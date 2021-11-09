Как сделать торгового бота?

Быстрый рост онлайн-транзакций во всем мире заставил компании искать инновационные способы автоматизации онлайн-покупок. Создание бизнес-систем торговых ботов для обработки большого количества заказов, запросов клиентов и транзакций значительно упростило процесс онлайн-заказа. Торговые боты — это компьютерные программы, которые автоматизируют онлайн-заказы пользователей и процесс самообслуживания.

Бот для покупок помогает пользователям быстрее оформлять заказы, находить подходящие клиентам продукты, сравнивать цены и обеспечивать поддержку клиентов в режиме реального времени в процессе онлайн-заказа. Бот также помогает пользователям упростить процесс онлайн-покупок, сокращая время запроса и персонализируя процесс онлайн-заказа клиентов.

Бот для покупок предоставляет пользователям множество различных функций, и существует множество различных типов ботов для онлайн-заказов. Один конкретный тип бота известен пользователям как чат-бот. Чат-бот — это автоматизированная компьютерная программа, предназначенная для обеспечения поддержки клиентов путем ответов на запросы клиентов и общения с ними в режиме реального времени.

Чат-бот ускоряет процесс покупок и онлайн-заказов и предоставляет пользователям быстрый ответ на их запросы о продуктах, рекламных акциях и правилах магазина. Онлайн-чат-боты снижают нагрузку на бизнес-ресурсы, повышают удовлетворенность клиентов, а также помогают увеличить продажи.

Системы онлайн-заказов ботов могут быть такими же простыми, как чат-бот, который предоставляет пользователям базовые ответы на их запросы по онлайн-заказам. Тем не менее, эти бот-системы онлайн-покупок также могут быть такими же продвинутыми, как хранение и использование данных клиентов в их цифровых разговорах для прогнозирования покупательских предпочтений.

Искусственный интеллект чат-ботов дает предприятиям конкурентное преимущество по сравнению с предприятиями, которые не используют торговых ботов в процессе онлайн-заказов. Бизнес-пользователи торговых ботов обычно создают системы торговых ботов, такие как чат-бот, чтобы расширить свои возможности обслуживания клиентов, повысить лояльность клиентов со стороны пользователей и максимизировать прибыль.

Примеры ботов для онлайн-покупок

Простые боты для онлайн-покупок — это больше ориентированные на задачи боты, запрограммированные на то, чтобы давать пользователям очень конкретные автоматические ответы. Это будет включать в себя базовый чат-бот для бизнеса в онлайн-приложениях для социальных сетей, таких как Meta (Facebook или Instagram). Ответы клиентам статичны и заранее запрограммированы. Эти боты не учитывают дополнительные переменные или машинное обучение, имеют ограниченную базу данных и неадекватны в своих диалоговых возможностях. Эти онлайн-боты полезны для предоставления базовой информации, такой как часто задаваемые вопросы, часы работы, информация о продуктах и получение заказов от клиентов.

Для некоторых владельцев бизнеса эта базовая функциональность — все, что требуется, в то время как другим нужны более продвинутые функции от их ботов. Системы искусственного интеллекта этих ботов настолько продвинуты и разговорчивы, что на основе определенного действия или запроса они могут предвидеть следующий логический вопрос. Примеры интеллектуальных чат-ботов включают такие приложения, как:

Верлуп Линдси

Другие также являются популярными примерами этой программы чат-бота, основанной на данных, которая включает в себя передовое машинное обучение. Это активируемые голосом чат-боты, которые создают более приятный, персонализированный и интерактивный пользовательский интерфейс, воспроизводящий человеческий разговор, например:

Гугл ("Окей, Гугл")

Алекса (Амазонка)

Сири (яблоко)

Многие из этих чат-ботов также имеют разные функции. Некоторые из них основаны на развлечениях, поскольку они предоставляют интересные и интерактивные игры, опросы или интересные новостные статьи, которые специально персонализированы в соответствии с интересами пользователей. Другие используются для планирования встреч и полезны в сфере услуг, таких как салоны и косметологи. Отрасли гостиничного бизнеса и аренды жилья для отдыха также используют этих чат-ботов для бронирования, поскольку они пытаются заставить клиентов договориться о свидании, тем самым генерируя продажи для этих пользователей.

Преимущества ботов для онлайн-покупок

До сих пор мы обсуждали преимущества для пользователей этих приложений для покупок. К ним относятся сравнение цен, более быстрое оформление заказа и более простой процесс заказа товаров. Однако выгоды для бизнеса выходят далеко за рамки увеличения продаж.

