanzienlijke invloed op het talent van een bedrijf. Een breed scala aan verantwoordelijkheden hebben betekent soms meer handmatige taken. De doe-het-zelf beweging heeft zijn intrede gedaan in HR. Steeds meer HR-professionals bestaan met no-code, een low-code toepassing waarvoor weinig programmeerkennis nodig is.

Met deze low-code softwareontwikkelingsplatforms kan het HR- en wervingspersoneel het werk van "ontwikkelaars" doen. Zo kan HR tijdrovende spreadsheets elimineren en vervangen door workflows die talent tonen. Het bouwt zijn HR-vacaturesites, maakt dashboards voor talentanalyse, doet enquêtes en verwerkt vervolgens met de hand. HR kan de lange wachttijden van het vaak overwerkte IT-personeel vermijden door zijn software te maken. Het vermijdt ook de hoge kosten van het inhuren van externe consultants of leveranciers.

Hoe maakt u een low-code app om uw HR-taken te beheren?

Effectieve low-code ontwikkelingsplatforms maken het gemakkelijk om applicaties te ontwerpen door de onderliggende code te verbergen. De logica achter een gebruiksvriendelijke interface waarmee u dingen kunt slepen en neerzetten. Deze platforms handelen al het gruntwerk achter de schermen af. De burgerontwikkelaar kan zich concentreren op het programma zelf en ervoor zorgen dat de klanten tevreden zijn. Een bedrijf dat voor een "no-code" technologie heeft gekozen, moet deze negen regels in acht nemen bij het bouwen van toepassingen zonder code:

Kies het juiste platform

Kies een systeem waarmee u alles kunt doen zonder code. Het heeft een eenvoudig te gebruiken gebruikersinterface en laat u complexe functies toevoegen door componenten op de werkruimte te slepen. Ook moet het kunnen groeien om aan toekomstige behoeften te voldoen. Als het uw apps host, moet het snel en betrouwbaar zijn.

Zoek uit wat je doelen zijn

Voordat je een app gaat maken, moet je bedenken waarom je het doet en hoe het je bedrijf zal helpen. Het doel is om vanaf het begin een duidelijk beeld te hebben van hoe de apps werken. Het zou helpen als je ook een duidelijk beeld hebt van hoe de app past bij de grotere doelen en plannen van je organisatie. Dit zal u helpen bepalen waar deze apps voor uw bedrijf draaien.

Kijk naar de plaats waar u zult werken

Zelfs als u overstapt op low-code ontwikkelingsplatforms die geen codering vereisen, moet u nog steeds nadenken over de grotere omgeving waarin de nieuwe platforms zullen evolueren. Ontwikkeling kan ook nodig zijn om aangepaste code te maken of verschillende systemen op te zetten voor sommige apps.

Publiek

Mobiele applicaties maken die klanten niet willen of niet zullen gebruiken is tijdverspilling. Zoek uit wie uw gebruikers zijn, wat ze willen en wat ze van uw product vinden.

Wees snel

Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om te veranderen en te voldoen aan de behoeften van hun klanten. Besteed aandacht aan zowel beveiliging als het volgen van de regels. Enkele van deze methoden zijn encryptie en het beheren van rechten.

Controleer alles

Ook al wordt alle codering achter de schermen gedaan, no-code, low-code technologie moet nog steeds getest worden voordat eindgebruikers ze kunnen gebruiken. Dit geldt zowel voor de eerste update als voor alle updates die daarna komen. Als een product niet goed genoeg is, maakt dat mensen meer boos, kost het meer om het te repareren en tast het de reputatie van het bedrijf aan.

Zoek goede ontwikkelaars

Hoewel het idee van een "citizen developer" een groot verkoopargument is voor low-code platforms, betekent dit niet dat iedereen zijn virtuele platform zou moeten kunnen bouwen. Mensen zullen het meeste uit deze platforms halen als ze veel weten over de operationele omgeving waarin de toepassingen zullen worden gebruikt. Geen enkele organisatie kan het meeste halen uit low-code HR technologie budgetten. Toch heeft degene die dat wel kan veel te winnen, of ze nu apps maken voor interne zakelijke gebruikers of voor consumenten buiten het bedrijf. Dit betekent dat bedrijven die klaar zijn om over te stappen op technologie meer opties hebben dan ooit.

Waarom zouden personeelsafdelingen een tool gebruiken waarvoor geen codering nodig is?

