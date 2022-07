As pessoas que trabalham na área dos Recursos Humanos esforçam-se muito. São responsáveis por tudo, desde a contratação e formação de novos funcionários até à garantia de que as políticas são seguidas e geridas. Os empregados de RH possuem o talento para falar com um vasto leque de membros do pessoal da empresa. Espera-se que mostrem talento de forma eficiente, especialmente em caso de emergência. Dirige os seus esforços para criar planos de continuidade de negócios de RH e ajuda o seu pessoal a adaptar-se ao teletrabalho. Os empregados de Recursos Humanos afectam significativamente o talento de qualquer empresa. Ter uma vasta gama de responsabilidades pode, por vezes, significar mais tarefas manuais. O movimento "faça-você-mesmo" entrou na área de Recursos Humanos. Cada vez mais profissionais de RH fazem a sua existência sem código, uma aplicação de baixo código que não requer muito conhecimento de programação.

Com estas plataformas de desenvolvimento de software de baixo código, o pessoal de RH e de recrutamento pode fazer o trabalho de "programadores". Isto permite ao RH eliminar folhas de cálculo demoradas e substitui-las por fluxos de trabalho que demonstrem talento. Constrói os seus locais de trabalho de RH, faz dashboards para análise de talentos, faz inquéritos, e depois processa à mão. O RH pode evitar os longos tempos de espera do pessoal de TI frequentemente sobrecarregado, fazendo o seu software. Também evita os elevados custos de contratação de consultores ou fornecedores externos.

Como criar uma aplicação de baixo código para gerir as suas tarefas de RH

>p>Plataformas de desenvolvimento de baixo código eficazes facilitam a concepção de aplicações, ocultando o código subjacente. A lógica por detrás de uma interface de fácil utilização que lhe permite arrastar e largar coisas. Estas plataformas tratam de todo o trabalho de grunhido nos bastidores. O cidadão desenvolvedor pode concentrar-se no próprio programa e certificar-se de que os clientes estão satisfeitos. Uma empresa que tenha adoptado uma tecnologia "sem código" deve considerar estas nove regras ao construir aplicações sem utilizar código:

Escolha a Plataforma Certa

>p>Escolha um sistema que lhe permita fazer qualquer coisa sem ter qualquer código. Tem uma interface de utilizador fácil de utilizar e permite-lhe adicionar características complexas arrastando e largando componentes à volta do espaço de trabalho. Além disso, deve ser capaz de crescer para satisfazer quaisquer necessidades futuras. Se hospeda as suas aplicações, deve ser rápido e fiável.

Figure Out What Your Goals Are>

>p> antes de começar a fazer uma aplicação, pense no porquê de a estar a fazer e como ajudará o seu negócio. O objectivo é ter uma imagem clara de como as aplicações funcionam desde o início. Ajudaria se também tivesse uma ideia clara de como a aplicação se adequa aos objectivos e planos maiores da sua organização. Isto ajudá-lo-á a determinar onde estas aplicações funcionam para o seu negócio.>p>>forte>Leia no Seu Local de Trabalho>p>p>Even se estiver a mudar para plataformas de desenvolvimento de código baixo que não requerem codificação, ainda precisa de pensar no ambiente maior em que as novas plataformas irão progredir. O desenvolvimento pode também precisar de criar código personalizado ou de configurar sistemas diferentes para algumas aplicações.

> forte>Audience

>p>Criar aplicações móveis que os clientes não querem ou não vão utilizar é uma perda de tempo. Descubra quem são os seus utilizadores, o que querem, e o que pensam do seu produto.

>forte>Sejam rápidos

>p>p>Esta situação torna mais fácil para as empresas mudarem e satisfazerem as necessidades dos seus clientes. Preste atenção tanto à segurança como ao cumprimento das regras. Alguns destes métodos são encriptação e gestão de direitos.>p>> forte>Monitor Everything>>p>p>Even embora toda a codificação seja feita nos bastidores, a tecnologia sem código e de baixo código ainda precisa de ser testada antes que os utilizadores finais possam utilizá-la. Isto é verdade tanto para a primeira actualização como para quaisquer actualizações que venham depois dela. Quando um produto não é suficientemente bom, torna as pessoas mais perturbadas, custa mais a arranjar, e afecta a reputação da empresa.

Conhecer alguns bons programadores

Por que devem os departamentos de recursos humanos utilizar uma ferramenta que não necessita de codificação?

