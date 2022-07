Êtes-vous un concepteur? Un client? Un entrepreneur ou quelqu'un qui a une idée pour un produit qui pourrait être vendu au plus grand nombre ? Si oui, alors cet article est pour vous. Les principes de conception sont les règles que les concepteurs suivent lorsqu'ils créent quelque chose. Il existe six principes de conception, et leur objectif est de vous guider tout au long de votre processus de fabrication. Ces principes permettent de s'assurer que ce que vous créez attire l'œil et suit un certain ensemble de directives pour une bonne conception.

De plus, la connaissance de ces principes garantira que vos produits ont de meilleures chances de succès sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, car les gens achètent auprès d'entreprises en qui ils ont confiance et qu'ils apprécient le plus souvent.

Principe d'équilibre

Le principe d'équilibre est l'un des principes de conception. Il s'agit de créer un sentiment d'équilibre dans tout ce que vous créez. Cela peut être dans des objets ou des motifs symétriques ou par contraste. Il existe deux types de contraste : visuel et spatial. Le contraste visuel est ce que vous voyez lorsque deux éléments sont différents en termes de couleur, de forme, de taille ou de texture. Le contraste spatial est ce que vous voyez lorsque deux éléments sont différents en termes de placement ou de proximité l'un par rapport à l'autre.

Une façon de créer un équilibre dans vos conceptions consiste à utiliser un contraste visuel. Par exemple, vous pouvez associer une couleur claire à une couleur foncée ou utiliser un gros objet avec un petit objet.

Principe de contraste

Le principe de contraste est l'un des principes du design. Il s'agit de créer un sentiment d'intérêt visuel dans tout ce que vous faites. Cela pourrait être fait en utilisant différentes couleurs, formes, tailles ou textures. De plus, des éléments contrastés peuvent aider à créer une sensation d'équilibre dans vos créations.

Une façon de créer un contraste dans vos créations consiste à utiliser différentes couleurs. Par exemple, vous pouvez associer une couleur vive à une couleur foncée ou utiliser une couleur pâle avec une couleur vive. Vous pouvez également utiliser différentes textures pour créer un contraste. Par exemple, vous pouvez utiliser une surface lisse avec une surface rugueuse, ou vice versa.

Principe de répétition

Le principe de répétition fait partie des principes du design. Il s'agit d'utiliser la répétition dans vos conceptions pour plus de cohérence. L'idée derrière ce principe est qu'en utilisant un élément de manière répétitive, vous lui donnez plus de sens et d'importance que si vous ne l'utilisiez qu'une seule fois. Une façon de le faire avec les couleurs consiste à utiliser une couleur à plusieurs reprises tout au long de votre conception. Vous pouvez également changer la forme ou la taille mais garder la même couleur.

Principe de proximité

Le principe de proximité fait partie des principes du design. Il s'agit de créer un sentiment d'ordre, d'unité et de fermeture. Vous pouvez y parvenir en utilisant des objets proches les uns des autres à proximité. Cela créera un design plus cohérent.

Principe de fermeture

Le principe de fermeture fait partie des principes de conception. Il s'agit de créer un élément qui satisfait le sentiment d'achèvement du spectateur. Vous pouvez le faire en fournissant une réponse ou en remplissant simplement le blanc. Par exemple, vous pouvez utiliser un objet qui n'est pas entièrement visible pour créer un sentiment d'anticipation et de curiosité car il laisse place à l'imagination.

Principe de similarité

Le principe de similitude est l'un des principes de conception. Il s'agit d'utiliser des éléments similaires les uns aux autres pour créer un sentiment d'unité et d'ordre. Cela créera un design plus cohérent.

Une façon d'utiliser le principe de similarité consiste à utiliser la même couleur pour tous vos éléments. Vous pouvez également utiliser la même forme ou la même taille pour tous vos éléments.

Principe de continuité

Le principe de continuité fait partie des principes de conception. Il s'agit d'utiliser des éléments pour créer une sensation de mouvement. Cela aidera à créer l'illusion que votre conception bouge ou change. Une façon de le faire avec les couleurs consiste à utiliser des nuances d'une couleur, par exemple, en l'assombrissant lorsque vous vous déplacez vers le côté droit. Vous pouvez également modifier subtilement la forme ou la taille tout en gardant la même couleur."

Principes de perception

Les Principes de perception sont une extension de la psychologie de la Gestalt. Ces principes ont été introduits pour la première fois par le psychologue allemand Kurt Koffka. La psychologie de la Gestalt affirme que le tout est différent de la somme de ses parties. Elle renvoie à des phénomènes collectifs, relationnels et émergents qui ne peuvent être réduits à des éléments de base.

La perception est un processus cognitif qui interprète les informations sensorielles pour construire ce que nous appelons la réalité.

Koffka s'intéressait à la façon dont les perceptions sont structurées par l'expérience et l'apprentissage plutôt qu'à l'effet déformant des impressions sensorielles. Il voulait montrer comment la perception dépend du contact intime avec ce qu'elle perçoit, par exemple, la taille relative ou la distance d'un objet.

Principe de symétrie

Le principe de symétrie est l'un des principes de conception. Il s'agit d'utiliser des éléments de manière à créer de l'ordre et de la continuité dans votre conception. La symétrie est souvent utilisée pour créer l'équilibre et l'harmonie dans un design, et elle offre un sentiment de justesse. Parfois, les conceptions symétriques peuvent être très ennuyeuses car elles sont simples et faciles à prévoir, mais elles peuvent également être idéales pour calmer les personnes qui pourraient ne pas aimer les conceptions plus chaotiques.

Conclusion

Les principes de conception sont les règles que les concepteurs suivent lorsqu'ils créent quelque chose. Il existe six principes de conception, et leur objectif est de vous guider tout au long de votre processus de fabrication. Ces principes permettent de s'assurer que ce que vous créez est attrayant pour les yeux et suit un certain ensemble de directives pour une bonne conception. Les principaux peuvent être utilisés de différentes manières en fonction de la manière dont vous souhaitez qu'ils affectent vos conceptions ou vos produits. Par exemple, une façon pourrait être d'utiliser la symétrie comme principe d'organisation - en répétant des éléments avec tout apparaissant plus équilibré et harmonieux.