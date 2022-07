O rápido aumento das transações online em todo o mundo fez com que as empresas buscassem formas inovadoras de automatizar as compras online. A criação de sistemas comerciais de bots de compras para lidar com o volume de pedidos, consultas de clientes e transações tornou o processo de pedidos online muito mais fácil. Os bots de compras são programas de computador que automatizam o processo de compra online e de autoatendimento dos usuários.

Um bot de compras ajuda os usuários a fazer compras mais rapidamente, encontrar produtos adequados para os clientes, comparar preços e fornecer suporte ao cliente em tempo real durante o processo de pedidos on-line. Um bot também ajuda os usuários a ter um processo de compra online mais simples, reduzindo o tempo de consulta e personalizando a experiência de compra online dos clientes.

Um bot de compras fornece aos usuários muitas funções diferentes, e existem muitos tipos diferentes de bots de pedidos online. Um tipo específico de bot é conhecido pelos usuários como Chatbot. Um Chatbot é um programa de computador automatizado projetado para fornecer suporte ao cliente, respondendo às perguntas dos clientes e se comunicando com eles em tempo real.

O chatbot acelera o processo de compras e pedidos online e fornece aos usuários uma resposta rápida às suas dúvidas sobre produtos, promoções e políticas da loja. Os chatbots online reduzem a pressão sobre os recursos de negócios, aumentam a satisfação do cliente e também ajudam a aumentar as vendas.

Os sistemas de pedidos online de bots podem ser tão simples quanto um chatbot que fornece aos usuários respostas básicas de pedidos online para suas consultas. No entanto, esses sistemas de bots de compras online também podem ser tão avançados quanto armazenar e utilizar dados de clientes em suas conversas digitais para prever preferências de compra.

A inteligência artificial dos Chatbots oferece às empresas uma vantagem competitiva sobre as empresas que não utilizam bots de compras em seu processo de pedidos online. Os usuários de negócios de bots de compras geralmente criam sistemas de bots de compras, como um Chatbot, para aumentar seus recursos de atendimento ao cliente, fidelizar os usuários e maximizar os lucros.

Exemplos de bots de compras online

Bots simples de compras on-line são bots mais orientados a tarefas, programados para fornecer respostas automatizadas muito específicas aos usuários. Isso inclui um chatbot básico para empresas em aplicativos de negócios de mídia social online, como Meta (Facebook ou Instagram). As respostas aos clientes são estáticas e pré-programadas. Esses bots não levam em consideração variáveis adicionais ou aprendizado de máquina, têm um banco de dados limitado e são inadequados em seus recursos de conversação. Esses bots online são úteis para fornecer informações básicas, como perguntas frequentes, horário comercial, informações sobre produtos e recebimento de pedidos de clientes.

Para alguns proprietários de empresas, essa funcionalidade básica é tudo o que é necessário, enquanto outros precisam de funcionalidades mais avançadas de seus bots. Os sistemas de IA desses bots são tão avançados e conversacionais que, com base em uma ação ou consulta específica, eles podem antecipar a próxima pergunta lógica. Exemplos de Chatbots preditivos incluem aplicativos como:

Verloop Lindsay

Outros também são exemplos populares desse tipo de programa de Chatbot baseado em dados e preditivo, que incorpora aprendizado de máquina avançado. São Chatbots ativados por voz que criam uma experiência de usuário mais agradável, personalizada e interativa que replica a conversa humana, como:

Google ("Ok, Google")

Alexa (Amazônia)

Siri (maçã)

Muitos desses Chatbots também possuem funções diferentes. Alguns são baseados em entretenimento, pois fornecem jogos interessantes e interativos, pesquisas ou artigos de notícias de interesse especificamente personalizados para o interesse dos usuários. Outros são usados para agendar compromissos e são úteis em indústrias de serviços, como salões e esteticistas. Os setores de hotelaria e aluguel por temporada também utilizam esses chatbots de reserva, pois tentam fazer com que os clientes se comprometam com uma data, gerando vendas para esses usuários.

Benefícios dos bots de compras on-line

Até agora, discutimos os benefícios para os usuários desses aplicativos de compras. Isso inclui comparação de preços, checkout mais rápido e um processo de pedido de itens mais simples. No entanto, os benefícios do lado comercial vão muito além do aumento das vendas.

