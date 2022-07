L'augmentation rapide des transactions en ligne dans le monde a poussé les entreprises à rechercher des moyens innovants d'automatiser les achats en ligne. La création de systèmes commerciaux de robots commerciaux pour gérer le volume de commandes, les requêtes des clients et les transactions a rendu le processus de commande en ligne beaucoup plus facile. Les bots commerciaux sont des programmes informatiques qui automatisent le processus de commande en ligne et d'achat en libre-service des utilisateurs.

Un bot d'achat aide les utilisateurs à payer plus rapidement, à trouver les produits adaptés aux clients, à comparer les prix et à fournir une assistance client en temps réel pendant le processus de commande en ligne. Un bot aide également les utilisateurs à avoir un processus d'achat en ligne plus simple en réduisant le temps de requête et en personnalisant l'expérience de commande en ligne des clients.

Un robot d'achat offre aux utilisateurs de nombreuses fonctions différentes, et il existe de nombreux types de robots de commande en ligne. Un type spécifique de bot est connu des utilisateurs sous le nom de Chatbot. Un chatbot est un programme informatique automatisé conçu pour fournir un support client en répondant aux questions des clients et en communiquant avec eux en temps réel.

Chatbot accélère le processus d'achat et de commande en ligne et fournit aux utilisateurs une réponse rapide à leurs questions sur les produits, les promotions et les politiques du magasin. Les chatbots en ligne réduisent la pression sur les ressources de l'entreprise, augmentent la satisfaction des clients et contribuent également à augmenter les ventes.

Les systèmes de commande en ligne de bot peuvent être aussi simples qu'un chatbot qui fournit aux utilisateurs des réponses de commande en ligne de base à leurs requêtes. Cependant, ces systèmes de robots d'achat en ligne peuvent également être aussi avancés que le stockage et l'utilisation des données des clients dans leurs conversations numériques pour prédire les préférences d'achat.

L'intelligence artificielle des chatbots donne aux entreprises un avantage concurrentiel sur les entreprises qui n'utilisent pas de robots d'achat dans leur processus de commande en ligne. Les utilisateurs commerciaux de robots d'achat créent généralement des systèmes de robots d'achat tels qu'un chatbot pour augmenter leurs capacités de service client, fidéliser la clientèle des utilisateurs et maximiser les profits.

Exemples de robots d'achat en ligne

Les robots d'achat en ligne simples sont davantage des robots axés sur les tâches programmés pour donner des réponses automatisées très spécifiques aux utilisateurs. Cela inclurait un Chatbot de base pour les entreprises sur les applications professionnelles de médias sociaux en ligne, telles que Meta (Facebook ou Instagram). Les réponses aux clients sont statiques et préprogrammées. Ces bots ne tiennent pas compte des variables supplémentaires ou de l'apprentissage automatique, ont une base de données limitée et sont inadéquats dans leurs capacités de conversation. Ces robots en ligne sont utiles pour donner des informations de base telles que les FAQ, les heures d'ouverture, les informations sur les produits et recevoir les commandes des clients.

Pour certains propriétaires d'entreprise, cette fonctionnalité de base est tout ce qui est nécessaire, tandis que d'autres ont besoin de fonctionnalités plus avancées de leurs bots. Les systèmes d'IA de ces robots sont si avancés et conversationnels qu'en fonction d'une action ou d'une requête particulière, ils peuvent anticiper la prochaine question logique. Des exemples de chatbots prédictifs incluent des applications telles que :

Verloop Lindsay

D'autres sont également des exemples populaires de ce type de programme Chatbot basé sur les données et prédictif, qui intègre un apprentissage automatique avancé. Ce sont des chatbots activés par la voix qui créent une expérience utilisateur plus agréable, personnalisée et interactive qui reproduit la conversation humaine, comme :

Google ("D'accord, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Pomme)

Beaucoup de ces chatbots ont également des fonctions différentes. Certains sont basés sur le divertissement car ils proposent des jeux intéressants et interactifs, des sondages ou des articles de presse d'intérêt qui sont spécifiquement personnalisés selon l'intérêt des utilisateurs. D'autres sont utilisés pour planifier des rendez-vous et sont utiles dans les industries de service telles que les salons et les esthéticiennes. Les industries de l'hôtellerie et de la location de vacances utilisent également ces chatbots de réservation lorsqu'ils tentent de faire en sorte que les clients s'engagent à une date, générant ainsi des ventes pour ces utilisateurs.

Avantages des robots d'achat en ligne

Jusqu'à présent, nous avons discuté des avantages pour les utilisateurs de ces applications d'achat. Il s'agit notamment de la comparaison des prix, d'un paiement plus rapide et d'un processus de commande d'articles plus transparent. Cependant, les avantages du côté commercial vont bien au-delà de l'augmentation des ventes.

Moins de frais

Les robots commerciaux minimisent les dépenses en ressources que les entreprises doivent dépenser pour recruter des employés. Ces chatbots fonctionnent comme des employés numériques plus légers et plus efficaces. Ils sont moins coûteux pour une entreprise au détriment des plans de santé, des assurances et des salaires de l'entreprise. Ils sont également moins susceptibles de rencontrer des problèmes de dotation tels que des erreurs de commande, des absences imprévues, des employés mécontents ou un personnel inefficace.

