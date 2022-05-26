أدت الزيادة السريعة في المعاملات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى قيام الشركات بالبحث عن طرق مبتكرة لأتمتة التسوق عبر الإنترنت. أدى إنشاء أنظمة أعمال روبوت التسوق للتعامل مع حجم الطلبات واستفسارات العملاء والمعاملات إلى جعل عملية الطلب عبر الإنترنت أسهل بكثير. روبوتات التسوق هي برامج كمبيوتر تعمل على أتمتة طلبات المستخدمين عبر الإنترنت وعملية التسوق بالخدمة الذاتية.

يساعد روبوت التسوق المستخدمين على التحقق بشكل أسرع ، والعثور على المنتجات المناسبة للعملاء ، ومقارنة الأسعار ، وتوفير دعم العملاء في الوقت الفعلي أثناء عملية الطلب عبر الإنترنت. يساعد الروبوت أيضًا المستخدمين في الحصول على عملية تسوق أكثر وضوحًا عبر الإنترنت من خلال تقليل وقت الاستعلام وتخصيص تجربة الشراء عبر الإنترنت للعملاء.

يوفر روبوت التسوق للمستخدمين العديد من الوظائف المختلفة ، وهناك العديد من أنواع روبوتات الطلبات عبر الإنترنت. يُعرف نوع واحد محدد من الروبوتات للمستخدمين باسم Chatbot. إن Chatbot هو برنامج كمبيوتر آلي مصمم لتوفير دعم العملاء من خلال الرد على استفسارات العملاء والتواصل معهم في الوقت الفعلي.

يعمل Chatbot على تسريع عملية التسوق والطلب عبر الإنترنت ويوفر للمستخدمين استجابة سريعة لاستفساراتهم حول المنتجات والعروض الترويجية وسياسات المتجر. تعمل روبوتات المحادثة عبر الإنترنت على تقليل الضغط على موارد الأعمال وزيادة رضا العملاء وتساعد أيضًا على زيادة المبيعات.

يمكن أن تكون أنظمة الطلب عبر الإنترنت بسيطة مثل Chatbot الذي يوفر للمستخدمين إجابات أساسية للطلب عبر الإنترنت على استفساراتهم. ومع ذلك ، يمكن أن تكون أنظمة روبوت التسوق عبر الإنترنت متطورة مثل تخزين بيانات العملاء واستخدامها في محادثاتهم الرقمية للتنبؤ بتفضيلات الشراء.

يمنح الذكاء الاصطناعي لـ Chatbots الشركات ميزة تنافسية على الشركات التي لا تستخدم روبوتات التسوق في عملية الطلب عبر الإنترنت. عادةً ما ينشئ مستخدمو روبوت الأعمال في التسوق أنظمة روبوت للتسوق مثل Chatbot لزيادة قدرات خدمة العملاء ، وخلق ولاء العملاء من المستخدمين وزيادة الأرباح.

أمثلة على روبوتات التسوق عبر الإنترنت

روبوتات التسوق عبر الإنترنت البسيطة هي روبوتات تعتمد على المهام وتتم برمجتها لتقديم إجابات آلية محددة جدًا للمستخدمين. سيشمل ذلك برنامج Chatbot الأساسي للشركات على تطبيقات الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ، مثل Meta (Facebook أو Instagram). إجابات العملاء ثابتة ومبرمجة مسبقًا. لا تأخذ هذه الروبوتات في الاعتبار المتغيرات الإضافية أو التعلم الآلي ، ولديها قاعدة بيانات محدودة ، وهي غير كافية في قدرات المحادثة الخاصة بها. تعد برامج الروبوت عبر الإنترنت مفيدة في تقديم المعلومات الأساسية مثل الأسئلة الشائعة وساعات العمل ومعلومات حول المنتجات وتلقي الطلبات من العملاء.

بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال ، هذه الوظيفة الأساسية هي كل ما هو مطلوب ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى وظائف أكثر تقدمًا من الروبوتات الخاصة بهم. إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهذه الروبوتات متطورة للغاية ومحادثة بحيث تعتمد على إجراء أو استعلام معين ، ويمكنها توقع السؤال المنطقي التالي. تتضمن أمثلة روبوتات المحادثة التنبؤية تطبيقات مثل:

فيرلوب ليندسي

البعض الآخر هو أيضًا أمثلة شائعة لهذا النوع التنبئي المستند إلى البيانات من برنامج Chatbot ، والذي يشتمل على التعلم الآلي المتقدم. هذه هي روبوتات المحادثة التي يتم تنشيطها بالصوت والتي تخلق تجربة مستخدم أكثر متعة وتخصيصًا وتفاعلية تقوم بتكرار المحادثة البشرية ، مثل:

