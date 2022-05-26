Dünya çapında çevrimiçi işlemlerdeki hızlı artış, işletmelerin çevrimiçi alışverişi otomatikleştirmek için yenilikçi yollar aramasına neden oldu. Sipariş hacmini, müşteri sorgularını ve işlemleri ele almak için alışveriş botu iş sistemlerinin oluşturulması, çevrimiçi sipariş sürecini çok daha kolay hale getirdi. Alışveriş botları, kullanıcıların çevrimiçi sipariş verme ve self servis alışveriş sürecini otomatikleştiren bilgisayar programlarıdır.

Bir alışveriş botu, kullanıcıların çevrimiçi sipariş sürecinde daha hızlı ödeme yapmasına, müşterilere uygun ürünleri bulmasına, fiyatları karşılaştırmasına ve gerçek zamanlı müşteri desteği sağlamasına yardımcı olur. Bot ayrıca sorgu süresini azaltarak ve müşterilerin çevrimiçi sipariş deneyimini kişiselleştirerek kullanıcıların daha basit bir çevrimiçi alışveriş sürecine sahip olmalarına yardımcı olur.

Bir alışveriş botu, kullanıcılara birçok farklı işlev sağlar ve birçok farklı çevrimiçi sipariş botu türü vardır. Belirli bir bot türü, kullanıcılar tarafından Chatbot olarak bilinir. Chatbot, müşteri sorularını yanıtlayarak ve onlarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurarak müşteri desteği sağlamak için tasarlanmış otomatik bir bilgisayar programıdır.

Chatbot, alışveriş ve çevrimiçi sipariş sürecini hızlandırır ve kullanıcılara ürünler, promosyonlar ve mağaza politikaları ile ilgili sorularına hızlı yanıt verir. Çevrimiçi Chatbotlar, iş kaynakları üzerindeki yükü azaltır, müşteri memnuniyetini artırır ve ayrıca satışların artmasına yardımcı olur.

Bot çevrimiçi sipariş sistemleri, kullanıcılara sorularına temel çevrimiçi sipariş yanıtları sağlayan bir Chatbot kadar basit olabilir. Bununla birlikte, bu çevrimiçi alışveriş bot sistemleri, satın alma tercihlerini tahmin etmek için müşteri verilerini dijital konuşmalarında depolamak ve kullanmak kadar gelişmiş olabilir.

Chatbot'ların yapay zekası, işletmelere çevrimiçi sipariş süreçlerinde alışveriş botlarını kullanmayan işletmelere göre rekabet avantajı sağlar. Alışveriş botu işletme kullanıcıları, müşteri hizmetleri yeteneklerini artırmak, kullanıcılardan müşteri sadakati oluşturmak ve karı maksimize etmek için genellikle Chatbot gibi alışveriş botu sistemleri oluşturur.

Çevrimiçi Alışveriş Botlarına Örnekler

Basit çevrimiçi alışveriş botları, kullanıcılara çok özel otomatik cevaplar vermek üzere programlanmış daha görev odaklı botlardır. Bu, Meta (Facebook veya Instagram) gibi çevrimiçi sosyal medya iş uygulamalarındaki işletmeler için temel bir Chatbot'u içerecektir. Müşterilere verilen cevaplar statik ve önceden programlanmıştır. Bu botlar, ek değişkenleri veya makine öğrenimini hesaba katmaz, sınırlı bir veri tabanına sahiptir ve konuşma yetenekleri açısından yetersizdir. Bu çevrimiçi botlar, SSS, çalışma saatleri, ürünlerle ilgili bilgiler ve müşterilerden sipariş alma gibi temel bilgileri vermek için kullanışlıdır.

Bazı işletme sahipleri için gerekli olan tek şey bu temel işlevdir, diğerleri ise botlarından daha gelişmiş işlevlere ihtiyaç duyar. Bu botların yapay zeka sistemleri o kadar gelişmiştir ve belirli bir eyleme veya sorguya dayalı olarak bir sonraki mantıklı soruyu tahmin edebilirler. Tahmine dayalı Chatbot'lara örnek olarak aşağıdakiler gibi uygulamalar verilebilir:

Verloop Lindsay

Diğerleri, gelişmiş makine öğrenimini içeren bu veriye dayalı, tahmine dayalı Chatbot programının popüler örnekleridir. Bunlar, aşağıdakiler gibi insan konuşmasını çoğaltan daha hoş, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi yaratan Sesle etkinleştirilen Sohbet Robotlarıdır:

