Siete un designer? Un cliente? Un imprenditore o qualcuno che ha un'idea per un prodotto che potrebbe essere venduto alle masse? Se è così, questo articolo è per voi. I principi del design sono le regole che i designer seguono quando creano qualcosa. I principi del design sono sei e hanno lo scopo di guidare il processo di creazione degli oggetti. Questi principi aiutano a garantire che ciò che si crea sia attraente per l'occhio e segua una serie di linee guida per un buon design.

Inoltre, la conoscenza di questi principi garantirà ai vostri prodotti maggiori possibilità di successo nel mercato competitivo di oggi, perché le persone acquistano da aziende di cui si fidano e che apprezzano il più delle volte.

Principio dell'equilibrio

Il principio dell'equilibrio è uno dei principi del design. Si tratta di creare un senso di equilibrio in qualsiasi cosa si stia creando. Ciò può avvenire con oggetti o modelli simmetrici o attraverso il contrasto. Esistono due tipi di contrasto: visivo e spaziale. Il contrasto visivo è quello che si nota quando due elementi sono diversi in termini di colore, forma, dimensione o struttura. Il contrasto spaziale è quello che si nota quando due elementi sono diversi in termini di posizionamento o di vicinanza l'uno all'altro.

Un modo per creare equilibrio nei vostri progetti è utilizzare il contrasto visivo. Ad esempio, si può abbinare un colore chiaro a uno scuro o utilizzare un oggetto grande a uno piccolo.

Principio del contrasto

Il principio del contrasto è uno dei principi del design. Si tratta di creare un senso di interesse visivo in qualsiasi cosa si stia realizzando. A questo scopo si possono usare colori, forme, dimensioni o texture diverse. Inoltre, gli elementi contrastanti possono contribuire a creare una sensazione di equilibrio nei vostri progetti.

Un modo per creare un contrasto nei vostri progetti è quello di utilizzare colori diversi. Ad esempio, si può abbinare un colore chiaro a un colore scuro o utilizzare un colore chiaro a un colore brillante. Per creare contrasto si possono usare anche texture diverse. Ad esempio, si può usare una superficie liscia con una superficie ruvida o viceversa.

Principio della ripetizione

Il principio della ripetizione è uno dei principi del design. Si tratta di utilizzare la ripetizione nei progetti per creare coerenza. L'idea alla base di questo principio è che, utilizzando ripetutamente un elemento, gli si dà più significato e risalto che se lo si usasse una sola volta. Un modo per ottenere questo risultato con i colori consiste nell'utilizzare ripetutamente un colore in tutto il progetto. Si può anche cambiare la forma o la dimensione, ma mantenendo lo stesso colore.

Principio di prossimità

Il principio di prossimità è uno dei principi del design. Si tratta di creare un senso di ordine, unità e chiusura. È possibile ottenere questo risultato utilizzando oggetti vicini l'uno all'altro. In questo modo si crea un design più coeso.

Principio di chiusura

Il principio di chiusura è uno dei principi del design. Si tratta di creare un elemento che soddisfi il senso di completamento dell'osservatore. È possibile farlo fornendo una risposta o semplicemente riempiendo un vuoto. Ad esempio, si può usare un oggetto non completamente visibile per creare un senso di attesa e curiosità, perché lascia spazio all'immaginazione.

Principio di somiglianza

Il principio di somiglianza è uno dei principi del design. Si tratta di utilizzare elementi simili tra loro per creare un senso di unità e ordine. In questo modo si crea un design più coeso.

Un modo per utilizzare il principio di somiglianza è quello di utilizzare lo stesso colore per tutti gli elementi. Si può anche usare la stessa forma o dimensione per tutti gli elementi.

Principio di continuità

Il principio di continuità è uno dei principi del design. Si tratta di utilizzare gli elementi per creare un senso di movimento. In questo modo si crea l'illusione che il design si muova o cambi. Un modo per farlo con i colori è utilizzare le sfumature di un colore, ad esempio scurendolo man mano che ci si sposta verso il lato destro. Si può anche cambiare sottilmente la forma o la dimensione, ma mantenendo lo stesso colore".

Principi della percezione

I principi della percezione sono un'estensione della psicologia della Gestalt. Questi principi sono stati introdotti per la prima volta dallo psicologo tedesco Kurt Koffka. La psicologia della Gestalt afferma che il tutto è diverso dalla somma delle sue parti. Si riferisce a fenomeni collettivi, relazionali ed emergenti che non possono essere ridotti a elementi di base.

La percezione è un processo cognitivo che interpreta le informazioni sensoriali per costruire ciò che chiamiamo realtà.

Koffka era interessato a come le percezioni si strutturano attraverso l'esperienza e l'apprendimento, piuttosto che all'effetto distorsivo delle impressioni sensoriali. Voleva mostrare come la percezione dipenda dal contatto intimo con ciò che si percepisce, ad esempio le dimensioni relative o la distanza da un oggetto.

Principio di simmetria

Il principio di simmetria è uno dei principi del design. Si tratta di utilizzare gli elementi in modo da creare ordine e continuità nel progetto. La simmetria è spesso utilizzata per creare equilibrio e armonia in un progetto e offre un senso di correttezza. A volte i disegni simmetrici possono essere molto noiosi perché semplici e facili da prevedere, ma possono anche essere ottimi per calmare le persone che potrebbero non gradire i disegni più caotici.

Conclusione

I principi del design sono le regole che i designer seguono quando creano qualcosa. I principi del design sono sei e si concentrano sulla guida del processo di creazione degli oggetti. Questi principi aiutano a garantire che ciò che si crea sia attraente per l'occhio e segua una serie di linee guida per un buon design. I principi possono essere utilizzati in molti modi diversi, a seconda di come si vuole che influenzino i progetti o i prodotti. Ad esempio, un modo potrebbe essere quello di utilizzare la simmetria come principio organizzativo: ripetendo gli elementi, tutto appare più equilibrato e armonioso.