Você é um desenhista? Um cliente? Um empresário, ou alguém que tem uma ideia para um produto que possa ser vendido para as massas? Se sim, então este artigo é para você. Os princípios de design são as regras que os designers seguem quando estão criando algo. Existem seis princípios de design, e seu foco é guiá-lo através de seu processo de fazer as coisas. Esses princípios ajudam a garantir que o que você cria seja atraente aos olhos e siga um determinado conjunto de diretrizes para um bom design.

Além disso, conhecer esses princípios garantirá que seus produtos tenham melhores chances de sucesso no mercado competitivo de hoje, porque as pessoas compram de empresas nas quais confiam e gostam com mais frequência.

Princípio do equilíbrio

O princípio do equilíbrio é um dos princípios do design. Trata-se de criar uma sensação de equilíbrio em tudo o que você está criando. Isso pode ser em objetos ou padrões simétricos ou por meio de contraste. Existem dois tipos de contraste: visual e espacial. O contraste visual é o que você vê quando dois elementos são diferentes em termos de cor, forma, tamanho ou textura. O contraste espacial é o que você vê quando dois elementos são diferentes em termos de posicionamento ou proximidade um do outro.

Uma maneira de criar equilíbrio em seus designs é usando contraste visual. Por exemplo, você pode combinar uma cor clara com uma cor escura ou usar um objeto grande com um objeto pequeno.

Princípio do contraste

O princípio do contraste é um dos princípios do design. Trata-se de criar uma sensação de interesse visual em tudo o que você está fazendo. Isso pode ser feito usando diferentes cores, formas, tamanhos ou texturas. Além disso, elementos contrastantes podem ajudar a criar uma sensação de equilíbrio em seus designs.

Uma maneira de criar contraste em seus designs é usando cores diferentes. Por exemplo, você pode combinar uma cor clara com uma cor escura ou usar uma cor clara com uma cor brilhante. Você também pode usar texturas diferentes para criar contraste. Por exemplo, você pode usar uma superfície lisa com uma superfície áspera ou vice-versa.

Princípio da repetição

O princípio da repetição é um dos princípios do design. É tudo sobre o uso de repetição em seus projetos para consistência. A ideia por trás desse princípio é que, ao usar repetidamente um elemento, você dá a ele mais significado e destaque do que se você o usasse apenas uma vez. Uma maneira de fazer isso com cores é usar uma cor repetidamente em todo o design. Você também pode alterar a forma ou o tamanho, mas manter a mesma cor.

Princípio da proximidade

O princípio da proximidade é um dos princípios do design. Trata-se de criar um senso de ordem, unidade e fechamento. Você pode conseguir isso usando objetos próximos uns dos outros na proximidade. Isso criará um design mais coeso.

Princípio do fechamento

O princípio do fechamento é um dos princípios do design. Trata-se de criar um elemento que satisfaça a sensação de conclusão do espectador. Você pode fazer isso fornecendo uma resposta ou simplesmente preenchendo o espaço em branco. Por exemplo, você pode usar um objeto que não é totalmente visível para criar uma sensação de antecipação e curiosidade, pois deixa espaço para a imaginação.

Princípio da semelhança

O princípio da similaridade é um dos princípios do design. Trata-se de usar elementos semelhantes entre si para criar uma sensação de unidade e ordem. Isso criará um design mais coeso.

Uma maneira de usar o princípio da similaridade é usar a mesma cor para todos os seus elementos. Você também pode usar a mesma forma ou tamanho para todos os seus elementos.

Princípio da continuidade

O princípio da continuidade é um dos princípios do design. Trata-se de usar elementos para criar uma sensação de movimento. Fazer isso ajudará a criar a ilusão de que seu design está se movendo ou mudando. Uma maneira de fazer isso com cores é usar tons de uma cor, por exemplo, escurecendo-a à medida que você se move para o lado direito. Você também pode alterar sutilmente a forma ou o tamanho, mas manter a mesma cor."

Princípios de percepção

Os Princípios da percepção são uma extensão da psicologia da Gestalt. Esses princípios foram introduzidos pela primeira vez pelo psicólogo alemão Kurt Koffka. A psicologia da Gestalt afirma que o todo é diferente da soma de suas partes. Refere-se a fenômenos coletivos, relacionais e emergentes que não podem ser reduzidos a elementos básicos.

A percepção é um processo cognitivo que interpreta a informação sensorial para construir o que chamamos de realidade.

Koffka estava interessado em como as percepções são estruturadas por meio da experiência e do aprendizado, em vez do efeito distorcido das impressões sensoriais. Ele queria mostrar como a percepção depende do contato íntimo com o que percebe, por exemplo, tamanho relativo ou distância de um objeto.

Princípio da simetria

O princípio da simetria é um dos princípios do design. Trata-se de usar elementos de uma maneira que crie ordem e continuidade em seu design. A simetria é frequentemente usada para criar equilíbrio e harmonia em um design e oferece uma sensação de retidão. Às vezes, designs simétricos podem ser muito chatos porque são simples e fáceis de prever, mas também podem ser ótimos para acalmar pessoas que podem não gostar de designs mais caóticos.

Conclusão

Os princípios de design são as regras que os designers seguem quando estão criando algo. Existem seis princípios de design, e seu foco é guiá-lo através de seu processo de fazer as coisas. Esses princípios ajudam a garantir que o que você cria seja atraente aos olhos e siga um determinado conjunto de diretrizes para um bom design. Os princípios podem ser usados de muitas maneiras diferentes, dependendo de como você deseja que eles afetem seus projetos ou produtos. Por exemplo, uma maneira pode ser usando a simetria como um princípio organizacional - repetindo elementos com tudo parecendo mais equilibrado e harmonioso.