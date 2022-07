Die schnelle Zunahme von Online-Transaktionen weltweit hat Unternehmen dazu veranlasst, nach innovativen Wegen zur Automatisierung des Online-Einkaufs zu suchen. Die Schaffung von Shopping-Bot-Geschäftssystemen zur Bewältigung des Bestellvolumens, der Kundenanfragen und Transaktionen hat den Online-Bestellprozess erheblich vereinfacht. Shopping-Bots sind Computerprogramme, die den Online-Bestell- und Self-Service-Einkaufsprozess der Benutzer automatisieren.

Ein Shopping-Bot hilft Benutzern, schneller zur Kasse zu gehen, Kunden passende Produkte zu finden, Preise zu vergleichen und während des Online-Bestellvorgangs Kundensupport in Echtzeit bereitzustellen. Ein Bot hilft Benutzern auch bei einem einfacheren Online-Einkaufsprozess, indem er die Abfragezeit verkürzt und das Online-Bestellerlebnis der Kunden personalisiert.

Ein Shopping-Bot bietet Benutzern viele verschiedene Funktionen, und es gibt viele verschiedene Arten von Online-Bestell-Bots. Eine bestimmte Art von Bot ist den Benutzern als Chatbot bekannt. Ein Chatbot ist ein automatisiertes Computerprogramm, das entwickelt wurde, um Kundensupport zu leisten, indem es Kundenanfragen beantwortet und mit ihnen in Echtzeit kommuniziert.

Chatbot beschleunigt den Einkaufs- und Online-Bestellprozess und bietet Benutzern eine schnelle Antwort auf ihre Fragen zu Produkten, Werbeaktionen und Geschäftsrichtlinien. Online-Chatbots entlasten die Unternehmensressourcen, erhöhen die Kundenzufriedenheit und helfen auch, den Umsatz zu steigern.

Bot-Online-Bestellsysteme können so einfach sein wie ein Chatbot, der Benutzern grundlegende Online-Bestellantworten auf ihre Fragen bietet. Diese Online-Shopping-Bot-Systeme können jedoch auch so fortschrittlich sein, dass sie Kundendaten in ihren digitalen Gesprächen speichern und verwenden, um Kaufpräferenzen vorherzusagen.

Die künstliche Intelligenz von Chatbots verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen, die keine Shopping-Bots in ihrem Online-Bestellprozess einsetzen. Business-Benutzer von Shopping-Bots erstellen normalerweise Shopping-Bot-Systeme wie einen Chatbot, um ihre Kundendienstfähigkeiten zu verbessern, Kundenbindung von Benutzern zu schaffen und Gewinne zu maximieren.

Beispiele für Online-Shopping-Bots

Einfache Online-Shopping-Bots sind eher aufgabengesteuerte Bots, die so programmiert sind, dass sie Benutzern sehr spezifische automatisierte Antworten geben. Dies würde einen einfachen Chatbot für Unternehmen in Online-Social-Media-Business-Apps wie Meta (Facebook oder Instagram) beinhalten. Die Antworten an Kunden sind statisch und vorprogrammiert. Diese Bots berücksichtigen keine zusätzlichen Variablen oder maschinelles Lernen, haben eine begrenzte Datenbank und sind in ihren Konversationsfähigkeiten unzureichend. Diese Online-Bots sind nützlich, um grundlegende Informationen wie FAQs, Geschäftszeiten, Informationen zu Produkten und Bestellungen von Kunden bereitzustellen.

Für einige Geschäftsinhaber ist diese grundlegende Funktionalität alles, was erforderlich ist, während andere erweiterte Funktionen von ihren Bots benötigen. Die KI-Systeme dieser Bots sind so fortschrittlich und dialogfähig, dass sie basierend auf einer bestimmten Aktion oder Abfrage die nächste logische Frage antizipieren können. Beispiele für prädiktive Chatbots sind Apps wie:

Verloop Lindsay

Andere sind ebenfalls beliebte Beispiele für diese datengesteuerte, prädiktive Art von Chatbot-Programm, das fortgeschrittenes maschinelles Lernen beinhaltet. Hierbei handelt es sich um sprachaktivierte Chatbots, die eine angenehmere, personalisiertere und interaktivere Benutzererfahrung schaffen, die menschliche Gespräche nachahmt, wie zum Beispiel:

