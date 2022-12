Door de snelle toename van online transacties wereldwijd zijn bedrijven op zoek gegaan naar innovatieve manieren om online winkelen te automatiseren. De oprichting van shopping bot bedrijfssystemen om het volume van bestellingen, vragen van klanten en transacties te verwerken heeft het online bestelproces veel gemakkelijker gemaakt. Shopping bots zijn computerprogramma's die het online bestel- en zelfbedieningsproces van gebruikers automatiseren.

Een shopping bot helpt gebruikers sneller uit te checken, klanten geschikte producten te vinden, prijzen te vergelijken en real-time klantenondersteuning te bieden tijdens het online bestelproces. Een bot helpt gebruikers ook om een eenvoudiger online winkelproces te hebben door de zoektijd te verminderen en de online bestelervaring van klanten te personaliseren.

Een shopping bot biedt gebruikers veel verschillende functies, en er zijn veel verschillende soorten online bestelbots. Een specifiek type bot staat bij gebruikers bekend als een Chatbot. Een Chatbot is een geautomatiseerd computerprogramma dat is ontworpen om klantenondersteuning te bieden door vragen van klanten te beantwoorden en in realtime met hen te communiceren.

Chatbots versnellen het winkel- en online bestelproces en voorzien gebruikers van een snel antwoord op hun vragen over producten, promoties en winkelbeleid. Online Chatbots verminderen de druk op de bedrijfsmiddelen, verhogen de klanttevredenheid en helpen ook de verkoop te verhogen.

Bot online bestelsystemen kunnen zo eenvoudig zijn als een Chatbot die gebruikers voorziet van basale online bestelantwoorden op hun vragen. Deze online shopping bot systemen kunnen echter ook zo geavanceerd zijn als het opslaan en gebruiken van klantgegevens in hun digitale conversaties om koopvoorkeuren te voorspellen.

De kunstmatige intelligentie van Chatbots geeft bedrijven een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die geen gebruik maken van shopping bots in hun online bestelproces. Shopping bot zakelijke gebruikers creëren meestal shopping bot systemen zoals een Chatbot om hun klantenservice mogelijkheden te vergroten, klantentrouw van gebruikers te creëren en de winst te maximaliseren.

Voorbeelden van online shopping bots

Eenvoudige online shopping bots zijn meer taakgerichte bots die geprogrammeerd zijn om zeer specifieke geautomatiseerde antwoorden te geven aan gebruikers. Dit zou een basis Chatbot zijn voor bedrijven op online zakelijke apps voor sociale media, zoals Meta (Facebook of Instagram). De antwoorden aan klanten zijn statisch en voorgeprogrammeerd. Deze bots houden geen rekening met extra variabelen of machine learning, hebben een beperkte database en zijn ontoereikend in hun conversatiemogelijkheden. Deze online bots zijn nuttig voor het geven van basisinformatie zoals FAQ's, kantooruren, informatie over producten en het ontvangen van bestellingen van klanten.

Voor sommige ondernemers is deze basisfunctionaliteit alles wat nodig is, terwijl anderen meer geavanceerde functionaliteit van hun bots nodig hebben. De AI-systemen van deze bots zijn zo geavanceerd en conversationeel dat ze op basis van een bepaalde actie of vraag kunnen anticiperen op de volgende logische vraag. Voorbeelden van voorspellende Chatbots zijn apps zoals:

Verloop Lindsay

Andere zijn ook populaire voorbeelden van dit gegevensgestuurde, voorspellende type Chatbot-programma, waarin geavanceerd machinaal leren is verwerkt. Dit zijn Voice-activated Chatbots die een aangenamere, gepersonaliseerde en interactieve gebruikerservaring creëren die menselijke conversatie repliceert, zoals:

Google ("Ok, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Apple)

Veel van deze Chatbots hebben ook verschillende functies. Sommige zijn gebaseerd op entertainment, omdat ze interessante en interactieve spelletjes, polls of interessante nieuwsartikelen aanbieden die specifiek zijn afgestemd op de belangstelling van de gebruikers. Andere worden gebruikt om afspraken te plannen en zijn nuttig in dienstverlenende sectoren zoals salons en schoonheidsspecialisten. Hotel- en vakantieverhuurbedrijven maken ook gebruik van deze boekings-chatbots in een poging om klanten aan een afspraak te binden en zo een omzet te genereren voor die gebruikers.

Voordelen van Online Shopping Bots

Tot nu toe hebben we de voordelen voor de gebruikers van deze shopping apps besproken. Deze omvatten prijsvergelijking, sneller afrekenen en een naadlozer bestelproces. De voordelen aan de zakelijke kant gaan echter veel verder dan meer verkoop.

Minder kosten

Shopping bots minimaliseren de middelen die bedrijven moeten besteden aan het krijgen van werknemers. Deze Chatbots werken als slankere, efficiëntere digitale werknemers. Ze zijn minder kostbaar voor een bedrijf op de kosten van bedrijfsgezondheidsplannen, verzekeringen en salaris. Ze hebben ook minder kans op personeelsproblemen zoals fouten in bestellingen, ongeplande afwezigheid, ontevreden werknemers of inefficiënt personeel.