Google ("Tamam, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Elma)

Bu Chatbot'ların birçoğunun da farklı işlevleri vardır. Bazıları, özellikle kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş ilginç ve etkileşimli oyunlar, anketler veya ilgi çekici haber makaleleri sağladıkları için eğlence temellidir. Diğerleri randevuları planlamak için kullanılır ve salonlar ve estetisyenler gibi hizmet içi sektörlere yardımcı olur. Otel ve Tatil kiralama sektörleri de bu rezervasyon Chatbot'larını, müşterilerin bir tarih için taahhütte bulunmaya ve böylece bu kullanıcılar için satış yaratmaya çalıştıkları için kullanır.

Online Alışveriş Botlarının Faydaları

Şimdiye kadar, bu alışveriş uygulamalarının kullanıcılarına faydalarını tartıştık. Bunlara fiyat karşılaştırması, daha hızlı ödeme ve daha sorunsuz ürün sipariş süreci dahildir. Bununla birlikte, iş tarafındaki faydalar, artan satışların çok ötesine geçmektedir.

Daha az maliyet

Alışveriş botları, işletmelerin çalışanları elde etmek için harcaması gereken kaynak harcamasını en aza indirir. Bu Chatbot'lar daha yalın, daha verimli dijital çalışanlar olarak çalışır. Şirket sağlık planları, sigorta ve maaş pahasına bir işletme için daha az maliyetlidirler. Ayrıca, sipariş hataları, planlanmamış devamsızlıklar, hoşnutsuz çalışanlar veya verimsiz personel gibi personel sorunlarıyla karşılaşma olasılıkları da daha düşüktür.

Sepet kurtarma

Potansiyel bir müşteri çevrimiçi satın almadan önce oturumu kapattığında, alışveriş sepetini terk etme işlevine sahip bir Chatbot, kullanıcının satın alma işlemini tamamlamak için geri dönme olasılığını artırır. Bu botlar, indirimler veya indirimli fiyatlar gibi teşvikler sunarak, kullanıcının vazgeçtiği satın alma işlemini çevrimiçi olarak tamamlamasını istemek için oluşturulur.

Bu özellik, işletmelerin telafi etmesini ve başlangıçta işlemi tamamlamamış olan müşterilerden daha fazla satış elde etmesini çok daha kolay hale getirir. Bir çevrimiçi alışveriş botu, işletmenin daha yüksek bir dönüşüm oranıyla sonuçlanan bir satış yapması için birden fazla fırsat sağlar.

Faydalı müşteri verileri

Gerekli müşteri verilerine erişebilen ve bunları kullanabilen işletmeler rekabetçi kalabilir ve daha karlı hale gelebilir. Bazı gelişmiş botların neredeyse sınırsız veri tabanına ve sağladıkları içgörülere erişim, işletmelerin bu bilgiler etrafında pazarlama stratejileri oluşturmasına yardımcı olur.

Botların eriştiği alışveriş verilerine dayanarak, ideal müşterilerinin uygun ürünleri ve en iyi teşvik programlarının ayrıntılı profillerini oluşturabilir ve potansiyel müşteri davranışlarını tahmin edebilirler. İşletmeler ayrıca botlardan alınan verilerle tedarik zincirleri, ürün kalitesi veya fiyatlandırma stratejilerindeki sorunları kolayca belirleyebilirler.

Alışveriş Botları Yasadışı mı?

Alışveriş botlarının çevrimiçi alışveriş kararlarını etkileyecek şekilde müşteri verilerine erişme, depolama ve kullanma yeteneği, kanun yapıcılar arasında bazı endişeler yarattı. Ancak, ülkenizdeki yasal sisteme bağlı olarak, çevrimiçi alışveriş için Chatbot gibi alışveriş bot sistemleri oluşturmak yasa dışı olabilir veya olmayabilir. İşletme sahiplerinin, alışveriş için çevrimiçi sipariş sistemleri oluşturmadan önce düzenlemeleri iyice kontrol etmeleri en iyisidir. Oluşturmanıza izin verilen alışveriş botu türünde belirli kısıtlamalar olabilir. İşletmeniz için hangi botlara yasal olarak izin verildiğini belirledikten sonra, sipariş botu tasarım teklifinizle bir Chatbot oluşturucuya özgürce yaklaşabilirsiniz.

