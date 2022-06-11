İK'da çalışan insanlar çok çaba harcarlar. Yeni çalışanları işe almak ve eğitmekten, politikaların izlenmesini ve yönetilmesini sağlamaya kadar her şeyden onlar sorumludur. İK çalışanları, çok çeşitli şirket personeli ile konuşma yeteneğine sahiptir. Yeteneklerinizi özellikle acil durumlarda verimli bir şekilde göstermeniz beklenir. İK iş sürekliliği planları oluşturmak için çabalarınızı yönetirsiniz ve personelinizin uzaktan çalışmaya uyum sağlamasına yardımcı olursunuz. İnsan Kaynakları çalışanları, herhangi bir şirketin yeteneğini önemli ölçüde etkiler. Çok çeşitli sorumluluklara sahip olmak bazen daha fazla manuel görev anlamına gelebilir. Kendin yap hareketi İK'ya girdi. Gittikçe daha fazla İK uzmanı, fazla programlama bilgisi gerektirmeyen düşük kodlu bir uygulama olan kodsuz varlıklarını gerçekleştiriyor.

Bu düşük kodlu yazılım geliştirme platformları ile İK ve işe alım personeli "geliştiricilerin" işini yapabilir. Bu, İK'nın zaman alan elektronik tabloları ortadan kaldırmasına ve bunları yetenek gösteren iş akışlarıyla değiştirmesine olanak tanır. İK iş sahalarını oluşturur, yetenek analitiği için gösterge panoları yapar, anketler yapar ve ardından elle işler. İK, yazılımını yaparak sık sık aşırı çalışan BT personelinin uzun bekleme sürelerini önleyebilir. Ayrıca, dışarıdan danışman veya tedarikçi kiralamanın yüksek maliyetlerinden de kaçınır.

İK Görevlerinizi Yönetmek için Düşük Kodlu Bir Uygulama Nasıl Oluşturulur

Etkili düşük kodlu geliştirme platformları, temel alınan kodu gizleyerek uygulamaları tasarlamayı kolaylaştırır. Bir şeyleri sürükleyip bırakmanıza izin veren kullanıcı dostu bir arayüzün arkasındaki mantık. Bu platformlar, perde arkasındaki tüm homurdanma işlerini halleder. Vatandaş geliştirici, programa kendileri odaklanabilir ve müşterilerin mutlu olmasını sağlayabilir. "Kodsuz" bir teknolojiyi benimsemiş bir firma, kod kullanmadan uygulamalar oluştururken şu dokuz kuralı dikkate almalıdır:

Doğru Platformu Seçin

Herhangi bir koda sahip olmadan her şeyi yapmanıza izin veren bir sistem seçin. Kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve bileşenleri çalışma alanı çevresinde sürükleyip bırakarak karmaşık özellikler eklemenize olanak tanır. Ayrıca, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için büyüyebilmelidir. Uygulamalarınızı barındırıyorsa, hızlı ve güvenilir olmalıdır.

Hedeflerinizin Ne Olduğunu Anlayın

Bir uygulama yapmaya başlamadan önce, bunu neden yaptığınızı ve işinize nasıl yardımcı olacağını düşünün. Amaç, uygulamaların en başından itibaren nasıl çalıştığına dair net bir resme sahip olmaktır. Ayrıca, uygulamanın kuruluşunuzun daha büyük hedeflerine ve planlarına nasıl uyduğu konusunda net bir fikriniz olsaydı yardımcı olurdu. Bu, bu uygulamaların işletmeniz için nerede çalıştığını belirlemenize yardımcı olur.

Çalışacağınız Yere Bakın

Kodlama gerektirmeyen düşük kodlu geliştirme platformlarına geçiyor olsanız bile, yeni platformların ilerleyeceği daha geniş ortamı düşünmeniz gerekir. Geliştirmenin ayrıca bazı uygulamalar için özel kod oluşturması veya farklı sistemler kurması gerekebilir.

Kitle

Müşterilerin istemediği veya kullanmayacağı mobil uygulamalar oluşturmak zaman kaybıdır. Kullanıcılarınızın kim olduğunu, ne istediklerini ve ürününüz hakkında ne düşündüklerini öğrenin.

Hızlı ol

Bu, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını değiştirmesini ve karşılamasını kolaylaştırır. Hem güvenliğe hem de kurallara uymaya dikkat edin. Bu yöntemlerden bazıları şifreleme ve yönetim haklarıdır.

Her Şeyi İzleyin

Tüm kodlama perde arkasında yapılsa da, kodsuz, düşük kodlu teknolojinin, son kullanıcıların bunları kullanabilmesi için test edilmesi gerekiyor. Bu, hem ilk güncelleme hem de ondan sonra gelen güncellemeler için geçerlidir. Bir ürün yeterince iyi olmadığında insanları daha çok üzer, düzeltmesi daha pahalıya mal olur ve şirketin itibarını etkiler.

Bazı İyi Geliştiriciler Bulun

"Vatandaş geliştirici" fikri, düşük kodlu platformlar için büyük bir satış noktası olsa da, bu herkesin kendi sanal platformunu oluşturabilmesi gerektiği anlamına gelmez. İnsanlar, uygulamaların kullanılacağı operasyonel ortam hakkında çok şey biliyorsa, bu platformlardan en iyi şekilde yararlanacaktır. Hiçbir kuruluş, düşük kodlu İK teknolojisi bütçelerinden en iyi şekilde yararlanamaz. Yine de, bunu yapabilen, şirket içi iş kullanıcıları veya firma dışındaki tüketiciler için uygulamalar yapsalar da çok şey kazanmaya devam ediyor. Bu, teknolojiye geçmeye hazır işletmelerin her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip olduğu anlamına geliyor.

