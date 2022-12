Bent u een ontwerper? Een klant? Een ondernemer, of iemand die een idee heeft voor een product dat aan de massa zou kunnen worden verkocht? Dan is dit artikel voor jou. Ontwerpprincipes zijn de regels die ontwerpers volgen als ze iets creëren. Er zijn zes ontwerpprincipes, en hun focus ligt op het begeleiden van je maakproces. Deze principes helpen ervoor te zorgen dat wat je maakt in het oog springt en een aantal richtlijnen voor een goed ontwerp volgt.

Bovendien zorgt kennis van deze principes ervoor dat uw producten meer kans van slagen hebben op de huidige concurrerende markt, omdat mensen vaker kopen van bedrijven die ze vertrouwen en aardig vinden.

Principe van evenwicht

Het principe van evenwicht is een van de principes van design. Het draait allemaal om het creëren van een gevoel van evenwicht in wat je ook creëert. Dat kan zijn in symmetrische objecten of patronen of door contrast. Er zijn twee soorten contrast: visueel en ruimtelijk. Visueel contrast zie je wanneer twee elementen verschillen in kleur, vorm, grootte of textuur. Ruimtelijk contrast zie je wanneer twee elementen verschillend zijn qua plaatsing of nabijheid.

Een manier om evenwicht in uw ontwerpen te creëren is het gebruik van visueel contrast. U kunt bijvoorbeeld een lichte kleur met een donkere kleur combineren of een groot object met een klein object gebruiken.

Principe van contrast

Het principe van contrast is een van de principes van design. Het gaat erom een gevoel van visueel belang te creëren in wat je maakt. Dat kan met verschillende kleuren, vormen, maten of texturen. Bovendien kunnen contrasterende elementen helpen om een gevoel van evenwicht in je ontwerpen te creëren.

Een manier om contrast in je ontwerpen te creëren is door verschillende kleuren te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een felle kleur met een donkere kleur combineren of een bleke kleur met een felle kleur. Je kunt ook verschillende texturen gebruiken om contrast te creëren. U kunt bijvoorbeeld een glad oppervlak met een ruw oppervlak combineren, of omgekeerd.

Principe van herhaling

Het principe van herhaling is een van de principes van design. Het gaat om het gebruik van herhaling in je ontwerpen voor consistentie. Het idee achter dit principe is dat je door een element herhaaldelijk te gebruiken, het meer betekenis en nadruk geeft dan wanneer je het maar één keer gebruikt. Een manier om dit te doen met kleuren is om één kleur herhaaldelijk te gebruiken in je ontwerp. Je kunt ook de vorm of grootte veranderen, maar dezelfde kleur behouden.

Principe van nabijheid

Het principe van nabijheid is een van de principes van design. Het gaat om het creëren van een gevoel van orde, eenheid en afsluiting. Je kunt dit bereiken door voorwerpen dicht bij elkaar te gebruiken. Hierdoor ontstaat een meer samenhangend ontwerp.

Sluitingsprincipe

Het sluitingsprincipe is een van de principes van design. Het gaat erom een element te creëren dat de kijker een gevoel van voltooiing geeft. Je kunt dit doen door een antwoord te geven of gewoon een lege plek in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld een object dat niet volledig zichtbaar is gebruiken om een gevoel van anticipatie en nieuwsgierigheid te creëren, omdat het ruimte laat voor verbeelding.

Soortgelijkheidsbeginsel

Het principe van gelijkenis is een van de principes van design. Het gaat om het gebruik van elementen die op elkaar lijken om een gevoel van eenheid en orde te creëren. Zo ontstaat een meer samenhangend ontwerp.

Een manier om het principe van gelijkenis te gebruiken is door dezelfde kleur te gebruiken voor al je elementen. U kunt ook dezelfde vorm of grootte gebruiken voor al uw elementen.

Continuïteitsbeginsel

Het principe van continuïteit is een van de principes van design. Het gaat om het gebruik van elementen om een gevoel van beweging te creëren. Op die manier wek je de illusie dat je ontwerp beweegt of verandert. Een manier om dit met kleuren te doen is door schakeringen van één kleur te gebruiken, bijvoorbeeld door deze donkerder te maken naarmate je naar de rechterkant gaat. Je kunt ook subtiel de vorm of grootte veranderen, maar dezelfde kleur behouden."

Beginselen van de waarneming

De Beginselen van de waarneming zijn een uitbreiding van de Gestaltpsychologie. Deze principes werden voor het eerst geïntroduceerd door de Duitse psycholoog Kurt Koffka. De Gestaltpsychologie stelt dat het geheel anders is dan de som der delen. Het verwijst naar collectieve, relationele en opkomende fenomenen die niet kunnen worden herleid tot basiselementen.

Waarneming is een cognitief proces dat zintuiglijke informatie interpreteert om te construeren wat wij werkelijkheid noemen.

Koffka was geïnteresseerd in hoe percepties worden gestructureerd door ervaring en leren in plaats van het verstorende effect van zintuiglijke indrukken. Hij wilde laten zien hoe perceptie afhankelijk is van intiem contact met wat hij waarneemt, bijvoorbeeld relatieve grootte of afstand van een object.

Principe van symmetrie

Het principe van symmetrie is een van de principes van design. Het gaat om het gebruik van elementen op een manier die orde en continuïteit schept in je ontwerp. Symmetrie wordt vaak gebruikt om evenwicht en harmonie te creëren in een ontwerp, en het biedt een gevoel van juistheid. Soms kunnen symmetrische ontwerpen erg saai zijn omdat ze eenvoudig en gemakkelijk te voorspellen zijn, maar ze kunnen ook geweldig zijn om mensen te kalmeren die misschien niet van meer chaotische ontwerpen houden.

Conclusie

Ontwerpprincipes zijn de regels die ontwerpers volgen als ze iets creëren. Er zijn zes ontwerpprincipes, en hun focus ligt op het begeleiden van je maakproces. Deze principes helpen ervoor te zorgen dat wat je maakt aantrekkelijk is voor het oog en een bepaalde reeks richtlijnen voor een goed ontwerp volgt. Principes kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van hoe u wilt dat ze uw ontwerpen of producten beïnvloeden. Een manier is bijvoorbeeld het gebruik van symmetrie als organisatieprincipe - het herhalen van elementen waardoor alles evenwichtiger en harmonieuzer lijkt.