Google ("Ok، Google")

أليكسا (أمازون)

سيري (آبل)

العديد من روبوتات الدردشة هذه لها وظائف مختلفة أيضًا. بعضها قائم على الترفيه حيث أنها توفر ألعابًا أو استطلاعات رأي أو مقالات إخبارية مثيرة للاهتمام وتفاعلية ومخصصة خصيصًا لمصالح المستخدمين. يتم استخدام البعض الآخر لجدولة المواعيد وهم صناعات مفيدة أثناء الخدمة مثل الصالونات والتجميل. تستخدم صناعات تأجير الفنادق والعطلات أيضًا روبوتات المحادثة هذه أثناء محاولتها جعل العملاء يلتزمون بموعد معين ، وبالتالي تحقيق مبيعات لهؤلاء المستخدمين.

فوائد روبوتات التسوق عبر الإنترنت

حتى الآن ، ناقشنا الفوائد التي تعود على مستخدمي تطبيقات التسوق هذه. يتضمن ذلك مقارنة الأسعار ، والسداد الأسرع ، وعملية ترتيب العناصر بشكل أكثر سلاسة. ومع ذلك ، فإن الفوائد على جانب الأعمال تتجاوز المبيعات المتزايدة.

اقل تكلفة

تعمل روبوتات التسوق على تقليل نفقات الموارد التي يتعين على الشركات إنفاقها على الحصول على موظفين. تعمل روبوتات الدردشة هذه كموظفين رقميين أصغر حجمًا وأكثر كفاءة. إنها أقل تكلفة بالنسبة للأعمال التجارية على حساب الخطط الصحية للشركة والتأمين والراتب. كما أنهم أقل عرضة لتحمل مشكلات التوظيف مثل أخطاء الطلب أو الغياب غير المجدول أو الموظفين الساخطين أو الموظفين غير الأكفاء.

استرداد سلة التسوق

عندما يقوم عميل محتمل بتسجيل الخروج قبل الشراء عبر الإنترنت ، فإن برنامج Chatbot المزود بوظيفة التخلي عن سلة التسوق يزيد من احتمالية عودة المستخدم لإكمال عملية الشراء. يتم إنشاء هذه الروبوتات لمطالبة المستخدم بإكمال عملية الشراء التي تم التخلي عنها عبر الإنترنت من خلال تقديم حوافز مثل الخصومات أو الأسعار المخفضة.

تسهل هذه الميزة كثيرًا على الشركات لاسترداد وتحقيق المزيد من المبيعات من العملاء الذين لم يكملوا المعاملة في البداية. يوفر روبوت التسوق عبر الإنترنت فرصًا متعددة للشركات للاستمرار في إجراء عملية بيع مما يؤدي إلى معدل تحويل محسّن.

بيانات العملاء المفيدة

يمكن للشركات التي يمكنها الوصول إلى بيانات العملاء الضرورية واستخدامها أن تظل قادرة على المنافسة وتصبح أكثر ربحية. إن الوصول إلى قاعدة بيانات غير محدودة تقريبًا لبعض برامج الروبوت المتقدمة والأفكار التي توفرها تساعد الشركات على إنشاء استراتيجيات تسويقية حول هذه المعلومات.

استنادًا إلى بيانات التسوق التي تم الوصول إليها بواسطة الروبوتات ، يمكنهم إنشاء ملفات تعريف مفصلة للمنتجات المناسبة لعملائهم وأفضل برامج الحوافز والتنبؤ بسلوك العملاء المحتملين. يمكن للشركات أيضًا تحديد المشكلات داخل سلسلة التوريد أو جودة المنتج أو استراتيجية التسعير الخاصة بها بسهولة من خلال البيانات الواردة من الروبوتات.

هل التسوق الآلي غير قانوني؟

إن قدرة روبوتات التسوق على الوصول إلى بيانات العملاء وتخزينها واستخدامها بطريقة تؤثر على قرارات التسوق عبر الإنترنت قد خلقت بعض القلق بين المشرعين. ومع ذلك ، اعتمادًا على النظام القانوني في بلدك ، قد يكون إنشاء أنظمة روبوت للتسوق مثل Chatbot للتسوق عبر الإنترنت أمرًا غير قانوني وقد لا يكون كذلك. من الأفضل لأصحاب الأعمال التحقق من اللوائح بدقة قبل إنشاء أنظمة طلب التسوق عبر الإنترنت. قد تكون هناك قيود معينة على نوع روبوت التسوق المسموح لك ببنائه. بمجرد تحديد الروبوتات المسموح بها قانونًا لعملك ، يمكنك عندئذٍ الاقتراب بحرية من مُنشئ Chatbot من خلال طلب تصميم الروبوت الخاص بك.

