Il rapido aumento delle transazioni online in tutto il mondo ha spinto le aziende a cercare modi innovativi per automatizzare gli acquisti online. La creazione di sistemi aziendali di shopping bot per gestire il volume degli ordini, le domande dei clienti e le transazioni ha reso il processo di ordinazione online molto più semplice. Gli shopping bot sono programmi informatici che automatizzano il processo di ordinazione online e di acquisto self-service degli utenti.

Uno shopping bot aiuta gli utenti a effettuare il check-out più velocemente, a trovare i prodotti più adatti ai clienti, a confrontare i prezzi e a fornire assistenza ai clienti in tempo reale durante il processo di ordinazione online. Un bot aiuta inoltre gli utenti ad avere un processo di acquisto online più semplice, riducendo i tempi di interrogazione e personalizzando l'esperienza di ordine online dei clienti.

Un bot per gli acquisti fornisce agli utenti molte funzioni diverse ed esistono molti tipi diversi di bot per gli ordini online. Un tipo specifico di bot è noto agli utenti come Chatbot. Un Chatbot è un programma informatico automatizzato progettato per fornire assistenza ai clienti rispondendo alle loro domande e comunicando con loro in tempo reale.

I Chatbot velocizzano il processo di acquisto e di ordinazione online e forniscono agli utenti una risposta rapida alle loro domande su prodotti, promozioni e politiche del negozio. I chatbot online riducono la pressione sulle risorse aziendali, aumentano la soddisfazione dei clienti e contribuiscono ad aumentare le vendite.

I sistemi bot per gli ordini online possono essere semplici come un Chatbot che fornisce agli utenti risposte di base alle loro domande sugli ordini online. Tuttavia, questi sistemi bot per gli acquisti online possono anche essere avanzati, come la memorizzazione e l'utilizzo dei dati dei clienti nelle loro conversazioni digitali per prevedere le preferenze di acquisto.

L'intelligenza artificiale dei Chatbot offre alle aziende un vantaggio competitivo rispetto a quelle che non utilizzano gli shopping bot nel loro processo di ordinazione online. Gli utenti di shopping bot creano di solito sistemi di shopping bot come i Chatbot per aumentare le capacità di servizio al cliente, creare fedeltà da parte degli utenti e massimizzare i profitti.

Esempi di shopping bot online

I semplici bot per lo shopping online sono bot più orientati al compito, programmati per fornire risposte automatiche molto specifiche agli utenti. Si tratta ad esempio di un Chatbot di base per le aziende sulle applicazioni commerciali dei social media online, come Meta (Facebook o Instagram). Le risposte ai clienti sono statiche e preprogrammate. Questi bot non tengono conto di variabili aggiuntive o dell'apprendimento automatico, hanno un database limitato e sono inadeguati nelle loro capacità di conversazione. Questi bot online sono utili per fornire informazioni di base come le FAQ, gli orari di lavoro, le informazioni sui prodotti e la ricezione degli ordini dei clienti.

Per alcuni imprenditori, queste funzionalità di base sono sufficienti, mentre altri hanno bisogno di funzionalità più avanzate dai loro bot. I sistemi di intelligenza artificiale di questi bot sono così avanzati e conversazionali che, in base a una particolare azione o richiesta, sono in grado di anticipare la domanda logica successiva. Esempi di chatbot predittivi sono le applicazioni come:

Verloop Lindsay

Altri esempi popolari di questo tipo di programma Chatbot predittivo e basato sui dati, che incorpora l'apprendimento automatico avanzato. Si tratta di Chatbot ad attivazione vocale che creano un'esperienza utente più piacevole, personalizzata e interattiva che replica la conversazione umana, come ad esempio:

Google ("Ok, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Apple)

Molti di questi Chatbot hanno anche funzioni diverse. Alcuni sono basati sull'intrattenimento e forniscono giochi interessanti e interattivi, sondaggi o articoli di notizie di interesse specificamente personalizzati in base agli interessi degli utenti. Altri sono utilizzati per fissare appuntamenti e sono utili nei settori dei servizi come i saloni e gli estetisti. Anche i settori alberghiero e delle case vacanza utilizzano questi Chatbot di prenotazione per cercare di convincere i clienti a fissare un appuntamento, generando così vendite per gli utenti.

Vantaggi dei bot per lo shopping online

Finora abbiamo discusso i vantaggi per gli utenti di queste app per lo shopping. Tra questi, il confronto dei prezzi, un checkout più veloce e un processo di ordinazione degli articoli più fluido. Tuttavia, i vantaggi per le aziende vanno ben oltre l'aumento delle vendite.

Meno costi

I bot per lo shopping riducono al minimo l'esborso di risorse che le aziende devono spendere per assumere personale. Questi chatbot operano come dipendenti digitali più snelli ed efficienti. Sono meno costosi per un'azienda a livello di piani sanitari, assicurazioni e stipendi. Inoltre, hanno meno probabilità di incorrere in problemi di personale, come errori negli ordini, assenze non programmate, dipendenti scontenti o personale inefficiente.