Google ("Okay, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Apfel)

Viele dieser Chatbots haben auch andere Funktionen. Einige sind unterhaltungsbasiert, da sie interessante und interaktive Spiele, Umfragen oder Nachrichtenartikel von Interesse bieten, die speziell auf die Interessen der Benutzer zugeschnitten sind. Andere werden verwendet, um Termine zu vereinbaren, und sind hilfreiche In-Service-Branchen wie Salons und Kosmetiker. Die Hotel- und Ferienvermietungsbranche nutzt diese Buchungs-Chatbots auch, um Kunden dazu zu bringen, sich auf ein Datum festzulegen, und generiert so Verkäufe für diese Benutzer.

Vorteile von Online-Shopping-Bots

Bisher haben wir die Vorteile für die Benutzer dieser Shopping-Apps besprochen. Dazu gehören Preisvergleiche, ein schnellerer Checkout und ein reibungsloserer Bestellvorgang für Artikel. Die Vorteile auf der Geschäftsseite gehen jedoch weit über die Umsatzsteigerung hinaus.

Weniger Kosten

Shopping-Bots minimieren den Ressourcenaufwand, den Unternehmen für die Gewinnung von Mitarbeitern aufwenden müssen. Diese Chatbots agieren als schlankere, effizientere digitale Mitarbeiter. Sie sind für ein Unternehmen weniger kostspielig auf Kosten der betrieblichen Krankenversicherung, Versicherung und des Gehalts. Es ist auch weniger wahrscheinlich, dass sie Personalprobleme wie Bestellfehler, ungeplante Abwesenheiten, verärgerte Mitarbeiter oder ineffizientes Personal haben.

Einkaufswagen-Wiederherstellung

Wenn sich ein potenzieller Kunde vor dem Online-Einkauf abmeldet, erhöht ein Chatbot mit Warenkorbabbruchfunktion die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer zurückkehrt, um den Kauf abzuschließen. Diese Bots werden erstellt, um den Benutzer aufzufordern, seinen abgebrochenen Kauf online abzuschließen, indem sie Anreize wie Rabatte oder reduzierte Preise anbieten.

Diese Funktion macht es Unternehmen viel einfacher, sich zu erholen und noch mehr Verkäufe von Kunden zu generieren, die die Transaktion ursprünglich nicht abgeschlossen hatten. Ein Online-Shopping-Bot bietet dem Unternehmen mehrere Möglichkeiten, dennoch einen Verkauf zu tätigen, was zu einer verbesserten Konversionsrate führt.

Nützliche Kundendaten

Unternehmen, die auf die erforderlichen Kundendaten zugreifen und diese nutzen können, können wettbewerbsfähig bleiben und profitabler werden. Der Zugriff auf die nahezu unbegrenzte Datenbank einiger fortschrittlicher Bots und die von ihnen bereitgestellten Erkenntnisse helfen Unternehmen, Marketingstrategien rund um diese Informationen zu entwickeln.

Basierend auf den von den Bots abgerufenen Einkaufsdaten können sie detaillierte Profile der passenden Produkte und besten Incentive-Programme ihres idealen Kunden erstellen und das potenzielle Kundenverhalten vorhersagen. Unternehmen können mit den von den Bots erhaltenen Daten auch problemlos Probleme in ihrer Lieferkette, Produktqualität oder Preisstrategie identifizieren.

Sind Shopping-Bots illegal?

Die Fähigkeit von Shopping-Bots, auf Kundendaten zuzugreifen, diese zu speichern und auf eine Weise zu verwenden, die sich auf Online-Einkaufsentscheidungen auswirkt, hat bei Gesetzgebern zu Bedenken geführt. Je nach Rechtssystem in Ihrem Land kann es jedoch illegal sein, Shopping-Bot-Systeme wie einen Chatbot für den Online-Einkauf zu erstellen. Es ist am besten für Geschäftsinhaber, die Vorschriften gründlich zu prüfen, bevor sie Online-Bestellsysteme für den Einkauf erstellen. Es kann bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Art von Shopping-Bots geben, die Sie bauen dürfen. Sobald Sie ermittelt haben, welche Bots für Ihr Unternehmen gesetzlich zulässig sind, können Sie sich mit Ihrem Bot-Designvorschlag frei an einen Chatbot-Builder wenden.

