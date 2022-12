Sự gia tăng nhanh chóng của các giao dịch trực tuyến trên toàn thế giới đã khiến các doanh nghiệp phải tìm kiếm những cách thức sáng tạo để tự động hóa việc mua sắm trực tuyến. Việc tạo ra các hệ thống kinh doanh bot mua sắm để xử lý khối lượng đơn đặt hàng, truy vấn của khách hàng và giao dịch đã làm cho quá trình đặt hàng trực tuyến dễ dàng hơn nhiều. Chương trình mua sắm là các chương trình máy tính tự động hóa quá trình đặt hàng trực tuyến và mua sắm tự phục vụ của người dùng.

Bot mua sắm giúp người dùng kiểm tra nhanh hơn, tìm cho khách hàng sản phẩm phù hợp, so sánh giá cả và hỗ trợ khách hàng theo thời gian thực trong quá trình đặt hàng trực tuyến. Bot cũng giúp người dùng có quy trình mua sắm trực tuyến đơn giản hơn bằng cách giảm thời gian truy vấn và cá nhân hóa trải nghiệm đặt hàng trực tuyến của khách hàng.

Một bot mua sắm cung cấp cho người dùng nhiều chức năng khác nhau, và có nhiều loại bot đặt hàng trực tuyến khác nhau. Một loại bot cụ thể được người dùng gọi là Chatbot. Chatbot là một chương trình máy tính tự động được thiết kế để cung cấp hỗ trợ khách hàng bằng cách trả lời các câu hỏi của khách hàng và giao tiếp với họ trong thời gian thực.

Chatbot tăng tốc quá trình mua sắm và đặt hàng trực tuyến, đồng thời cung cấp cho người dùng phản hồi nhanh chóng đối với các truy vấn của họ về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và chính sách cửa hàng. Chatbots trực tuyến giảm bớt sự căng thẳng cho các nguồn lực kinh doanh, tăng sự hài lòng của khách hàng và cũng giúp tăng doanh số bán hàng.

Hệ thống đặt hàng trực tuyến Bot có thể đơn giản như một Chatbot cung cấp cho người dùng câu trả lời đặt hàng trực tuyến cơ bản cho các truy vấn của họ. Tuy nhiên, các hệ thống bot mua sắm trực tuyến này cũng có thể tiên tiến như lưu trữ và sử dụng dữ liệu khách hàng trong các cuộc trò chuyện kỹ thuật số của họ để dự đoán sở thích mua hàng.

Trí tuệ nhân tạo của Chatbots mang lại cho các doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp không sử dụng bot mua sắm trong quá trình đặt hàng trực tuyến của họ. Người dùng doanh nghiệp mua sắm bot thường tạo hệ thống bot mua sắm như Chatbot để tăng khả năng phục vụ khách hàng của họ, tạo lòng trung thành của khách hàng từ người dùng và tối đa hóa lợi nhuận.

Ví dụ về Bots mua sắm trực tuyến

Các bot mua sắm trực tuyến đơn giản là những bot theo hướng tác vụ được lập trình để đưa ra các câu trả lời tự động rất cụ thể cho người dùng. Điều này sẽ bao gồm một Chatbot cơ bản cho các doanh nghiệp trên các ứng dụng kinh doanh truyền thông xã hội trực tuyến, chẳng hạn như Meta (Facebook hoặc Instagram). Câu trả lời cho khách hàng là tĩnh và được lập trình trước. Các bot này không ảnh hưởng đến các biến bổ sung hoặc máy học, có cơ sở dữ liệu hạn chế và không đủ khả năng đàm thoại của chúng. Các bot trực tuyến này rất hữu ích để đưa ra các thông tin cơ bản như Câu hỏi thường gặp, giờ làm việc, thông tin về sản phẩm và nhận đơn đặt hàng từ khách hàng.

Đối với một số chủ doanh nghiệp, chức năng cơ bản này là tất cả những gì cần thiết, trong khi những người khác cần chức năng nâng cao hơn từ bot của họ. Hệ thống AI của những bot này rất tiên tiến và có tính đối thoại cao đến mức dựa trên một hành động hoặc truy vấn cụ thể, chúng có thể đoán trước câu hỏi logic tiếp theo. Ví dụ về Chatbots dự đoán bao gồm các ứng dụng như:

Verloop Lindsay

Những người khác cũng là những ví dụ phổ biến về loại chương trình Chatbot dự đoán, hướng dữ liệu này, kết hợp với học máy nâng cao. Đây là những Chatbots được kích hoạt bằng giọng nói tạo ra trải nghiệm người dùng dễ chịu hơn, được cá nhân hóa và tương tác hơn, tái tạo cuộc trò chuyện của con người, chẳng hạn như:

Google ("Ok, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Apple)

Nhiều Chatbots này cũng có các chức năng khác nhau. Một số dựa trên giải trí vì chúng cung cấp các trò chơi thú vị và tương tác, các cuộc thăm dò ý kiến hoặc các bài báo yêu thích được cá nhân hóa cụ thể để thu hút sự quan tâm của người dùng. Những người khác được sử dụng để sắp xếp các cuộc hẹn và là những ngành hữu ích trong dịch vụ như thẩm mỹ viện và chuyên gia thẩm mỹ. Các ngành công nghiệp cho thuê khách sạn và nhà nghỉ cũng sử dụng các Chatbots đặt phòng này khi họ cố gắng khiến khách hàng cam kết một ngày, do đó tạo ra doanh số bán hàng cho những người dùng đó.

Lợi ích của Bots mua sắm trực tuyến

Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về những lợi ích đối với người dùng của các ứng dụng mua sắm này. Chúng bao gồm so sánh giá, thanh toán nhanh hơn và quy trình đặt hàng liền mạch hơn. Tuy nhiên, lợi ích về mặt kinh doanh vượt xa doanh số bán hàng tăng lên.

Chi phí thấp hơn

Các bot mua sắm giảm thiểu chi phí tài nguyên mà các doanh nghiệp phải chi để có được nhân viên. Các Chatbot này hoạt động như những nhân viên kỹ thuật số gọn gàng hơn, hiệu quả hơn. Họ ít tốn kém hơn cho một doanh nghiệp với chi phí của các kế hoạch sức khỏe, bảo hiểm và tiền lương của công ty. Họ cũng ít gặp phải các vấn đề về nhân sự như lỗi đơn hàng, vắng mặt đột xuất, nhân viên bất mãn, hoặc nhân viên làm việc kém hiệu quả.

Khôi phục giỏ hàng

Khi khách hàng tiềm năng đăng xuất trước khi mua hàng trực tuyến, một Chatbot có chức năng bỏ giỏ hàng sẽ tăng khả năng người dùng quay lại để hoàn tất giao dịch mua. Các bot này được tạo ra để nhắc người dùng hoàn tất giao dịch mua trực tuyến bị bỏ rơi của họ bằng cách đưa ra các ưu đãi như chiết khấu hoặc giảm giá.

Tính năng này giúp các doanh nghiệp dễ dàng thu hồi và tạo ra nhiều doanh số hơn nữa từ những khách hàng ban đầu chưa hoàn thành giao dịch. Một bot mua sắm trực tuyến cung cấp nhiều cơ hội để doanh nghiệp vẫn bán được hàng, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi được nâng cao.

Dữ liệu khách hàng hữu ích

Các doanh nghiệp có thể truy cập và sử dụng dữ liệu khách hàng cần thiết có thể duy trì khả năng cạnh tranh và trở nên có lợi hơn. Có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu gần như không giới hạn của một số bot nâng cao và thông tin chi tiết mà chúng cung cấp sẽ giúp các doanh nghiệp tạo chiến lược tiếp thị xung quanh thông tin này.

Dựa trên dữ liệu mua sắm mà bot truy cập, họ có thể tạo hồ sơ chi tiết về các sản phẩm phù hợp của khách hàng lý tưởng và các chương trình ưu đãi tốt nhất và dự đoán hành vi của khách hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng xác định các vấn đề trong chuỗi cung ứng, chất lượng sản phẩm hoặc chiến lược giá cả của họ với dữ liệu nhận được từ bot.

Mua sắm có bất hợp pháp không?

Khả năng các bot mua sắm truy cập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu khách hàng theo cách ảnh hưởng đến các quyết định mua sắm trực tuyến đã tạo ra một số lo ngại giữa các nhà lập pháp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật ở quốc gia của bạn, việc tạo hệ thống bot mua sắm như Chatbot để mua sắm trực tuyến có thể là bất hợp pháp hoặc không. Tốt nhất là các chủ doanh nghiệp nên kiểm tra các quy định kỹ lưỡng trước khi họ tạo hệ thống đặt hàng trực tuyến để mua sắm. Có thể có một số hạn chế nhất định đối với loại bot mua sắm mà bạn được phép xây dựng. Khi bạn đã xác định được bot nào được phép hợp pháp cho doanh nghiệp của mình, thì bạn có thể tự do tiếp cận người xây dựng Chatbot với đề xuất thiết kế bot đặt hàng của mình.