Recupero del carrello

Quando un potenziale cliente si disconnette prima di acquistare online, un Chatbot con funzionalità di abbandono del carrello aumenta la probabilità che l'utente ritorni per completare l'acquisto. Questi bot sono creati per spingere l'utente a completare l'acquisto abbandonato online, offrendo incentivi come sconti o prezzi ridotti.

Questa funzione rende molto più facile per le aziende recuperare e generare ancora più vendite dai clienti che inizialmente non avevano completato la transazione. Un bot per lo shopping online offre all'azienda molteplici opportunità di effettuare comunque una vendita, con un conseguente aumento del tasso di conversione.

Dati utili sui clienti

Le aziende che possono accedere e utilizzare i dati dei clienti necessari possono rimanere competitive e diventare più redditizie. L'accesso al database quasi illimitato di alcuni bot avanzati e gli approfondimenti che essi forniscono aiutano le aziende a creare strategie di marketing basate su queste informazioni.

Sulla base dei dati di acquisto a cui accedono i bot, possono creare profili dettagliati dei prodotti più adatti ai loro clienti ideali e dei migliori programmi di incentivazione e prevedere il comportamento dei potenziali clienti. Le aziende sono anche in grado di identificare facilmente i problemi della loro catena di approvvigionamento, della qualità dei prodotti o della strategia dei prezzi grazie ai dati ricevuti dai bot.

I bot per lo shopping sono illegali?

La capacità degli shopping bot di accedere, memorizzare e utilizzare i dati dei clienti in modo da influenzare le decisioni di acquisto online ha creato qualche preoccupazione tra i legislatori. Tuttavia, a seconda dell'ordinamento giuridico del vostro Paese, può essere illegale o meno creare sistemi di shopping bot come un Chatbot per gli acquisti online. È meglio che i proprietari di aziende controllino attentamente le normative prima di creare sistemi di ordinazione online per lo shopping. Potrebbero esserci alcune restrizioni sul tipo di shopping bot che è consentito costruire. Una volta individuati i bot legalmente consentiti per la propria attività, è possibile rivolgersi liberamente a un costruttore di Chatbot con la proposta di progettazione del bot per gli ordini.

Come si scrive lo script di un bot?

Un eccellente costruttore di Chatbot progetterà uno script Chatbot che aiuti gli utenti dell'applicazione di ordinazione online. Il costruttore di Chatbot esperto offre il giusto mix di tecnologia e fornisce anche una comunicazione Chatbot interattiva agli utenti delle piattaforme di shopping online. Questo aiuta gli utenti a confrontare i prezzi, a risolvere le domande di vendita e a creare un'esperienza di ordine online senza problemi.

Introduzione

Nell'interazione iniziale con l'utente del Chatbot, il bot deve innanzitutto presentarsi, quindi un costruttore di Chatbot offre la flessibilità di dare un nome al Chatbot. Idealmente, il nome dovrebbe avere un suono personale, facile da pronunciare e nativo di quel particolare Paese o regione. Ad esempio, un bot per le ordinazioni online che verrà utilizzato in India può presentarsi come "Hi... I am Sujay..." invece di utilizzare un nome più occidentale. Le presentazioni stabiliscono una connessione immediata tra l'utente e il Chatbot. In questo modo, il bot per le ordinazioni online fornisce agli utenti una parvenza di interazione personalizzata con il cliente.

Suggerimenti per l'utente

Le guide e i suggerimenti dei Chatbot sono importanti perché indicano agli utenti degli ordini online come interagire al meglio con il bot, per migliorare la loro esperienza di acquisto. Un Chatbot può indicare agli utenti di fornire metadati importanti al bot per gli ordini online. Queste informazioni possono includere nome, indirizzo, informazioni di contatto e specificare la natura della richiesta. Queste guide facilitano la comunicazione con il Chatbot e aiutano gli utenti ad avere un processo di ordinazione online efficiente.

Opzioni del Chatbot

Un bot per gli ordini online può essere programmato per fornire opzioni preimpostate, come strumenti di comparazione dei prezzi e liste dei desideri nell'ordine degli articoli. Queste opzioni possono essere ulteriormente filtrate in base al reparto, al tipo di azione, alla richiesta di prodotti o a particolari informazioni di servizio che gli utenti possono richiedere durante lo shopping online. Il costruttore di Chatbot può progettare il Chatbot AI per reindirizzare gli utenti con un database online di bot predittivi o a un rappresentante del servizio clienti in carne e ossa.

Come si codifica un checkout bot?