كيف تكتب نص بوت؟

سيقوم منشئ Chatbot الممتاز بتصميم برنامج نصي لـ Chatbot يساعد مستخدمي تطبيق الطلبات عبر الإنترنت. يوفر منشئ Chatbot واسع المعرفة المزيج الصحيح من التكنولوجيا ويوفر أيضًا اتصال Chatbot تفاعليًا لمستخدمي منصات التسوق عبر الإنترنت. يساعد ذلك المستخدمين في مقارنة الأسعار وحل استفسارات المبيعات وإنشاء تجربة شراء عبر الإنترنت خالية من المتاعب.

مقدمة

في التفاعل الأولي مع مستخدم Chatbot ، سيتعين على الروبوت أولاً تقديم نفسه ، وبالتالي يوفر منشئ Chatbot المرونة في تسمية Chatbot. من الناحية المثالية ، يجب أن يبدو الاسم أنيقًا وسهل النطق وموطنًا لذلك البلد أو المنطقة المعينة. على سبيل المثال ، قد يقدم روبوت الطلبات عبر الإنترنت الذي سيتم استخدامه في الهند نفسه على أنه "مرحبًا ... أنا Sujay ..." بدلاً من استخدام اسم غربي أكثر. المقدمات تنشئ اتصالاً فوريًا بين المستخدم و Chatbot. وبهذه الطريقة ، يوفر روبوت الطلب عبر الإنترنت للمستخدمين مظهرًا من أشكال التفاعل الشخصي مع العملاء.

مطالبات المستخدم

تعد أدلة Chatbot والمطالبات مهمة لأنها تخبر مستخدمي الطلبات عبر الإنترنت بأفضل طريقة للتفاعل مع الروبوت ، لتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم. قد يوجه Chatbot المستخدمين إلى تقديم بيانات وصفية مهمة إلى روبوت الطلب عبر الإنترنت. قد تتضمن هذه المعلومات الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال وتحديد طبيعة الطلب. تسهل هذه الأدلة الاتصال السلس مع Chatbot وتساعد المستخدمين على إجراء عملية طلب فعالة عبر الإنترنت.

خيارات Chatbot

يمكن برمجة روبوت الطلبات عبر الإنترنت لتوفير خيارات محددة مسبقًا مثل أدوات مقارنة الأسعار وقوائم الرغبات في طلب العناصر. يمكن تصفية هذه الخيارات بشكل أكبر حسب القسم أو نوع الإجراء أو الاستعلام عن المنتج أو معلومات الخدمة المعينة التي قد يطلبها المستخدمون أثناء التسوق عبر الإنترنت. يمكن لمنشئ Chatbot تصميم Chatbot AI لإعادة توجيه المستخدمين باستخدام قاعدة بيانات روبوت تنبؤية عبر الإنترنت أو إلى ممثل خدمة عملاء مباشر.

كيف تقوم بتشفير بوت للدفع؟

روبوت الدفع هو تطبيق روبوت للتسوق مصمم خصيصًا لتسريع عملية الدفع. يؤدي وجود روبوت للدفع إلى زيادة عدد المعاملات المكتملة ، وبالتالي المبيعات. الميزة الرئيسية لـ Checkout bot هي الراحة وسهولة التسوق. بفضل ميزات التسوق سهلة الاستخدام المحسّنة لمقارنات مبيعات الفلاش والمنتجات المستهدفة ووقت الخروج المحدود للمستخدمين ، يجعل هذا الروبوت من الصعب على المستخدمين مقارنة الأسعار ، مما يؤدي إلى مبيعات سريعة. يوفر منشئ Chatbot الممتاز للشركات فرصة زيادة المبيعات عندما ينشئون روبوتات للطلب عبر الإنترنت تسرع عملية الدفع.

يتطلب منشئ Chatbot الماهر المهارات اللازمة لتصميم ميزات الخروج المتقدمة في روبوت التسوق. تجعل ميزات أعمال روبوت التسوق هذه الطلب عبر الإنترنت أسهل بكثير للمستخدمين. تتضمن ميزات روبوت الخروج عبر الإنترنت خيارات دفع متعددة ، ووقت استعلام أقصر للمستخدمين ، وترتيب عناصر خالية من الأخطاء. يجب أن تتكامل أداة تطوير تطبيق الروبوت هذا ولغة البرمجة بسلاسة عبر جميع الأنظمة الأساسية مثل MAC IOS و Windows لتسهيل اختبار المستخدم النهائي بشكل أفضل.

