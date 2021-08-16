你是设计师吗？一个客户？是企业家，还是对可以出售给大众的产品有想法的人？如果是这样，那么这篇文章就是给你的。设计原则是设计师在创造事物时遵循的规则。设计有六项原则，它们的重点是指导您完成制作过程。这些原则有助于确保您创建的内容吸引眼球，并遵循一定的良好设计准则。

此外，了解这些原则将确保您的产品在当今竞争激烈的市场中有更大的成功机会，因为人们经常从他们信任和喜欢的公司购买产品。

平衡原则

平衡原则是设计原则之一。这一切都是为了在你创造的任何东西中创造一种平衡感。这可以是对称的物体或图案，也可以是通过对比。有两种类型的对比：视觉和空间。视觉对比是当两个元素在颜色、形状、大小或纹理方面不同时所看到的。当两个元素在位置或彼此接近度方面不同时，您会看到空间对比。

在设计中创造平衡的一种方法是使用视觉对比。例如，您可以将浅色与深色配对，或者将大物体与小物体搭配使用。

对比原理

对比原则是设计原则之一。这一切都是为了在你所做的任何事情中创造一种视觉上的兴趣。这可以使用不同的颜色、形状、大小或纹理来完成。此外，对比元素有助于在您的设计中营造一种平衡感。

在设计中创建对比的一种方法是使用不同的颜色。例如，您可以将亮色与深色配对，或将浅色与亮色搭配使用。您还可以使用不同的纹理来创建对比。例如，您可以使用光滑表面和粗糙表面，反之亦然。

重复原则

重复原则是设计原则之一。这一切都是为了在您的设计中使用重复以保持一致性。这个原则背后的想法是，通过重复使用一个元素，你可以赋予它更多的意义和突出性，而不是只使用一次。使用颜色执行此操作的一种方法是在整个设计中重复使用一种颜色。您也可以更改形状或大小，但保持相同的颜色。

接近原则

接近原则是设计原则之一。这一切都是为了创造一种秩序感、统一感和封闭感。您可以通过使用彼此靠近的对象来实现这一点。这样做将创建一个更具凝聚力的设计。

封闭原则

封闭原则是设计原则之一。这一切都是为了创造一个满足观众完成感的元素。您可以通过提供答案或简单地填空来做到这一点。例如，您可以使用一个不完全可见的物体来营造一种期待和好奇的感觉，因为它为想象留下了空间。

相似性原则

相似性原则是设计原则之一。这一切都是关于使用彼此相似的元素来创造一种统一和秩序的感觉。这样做将创建一个更具凝聚力的设计。

使用相似性原则的一种方法是对所有元素使用相同的颜色。您还可以对所有元素使用相同的形状或大小。

连续性原则

连续性原则是设计原则之一。这一切都是关于使用元素来创造一种运动感。这样做将有助于创造您的设计正在移动或变化的错觉。使用颜色执行此操作的一种方法是使用一种颜色的阴影，例如，当您向右侧移动时将其变暗。你也可以巧妙地改变形状或大小，但保持相同的颜色。”

知觉原理

感知原理是格式塔心理学的延伸。这些原则首先由德国心理学家库尔特·考夫卡提出。格式塔心理学指出，整体不同于部分之和。它指的是不能被简化为基本元素的集体、关系和涌现现象。

感知是一种认知过程，它解释感官信息以构建我们所谓的现实。

考夫卡感兴趣的是如何通过经验和学习来构建感知，而不是感官印象的扭曲效应。他想展示知觉如何依赖于与它所感知的事物的密切接触，例如，相对大小或与物体的距离。

对称原理

对称原则是设计原则之一。这一切都是关于以一种在您的设计中创造秩序和连续性的方式使用元素。对称通常用于在设计中创造平衡与和谐，并提供一种正确感。有时对称设计可能会非常无聊，因为它们简单且易于预测，但它们也可以很好地让那些可能不喜欢更混乱设计的人平静下来。

结论

设计原则是设计师在创造事物时遵循的规则。设计有六项原则，它们的重点是指导您完成制作过程。这些原则有助于确保您创建的内容吸引眼球，并遵循一定的良好设计准则。主体可以以多种不同方式使用，具体取决于您希望它们如何影响您的设计或产品。例如，一种方法可能是使用对称作为组织原则——重复元素，使一切看起来更加平衡和和谐。