Làm thế nào để bạn viết một tập lệnh Bot?

Một người xây dựng Chatbot xuất sắc sẽ thiết kế một kịch bản Chatbot giúp người dùng ứng dụng đặt hàng trực tuyến. Người xây dựng Chatbot am hiểu cung cấp sự kết hợp công nghệ phù hợp và cũng cung cấp giao tiếp Chatbot tương tác cho người dùng các nền tảng mua sắm trực tuyến. Điều này giúp người dùng so sánh giá, giải quyết các truy vấn bán hàng và tạo trải nghiệm đặt hàng trực tuyến không rắc rối.

Giới thiệu

Trong lần tương tác ban đầu với người dùng Chatbot, trước tiên bot sẽ phải tự giới thiệu bản thân và do đó, người tạo Chatbot cung cấp sự linh hoạt trong việc đặt tên cho Chatbot. Tốt nhất, tên phải nghe dễ nghe, dễ phát âm và có nguồn gốc từ quốc gia hoặc khu vực cụ thể đó. Ví dụ: một bot đặt hàng trực tuyến sẽ được sử dụng ở Ấn Độ có thể tự giới thiệu là "Xin chào… Tôi là Sujay…" thay vì sử dụng một cái tên phương Tây hơn. Giới thiệu thiết lập kết nối ngay lập tức giữa người dùng và Chatbot. Bằng cách này, bot đặt hàng trực tuyến cung cấp cho người dùng một hình thức tương tác với khách hàng được cá nhân hóa.

Lời nhắc của Người dùng

Hướng dẫn và lời nhắc của Chatbot rất quan trọng vì chúng cho người dùng đặt hàng trực tuyến biết cách tốt nhất để tương tác với bot, để nâng cao trải nghiệm mua sắm của họ. Một Chatbot có thể hướng người dùng cung cấp siêu dữ liệu quan trọng cho bot đặt hàng trực tuyến. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và nêu rõ bản chất của yêu cầu. Những hướng dẫn này tạo điều kiện giao tiếp suôn sẻ với Chatbot và giúp người dùng có quy trình đặt hàng trực tuyến hiệu quả.

Tùy chọn Chatbot

Một bot đặt hàng trực tuyến có thể được lập trình để cung cấp các tùy chọn đặt trước như công cụ so sánh giá và danh sách mong muốn trong đặt hàng. Các tùy chọn này có thể được lọc thêm theo bộ phận, loại hành động, truy vấn sản phẩm hoặc thông tin dịch vụ cụ thể mà người dùng yêu cầu có thể yêu cầu trong quá trình mua sắm trực tuyến. Người xây dựng Chatbot có thể thiết kế Chatbot AI để chuyển hướng người dùng bằng cơ sở dữ liệu trực tuyến bot dự đoán hoặc đến đại diện dịch vụ khách hàng trực tiếp.

Làm thế nào để bạn viết mã một bot thanh toán?

Bot thanh toán là một ứng dụng bot mua sắm được thiết kế đặc biệt để tăng tốc quá trình thanh toán. Có một bot thanh toán làm tăng số lượng giao dịch đã hoàn thành và do đó, doanh số bán hàng. Tính năng chính của Checkout bot là sự tiện lợi và dễ dàng khi mua sắm. Với các tính năng mua sắm dễ sử dụng được tối ưu hóa để so sánh doanh số bán hàng nhanh, sản phẩm được nhắm mục tiêu và thời gian thanh toán giới hạn cho người dùng, bot này khiến người dùng khó so sánh giá hơn, dẫn đến bán hàng nhanh chóng. Một trình tạo Chatbot xuất sắc mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội tăng doanh số bán hàng khi họ tạo các bot đặt hàng trực tuyến giúp tăng tốc quá trình thanh toán.

Một người xây dựng Chatbot có kỹ năng yêu cầu các kỹ năng cần thiết để thiết kế các tính năng thanh toán nâng cao trong bot mua sắm. Các tính năng kinh doanh của bot mua sắm này giúp người dùng đặt hàng trực tuyến dễ dàng hơn nhiều. Các tính năng của bot thanh toán trực tuyến bao gồm nhiều tùy chọn thanh toán, thời gian truy vấn ngắn hơn cho người dùng và đặt hàng không có lỗi. Công cụ phát triển và ngôn ngữ lập trình của ứng dụng bot này nên tích hợp liền mạch trên tất cả các nền tảng như MAC IOS và Windows để tạo điều kiện thử nghiệm người dùng cuối tốt hơn.