Меньше затрат

Торговые боты минимизируют затраты ресурсов, которые предприятия должны тратить на поиск сотрудников. Эти чат-боты работают как более компактные и эффективные цифровые сотрудники. Они менее затратны для бизнеса за счет планов медицинского страхования компании, страховки и заработной платы. У них также меньше шансов столкнуться с кадровыми проблемами, такими как ошибки в заказах, незапланированные отсутствия, недовольные сотрудники или неэффективный персонал.

Восстановление корзины

Когда потенциальный клиент выходит из системы перед покупкой в Интернете, чат-бот с функцией отказа от корзины увеличивает вероятность того, что пользователь вернется, чтобы завершить покупку. Эти боты созданы для того, чтобы побудить пользователя завершить брошенную покупку в Интернете, предлагая такие поощрения, как скидки или сниженные цены.

Эта функция значительно упрощает предприятиям возмещение и увеличение продаж от клиентов, которые изначально не завершили транзакцию. Бот для онлайн-покупок предоставляет бизнесу множество возможностей для совершения продажи, что приводит к повышению коэффициента конверсии.

Полезные данные о клиентах

Предприятия, которые могут получить доступ к необходимым данным о клиентах и использовать их, могут оставаться конкурентоспособными и получать больше прибыли. Доступ к почти неограниченной базе данных некоторых продвинутых ботов и информации, которую они предоставляют, помогает компаниям создавать маркетинговые стратегии на основе этой информации.

На основе данных о покупках, к которым обращаются боты, они могут создавать подробные профили подходящих продуктов своего идеального клиента и лучших программ стимулирования, а также прогнозировать поведение потенциального клиента. Компании также могут легко выявлять проблемы в своей цепочке поставок, качестве продукции или стратегии ценообразования с помощью данных, полученных от ботов.

Торговые боты незаконны?

Способность торговых ботов получать доступ, хранить и использовать данные клиентов таким образом, что это влияет на решения о покупках в Интернете, вызвала некоторую озабоченность у законодателей. Однако, в зависимости от правовой системы вашей страны, может быть незаконным создание систем торговых ботов, таких как чат-бот для покупок в Интернете. Владельцам бизнеса лучше всего тщательно проверить правила, прежде чем создавать системы онлайн-заказов для покупок. Могут быть определенные ограничения на тип торгового бота, который вам разрешено создавать. После того, как вы определили, какие боты разрешены законом для вашего бизнеса, вы можете свободно обратиться к создателю чат-бота с предложением по заказу дизайна бота.

Как написать скрипт бота?

Отличный конструктор чат-ботов разработает сценарий чат-бота, который поможет пользователям приложения для онлайн-заказов. Знающий разработчик Chatbot предлагает правильное сочетание технологий, а также обеспечивает интерактивное общение Chatbot с пользователями платформ онлайн-покупок. Это помогает пользователям сравнивать цены, решать вопросы о продажах и создавать беспроблемный процесс онлайн-заказа.

Вступление

При первоначальном взаимодействии с пользователем чат-бота бот должен сначала представиться, поэтому конструктор чат-бота предлагает гибкость при присвоении имени чат-боту. В идеале имя должно звучать представительно, легко произноситься и быть родным для конкретной страны или региона. Например, бот онлайн-заказов, который будет использоваться в Индии, может представиться как «Привет… Я Суджей…» вместо того, чтобы использовать более западное имя. Введение устанавливает непосредственную связь между пользователем и чат-ботом. Таким образом, бот для онлайн-заказов предоставляет пользователям подобие персонализированного взаимодействия с клиентом.

Подсказки пользователя

Руководства и подсказки чат-бота важны, поскольку они сообщают пользователям, делающим онлайн-заказы, как лучше всего взаимодействовать с ботом, чтобы улучшить их покупательский опыт. Чат-бот может указать пользователям предоставить важные метаданные боту онлайн-заказов. Эта информация может включать имя, адрес, контактную информацию и указывать характер запроса. Эти руководства упрощают общение с чат-ботом и помогают пользователям эффективно осуществлять онлайн-заказы.

Параметры чат-бота

Бот для онлайн-заказов можно запрограммировать на предоставление предустановленных опций, таких как инструменты сравнения цен и списки пожеланий при заказе товаров. Эти параметры могут быть дополнительно отфильтрованы по отделу, типу действия, запросу продукта или конкретной служебной информации, которая может потребоваться пользователям во время покупок в Интернете. Создатель чат-бота может разработать ИИ чат-бота для перенаправления пользователей с помощью онлайн-базы данных прогнозирующего бота или к представителю службы поддержки клиентов.

Как написать код для кассового бота?