Menos custo

Os bots de compras minimizam o gasto de recursos que as empresas precisam gastar para conseguir funcionários. Esses chatbots operam como funcionários digitais mais enxutos e eficientes. Eles são menos onerosos para uma empresa em detrimento dos planos de saúde, seguro e salário da empresa. Eles também são menos propensos a incorrer em problemas de pessoal, como erros de pedidos, ausências não programadas, funcionários insatisfeitos ou funcionários ineficientes.

Recuperação de carrinho

Quando um cliente em potencial faz logout antes de comprar online, um Chatbot com funcionalidade de abandono de carrinho aumenta a probabilidade de o usuário retornar para concluir a compra. Esses bots são criados para solicitar que o usuário conclua sua compra abandonada online, oferecendo incentivos como descontos ou preços reduzidos.

Esse recurso torna muito mais fácil para as empresas recuperarem e gerarem ainda mais vendas de clientes que inicialmente não concluíram a transação. Um bot de compras on-line oferece várias oportunidades para a empresa ainda fazer uma venda, resultando em uma taxa de conversão aprimorada.

Dados úteis do cliente

As empresas que podem acessar e utilizar os dados necessários do cliente podem permanecer competitivas e se tornar mais lucrativas. Ter acesso ao banco de dados quase ilimitado de alguns bots avançados e os insights que eles fornecem ajuda as empresas a criar estratégias de marketing em torno dessas informações.

Com base nos dados de compras acessados pelos bots, eles podem criar perfis detalhados dos produtos adequados de seus clientes ideais e melhores programas de incentivo e prever o comportamento do cliente em potencial. As empresas também podem identificar facilmente problemas em sua cadeia de suprimentos, qualidade do produto ou estratégia de preços com os dados recebidos dos bots.

Os bots de compras são ilegais?

A capacidade dos bots de compras de acessar, armazenar e usar dados de clientes de uma maneira que afeta as decisões de compras online criou alguma preocupação entre os legisladores. No entanto, dependendo do sistema legal do seu país, pode ou não ser ilegal criar sistemas de bot de compras, como um Chatbot para compras online. É melhor que os proprietários de empresas verifiquem cuidadosamente os regulamentos antes de criar sistemas de pedidos on-line para compras. Pode haver certas restrições sobre o tipo de bot de compras que você tem permissão para construir. Depois de identificar quais bots são legalmente permitidos para o seu negócio, você pode abordar livremente um construtor de Chatbot com sua proposta de design de bot de pedido.

Como você escreve um script de bot?

Um excelente construtor de Chatbot projetará um script de Chatbot que ajude os usuários do aplicativo de pedidos online. O experiente construtor de Chatbot oferece a combinação certa de tecnologia e também fornece comunicação interativa de Chatbot para usuários de plataformas de compras online. Isso ajuda os usuários a comparar preços, resolver consultas de vendas e criar uma experiência de pedidos on-line sem complicações.

Introdução

Na interação inicial com o usuário do Chatbot, o bot primeiro teria que se apresentar e, portanto, um construtor de Chatbot oferece a flexibilidade de nomear o Chatbot. Idealmente, o nome deve soar agradável, fácil de pronunciar e nativo daquele país ou região em particular. Por exemplo, um bot de pedidos online que será usado na Índia pode se apresentar como "Oi... eu sou Sujay..." em vez de usar um nome mais ocidental. As apresentações estabelecem uma conexão imediata entre o usuário e o Chatbot. Dessa forma, o bot de pedidos online oferece aos usuários uma aparência de interação personalizada com o cliente.

Avisos do usuário

Os guias e prompts do chatbot são importantes, pois informam aos usuários de pedidos on-line a melhor forma de interagir com o bot, para aprimorar sua experiência de compra. Um Chatbot pode direcionar os usuários para fornecer metadados importantes ao bot de pedidos online. Essas informações podem incluir nome, endereço, informações de contato e especificar a natureza da solicitação. Esses guias facilitam a comunicação com o Chatbot e ajudam os usuários a ter um processo de pedidos online eficiente.

Opções de chatbot

Um bot de pedidos on-line pode ser programado para fornecer opções predefinidas, como ferramentas de comparação de preços e listas de desejos no pedido de itens. Essas opções podem ser filtradas ainda mais por departamento, tipo de ação, consulta de produto ou informações de serviço específicas que os usuários podem exigir durante as compras online. O construtor do Chatbot pode projetar o Chatbot AI para redirecionar usuários com um banco de dados online de bot preditivo ou para um representante de atendimento ao cliente ao vivo.

Como você codifica um bot de checkout?

