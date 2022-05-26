如何制作购物机器人？

全球在线交易的快速增长促使企业寻求创新的方式来实现在线购物的自动化。用于处理订单量、客户查询和交易量的购物机器人业务系统的创建使在线订购过程变得更加容易。购物机器人是自动化用户在线订购和自助购物过程的计算机程序。

购物机器人可以帮助用户更快地结账，找到适合客户的产品，比较价格，并在在线订购过程中提供实时客户支持。机器人还通过减少查询时间和个性化客户的在线订购体验，帮助用户拥有更直接的在线购物流程。

购物机器人为用户提供了许多不同的功能，并且有许多不同类型的在线订购机器人。一种特定类型的机器人被用户称为聊天机器人。聊天机器人是一种自动化计算机程序，旨在通过回答客户查询并与他们实时沟通来提供客户支持。

聊天机器人加快了购物和在线订购流程，并为用户提供了对他们关于产品、促销和商店政策的查询的快速响应。在线聊天机器人减少了业务资源的压力，提高了客户满意度，还有助于增加销售额。

机器人在线订购系统可以像聊天机器人一样简单，它为用户提供基本的在线订购答案，以解决他们的查询。然而，这些在线购物机器人系统也可以像在数字对话中存储和利用客户数据来预测购买偏好一样先进。

聊天机器人的人工智能使企业比在在线订购过程中不使用购物机器人的企业更具竞争优势。购物机器人业务用户通常会创建聊天机器人等购物机器人系统，以提高他们的客户服务能力，从用户那里获得客户忠诚度并实现利润最大化。

在线购物机器人的例子

简单的在线购物机器人是更多任务驱动的机器人，经过编程，可以为用户提供非常具体的自动答案。这将包括一个基本的聊天机器人，用于在线社交媒体业务应用程序上的企业，例如 Meta（Facebook 或 Instagram）。对客户的回答是静态的和预编程的。这些机器人不考虑其他变量或机器学习，数据库有限，会话能力不足。这些在线机器人可用于提供基本信息，例如常见问题解答、营业时间、产品信息和接收客户订单。

对于一些企业主来说，只需要这个基本功能，而另一些企业主则需要他们的机器人提供更高级的功能。这些机器人的人工智能系统非常先进和对话，基于特定的动作或查询，它们可以预测下一个逻辑问题。预测性聊天机器人的示例包括以下应用：

Verloop 林赛

其他人也是这种数据驱动、预测类型的聊天机器人程序的流行例子，它结合了先进的机器学习。这些是语音激活的聊天机器人，可创建更愉快、个性化和交互式的用户体验，复制人类对话，例如：

谷歌（“好的，谷歌”）

亚历克斯（亚马逊）

Siri（苹果）

其中许多聊天机器人也具有不同的功能。有些是基于娱乐的，因为它们提供有趣的交互式游戏、民意调查或感兴趣的新闻文章，这些文章专门针对用户的兴趣进行个性化。其他人则用于安排约会，并对沙龙和美容师等服务行业有所帮助。酒店和度假租赁行业也使用这些预订聊天机器人，因为他们试图让客户承诺约会，从而为这些用户带来销售。

在线购物机器人的好处

到目前为止，我们已经讨论了这些购物应用程序对用户的好处。其中包括价格比较、更快的结账和更无缝的商品订购流程。然而，业务方面的好处远不止增加销售额。

成本更低

购物机器人最大限度地减少了企业在招聘员工方面所花费的资源支出。这些聊天机器人作为更精简、更高效的数字员工运作。以牺牲公司健康计划、保险和工资为代价，它们对企业来说成本更低。他们也不太可能出现人员配备问题，例如订单错误、计划外缺勤、心怀不满的员工或效率低下的员工。

购物车恢复

当潜在客户在在线购买之前退出时，具有放弃购物车功能的聊天机器人会增加用户返回完成购买的可能性。创建这些机器人是为了提示用户通过提供折扣或降价等奖励来完成他们放弃的在线购买。

此功能使企业更容易从最初未完成交易的客户那里收回并产生更多销售额。在线购物机器人为企业提供了多种销售机会，从而提高了转化率。

有用的客户数据

可以访问和利用必要的客户数据的企业可以保持竞争力并变得更加有利可图。访问几乎无限的一些高级机器人数据库及其提供的见解有助于企业围绕这些信息制定营销策略。

根据机器人访问的购物数据，他们可以创建理想客户的合适产品和最佳激励计划的详细资料，并预测潜在客户行为。企业还可以利用从机器人收到的数据轻松识别其供应链、产品质量或定价策略中的问题。

购物机器人是非法的吗？

购物机器人以影响在线购物决策的方式访问、存储和使用客户数据的能力引起了立法者的一些担忧。但是，根据您所在国家/地区的法律制度，创建购物机器人系统（例如用于在线购物的聊天机器人）可能违法，也可能不违法。企业主最好在创建在线购物订购系统之前彻底检查法规。您可以构建的购物机器人类型可能存在某些限制。一旦您确定了哪些机器人在您的企业中是合法允许的，您就可以自由地向聊天机器人构建者提出您的订购机器人设计建议。