Wie schreibt man ein Bot-Skript?

Ein ausgezeichneter Chatbot-Ersteller wird ein Chatbot-Skript entwerfen, das Benutzern der Online-Bestellanwendung hilft. Der sachkundige Chatbot-Builder bietet den richtigen Technologie-Mix und bietet auch interaktive Chatbot-Kommunikation für Benutzer von Online-Shopping-Plattformen. Dies hilft Benutzern, Preise zu vergleichen, Verkaufsanfragen zu lösen und ein problemloses Online-Bestellerlebnis zu schaffen.

Einführung

Bei der ersten Interaktion mit dem Chatbot-Benutzer müsste sich der Bot zunächst vorstellen, und so bietet ein Chatbot-Builder die Flexibilität, den Chatbot zu benennen. Idealerweise sollte der Name sympathisch klingen, leicht auszusprechen und aus dem jeweiligen Land oder der Region stammen. Beispielsweise kann sich ein Online-Bestell-Bot, der in Indien verwendet wird, als „Hallo … ich bin Sujay …“ vorstellen, anstatt einen westlicheren Namen zu verwenden. Einführungen stellen eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Benutzer und dem Chatbot her. Auf diese Weise bietet der Online-Bestellbot den Benutzern den Anschein einer personalisierten Kundeninteraktion.

Benutzeraufforderungen

Chatbot-Leitfäden und -Eingabeaufforderungen sind wichtig, da sie Benutzern von Online-Bestellungen mitteilen, wie sie am besten mit dem Bot interagieren können, um ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Ein Chatbot kann Benutzer anweisen, dem Online-Bestell-Bot wichtige Metadaten bereitzustellen. Diese Informationen können Name, Adresse und Kontaktinformationen umfassen und die Art der Anfrage angeben. Diese Leitfäden erleichtern die reibungslose Kommunikation mit dem Chatbot und helfen Benutzern bei einem effizienten Online-Bestellprozess.

Chatbot-Optionen

Ein Online-Bestellbot kann so programmiert werden, dass er voreingestellte Optionen wie Preisvergleichstools und Wunschlisten bei der Artikelbestellung bereitstellt. Diese Optionen können weiter nach Abteilung, Art der Aktion, Produktanfrage oder bestimmten Serviceinformationen gefiltert werden, die Benutzer während des Online-Einkaufs benötigen. Der Chatbot-Builder kann die Chatbot-KI so gestalten, dass Benutzer mit einer prädiktiven Bot-Online-Datenbank oder zu einem Live-Kundendienstmitarbeiter umgeleitet werden.

Wie kodiert man einen Checkout-Bot?

Ein Checkout-Bot ist eine Shopping-Bot-Anwendung, die speziell darauf ausgelegt ist, den Checkout-Prozess zu beschleunigen. Ein Checkout-Bot erhöht die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen und damit den Umsatz. Das Hauptmerkmal des Checkout-Bots ist die Bequemlichkeit und Leichtigkeit des Einkaufens. Mit benutzerfreundlichen Einkaufsfunktionen, die für Flash-Verkaufsvergleiche, zielgerichtete Produkte und eine begrenzte Checkout-Zeit für Benutzer optimiert sind, erschwert dieser Bot den Benutzern den Preisvergleich, was zu schnellen Verkäufen führt. Ein ausgezeichneter Chatbot-Builder bietet Unternehmen die Möglichkeit, den Umsatz zu steigern, indem sie Online-Bestell-Bots erstellen, die den Bezahlvorgang beschleunigen.

Ein erfahrener Chatbot-Builder benötigt die notwendigen Fähigkeiten, um erweiterte Checkout-Funktionen im Shopping-Bot zu entwerfen. Diese Shopping-Bot-Geschäftsfunktionen machen die Online-Bestellung für Benutzer viel einfacher. Zu den Funktionen des Online-Checkout-Bots gehören mehrere Zahlungsoptionen, kürzere Abfragezeiten für Benutzer und fehlerfreie Artikelbestellungen. Das Entwicklungstool und die Programmiersprache dieser Bot-Anwendung sollten sich nahtlos in alle Plattformen wie MAC IOS und Windows integrieren lassen, um bessere Endbenutzertests zu ermöglichen.