Um bot de checkout é um aplicativo de bot de compras projetado especificamente para acelerar o processo de checkout. Ter um bot de checkout aumenta o número de transações concluídas e, portanto, as vendas. A principal característica do bot de checkout é a conveniência e facilidade de fazer compras. Com recursos de compras fáceis de usar otimizados para comparações de vendas em flash, produtos direcionados e tempo de checkout limitado para os usuários, esse bot dificulta a comparação de preços dos usuários, resultando em vendas rápidas. Um excelente construtor de Chatbot oferece às empresas a oportunidade de aumentar as vendas quando criam bots de pedidos online que aceleram o processo de checkout.

Um construtor de Chatbot qualificado requer as habilidades necessárias para projetar recursos avançados de checkout no bot de compras. Esses recursos comerciais de bot de compras facilitam muito os pedidos on-line para os usuários. Os recursos do bot de checkout online incluem várias opções de pagamento, menor tempo de consulta para os usuários e pedidos de itens sem erros. A ferramenta de desenvolvimento e a linguagem de programação desse aplicativo de bot devem se integrar perfeitamente em todas as plataformas, como MAC IOS e Windows, para facilitar os melhores testes do usuário final.

O bot de checkout online ideal também teria recursos de bot de compras, como checkout automático rápido, várias opções de pagamento, recomendações personalizadas, um verificador de inventário integrado e cronômetros de contagem regressiva. Ele também pode ser codificado para armazenar e utilizar os dados do usuário para criar uma experiência de compra personalizada para o cliente. Para criar pedidos online de bots que aumentem a probabilidade de negócios de gerar mais vendas, os recursos do bot de compras precisam ser considerados durante a codificação. Um construtor de chatbot precisa incluir essa funcionalidade avançada no bot de pedidos online para facilitar o checkout mais rápido.

Como posso fazer um bot de compras?

Personalize o chatbot

O script do Chatbot deve soar agradável, educado e conciso. A opção mais avançada será codificada para fornecer uma extensa lista de opções de idioma para os usuários. Isso ajuda os usuários a se comunicarem com o sistema de pedidos online do bot com facilidade.

Banco de dados do chatbot

O bot de pedidos on-line deve ser predefinido com palavras-chave antecipadas para os produtos e serviços oferecidos. Essas palavras-chave provavelmente serão inseridas na barra de pesquisa pelos usuários. Além disso, teria prompts guiados no script do bot para aumentar sua usabilidade e velocidade de processamento de dados. Comparação de preços, uma lista de produtos, destaque de ofertas promocionais e informações sobre a política da loja são funções padrão para o chatbot online médio.

Chatbots mais avançados podem ser programados para armazenar e usar os dados de usuários recorrentes, ajudam os usuários a comparar preços, selecionar produtos adequados e podem até lembrar os nomes dos usuários em sua comunicação online. Perguntas frequentes, como prazos de entrega, horário de funcionamento e outras consultas frequentes de clientes, devem ser programadas no Chatbot de compras.

Teste de usuário

Os bots de pedidos online exigirão testes extensivos do usuário em uma variedade de dispositivos, plataformas e condições, para determinar se há algum bug no aplicativo.

Assim que erros como tempo de consulta lento, mensagens de erro ou falha ao retornar os resultados da pesquisa forem identificados, os criadores do Chatbot precisarão solucionar problemas, reparar e atualizar antes do lançamento. Depois que os reparos e atualizações no sistema de pedidos online do bot forem feitos, os criadores do Chatbot precisam passar por testes rigorosos novamente antes de lançar o bot online.

Conclusão

Existem muitas ferramentas de aplicativos de chatbot para compras online disponíveis no mercado. Muitos criadores de Chatbot têm versões gratuitas para os bots mais simplificados, enquanto os bots mais avançados são projetados para serem mais responsivos às interações e comunicações com o cliente. Seu orçamento e o nível de suporte automatizado ao cliente que você deseja determinarão quanto você investirá na criação de um bot de pedidos online eficiente.

Você tem a opção de escolher o design e os recursos do sistema online de bot de pedidos com base nas necessidades de sua empresa e de seus clientes. Os chatbots são ferramentas maravilhosas de bots de compras que ajudam a automatizar o processo de uma forma que resulta em grandes benefícios tanto para o usuário final quanto para a empresa. Os clientes não precisam mais esperar muito tempo para ter suas dúvidas e reclamações resolvidas. As empresas podem reunir informações úteis sobre os clientes, criar reconhecimento da marca e gerar vendas mais rápidas, pois é uma excelente ferramenta de geração de leads.