İnsan Kaynakları Departmanları Neden Kodlama Gerekmeyen Bir Araç Kullanmalı?

Kodlama gerektirmeyen araçları kullanmak, İK iş başvuru sürecini hızlandırmak için popüler bir geliştirme yöntemidir. Ancak birçok kişi, halihazırda yapılmış düşük kodlu bir uygulama satın almak veya daha fazla geliştirici kiralamak yerine neden kodlama gerektirmeyen bir sistemi kullanmanız gerektiğini merak edebilir.

Maliyet

Kodlama gerektirmeyen bir platforma yatırım yapmak, yazılım satın almaktan daha ucuz olabilir ve ayrıca mühendislere bireysel sistemleri tasarlamaları veya çalıştırmaları için ödeme yapma maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar.

özelleştirme

Düşük kodlu İK yazılımı, en çok ihtiyacınız olan özelliğe sahip olmayabilir veya ihtiyacınız olmayan çok fazla özelliğe sahip olabilir. Kodlama gerektirmeyen bir çözüm kullandığınızda, iş akışlarınıza hangi bölümlerin gireceğine siz karar verirsiniz.

kullanım

İK işe alımı için önceden oluşturulmuş yazılımlar pahalı olabilir ve genellikle yalnızca bir departmanda kullanılmak üzere yapılır. Kodlama gerektirmeyen bir sistem kullandığınızda, organizasyonda çeşitli şeyler için araçları kullanabilirsiniz. Küçük işletmelerin insan kaynakları departmanları genellikle şu anda ihtiyaçlarını karşılayan düşük kodlu yazılımları seçer. Ancak şirket büyümeye başladığında, platformun ya onları kaldıramayacağını ya da düşündüklerinden çok daha pahalıya mal olduğunu öğrenirler. Kodlamaya ihtiyaç duymayan araçlar çok esnektir ve ekibiniz büyüdükçe büyüyebilir.

İK Teknolojisinin Kullanım Alanları

Kodsuz araçların insan kaynakları (İK) için mükemmel bir seçim olacağı birkaç duruma bakalım.

İlk Katılım

Bunu, otomatik e-posta yanıtları ayarlamanıza, gönderilen her bir formu kimin alacağına ve nerede saklanması gerektiğine karar vermenize ve İK teknolojisi bütçelerinin bir parçası olarak otomatik e-postaları ayarlamanıza olanak tanıyan kodsuz bir yazılımla yapabilirsiniz.

Farklı şeyler için izin talepleri ve faturalar

Doğru araca sahip değilseniz, insanların izin taleplerini takip etmek zor olabilir. GUI tabanlı bir sürükle ve bırak platformunuz varsa, onay sürecini ayarlamak için yalnızca birkaç fare tıklaması yeterlidir.

SSS

İK'da yaygın olarak kullanılan kodsuz kullanım durumu nedir?

İşe Alım Yönetimi, İK'da en yaygın kodsuz kullanım durumudur. İş panosu veya kariyer sayfası, işe alım ekibinin çalıştığı, kodsuz, düşük kodlu temel teknolojidir. Ancak, işe alım görevlileri genellikle bu kaynakları yapmak için çalışmazlar. Kodlama gerektirmeyen bir platform kullanırken, düşük kod geliştirme ekibini aramadan web sitesinin düzenini değiştirmek veya yeni içerik eklemek kolaydır. Ayrıca, bir işe başvurma sürecinin tamamı, şirketinizde onu en iyi bilen İK ekibi tarafından geliştirilebilir.

İnsan kaynakları yönetim sistemini nasıl kurarsınız?

Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (HRMS), bir kuruluşun insan kaynaklarının yönetimini ve bir çalışanın tüm yaşam döngüsü boyunca bu kaynaklarla ilgili faaliyetlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir grup yazılım çözümüdür.

Proje hedeflerini belirleyin

Firmanızın nasıl iş yaptığına dair bir harita oluşturun.

Bir firmanın çalışma şeklini nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenin.

İK-MS projeniz için uzun süre devam edecek bir plan yapın.

Kodsuz bir platform nasıl yapılır?

Kodlama gerektirmeyen bir platform ile modülleri mantıksal bir sıraya sürükleyip bırakarak özellikler oluşturabilirsiniz. Programlamaya gerek yoktur çünkü her şey zaten yapılmış veya grafik şeklinde gösterilmiştir. Şimdi tek yapmanız gereken sürükleyip bırakarak parçaları bir araya getirmek! Herkes uygulamasını yalnızca üç kolay adımda oluşturabilir.

Güzel bir platform görünümüne sahip olun

Kaliteli İçerik Yapın

Platformda Yayınla

İK Profesyonelleri hangi Yazılımları kullanır?

Özelliklerle dolu insan kaynaklarını işleyen basit uygulamalar yapmak için strese girmenize gerek yok. AppMaster kodsuz platformunu kullanın! Yöneticiler ve diğer iş İK uzmanları, daha önce hiç uygulama geliştirmemiş olsalar bile, AppMaster'ın basit tıkla ve tıkla araçlarının yardımıyla kolayca web yazılımı yapabilirler. İK yönetimi uygulamaları yapmak için AppMaster'ı kullanarak manuel görevleri hemen azaltabilir ve İK departmanınızdaki herkese daha fazla özgürlük verebilirsiniz.