Bot thanh toán trực tuyến lý tưởng cũng sẽ có các tính năng của bot mua sắm như tự động thanh toán nhanh, nhiều tùy chọn thanh toán, đề xuất được cá nhân hóa, công cụ kiểm tra hàng tồn kho tích hợp và bộ hẹn giờ đếm ngược. Nó cũng có thể được mã hóa để lưu trữ và sử dụng dữ liệu của người dùng nhằm tạo ra trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa cho khách hàng. Để tạo bot đặt hàng trực tuyến giúp tăng khả năng doanh nghiệp tạo ra nhiều doanh số hơn, các tính năng của bot mua sắm cần được xem xét trong quá trình viết mã. Người xây dựng Chatbot cần bao gồm chức năng nâng cao này trong bot đặt hàng trực tuyến để tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn.

Làm cách nào để tạo một bot mua sắm?

Cá nhân hóa Chatbot

Tập lệnh Chatbot phải nghe dễ chịu, lịch sự và ngắn gọn. Tùy chọn nâng cao hơn sẽ được mã hóa để cung cấp danh sách tùy chọn ngôn ngữ phong phú cho người dùng. Điều này giúp người dùng giao tiếp với hệ thống đặt hàng trực tuyến của bot một cách dễ dàng.

Cơ sở dữ liệu Chatbot

Bot đặt hàng trực tuyến nên được đặt trước với các từ khóa dự đoán cho các sản phẩm và dịch vụ đang được cung cấp. Những từ khóa này sẽ được người dùng nhập vào thanh tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài ra, nó sẽ có các lời nhắc hướng dẫn trong tập lệnh bot để tăng khả năng sử dụng và tốc độ xử lý dữ liệu. So sánh giá, liệt kê các sản phẩm, làm nổi bật các ưu đãi khuyến mại và thông tin chính sách cửa hàng là những chức năng tiêu chuẩn cho Chatbot trực tuyến trung bình.

Chatbots nâng cao hơn có thể được lập trình để lưu trữ và sử dụng dữ liệu của những người dùng lặp lại, giúp người dùng so sánh giá cả, lựa chọn sản phẩm phù hợp và thậm chí có thể gọi lại tên của người dùng trong giao tiếp trực tuyến của họ. Các câu hỏi thường gặp như thời gian giao hàng, giờ mở cửa và các truy vấn thường xuyên khác của khách hàng nên được lập trình vào Chatbot mua sắm.

Kiểm tra người dùng

Các bot đặt hàng trực tuyến sẽ yêu cầu người dùng thử nghiệm rộng rãi trên nhiều thiết bị, nền tảng và điều kiện khác nhau, để xác định xem có bất kỳ lỗi nào trong ứng dụng hay không.

Khi đã xác định được bất kỳ lỗi nào như thời gian truy vấn chậm, thông báo lỗi hoặc không trả lại kết quả tìm kiếm, người xây dựng Chatbot sẽ cần khắc phục sự cố, sửa chữa và cập nhật trước khi khởi chạy. Sau khi sửa chữa và cập nhật hệ thống đặt hàng trực tuyến của bot, những người xây dựng Chatbot phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt một lần nữa trước khi khởi chạy bot trực tuyến.

Sự kết luận

Có rất nhiều công cụ ứng dụng Chatbot mua sắm trực tuyến có sẵn trên thị trường. Nhiều nhà xây dựng Chatbot có các phiên bản miễn phí cho các bot đơn giản hơn, trong khi các bot nâng cao hơn được thiết kế để đáp ứng tốt hơn với các tương tác và giao tiếp của khách hàng. Ngân sách của bạn và mức độ hỗ trợ khách hàng tự động mà bạn mong muốn sẽ xác định số tiền bạn đầu tư vào việc tạo một bot đặt hàng trực tuyến hiệu quả.

Bạn có thể lựa chọn thiết kế và tính năng của hệ thống đặt hàng trực tuyến bot dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp bạn và khách hàng của bạn. Chatbots là công cụ bot mua sắm tuyệt vời giúp tự động hóa quy trình theo cách mang lại lợi ích to lớn cho cả người dùng cuối và doanh nghiệp. Khách hàng không còn phải đợi lâu để được giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của mình. Các doanh nghiệp có thể thu thập thông tin chi tiết hữu ích về khách hàng, xây dựng nhận thức về thương hiệu và tạo ra doanh số bán hàng nhanh hơn, vì đây là một công cụ tạo khách hàng tiềm năng tuyệt vời.