>p>P>Even embora a ideia de um "programador cidadão" seja um grande ponto de venda para plataformas de código baixo, isto não significa que todos devam ser capazes de construir a sua plataforma virtual. As pessoas tirarão o máximo partido destas plataformas se souberem muito sobre o ambiente operacional em que as aplicações serão utilizadas. Nenhuma organização pode tirar o máximo partido dos orçamentos de tecnologia de RH de baixo código. Ainda assim, esta que o pode fazer tem muito a ganhar, quer façam aplicações para utilizadores empresariais internos ou consumidores externos à empresa. Isto significa que as empresas prontas a mudar para a tecnologia têm mais opções do que nunca.

Utilizar ferramentas que não requerem codificação é uma forma popular de desenvolvimento para acelerar o processo de candidatura a postos de trabalho de RH. Mas muitas pessoas podem perguntar-se por que razão se deve utilizar um sistema que não necessita de codificação em vez de comprar uma aplicação de código baixo que já foi feita ou contratar mais programadores.>

>> forte>Customization

>>p>HR software de baixo código pode não ter a funcionalidade de que necessita mais ou demasiadas funcionalidades que não necessita. Quando utiliza uma solução que não requer codificação, decide que partes vão para os seus fluxos de trabalho.

>forte>Utilização

Uses for HR Technology

>p>Software pré-construído para recrutamento de RH pode ser caro e é normalmente feito para utilização em apenas um departamento. Quando utiliza um sistema que não necessita de codificação, pode utilizar as ferramentas para várias coisas na organização. Os departamentos de recursos humanos das pequenas empresas geralmente escolhem software de código baixo que satisfaz as suas necessidades neste momento. Mas quando a empresa começa a crescer, descobrem que a plataforma ou não consegue lidar com eles ou custa muito mais do que eles pensavam. Ferramentas que não precisam de codificação são muito flexíveis e podem crescer como a sua equipa.

Vejamos algumas situações em que ferramentas sem código seriam uma excelente escolha para os recursos humanos (RH).

p>>forte>Onboarding

>p>p>Pode fazer isto com software sem código que lhe permite configurar respostas automáticas de correio electrónico, decidir quem deve receber cada formulário submetido e onde deve ser armazenado, e configurar e-mails automatizados fazendo parte dos orçamentos de tecnologia de RH.

forte>Pedidos de tempo livre e facturas de coisas diferentes>>/p>

Se não tiver a ferramenta certa, pode ser difícil acompanhar as exigências das pessoas em termos de tempo livre. Se tiver uma plataforma de arrastar e largar baseada em GUI, são necessários apenas alguns cliques do rato para configurar o processo de aprovação.

FAQS

Qual é o caso mais comum de não utilização de código em HR?

Gestão do Recrutamento é o caso mais comum de não utilização de código em HR. A página de carreiras é a principal tecnologia sem código, de baixo código, onde a equipa de recrutamento opera. No entanto, os recrutadores não costumam trabalhar na elaboração destes recursos. Quando se utiliza uma plataforma que não necessita de codificação, é fácil alterar o layout do website ou adicionar novos conteúdos sem chamar a equipa de desenvolvimento de código baixo. Além disso, todo o processo de candidatura a um emprego pode ser melhorado pela equipa de RH da sua empresa, que o conhece melhor.

Como se constrói um sistema de gestão de recursos humanos?

Como se faz uma plataforma sem código?

p>Um Sistema de Gestão de Recursos Humanos (HRMS) é um grupo de soluções de software utilizado para optimizar e automatizar a gestão dos recursos humanos de uma organização e as actividades relacionadas com esses recursos ao longo de todo o ciclo de vida de um funcionário.>ul>###li>Configuração dos objectivos do projecto##li>Criar um mapa de como a sua empresa faz negócios.#li>Figure como pode melhorar a forma como uma empresa funciona.#li>Faça um plano para o seu projecto HR-MS que irá durar muito tempo.

Com uma plataforma que não requer codificação, pode construir funcionalidades arrastando e largando módulos numa ordem lógica. Não há necessidade de programar porque tudo já foi feito ou mostrado de uma forma gráfica. Agora, tudo o que tem de fazer é arrastar em gota e juntar as peças! Qualquer pessoa pode criar a sua aplicação em apenas três simples passos.

Have a agradável aparência da plataforma

Que software utilizam os profissionais de RH?

>ul><>li>Make Quality Content>li>Publish On Platform

Não é necessário salientar para fazer aplicações simples que processam recursos humanos que estão cheios de funcionalidades. Use a plataforma sem código AppMaster! Os gestores e outros profissionais de RH empresariais podem facilmente fazer software web com a ajuda das ferramentas simples do AppMaster "point-and-click", mesmo que nunca tenham construído uma aplicação antes. Ao utilizar o AppMaster para fazer aplicações de gestão de RH, pode cortar imediatamente nas tarefas manuais e dar mais liberdade a todos no seu departamento de RH.