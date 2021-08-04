Вы дизайнер? Клиент? Предприниматель или человек, у которого есть идея продукта, который можно было бы продавать в массы? Если да, то эта статья для вас. Принципы дизайна — это правила, которым следуют дизайнеры при создании чего-либо. Существует шесть принципов дизайна, и они сосредоточены на том, чтобы направлять вас в процессе создания вещей. Эти принципы помогают убедиться, что то, что вы создаете, привлекает внимание и соответствует определенному набору правил хорошего дизайна.

Кроме того, знание этих принципов гарантирует, что ваши продукты будут иметь больше шансов на успех на сегодняшнем конкурентном рынке, потому что люди чаще покупают у компаний, которым доверяют и которые им нравятся.

Принцип баланса

Принцип баланса является одним из принципов дизайна. Все дело в создании чувства равновесия во всем, что вы создаете. Это могут быть симметричные объекты или узоры или контраст. Различают два вида контраста: визуальный и пространственный. Визуальный контраст — это то, что вы видите, когда два элемента различаются по цвету, форме, размеру или текстуре. Пространственный контраст — это то, что вы видите, когда два элемента различаются с точки зрения размещения или близости друг к другу.

Один из способов создать баланс в дизайне — использовать визуальный контраст. Например, вы можете соединить светлый цвет с темным или использовать большой предмет с маленьким предметом.

Принцип контраста

Принцип контраста является одним из принципов дизайна. Все дело в том, чтобы создать ощущение визуального интереса ко всему, что вы делаете. Это может быть сделано с использованием различных цветов, форм, размеров или текстур. Кроме того, контрастные элементы могут помочь создать ощущение баланса в вашем дизайне.

Один из способов создать контраст в дизайне — использовать разные цвета. Например, вы можете сочетать яркий цвет с темным цветом или использовать бледный цвет с ярким цветом. Вы также можете использовать различные текстуры для создания контраста. Например, вы можете использовать гладкую поверхность с шероховатой или наоборот.

Принцип повторения

Принцип повторения является одним из принципов дизайна. Все дело в использовании повторения в ваших проектах для последовательности. Идея, лежащая в основе этого принципа, заключается в том, что, многократно используя элемент, вы придаете ему больше значения и значимости, чем если бы вы использовали его только один раз. Один из способов сделать это с помощью цветов — многократно использовать один цвет в дизайне. Вы также можете изменить форму или размер, но сохранить тот же цвет.

Принцип близости

Принцип близости — один из принципов дизайна. Все дело в создании чувства порядка, единства и завершенности. Вы можете добиться этого, используя объекты, расположенные близко друг к другу в непосредственной близости. Это создаст более сплоченный дизайн.

Принцип закрытия

Принцип замыкания является одним из принципов конструкции. Все дело в создании элемента, который удовлетворяет чувство завершенности зрителя. Вы можете сделать это, предоставив ответ или просто заполнив пробел. Например, вы можете использовать объект, который не полностью виден, чтобы вызвать чувство предвкушения и любопытства, потому что он оставляет место для воображения.

Принцип подобия

Принцип подобия является одним из принципов дизайна. Все дело в использовании элементов, которые похожи друг на друга, чтобы создать ощущение единства и порядка. Это создаст более сплоченный дизайн.

Один из способов использовать принцип сходства — использовать один и тот же цвет для всех ваших элементов. Вы также можете использовать одинаковую форму или размер для всех ваших элементов.

Принцип преемственности

Принцип преемственности является одним из принципов дизайна. Все дело в использовании элементов для создания ощущения движения. Это поможет создать иллюзию того, что ваш дизайн движется или меняется. Один из способов сделать это с помощью цветов — использовать оттенки одного цвета, например, затемняя его по мере продвижения вправо. Вы также можете слегка изменить форму или размер, но сохранить тот же цвет».

Принципы восприятия

Принципы восприятия являются продолжением гештальт-психологии. Эти принципы были впервые введены немецким психологом Куртом Коффкой. Гештальтпсихология утверждает, что целое отличается от суммы его частей. Он относится к коллективным, относительным и эмерджентным явлениям, которые нельзя свести к базовым элементам.

Восприятие — это когнитивный процесс, который интерпретирует сенсорную информацию для создания того, что мы называем реальностью.

Коффку интересовало, как восприятие структурируется через опыт и обучение, а не искажающее влияние чувственных впечатлений. Он хотел показать, как восприятие зависит от тесного контакта с тем, что оно воспринимает, например, относительный размер или расстояние от объекта.

Принцип симметрии

Принцип симметрии является одним из принципов дизайна. Все дело в использовании элементов таким образом, чтобы создать порядок и непрерывность в вашем дизайне. Симметрия часто используется для создания баланса и гармонии в дизайне и дает ощущение правильности. Иногда симметричные конструкции могут быть очень скучными, потому что они просты и легко предсказуемы, но они также отлично подходят для успокоения людей, которым может не нравиться более хаотичный дизайн.

Вывод

Принципы дизайна — это правила, которым следуют дизайнеры при создании чего-либо. Существует шесть принципов дизайна, и они сосредоточены на том, чтобы направлять вас в процессе создания вещей. Эти принципы помогают убедиться, что то, что вы создаете, привлекательно для глаз и соответствует определенному набору рекомендаций для хорошего дизайна. Принципы можно использовать по-разному, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы они повлияли на ваши проекты или продукты. Например, одним из способов может быть использование симметрии в качестве организационного принципа — повторяющиеся элементы, чтобы все выглядело более сбалансированным и гармоничным.