Bot Komut Dosyası Nasıl Yazılır?

Mükemmel bir Chatbot oluşturucu, çevrimiçi sipariş uygulamasının kullanıcılarına yardımcı olan bir Chatbot betiği tasarlayacaktır. Bilgili Chatbot oluşturucu, doğru teknoloji karışımını sunar ve ayrıca çevrimiçi alışveriş platformlarının kullanıcılarına etkileşimli Chatbot iletişimi sağlar. Bu, kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasına, satış sorgularını çözmesine ve sorunsuz bir çevrimiçi sipariş deneyimi oluşturmasına yardımcı olur.

Tanıtım

Chatbot kullanıcısı ile ilk etkileşimde, botun önce kendisini tanıtması gerekir ve bu nedenle bir Chatbot oluşturucu, Chatbot'u adlandırma esnekliği sunar. İdeal olarak, ad kulağa hoş, telaffuzu kolay ve söz konusu ülkeye veya bölgeye özgü olmalıdır. Örneğin, Hindistan'da kullanılacak bir çevrimiçi sipariş botu, daha Batılı bir isim kullanmak yerine kendisini "Merhaba… Ben Sujay…" olarak tanıtabilir. Tanıtımlar, kullanıcı ile Chatbot arasında anında bir bağlantı kurar. Bu şekilde, çevrimiçi sipariş botu, kullanıcılara kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimi görünümü sağlar.

Kullanıcı İstemleri

Chatbot kılavuzları ve istemleri, çevrimiçi sipariş veren kullanıcılara alışveriş deneyimlerini geliştirmek için botla en iyi nasıl etkileşime gireceklerini söyledikleri için önemlidir. Bir Chatbot, kullanıcıları çevrimiçi sipariş botuna önemli meta veriler sağlamaya yönlendirebilir. Bu bilgiler isim, adres, iletişim bilgilerini içerebilir ve talebin niteliğini belirtebilir. Bu kılavuzlar, Chatbot ile sorunsuz iletişimi kolaylaştırır ve kullanıcıların verimli bir çevrimiçi sipariş sürecine sahip olmalarına yardımcı olur.

Chatbot Seçenekleri

Bir çevrimiçi sipariş botu, ürün siparişinde fiyat karşılaştırma araçları ve istek listeleri gibi önceden ayarlanmış seçenekler sağlamak üzere programlanabilir. Bu seçenekler, departman, eylem türü, ürün sorgusu veya kullanıcıların çevrimiçi alışveriş sırasında ihtiyaç duyabileceği belirli hizmet bilgilerine göre daha fazla filtrelenebilir. Chatbot oluşturucu, kullanıcıları tahmini bir bot çevrimiçi veritabanıyla veya canlı bir müşteri hizmetleri temsilcisiyle yönlendirmek için Chatbot AI'yi tasarlayabilir.

Bir ödeme botunu nasıl kodlarsınız?

Bir ödeme botu, ödeme sürecini hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir alışveriş botu uygulamasıdır. Bir ödeme botuna sahip olmak, tamamlanan işlem sayısını ve dolayısıyla satışları artırır. Checkout botunun ana özelliği alışveriş kolaylığı ve kolaylığıdır. Hızlı satış karşılaştırmaları için optimize edilmiş kullanımı kolay alışveriş özellikleri, hedeflenen ürünler ve kullanıcılar için sınırlı ödeme süresi ile bu bot, kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasını zorlaştırarak hızlı satışlar sağlar. Mükemmel bir Chatbot oluşturucu, işletmelere ödeme sürecini hızlandıran çevrimiçi sipariş botları oluşturduklarında satışları artırma fırsatı sunar.

Yetenekli bir Chatbot oluşturucu, alışveriş botunda gelişmiş ödeme özellikleri tasarlamak için gerekli becerilere ihtiyaç duyar. Bu alışveriş botu işletme özellikleri, kullanıcılar için çevrimiçi sipariş vermeyi çok daha kolay hale getirir. Çevrimiçi ödeme botu özellikleri, birden fazla ödeme seçeneği, kullanıcılar için daha kısa sorgulama süresi ve hatasız ürün siparişi içerir. Bu bot uygulamasının geliştirme aracı ve programlama dili, daha iyi son kullanıcı testini kolaylaştırmak için MAC IOS ve Windows gibi tüm platformlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmelidir.