Un checkout bot è un'applicazione shopping bot progettata specificamente per accelerare il processo di checkout. Un bot di cassa aumenta il numero di transazioni completate e, di conseguenza, le vendite. La caratteristica principale del checkout bot è la convenienza e la facilità di acquisto. Grazie a funzioni di shopping facili da usare e ottimizzate per il confronto delle vendite flash, a prodotti mirati e a un tempo di checkout limitato per gli utenti, questo bot rende più difficile per gli utenti confrontare i prezzi, con conseguenti vendite rapide. Un eccellente costruttore di Chatbot offre alle aziende l'opportunità di aumentare le vendite quando creano bot per gli ordini online che accelerano il processo di checkout.

Un abile costruttore di Chatbot richiede le competenze necessarie per progettare funzioni di checkout avanzate nello shopping bot. Queste funzionalità rendono l'ordine online molto più semplice per gli utenti. Le funzionalità del bot per il checkout online includono opzioni di pagamento multiple, tempi di interrogazione più brevi per gli utenti e l'ordinazione di articoli senza errori. Lo strumento di sviluppo e il linguaggio di programmazione di questo bot dovrebbero integrarsi perfettamente su tutte le piattaforme, come MAC IOS e Windows, per facilitare i test degli utenti finali.

Il bot ideale per il checkout online dovrebbe avere anche caratteristiche da shopping bot, come l'auto-checkout veloce, le opzioni di pagamento multiple, le raccomandazioni personalizzate, il controllo dell'inventario integrato e i timer per il conto alla rovescia. Può anche essere codificato per memorizzare e utilizzare i dati dell'utente per creare un'esperienza di acquisto personalizzata per il cliente. Per creare un bot per gli ordini online che aumenti la probabilità dell'azienda di generare più vendite, è necessario prendere in considerazione le caratteristiche del bot per gli acquisti durante la codifica. Un costruttore di chatbot deve includere questa funzionalità avanzata all'interno del bot di ordinazione online per facilitare un checkout più rapido.

Come posso creare un bot per gli acquisti?

Personalizzare il Chatbot

Lo script del Chatbot deve essere piacevole, educato e conciso. L'opzione più avanzata sarà codificata per fornire un ampio elenco di opzioni linguistiche agli utenti. Questo aiuta gli utenti a comunicare con facilità con il sistema di ordinazione online del bot.

Database del chatbot

Il bot per gli ordini online deve essere preimpostato con le parole chiave previste per i prodotti e i servizi offerti. Queste parole chiave saranno molto probabilmente inserite nella barra di ricerca dagli utenti. Inoltre, lo script del bot dovrebbe contenere suggerimenti guidati per aumentarne l'usabilità e la velocità di elaborazione dei dati. Il confronto dei prezzi, l'elenco dei prodotti, l'evidenziazione delle offerte promozionali e le informazioni sulla politica del negozio sono funzioni standard per un Chatbot online medio.

I Chatbot più avanzati possono essere programmati per memorizzare e utilizzare i dati degli utenti abituali, aiutare gli utenti a confrontare i prezzi, selezionare i prodotti adatti e possono persino ricordare i nomi degli utenti nelle loro comunicazioni online. Le domande più frequenti, come i tempi di consegna, gli orari di apertura e altre domande frequenti dei clienti, dovrebbero essere programmate nel Chatbot per lo shopping.

Test dell'utente

I bot per le ordinazioni online richiedono test approfonditi da parte degli utenti su una varietà di dispositivi, piattaforme e condizioni, per determinare l'eventuale presenza di bug nell'applicazione.

Una volta identificati eventuali bug, come tempi di interrogazione lenti, messaggi di errore o mancata restituzione di risultati di ricerca, i costruttori di Chatbot dovranno risolvere i problemi, ripararli e aggiornarli prima del lancio. Una volta effettuate le riparazioni e gli aggiornamenti al sistema di ordinazione online del bot, i costruttori di chatbot devono sottoporsi nuovamente a test rigorosi prima di lanciare il bot online.

Conclusione

Esistono molti strumenti di applicazione Chatbot per lo shopping online disponibili sul mercato. Molti costruttori di Chatbot dispongono di versioni gratuite per i bot più semplici, mentre i bot più avanzati sono progettati per essere più reattivi alle interazioni e alle comunicazioni dei clienti. Il vostro budget e il livello di assistenza clienti automatizzata che desiderate determineranno quanto investire nella creazione di un efficiente bot per gli ordini online.

Avete la possibilità di scegliere il design e le caratteristiche del sistema di bot per gli ordini online in base alle esigenze della vostra azienda e dei vostri clienti. I chatbot sono meravigliosi strumenti di shopping bot che aiutano ad automatizzare il processo in modo da ottenere grandi vantaggi sia per l'utente finale che per l'azienda. I clienti non devono più aspettare a lungo per risolvere le loro richieste e i loro reclami. Le aziende possono raccogliere informazioni utili sui clienti, costruire la consapevolezza del marchio e generare vendite più rapide, poiché si tratta di un eccellente strumento di lead generation.