Het gebruik van tools waarvoor geen codering nodig is, is een populaire manier van ontwikkeling om het HR-sollicitatieproces te versnellen. Maar veel mensen kunnen zich afvragen waarom je een systeem zou moeten gebruiken waarvoor geen codering nodig is in plaats van een low-code app te kopen die al gemaakt is of meer ontwikkelaars in te huren.

Kosten

Het is mogelijk dat investeren in een platform waarvoor geen codering nodig is, goedkoper is dan het kopen van software, en het bespaart ook op de kosten van het betalen van ingenieurs om individuele systemen te ontwerpen of uit te voeren.

Aanpassing

HR low-code software heeft misschien niet de functie die u het meest nodig hebt of te veel functies die u niet nodig hebt. Wanneer u een oplossing gebruikt waarvoor geen codering nodig is, beslist u zelf welke onderdelen in uw workflows terechtkomen.

Gebruik

Kant-en-klare software voor HR-werving kan duur zijn en is meestal gemaakt voor gebruik op slechts één afdeling. Wanneer u een systeem gebruikt waarvoor geen codering nodig is, kunt u de tools voor verschillende zaken in de organisatie gebruiken. Personeelsafdelingen van kleinere bedrijven kiezen meestal voor low-code software die op dit moment aan hun behoeften voldoet. Maar wanneer het bedrijf begint te groeien, komen ze erachter dat het platform hen niet aankan of veel meer kost dan ze dachten. Tools waarvoor geen codering nodig is, zijn zeer flexibel en kunnen meegroeien met uw team.

Toepassingen voor HR-technologie

Laten we eens kijken naar een paar situaties waarin no-code tools een uitstekende keuze zouden zijn voor human resources (HR).

Onboarding

U kunt dit doen met no-code software waarmee u geautomatiseerde e-mailreacties kunt instellen, kunt bepalen wie elk ingediend formulier moet krijgen en waar het moet worden opgeslagen.

Verzoeken om vrije tijd en rekeningen voor verschillende zaken

Als u niet over de juiste tool beschikt, kan het moeilijk zijn om de verlofaanvragen van mensen bij te houden. Als u een GUI-gebaseerd drag-and-drop platform hebt, kost het slechts een paar muisklikken om het goedkeuringsproces in te stellen.

FAQS

Wat is een veel voorkomende no-code use case in HR?

Recruitment Management is de meest voorkomende no-code use case in HR. De vacaturebank of carrièrepagina is de voornaamste no-code, low-code technologie waar het rekruteringsteam mee werkt. Recruiters werken echter meestal niet aan het maken van deze middelen. Wanneer een platform wordt gebruikt waarvoor geen codering nodig is, is het gemakkelijk om de lay-out van de website te veranderen of nieuwe inhoud toe te voegen zonder het low-code ontwikkelingsteam te bellen. Ook kan het hele sollicitatieproces worden verbeterd door het HR-team van uw bedrijf, dat er het beste verstand van heeft.

Hoe bouw je een personeelsbeheersysteem?

Een Human Resource Management System (HRMS) is een groep van softwareoplossingen die worden gebruikt om het beheer van de human resources van een organisatie en de activiteiten die met die resources verband houden, gedurende de hele levenscyclus van een werknemer te optimaliseren en te automatiseren.

Projectdoelstellingen bepalen

Breng in kaart hoe uw bedrijf zaken doet.

Zoek uit hoe u de werkwijze van uw bedrijf kunt verbeteren.

Maak een plan voor uw HR-MS project dat lang meegaat.

Hoe maak je een platform zonder code?

Met een platform waarvoor geen codering nodig is, kunt u functies bouwen door modules in een logische volgorde te slepen. Programmeren is niet nodig, want alles is al gemaakt of grafisch weergegeven. Nu hoef je alleen nog maar te slepen en de onderdelen samen te voegen! Iedereen kan zijn app maken in slechts drie eenvoudige stappen.

Heb een mooi platform uiterlijk

Maak kwalitatieve inhoud

Publiceer op het platform

Welke software gebruiken HR-professionals?

U hoeft niet te stressen om eenvoudige applicaties te maken die human resources verwerken die vol zitten met functies. Gebruik het AppMaster no-code platform! Managers en andere zakelijke HR-professionals kunnen gemakkelijk websoftware maken met behulp van de eenvoudige point-and-click-tools van AppMaster, zelfs als ze nog nooit eerder een app hebben gebouwd. Door AppMaster te gebruiken om HR-management-apps te maken, kunt u onmiddellijk besparen op handmatige taken en iedereen op uw HR-afdeling meer vrijheid geven.