你如何编写机器人脚本？

一个优秀的聊天机器人构建者会设计一个聊天机器人脚本来帮助在线订购应用程序的用户。知识渊博的聊天机器人构建器提供了正确的技术组合，还为在线购物平台的用户提供交互式聊天机器人通信。这有助于用户比较价格、解决销售查询并创建无忧的在线订购体验。

介绍

在与聊天机器人用户的初始交互中，机器人首先必须自我介绍，因此聊天机器人构建器提供了为聊天机器人命名的灵活性。理想情况下，这个名字应该听起来风度翩翩，容易发音，并且是该特定国家或地区的本地人。例如，将在印度使用的在线订购机器人可能会自我介绍为“嗨……我是 Sujay……”，而不是使用更西方的名称。介绍在用户和聊天机器人之间建立了直接的联系。通过这种方式，在线订购机器人为用户提供了一种个性化的客户交互。

用户提示

聊天机器人指南和提示很重要，因为它们告诉在线订购用户如何最好地与机器人互动，以增强他们的购物体验。聊天机器人可以指导用户向在线订购机器人提供重要的元数据。此信息可能包括姓名、地址、联系信息，并指定请求的性质。这些指南有助于与聊天机器人进行顺畅的沟通，并帮助用户进行高效的在线订购流程。

聊天机器人选项

可以对在线订购机器人进行编程，以提供预设选项，例如价格比较工具和物品订购中的愿望清单。这些选项可以按部门、操作类型、产品查询或用户在在线购物期间可能需要的特定服务信息进行进一步过滤。聊天机器人构建者可以设计聊天机器人 AI，以使用预测性机器人在线数据库或现场客户服务代表重定向用户。

你如何编写结帐机器人？

结账机器人是一种购物机器人应用程序，专门用于加快结账过程。拥有结账机器人会增加完成交易的数量，从而增加销售额。结账机器人的主要特点是购物的便利性和易用性。借助针对限时抢购比较优化的易于使用的购物功能、有针对性的产品和有限的用户结帐时间，该机器人使用户更难比较价格，从而实现快速销售。优秀的聊天机器人构建器为企业提供了增加销售额的机会，因为他们创建了加快结账流程的在线订购机器人。

熟练的聊天机器人构建者需要必要的技能来设计购物机器人中的高级结账功能。这些购物机器人业务功能使用户更容易在线订购。在线结账机器人功能包括多种支付选项、更短的用户查询时间以及无错误的商品订购。该机器人应用程序的开发工具和编程语言应无缝集成到 MAC IOS 和 Windows 等所有平台，以促进更好的最终用户测试。

理想的在线结账机器人还应具有购物机器人功能，例如快速自动结账、多种支付选项、个性化推荐、内置库存检查器和倒数计时器。它也可以被编码来存储和利用用户的数据，为客户创造个性化的购物体验。为了创建机器人在线订购以增加产生更多销售的商业可能性，在编码过程中需要考虑购物机器人功能。聊天机器人构建者需要在在线订购机器人中包含此高级功能，以促进更快的结账。

如何制作购物机器人？

个性化聊天机器人

Chatbot 脚本应该听起来愉快、礼貌和简洁。将编码更高级的选项，以便为用户提供广泛的语言选项列表。这有助于用户轻松与机器人的在线订购系统进行通信。

聊天机器人数据库

在线订购机器人应预先设置所提供产品和服务的预期关键字。这些关键词最有可能被用户输入到搜索栏中。此外，它还会在机器人脚本中引导提示，以提高其可用性和数据处理速度。价格比较、产品列表、突出促销优惠和商店政策信息是普通在线聊天机器人的标准功能。

更高级的聊天机器人可以被编程来存储和使用重复用户的数据，帮助用户比较价格，选择合适的产品，甚至可以在他们的在线交流中回忆用户的名字。诸如交货时间、营业时间和其他常见客户查询等常见问题应编程到购物聊天机器人中。

用户测试

在线订购机器人需要在各种设备、平台和条件下进行广泛的用户测试，以确定应用程序中是否存在任何错误。

一旦发现查询时间慢、错误消息或无法返回搜索结果等任何错误，Chatbot 构建者将需要在启动之前进行故障排除、修复和更新。一旦对机器人的在线订购系统进行了修复和更新，聊天机器人的构建者必须在启动在线机器人之前再次经过严格的测试。

结论

市场上有许多在线购物聊天机器人应用工具。许多聊天机器人构建者都为更简化的机器人提供免费版本，而更高级的机器人旨在对客户交互和通信做出更好的响应。您的预算和所需的自动化客户支持水平将决定您在创建高效在线订购机器人方面的投入。

您可以根据您的业务和客户的需求选择在线订购机器人系统的设计和功能。聊天机器人是出色的购物机器人工具，有助于以一种为最终用户和企业带来巨大利益的方式自动化流程。客户不再需要等待很长时间才能解决他们的疑问和投诉。企业可以收集有用的客户洞察，建立品牌知名度，并产生更快的销售，因为它是一个优秀的潜在客户生成工具。