Cart recovery

Wanneer een potentiële klant uitlogt voordat hij online koopt, verhoogt een Chatbot met functionaliteit voor het achterlaten van een winkelwagentje de kans dat de gebruiker terugkeert om de aankoop te voltooien. Deze bots zijn gemaakt om de gebruiker aan te sporen zijn verlaten aankoop online te voltooien door prikkels aan te bieden zoals kortingen of verlaagde prijzen.

Deze functie maakt het voor bedrijven veel gemakkelijker om nog meer omzet te genereren bij klanten die de transactie aanvankelijk niet hadden voltooid. Een online shopping bot biedt het bedrijf meerdere mogelijkheden om alsnog een verkoop te realiseren, wat resulteert in een verhoogde conversie.

Nuttige klantgegevens

Bedrijven die toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de nodige klantgegevens kunnen concurrerend blijven en winstgevender worden. Toegang hebben tot de bijna onbeperkte database van sommige geavanceerde bots en de inzichten die ze bieden, helpt bedrijven om marketingstrategieën te creëren rond deze informatie.

Op basis van de winkelgegevens waartoe de bots toegang hebben, kunnen ze gedetailleerde profielen opstellen van de geschikte producten en beste stimuleringsprogramma's voor hun ideale klant en het gedrag van potentiële klanten voorspellen. Bedrijven zijn ook gemakkelijk in staat om problemen te identificeren binnen hun supply chain, productkwaliteit of prijsstrategie met de gegevens ontvangen van de bots.

Zijn Shopping Bots illegaal?

Het vermogen van shopping bots om klantgegevens te raadplegen, op te slaan en te gebruiken op een manier die online winkelbeslissingen beïnvloedt, heeft enige bezorgdheid gewekt bij wetgevers. Echter, afhankelijk van het rechtssysteem in uw land, kan het wel of niet illegaal zijn om shopping bot systemen zoals een Chatbot voor online winkelen te creëren. Het is het beste voor ondernemers om de regelgeving grondig te controleren voordat ze online bestelsystemen maken om te winkelen. Er kunnen bepaalde beperkingen op het type winkelen bot je mag bouwen. Zodra u hebt vastgesteld welke bots wettelijk zijn toegestaan voor uw bedrijf, dan kunt u vrij een Chatbot bouwer benaderen met uw bestelling bot ontwerp voorstel.

Hoe schrijf je een Bot Script?

Een uitstekende Chatbot bouwer zal een Chatbot script ontwerpen dat gebruikers van de online bestel applicatie helpt. De deskundige Chatbot bouwer biedt de juiste mix van technologie en zorgt ook voor interactieve Chatbot communicatie aan gebruikers van online shopping platforms. Dit helpt gebruikers prijzen te vergelijken, verkoopvragen op te lossen en een probleemloze online bestelervaring te creëren.

Introductie

In de eerste interactie met de Chatbot-gebruiker zou de bot zich eerst moeten voorstellen, en daarom biedt een Chatbot-bouwer de flexibiliteit om de Chatbot een naam te geven. Idealiter moet de naam persoonlijk klinken, gemakkelijk uit te spreken zijn, en eigen zijn aan dat specifieke land of die specifieke regio. Een online bestelbot die in India zal worden gebruikt, kan zich bijvoorbeeld voorstellen als "Hi...Ik ben Sujay..." in plaats van een meer westerse naam te gebruiken. Introducties creëren een onmiddellijke band tussen de gebruiker en de Chatbot. Op deze manier biedt de online bestelbot gebruikers een schijn van gepersonaliseerde klantinteractie.

Gebruikersprompts

Chatbot-gidsen en prompts zijn belangrijk omdat ze gebruikers van online bestellingen vertellen hoe ze het best met de bot kunnen interageren, om hun winkelervaring te verbeteren. Een Chatbot kan gebruikers vragen belangrijke metadata aan de online bestelbot te verstrekken. Deze informatie kan bestaan uit naam, adres, contactgegevens en de aard van het verzoek. Deze aanwijzingen vergemakkelijken een soepele communicatie met de Chatbot en helpen gebruikers bij een efficiënt online bestelproces.

Chatbot-opties

Een online bestelbot kan worden geprogrammeerd om vooraf ingestelde opties te bieden, zoals prijsvergelijkingstools en verlanglijstjes bij het bestellen van artikelen. Deze opties kunnen verder worden gefilterd op afdeling, soort actie, productvraag of bepaalde service-informatie die gebruikers nodig kunnen hebben tijdens het online winkelen. De Chatbot bouwer kan de Chatbot AI ontwerpen om gebruikers door te verwijzen met een voorspellende bot online database of naar een live klantenservice medewerker.

Hoe codeer je een checkout bot?