İdeal çevrimiçi ödeme botu ayrıca hızlı otomatik ödeme, çoklu ödeme seçenekleri, kişiselleştirilmiş öneriler, yerleşik bir envanter denetleyicisi ve geri sayım sayaçları gibi alışveriş botu özelliklerine de sahip olacaktır. Ayrıca, müşteri için kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaratmak için kullanıcının verilerini depolamak ve kullanmak üzere kodlanabilir. İşletmenin daha fazla satış yapma olasılığını artıran çevrimiçi bot siparişi oluşturmak için, kodlama sırasında alışveriş botu özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Bir Chatbot oluşturucunun, daha hızlı ödemeyi kolaylaştırmak için bu gelişmiş işlevi çevrimiçi sipariş botuna dahil etmesi gerekir.

Nasıl alışveriş botu yapabilirim?

Chatbot'u kişiselleştirin

Chatbot betiği kulağa hoş, kibar ve özlü gelmelidir. Daha gelişmiş seçenek, kullanıcılara kapsamlı bir dil seçenekleri listesi sağlamak için kodlanacaktır. Bu, kullanıcıların botun çevrimiçi sipariş sistemiyle kolaylıkla iletişim kurmasına yardımcı olur.

Chatbot Veritabanı

Çevrimiçi sipariş botu, sunulan ürünler ve hizmetler için beklenen anahtar kelimelerle önceden ayarlanmalıdır. Bu anahtar kelimelerin arama çubuğuna kullanıcılar tarafından girilmesi daha olasıdır. Buna ek olarak, kullanılabilirliğini ve veri işleme hızını artırmak için bot komut dosyası içinde yönlendirmeli istemler olurdu. Fiyat karşılaştırması, ürünlerin bir listesi, promosyon tekliflerinin vurgulanması ve mağaza politikası bilgileri, ortalama çevrimiçi Chatbot için standart işlevlerdir.

Daha gelişmiş Chatbot'lar, tekrar eden kullanıcıların verilerini depolamak ve kullanmak için programlanabilir, kullanıcıların fiyatları karşılaştırmasına, uygun ürünleri seçmesine ve hatta çevrimiçi iletişimlerinde kullanıcıların adlarını hatırlamalarına yardımcı olur. Teslimat süreleri, çalışma saatleri ve diğer sık sorulan müşteri soruları gibi sık sorulan sorular alışveriş Chatbot'una programlanmalıdır.

Kullanıcı Testi

Çevrimiçi sipariş botları, uygulamada herhangi bir hata olup olmadığını belirlemek için çeşitli cihazlarda, platformlarda ve koşullarda kapsamlı kullanıcı testleri gerektirecektir.

Yavaş sorgulama süresi, hata mesajları veya arama sonuçlarının döndürülememesi gibi herhangi bir hata tespit edildiğinde, Chatbot oluşturucuların başlatmadan önce sorunları gidermesi, onarması ve güncellemesi gerekecektir. Botun çevrimiçi sipariş sisteminde onarımlar ve güncellemeler yapıldıktan sonra, Chatbot oluşturucuları çevrimiçi botu başlatmadan önce tekrar sıkı testlerden geçmek zorundadır.

Çözüm

Piyasada birçok online alışveriş Chatbot uygulama aracı bulunmaktadır. Birçok Chatbot oluşturucu, daha basitleştirilmiş botlar için ücretsiz sürümlere sahipken, daha gelişmiş botlar, müşteri etkileşimlerine ve iletişimlerine daha duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bütçeniz ve arzu ettiğiniz otomatik müşteri desteği düzeyi, verimli bir çevrimiçi sipariş botu oluşturmak için ne kadar yatırım yapacağınızı belirleyecektir.

İşletmenizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre çevrimiçi sipariş bot sisteminin tasarımını ve özelliklerini seçme seçeneğiniz vardır. Chatbot'lar, süreci hem son kullanıcı hem de işletme için büyük faydalar sağlayacak şekilde otomatikleştirmeye yardımcı olan harika alışveriş bot araçlarıdır. Müşteriler artık soru ve şikayetlerinin çözülmesi için uzun süre beklemek zorunda değiller. İşletmeler, mükemmel bir potansiyel müşteri yaratma aracı olduğu için faydalı müşteri bilgileri toplayabilir, marka bilinirliği oluşturabilir ve daha hızlı satışlar sağlayabilir.