هل انت مصمم؟ عميل؟ رائد أعمال ، أو شخص لديه فكرة عن منتج يمكن بيعه للجماهير؟ لو كان كذلك، فهذا المقال موجه اليك. مبادئ التصميم هي القواعد التي يتبعها المصممون عند إنشاء شيء ما. هناك ستة مبادئ للتصميم ، وينصب تركيزها على إرشادك خلال عملية صنع الأشياء. تساعد هذه المبادئ في التأكد من أن ما تقوم بإنشائه يروق للعين ويتبع مجموعة معينة من الإرشادات للتصميم الجيد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن معرفة هذه المبادئ سيضمن أن تتمتع منتجاتك بفرص أفضل للنجاح في السوق التنافسية اليوم لأن الناس يشترون من الشركات التي يثقون بها ويحبونها في كثير من الأحيان.

مبدأ التوازن

مبدأ التوازن هو أحد مبادئ التصميم. الأمر كله يتعلق بخلق شعور بالتوازن في كل ما تقوم بإنشائه. يمكن أن يكون هذا في كائنات أو أنماط متناظرة أو من خلال التباين. هناك نوعان من التباين: المرئي والمكاني. التباين المرئي هو ما تراه عندما يختلف عنصران من حيث اللون أو الشكل أو الحجم أو الملمس. التباين المكاني هو ما تراه عندما يختلف عنصران من حيث الموضع أو القرب من بعضهما البعض.

تتمثل إحدى طرق تحقيق التوازن في تصميماتك في استخدام التباين المرئي. على سبيل المثال ، يمكنك إقران لون فاتح بلون غامق أو استخدام كائن كبير مع كائن صغير.

مبدأ التباين

مبدأ التباين هو أحد مبادئ التصميم. الأمر كله يتعلق بخلق شعور بالاهتمام البصري في كل ما تقوم به. يمكن القيام بذلك باستخدام ألوان أو أشكال أو أحجام أو مواد مختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد العناصر المتناقضة في خلق شعور بالتوازن في تصميماتك.

تتمثل إحدى طرق إنشاء التباين في تصميماتك في استخدام ألوان مختلفة. على سبيل المثال ، يمكنك إقران لون ساطع بلون غامق أو استخدام لون باهت مع لون ساطع. يمكنك أيضًا استخدام مواد مختلفة لإنشاء تباين. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام سطح أملس بسطح خشن أو العكس.

مبدأ التكرار

مبدأ التكرار هو أحد مبادئ التصميم. الأمر كله يتعلق باستخدام التكرار في تصميماتك من أجل الاتساق. الفكرة من وراء هذا المبدأ هي أنه من خلال الاستخدام المتكرر لعنصر ما ، فإنك تمنحه معنى وأهمية أكبر مما لو استخدمته مرة واحدة. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك باستخدام الألوان في استخدام لون واحد بشكل متكرر خلال التصميم الخاص بك. يمكنك أيضًا تغيير الشكل أو الحجم مع الاحتفاظ بنفس اللون.

مبدأ القرب

مبدأ القرب هو أحد مبادئ التصميم. الأمر كله يتعلق بخلق شعور بالنظام والوحدة والانغلاق. يمكنك تحقيق ذلك باستخدام كائنات قريبة من بعضها البعض على مقربة. سيؤدي القيام بذلك إلى إنشاء تصميم أكثر تماسكًا.

مبدأ الإغلاق

مبدأ الإغلاق هو أحد مبادئ التصميم. يتعلق الأمر كله بإنشاء عنصر يرضي شعور المشاهد بالاكتمال. يمكنك القيام بذلك عن طريق تقديم إجابة أو ببساطة ملء الفراغ. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام كائن غير مرئي بالكامل لخلق شعور بالترقب والفضول لأنه يترك مجالًا للخيال.

مبدأ التشابه

مبدأ التشابه هو أحد مبادئ التصميم. يتعلق الأمر كله باستخدام العناصر المتشابهة مع بعضها البعض لخلق شعور بالوحدة والنظام. سيؤدي القيام بذلك إلى إنشاء تصميم أكثر تماسكًا.

تتمثل إحدى طرق استخدام مبدأ التشابه في استخدام نفس اللون لجميع العناصر الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدام نفس الشكل أو الحجم لجميع عناصرك.

مبدأ الاستمرارية

مبدأ الاستمرارية هو أحد مبادئ التصميم. الأمر كله يتعلق باستخدام العناصر لخلق شعور بالحركة. سيساعد القيام بذلك على خلق الوهم بأن تصميمك يتحرك أو يتغير. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك باستخدام الألوان في استخدام ظلال من لون واحد ، على سبيل المثال ، تغميقه أثناء تحركك نحو الجانب الأيمن. يمكنك أيضًا تغيير الشكل أو الحجم بمهارة مع الاحتفاظ بنفس اللون ".

مبادئ الإدراك

مبادئ الإدراك هي امتداد لعلم نفس الجشطالت. تم تقديم هذه المبادئ لأول مرة من قبل عالم النفس الألماني كورت كوفكا. ينص علم نفس الجشطالت على أن الكل يختلف عن مجموع أجزائه. يشير إلى الظواهر الجماعية والعلائقية والناشئة التي لا يمكن اختزالها إلى عناصر أساسية.

الإدراك هو عملية معرفية تفسر المعلومات الحسية لبناء ما نسميه الواقع.

كان كوفكا مهتمًا بكيفية بناء التصورات من خلال التجربة والتعلم بدلاً من التأثير المشوه لانطباعات الحواس. أراد أن يوضح كيف يعتمد الإدراك على الاتصال الحميم مع ما يدركه ، على سبيل المثال ، الحجم النسبي أو المسافة من كائن.

مبدأ التناظر

مبدأ التناظر هو أحد مبادئ التصميم. يتعلق الأمر كله باستخدام العناصر بطريقة تخلق النظام والاستمرارية في تصميمك. غالبًا ما يستخدم التناسق لخلق التوازن والانسجام في التصميم ، ويوفر إحساسًا بالصواب. في بعض الأحيان ، قد تكون التصميمات المتماثلة مملة للغاية لأنها بسيطة وسهلة التنبؤ ، ولكنها يمكن أن تكون رائعة أيضًا لتهدئة الأشخاص الذين قد لا يحبون المزيد من التصاميم الفوضوية.

استنتاج

مبادئ التصميم هي القواعد التي يتبعها المصممون عند إنشاء شيء ما. هناك ستة مبادئ للتصميم ، وينصب تركيزها على إرشادك خلال عملية صنع الأشياء. تساعد هذه المبادئ في التأكد من أن ما تقوم بإنشائه جذاب للعين ويتبع مجموعة معينة من الإرشادات للتصميم الجيد. يمكن استخدام المبادئ بعدة طرق مختلفة اعتمادًا على الطريقة التي تريدها من خلالها أن تؤثر على تصميماتك أو منتجاتك. على سبيل المثال ، قد تكون إحدى الطرق استخدام التناظر كمبدأ تنظيمي - تكرار العناصر مع ظهور كل شيء أكثر توازناً وانسجاماً.