Кассовый бот — это приложение для совершения покупок, которое специально разработано для ускорения процесса оформления заказа. Наличие кассового бота увеличивает количество совершенных транзакций и, следовательно, продаж. Главная фишка кассового бота — удобство и простота совершения покупок. Благодаря простым в использовании функциям покупок, оптимизированным для сравнения флэш-продаж, целевым продуктам и ограниченному времени оформления заказа для пользователей, этот бот усложняет пользователям сравнение цен, что приводит к быстрым продажам. Отличный конструктор чат-ботов предлагает предприятиям возможность увеличить продажи, создавая ботов для онлайн-заказов, которые ускоряют процесс оформления заказа.

Квалифицированному разработчику чат-бота требуются необходимые навыки для разработки расширенных функций оформления заказа в торговом боте. Эти бизнес-функции торговых ботов значительно упрощают пользователям онлайн-заказы. Функции бота онлайн-кассы включают в себя несколько вариантов оплаты, более короткое время запроса для пользователей и безошибочный заказ товаров. Инструмент разработки этого приложения-бота и язык программирования должны легко интегрироваться со всеми платформами, такими как MAC IOS и Windows, для облегчения тестирования конечными пользователями.

Идеальный бот онлайн-кассы также должен иметь такие функции, как быстрая автоматическая оплата, несколько вариантов оплаты, персональные рекомендации, встроенная проверка запасов и таймеры обратного отсчета. Он также может быть закодирован для хранения и использования данных пользователя для создания персонализированного опыта покупок для клиента. Чтобы создать бота для онлайн-заказов, который увеличивает бизнес-вероятность увеличения продаж, во время кодирования необходимо учитывать функции торгового бота. Создатель чат-бота должен включить эту расширенную функциональность в бота онлайн-заказа, чтобы ускорить оформление заказа.

Как сделать торгового бота?

Персонализируйте чат-бота

Скрипт чат-бота должен звучать приятно, вежливо и лаконично. Более расширенный вариант будет закодирован, чтобы предоставить пользователям расширенный список языковых параметров. Это помогает пользователям легко общаться с системой онлайн-заказов бота.

База данных чат-ботов

Бот для онлайн-заказов должен быть предварительно настроен с ожидаемыми ключевыми словами для предлагаемых продуктов и услуг. Эти ключевые слова, скорее всего, будут введены пользователями в строку поиска. Кроме того, в скрипте бота будут направляться подсказки, чтобы повысить удобство использования и скорость обработки данных. Сравнение цен, список продуктов, выделение рекламных предложений и информация о правилах магазина — стандартные функции для обычного онлайн-чат-бота.

Более продвинутые чат-боты могут быть запрограммированы на хранение и использование данных постоянных пользователей, помогают пользователям сравнивать цены, выбирать подходящие продукты и даже могут вспоминать имена пользователей при общении в Интернете. Часто задаваемые вопросы, такие как время доставки, часы работы и другие частые запросы клиентов, должны быть запрограммированы в чат-бот для покупок.

Пользовательское тестирование

Боты для онлайн-заказов потребуют обширного пользовательского тестирования на различных устройствах, платформах и условиях, чтобы определить, есть ли какие-либо ошибки в приложении.

После выявления любых ошибок, таких как медленное время запроса, сообщения об ошибках или невозможность возврата результатов поиска, создатели чат-бота должны будут устранить неполадки, исправить и обновить перед запуском. После ремонта и обновлений системы онлайн-заказов бота создатели чат-бота должны снова пройти тщательное тестирование, прежде чем запускать онлайн-бота.

Вывод

На рынке доступно множество инструментов для онлайн-покупок Chatbot. У многих конструкторов чат-ботов есть бесплатные версии более простых ботов, в то время как более продвинутые боты разработаны так, чтобы лучше реагировать на взаимодействие и общение с клиентами. Ваш бюджет и желаемый уровень автоматизированной поддержки клиентов будут определять, сколько вы инвестируете в создание эффективного бота для онлайн-заказов.

У вас есть возможность выбрать дизайн и функции онлайн-системы заказа бота в зависимости от потребностей вашего бизнеса и потребностей ваших клиентов. Чат-боты — это замечательные инструменты для торговых ботов, которые помогают автоматизировать процесс таким образом, чтобы получить большие преимущества как для конечного пользователя, так и для бизнеса. Клиентам больше не нужно ждать в течение длительного времени, чтобы их вопросы и жалобы были решены. Компании могут собирать полезную информацию о клиентах, повышать узнаваемость бренда и ускорять продажи, поскольку это отличный инструмент для привлечения потенциальных клиентов.