سيكون لدى روبوت الدفع المثالي عبر الإنترنت أيضًا ميزات روبوت التسوق مثل الدفع التلقائي السريع وخيارات الدفع المتعددة والتوصيات المخصصة ومدقق المخزون المدمج وأجهزة ضبط الوقت للعد التنازلي. يمكن أيضًا ترميزها لتخزين بيانات المستخدم واستخدامها لإنشاء تجربة تسوق مخصصة للعميل. لإنشاء طلب روبوت عبر الإنترنت يزيد من احتمالية تحقيق الأعمال لمزيد من المبيعات ، يجب مراعاة ميزات روبوت التسوق أثناء الترميز. يحتاج منشئ Chatbot إلى تضمين هذه الوظيفة المتقدمة في روبوت الطلب عبر الإنترنت لتسهيل عملية الدفع بشكل أسرع.

كيف يمكنني عمل روبوت للتسوق؟

إضفاء الطابع الشخصي على Chatbot

يجب أن يبدو نص Chatbot لطيفًا ومهذبًا ومختصرًا. سيتم ترميز الخيار الأكثر تقدمًا لتوفير قائمة واسعة من خيارات اللغة للمستخدمين. يساعد هذا المستخدمين على التواصل مع نظام الطلب عبر الإنترنت الخاص بالروبوت بسهولة.

قاعدة بيانات Chatbot

يجب أن يتم إعداد روبوت الطلب عبر الإنترنت مسبقًا بكلمات رئيسية متوقعة للمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها. من المرجح أن يتم إدخال هذه الكلمات الرئيسية في شريط البحث من قبل المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، كان من الممكن أن يوجه المطالبات داخل البرنامج النصي للروبوت لزيادة قابليته للاستخدام وسرعة معالجة البيانات. تعد مقارنة الأسعار ، وقائمة المنتجات ، وتسليط الضوء على العروض الترويجية ، ومعلومات سياسة المتجر وظائف قياسية لمتوسط Chatbot عبر الإنترنت.

يمكن برمجة Chatbots الأكثر تقدمًا لتخزين واستخدام بيانات المستخدمين المتكررين ، ومساعدة المستخدمين على مقارنة الأسعار ، واختيار المنتجات المناسبة ، ويمكنهم حتى استدعاء أسماء المستخدمين في اتصالاتهم عبر الإنترنت. يجب برمجة الأسئلة المتداولة مثل أوقات التسليم وساعات العمل واستفسارات العملاء المتكررة الأخرى في Chatbot للتسوق.

اختبار المستخدم

ستتطلب روبوتات الطلب عبر الإنترنت اختبارًا مكثفًا للمستخدم على مجموعة متنوعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية والشروط ، لتحديد ما إذا كان هناك أي أخطاء في التطبيق.

بمجرد تحديد أي أخطاء مثل وقت الاستعلام البطيء أو رسائل الخطأ أو الفشل في إرجاع نتائج البحث ، سيحتاج منشئو Chatbot إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها والإصلاح والتحديث قبل الإطلاق. بمجرد إجراء إصلاحات وتحديثات لنظام الطلب عبر الإنترنت الخاص بالروبوت ، يتعين على منشئو Chatbot الخضوع لاختبارات صارمة مرة أخرى قبل إطلاق الروبوت عبر الإنترنت.

خاتمة

هناك العديد من أدوات تطبيق Chatbot للتسوق عبر الإنترنت المتاحة في السوق. يمتلك العديد من منشئي Chatbot إصدارات مجانية للروبوتات الأكثر بساطة ، في حين أن الروبوتات الأكثر تقدمًا مصممة لتكون أكثر استجابة لتفاعلات العملاء واتصالاتهم. ستحدد ميزانيتك ومستوى دعم العملاء الآلي الذي تريده المبلغ الذي تستثمره في إنشاء روبوت فعال للطلبات عبر الإنترنت.

لديك خيار اختيار تصميم وميزات نظام طلب الشراء عبر الإنترنت بناءً على احتياجات عملك واحتياجات عملائك. تعد Chatbots أدوات روبوت تسوق رائعة تساعد على أتمتة العملية بطريقة تؤدي إلى فوائد كبيرة لكل من المستخدم النهائي والعمل. لم يعد يتعين على العملاء الانتظار لفترة طويلة حتى يتم حل استفساراتهم وشكاواهم. يمكن للشركات جمع رؤى مفيدة للعملاء ، وبناء الوعي بالعلامة التجارية ، وتحقيق مبيعات أسرع ، لأنها أداة ممتازة لتوليد العملاء المحتملين.