Der ideale Online-Checkout-Bot hätte auch Shopping-Bot-Funktionen wie schnelles automatisches Checkout, mehrere Zahlungsoptionen, personalisierte Empfehlungen, eine integrierte Bestandsprüfung und Countdown-Timer. Es kann auch codiert werden, um die Daten des Benutzers zu speichern und zu verwenden, um ein personalisiertes Einkaufserlebnis für den Kunden zu schaffen. Um Bot-Online-Bestellungen zu erstellen, die die geschäftliche Wahrscheinlichkeit erhöhen, mehr Verkäufe zu generieren, müssen Shopping-Bot-Funktionen während der Codierung berücksichtigt werden. Ein Chatbot-Ersteller muss diese erweiterte Funktionalität in den Online-Bestell-Bot integrieren, um einen schnelleren Bezahlvorgang zu ermöglichen.

Wie kann ich einen Shopping-Bot erstellen?

Personalisieren Sie den Chatbot

Das Chatbot-Skript sollte angenehm, höflich und prägnant klingen. Die erweiterte Option wird codiert, um Benutzern eine umfangreiche Liste von Sprachoptionen bereitzustellen. Dies hilft Benutzern, problemlos mit dem Online-Bestellsystem des Bots zu kommunizieren.

Chatbot-Datenbank

Der Online-Bestell-Bot sollte mit erwarteten Schlüsselwörtern für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen voreingestellt sein. Diese Schlüsselwörter werden höchstwahrscheinlich von Benutzern in die Suchleiste eingegeben. Darüber hinaus hätte es innerhalb des Bot-Skripts geführte Aufforderungen gegeben, um die Benutzerfreundlichkeit und Datenverarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Preisvergleiche, eine Auflistung von Produkten, das Hervorheben von Werbeangeboten und Informationen zu Geschäftsbedingungen sind Standardfunktionen für den durchschnittlichen Online-Chatbot.

Fortgeschrittenere Chatbots können so programmiert werden, dass sie die Daten wiederkehrender Benutzer speichern und verwenden, Benutzern helfen, Preise zu vergleichen, geeignete Produkte auszuwählen und sich sogar an die Namen der Benutzer in ihrer Online-Kommunikation zu erinnern. Häufig gestellte Fragen wie Lieferzeiten, Öffnungszeiten und andere häufige Kundenanfragen sollten in den Shopping-Chatbot programmiert werden.

Benutzertests

Bots für Online-Bestellungen erfordern umfangreiche Benutzertests auf einer Vielzahl von Geräten, Plattformen und Bedingungen, um festzustellen, ob es Fehler in der Anwendung gibt.

Sobald Fehler wie langsame Abfragezeiten, Fehlermeldungen oder Fehler bei der Rückgabe von Suchergebnissen identifiziert wurden, müssen die Chatbot-Ersteller vor dem Start Fehler beheben, reparieren und aktualisieren. Sobald Reparaturen und Aktualisierungen am Online-Bestellsystem des Bots vorgenommen wurden, müssen die Chatbot-Ersteller erneut strenge Tests durchlaufen, bevor sie den Online-Bot starten.

Fazit

Es gibt viele Online-Shopping-Chatbot-Anwendungstools auf dem Markt. Viele Chatbot-Ersteller haben kostenlose Versionen für die einfacheren Bots, während die fortgeschritteneren Bots so konzipiert sind, dass sie besser auf Kundeninteraktionen und -kommunikation reagieren. Ihr Budget und das gewünschte Maß an automatisiertem Kundensupport bestimmen, wie viel Sie in die Erstellung eines effizienten Online-Bestellbots investieren.

Sie haben die Möglichkeit, das Design und die Funktionen des Bestellbot-Online-Systems nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und denen Ihrer Kunden zu wählen. Chatbots sind wunderbare Shopping-Bot-Tools, die dabei helfen, den Prozess so zu automatisieren, dass sowohl für den Endbenutzer als auch für das Unternehmen große Vorteile entstehen. Kunden müssen nicht mehr lange auf die Lösung ihrer Fragen und Beschwerden warten. Unternehmen können hilfreiche Kundeneinblicke sammeln, Markenbekanntheit aufbauen und schnellere Verkäufe generieren, da es ein hervorragendes Tool zur Lead-Generierung ist.