Een checkout bot is een shopping bot applicatie die specifiek ontworpen is om het afrekenproces te versnellen. Een checkout bot verhoogt het aantal afgeronde transacties en dus de verkoop. Het belangrijkste kenmerk van een checkout bot is het gemak en het gemak van winkelen. Met gebruiksvriendelijke winkelfuncties die zijn geoptimaliseerd voor flitsverkoopvergelijkingen, gerichte producten en beperkte afrekentijd voor gebruikers, maakt deze bot het moeilijker voor gebruikers om prijzen te vergelijken, wat resulteert in snelle verkopen. Een uitstekende Chatbot-bouwer biedt bedrijven de mogelijkheid om de verkoop te verhogen wanneer ze online bestelbots maken die het afrekenproces versnellen.

Een bekwame Chatbot bouwer heeft de nodige vaardigheden nodig om geavanceerde checkout functies in de shopping bot te ontwerpen. Deze shopping bot zakelijke functies maken online bestellen veel gemakkelijker voor gebruikers. Online checkout bot functies omvatten meerdere betalingsopties, kortere query tijd voor gebruikers, en foutloze item bestellen. Deze bot applicatie ontwikkeling tool en programmeertaal moet naadloos integreren op alle platforms, zoals MAC IOS en Windows om betere eindgebruiker testen te vergemakkelijken.

De ideale online kassa bot zou ook winkelen bot functies, zoals snelle auto-checkout, meerdere betalingsmogelijkheden, gepersonaliseerde aanbevelingen, een ingebouwde inventaris checker, en countdown timers. Hij kan ook worden gecodeerd om de gegevens van de gebruiker op te slaan en te gebruiken om een gepersonaliseerde winkelervaring voor de klant te creëren. Om een online bestelbot te creëren die de kans vergroot dat het bedrijf meer omzet genereert, moet tijdens het coderen rekening worden gehouden met shoppingbotfuncties. Een Chatbot bouwer moet deze geavanceerde functionaliteit opnemen binnen de online bestelbot om sneller afrekenen mogelijk te maken.

Hoe kan ik een shopping bot maken?

Personaliseer de Chatbot

Het Chatbot script moet aangenaam, beleefd en beknopt klinken. De meer geavanceerde optie wordt gecodeerd om een uitgebreide lijst van taalopties voor gebruikers te bieden. Dit helpt gebruikers om met gemak te communiceren met het online bestelsysteem van de bot.

Chatbot-database

De online bestelbot moet vooraf worden ingesteld met verwachte trefwoorden voor de producten en diensten die worden aangeboden. Deze trefwoorden zullen hoogstwaarschijnlijk door gebruikers worden ingevoerd in de zoekbalk. Bovendien zou het script van de bot moeten beschikken over geleide prompts om de bruikbaarheid en de snelheid van de gegevensverwerking te verhogen. Prijsvergelijking, een lijst van producten, het markeren van promotionele aanbiedingen, en winkelbeleid informatie zijn standaard functies voor de gemiddelde online Chatbot.

Meer geavanceerde Chatbots kunnen worden geprogrammeerd om de gegevens van terugkerende gebruikers op te slaan en te gebruiken, helpen gebruikers prijzen te vergelijken, geschikte producten te selecteren, en kunnen zelfs de namen van de gebruikers onthouden in hun online communicatie. Veel gestelde vragen zoals levertijden, openingstijden en andere frequente vragen van klanten moeten in de shopping Chatbot worden geprogrammeerd.

Testen van gebruikers

Voor online bestelbots zijn uitgebreide gebruikerstests nodig op verschillende apparaten, platforms en omstandigheden, om te bepalen of er bugs in de applicatie zitten.

Zodra eventuele bugs, zoals langzame query tijd, foutmeldingen, of niet terug te keren zoekresultaten zijn geïdentificeerd, zal de Chatbot bouwers nodig hebben om problemen op te lossen, te repareren, en bij te werken voor de lancering. Zodra reparaties en updates aan het online bestelsysteem van de bot zijn uitgevoerd, moeten de Chatbot-bouwers opnieuw rigoureus testen voordat ze de online bot lanceren.

Conclusie

Er zijn veel online winkelen Chatbot applicatie tools beschikbaar op de markt. Veel Chatbot-bouwers hebben gratis versies voor de meer vereenvoudigde bots, terwijl de meer geavanceerde bots zijn ontworpen om meer te reageren op interacties met klanten en communicatie. Uw budget en het niveau van geautomatiseerde klantenondersteuning dat u wenst, bepalen hoeveel u investeert in het maken van een efficiënte online bestelbot.

U hebt de mogelijkheid om het ontwerp en de functies van de bestelbot online systeem te kiezen op basis van de behoeften van uw bedrijf en die van uw klanten. Chatbots zijn prachtige shopping bot tools die helpen om het proces te automatiseren op een manier die resulteert in grote voordelen voor zowel de eindgebruiker als het bedrijf. Klanten hoeven niet langer lang te wachten tot hun vragen en klachten zijn opgelost. Bedrijven kunnen nuttige klantinzichten verzamelen, naamsbekendheid opbouwen en sneller verkopen genereren, omdat het een uitstekend hulpmiddel is om leads te genereren.