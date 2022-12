Czy jesteś projektantem? Klientem? Przedsiębiorcą lub kimś, kto ma pomysł na produkt, który mógłby być sprzedawany masom? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Zasady projektowania to reguły, którymi kierują się projektanci, gdy coś tworzą. Istnieje sześć zasad projektowania, a ich celem jest prowadzenie Cię przez proces tworzenia rzeczy. Zasady te pomagają upewnić się, że to, co tworzysz, przyciąga wzrok i jest zgodne z pewnym zestawem wytycznych dla dobrego projektu.

Ponadto znajomość tych zasad zapewni, że Twoje produkty będą miały większe szanse na sukces na dzisiejszym konkurencyjnym rynku, ponieważ ludzie kupują od firm, którym ufają i które lubią częściej niż inne.

Zasada równowagi

Zasada równowagi jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o stworzenie poczucia równowagi w czymkolwiek, co tworzysz. Może to być w symetrycznych przedmiotach lub wzorach albo poprzez kontrast. Istnieją dwa rodzaje kontrastu: wizualny i przestrzenny. Kontrast wizualny jest tym, co widzisz, gdy dwa elementy są różne pod względem koloru, kształtu, rozmiaru lub tekstury. Kontrast przestrzenny jest tym, co widzisz, gdy dwa elementy różnią się pod względem umieszczenia lub bliskości do siebie.

Jednym ze sposobów na stworzenie równowagi w swoich projektach jest użycie wizualnego kontrastu. Na przykład, możesz połączyć jasny kolor z ciemnym lub użyć dużego obiektu z małym.

Zasada kontrastu

Zasada kontrastu jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o stworzenie poczucia wizualnego zainteresowania w czymkolwiek, co tworzysz. Można to zrobić za pomocą różnych kolorów, kształtów, rozmiarów lub tekstur. Ponadto, kontrastujące elementy mogą pomóc w stworzeniu poczucia równowagi w Twoich projektach.

Jednym ze sposobów na stworzenie kontrastu w Twoich projektach jest użycie różnych kolorów. Na przykład, możesz połączyć jasny kolor z ciemnym lub użyć bladego koloru z jasnym. Możesz również użyć różnych tekstur, aby stworzyć kontrast. Na przykład, możesz użyć gładkiej powierzchni z szorstką powierzchnią lub odwrotnie.

Zasada powtarzania

Zasada powtarzania jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o to, aby używać powtórzeń w swoich projektach dla zachowania spójności. Ideą tej zasady jest to, że poprzez powtarzanie elementu, nadajesz mu większe znaczenie i rangę, niż gdybyś użył go tylko raz. Jednym ze sposobów, aby to zrobić z kolorami jest użycie jednego koloru wielokrotnie w całym projekcie. Możesz również zmienić kształt lub rozmiar, ale zachować ten sam kolor.

Zasada bliskości

Zasada bliskości jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o stworzenie poczucia porządku, jedności i zamknięcia. Możesz to osiągnąć, używając obiektów znajdujących się blisko siebie w bliskości. Postępując w ten sposób stworzysz bardziej spójny projekt.

Zasada zamknięcia

Zasada zamknięcia jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o stworzenie elementu, który zaspokoi poczucie zakończenia u odbiorcy. Możesz to zrobić, udzielając odpowiedzi lub po prostu wypełniając puste miejsce. Na przykład możesz użyć obiektu, który nie jest w pełni widoczny, aby stworzyć poczucie oczekiwania i ciekawości, ponieważ pozostawia miejsce na wyobraźnię.

Zasada podobieństwa

Zasada podobieństwa jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o wykorzystanie elementów, które są podobne do siebie, aby stworzyć poczucie jedności i porządku. Postępując w ten sposób, stworzysz bardziej spójny projekt.

Jednym ze sposobów wykorzystania zasady podobieństwa jest użycie tego samego koloru dla wszystkich elementów. Możesz również użyć tego samego kształtu lub rozmiaru dla wszystkich swoich elementów.

Zasada ciągłości

Zasada ciągłości jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o wykorzystanie elementów do stworzenia poczucia ruchu. Robienie tego pomoże stworzyć iluzję, że twój projekt jest w ruchu lub zmienia się. Jednym ze sposobów, aby to zrobić z kolorami jest użycie odcieni jednego koloru, na przykład, przyciemniając go w miarę przesuwania się w kierunku prawej strony. Możesz również subtelnie zmienić kształt lub rozmiar, ale zachować ten sam kolor."

Zasady percepcji

Zasady percepcji są rozwinięciem psychologii Gestalt. Zasady te zostały po raz pierwszy wprowadzone przez niemieckiego psychologa Kurta Koffkę. Psychologia Gestalt stwierdza, że całość jest inna niż suma jej części. Odnosi się do zjawisk zbiorowych, relacyjnych i emergentnych, których nie można zredukować do elementów bazowych.

Percepcja jest procesem poznawczym, który interpretuje informacje zmysłowe, aby skonstruować to, co nazywamy rzeczywistością.

Koffka interesowało to, jak percepcje są ustrukturyzowane poprzez doświadczenie i uczenie się, a nie zniekształcający wpływ wrażeń zmysłowych. Chciał pokazać, jak percepcja zależy od intymnego kontaktu z tym, co się postrzega, na przykład względnej wielkości lub odległości od obiektu.

Zasada symetrii

Zasada symetrii jest jedną z zasad projektowania. Chodzi o używanie elementów w sposób, który tworzy porządek i ciągłość w twoim projekcie. Symetria jest często używana do tworzenia równowagi i harmonii w projekcie, i oferuje poczucie słuszności. Czasami symetryczne projekty mogą być bardzo nudne, ponieważ są proste i łatwe do przewidzenia, ale mogą być również świetne do uspokojenia ludzi, którzy mogą nie lubić bardziej chaotycznych projektów.

Wniosek

Zasady projektowania to reguły, którymi kierują się projektanci, gdy coś tworzą. Istnieje sześć zasad projektowania, a ich celem jest prowadzenie Cię przez proces tworzenia rzeczy. Zasady te pomagają upewnić się, że to co tworzysz jest atrakcyjne dla oka i podąża za pewnym zestawem wytycznych dla dobrego projektu. Zasady mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów, w zależności od tego, jak chcesz, aby wpłynęły na Twoje projekty lub produkty. Na przykład, jednym ze sposobów może być użycie symetrii jako zasady organizacyjnej - powtarzanie elementów, dzięki czemu wszystko wydaje się bardziej zrównoważone i harmonijne.