tasarımcı mısınız? Müşteri? Girişimci mi yoksa kitlelere satılabilecek bir ürün fikri olan biri mi? Eğer öyleyse, o zaman bu makale tam size göre. Tasarım ilkeleri, tasarımcıların bir şey yaratırken izledikleri kurallardır. Tasarımın altı ilkesi vardır ve bunların odak noktası, bir şeyler yapma süreciniz boyunca size rehberlik etmektir. Bu ilkeler, yarattığınızın göze hitap etmesini sağlamaya yardımcı olur ve iyi tasarım için belirli bir dizi yönergeyi izler.

Ayrıca, bu ilkeleri bilmek, insanlar güvendikleri ve beğendikleri şirketlerden daha sık satın aldıkları için ürünlerinizin günümüzün rekabetçi pazarında daha iyi başarı şansına sahip olmasını sağlayacaktır.

Denge ilkesi

Denge ilkesi tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey, yarattığınız her şeyde bir denge duygusu yaratmakla ilgilidir. Bu simetrik nesnelerde veya desenlerde veya kontrast yoluyla olabilir. İki tür kontrast vardır: görsel ve mekansal. Görsel kontrast, iki öğe renk, şekil, boyut veya doku açısından farklı olduğunda gördüğünüz şeydir. Mekânsal kontrast, iki öğe yerleşim veya birbirine yakınlık açısından farklı olduğunda gördüğünüz şeydir.

Tasarımlarınızda denge oluşturmanın bir yolu görsel kontrast kullanmaktır. Örneğin, açık bir rengi koyu bir renkle eşleştirebilir veya büyük bir nesneyi küçük bir nesneyle kullanabilirsiniz.

kontrast ilkesi

Kontrast ilkesi tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey, yaptığınız şeyde görsel bir ilgi duygusu yaratmakla ilgilidir. Bu, farklı renkler, şekiller, boyutlar veya dokular kullanılarak yapılabilir. Ayrıca kontrast oluşturan unsurlar tasarımlarınızda denge hissi yaratmanıza yardımcı olabilir.

Tasarımlarınızda kontrast oluşturmanın bir yolu farklı renkler kullanmaktır. Örneğin, parlak bir rengi koyu bir renkle eşleştirebilir veya açık bir renkle soluk bir renk kullanabilirsiniz. Kontrast oluşturmak için farklı dokular da kullanabilirsiniz. Örneğin, pürüzlü bir yüzeyle pürüzsüz bir yüzey kullanabilir veya bunun tersini yapabilirsiniz.

tekrarlama ilkesi

Tekrarlama ilkesi tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey, tutarlılık için tasarımlarınızda tekrarı kullanmakla ilgilidir. Bu ilkenin arkasındaki fikir, bir öğeyi tekrar tekrar kullanarak, ona bir kez kullandığınızdan daha fazla anlam ve önem kazandırmanızdır. Bunu renklerle yapmanın bir yolu, tasarımınız boyunca tek bir rengi tekrar tekrar kullanmaktır. Ayrıca şekli veya boyutu değiştirebilir, ancak aynı rengi koruyabilirsiniz.

yakınlık ilkesi

Yakınlık ilkesi tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey bir düzen, birlik ve kapanış duygusu yaratmakla ilgilidir. Birbirine yakın nesneler kullanarak bunu başarabilirsiniz. Bunu yapmak daha uyumlu bir tasarım yaratacaktır.

Kapatma ilkesi

Kapatma ilkesi tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey, izleyicinin tamamlanma duygusunu tatmin eden bir öğe yaratmakla ilgilidir. Bunu bir cevap vererek veya sadece boşluğu doldurarak yapabilirsiniz. Örneğin, hayal gücüne yer bıraktığı için bir beklenti ve merak duygusu yaratmak için tam olarak görünmeyen bir nesneyi kullanabilirsiniz.

benzerlik ilkesi

Benzerlik ilkesi, tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey birlik ve düzen duygusu yaratmak için birbirine benzeyen unsurları kullanmakla ilgilidir. Bunu yapmak daha uyumlu bir tasarım yaratacaktır.

Benzerlik ilkesini kullanmanın bir yolu, tüm öğeleriniz için aynı rengi kullanmaktır. Tüm öğeleriniz için aynı şekli veya boyutu da kullanabilirsiniz.

süreklilik ilkesi

Süreklilik ilkesi tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey bir hareket duygusu yaratmak için öğeleri kullanmakla ilgili. Bunu yapmak, tasarımınızın hareket ettiği veya değiştiği yanılsamasını yaratmaya yardımcı olacaktır. Bunu renklerle yapmanın bir yolu, bir rengin tonlarını kullanmak, örneğin sağ tarafa doğru hareket ederken rengi koyulaştırmaktır. Ayrıca şekli veya boyutu ustaca değiştirebilir, ancak aynı rengi koruyabilirsiniz."

Algı ilkeleri

Algı İlkeleri, Gestalt psikolojisinin bir uzantısıdır. Bu ilkeler ilk olarak Alman psikolog Kurt Koffka tarafından tanıtıldı. Gestalt psikolojisi, bütünün parçalarının toplamından farklı olduğunu belirtir. Temel unsurlara indirgenemeyen kolektif, ilişkisel ve ortaya çıkan fenomenlere atıfta bulunur.

Algı, gerçeklik dediğimiz şeyi oluşturmak için duyusal bilgileri yorumlayan bilişsel bir süreçtir.

Koffka, duyu izlenimlerinin çarpıtıcı etkisinden ziyade, algıların deneyim ve öğrenme yoluyla nasıl yapılandırıldığıyla ilgilendi. Algının, örneğin bir nesneden göreceli boyut veya uzaklık gibi algıladığı şeyle yakın temasa nasıl bağlı olduğunu göstermek istedi.

simetri ilkesi

Simetri ilkesi, tasarımın ilkelerinden biridir. Her şey tasarımınızda düzen ve süreklilik yaratacak şekilde öğeleri kullanmakla ilgilidir. Simetri genellikle bir tasarımda denge ve uyum yaratmak için kullanılır ve bir doğruluk duygusu sunar. Bazen simetrik tasarımlar basit ve tahmin edilmesi kolay oldukları için çok sıkıcı olabilir, ancak daha kaotik tasarımları sevmeyen insanları sakinleştirmek için de harika olabilirler.

Çözüm

Tasarım ilkeleri, tasarımcıların bir şey yaratırken izledikleri kurallardır. Tasarımın altı ilkesi vardır ve bunların odak noktası, bir şeyler yapma süreciniz boyunca size rehberlik etmektir. Bu ilkeler, yarattığınızın göze çekici gelmesini sağlamaya yardımcı olur ve iyi tasarım için belirli bir dizi yönergeyi izler. Prensipler, tasarımlarınızı veya ürünlerinizi nasıl etkilemelerini istediğinize bağlı olarak birçok farklı şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir yol simetriyi örgütsel bir ilke olarak kullanmak olabilir - öğelerin her şeyin daha dengeli ve uyumlu görüneceği şekilde tekrar edilmesi.