Récupération de panier

Lorsqu'un client potentiel se déconnecte avant d'acheter en ligne, un chatbot avec une fonctionnalité d'abandon de panier augmente la probabilité que l'utilisateur revienne pour finaliser l'achat. Ces bots sont créés pour inciter l'utilisateur à compléter son achat abandonné en ligne en offrant des incitations telles que des remises ou des prix réduits.

Cette fonctionnalité permet aux entreprises de récupérer beaucoup plus facilement et de générer encore plus de ventes auprès de clients qui n'avaient initialement pas terminé la transaction. Un bot d'achat en ligne offre de multiples opportunités à l'entreprise de réaliser une vente, ce qui se traduit par un taux de conversion amélioré.

Données clients utiles

Les entreprises qui peuvent accéder aux données clients nécessaires et les utiliser peuvent rester compétitives et devenir plus rentables. L'accès à la base de données presque illimitée de certains robots avancés et aux informations qu'ils fournissent aide les entreprises à créer des stratégies marketing autour de ces informations.

Sur la base des données d'achat auxquelles les bots ont accès, ils peuvent créer des profils détaillés des produits adaptés à leur client idéal et des meilleurs programmes d'incitation et prédire le comportement des clients potentiels. Les entreprises peuvent également facilement identifier les problèmes au sein de leur chaîne d'approvisionnement, de la qualité des produits ou de la stratégie de tarification grâce aux données reçues des bots.

Les Shopping Bots sont-ils illégaux ?

La capacité des robots commerciaux à accéder, stocker et utiliser les données des clients d'une manière qui affecte les décisions d'achat en ligne a suscité une certaine inquiétude parmi les législateurs. Cependant, selon le système juridique de votre pays, il peut être illégal ou non de créer des systèmes de robots commerciaux tels qu'un Chatbot pour faire des achats en ligne. Il est préférable que les propriétaires d'entreprise vérifient soigneusement les réglementations avant de créer des systèmes de commande en ligne pour les achats. Il peut y avoir certaines restrictions sur le type de bot d'achat que vous êtes autorisé à créer. Une fois que vous avez identifié quels bots sont légalement autorisés pour votre entreprise, vous pouvez librement contacter un constructeur de Chatbot avec votre proposition de conception de bot de commande.

Comment écrivez-vous un script de bot ?

Un excellent constructeur de Chatbot concevra un script Chatbot qui aide les utilisateurs de l'application de commande en ligne. Le constructeur de chatbot compétent offre la bonne combinaison de technologies et fournit également une communication chatbot interactive aux utilisateurs de plateformes d'achat en ligne. Cela aide les utilisateurs à comparer les prix, à résoudre les demandes de vente et à créer une expérience de commande en ligne sans tracas.

Introduction

Lors de l'interaction initiale avec l'utilisateur du Chatbot, le bot devrait d'abord se présenter, et donc un constructeur de Chatbot offre la possibilité de nommer le Chatbot. Idéalement, le nom devrait sembler agréable, facile à prononcer et originaire de ce pays ou de cette région en particulier. Par exemple, un robot de commande en ligne qui sera utilisé en Inde peut se présenter comme "Salut… je suis Sujay…" au lieu d'utiliser un nom plus occidental. Les présentations établissent une connexion immédiate entre l'utilisateur et le Chatbot. De cette manière, le bot de commande en ligne offre aux utilisateurs un semblant d'interaction client personnalisée.

Invites utilisateur

Les guides et les invites du chatbot sont importants car ils indiquent aux utilisateurs de commande en ligne comment interagir au mieux avec le bot, afin d'améliorer leur expérience d'achat. Un Chatbot peut demander aux utilisateurs de fournir des métadonnées importantes au bot de commande en ligne. Ces informations peuvent inclure le nom, l'adresse, les coordonnées et préciser la nature de la demande. Ces guides facilitent une communication fluide avec le Chatbot et aident les utilisateurs à avoir un processus de commande en ligne efficace.

Options de chatbot

Un robot de commande en ligne peut être programmé pour fournir des options prédéfinies telles que des outils de comparaison de prix et des listes de souhaits dans la commande d'articles. Ces options peuvent être filtrées davantage par département, type d'action, requête de produit ou informations de service particulières dont les utilisateurs ont besoin lors de leurs achats en ligne. Le constructeur de Chatbot peut concevoir l'IA Chatbot pour rediriger les utilisateurs avec une base de données en ligne de bot prédictif ou vers un représentant du service client en direct.

Comment coder un bot de paiement ?

Un robot de paiement est une application de robot d'achat spécialement conçue pour accélérer le processus de paiement. Avoir un bot de paiement augmente le nombre de transactions terminées et, par conséquent, les ventes. La principale caractéristique du bot de paiement est la commodité et la facilité d'achat. Avec des fonctionnalités d'achat faciles à utiliser optimisées pour les comparaisons de ventes flash, des produits ciblés et un temps de paiement limité pour les utilisateurs, ce bot rend plus difficile la comparaison des prix pour les utilisateurs, ce qui se traduit par des ventes rapides. Un excellent constructeur de Chatbot offre aux entreprises la possibilité d'augmenter leurs ventes lorsqu'elles créent des robots de commande en ligne qui accélèrent le processus de paiement.

Un constructeur de chatbot qualifié nécessite les compétences nécessaires pour concevoir des fonctionnalités de paiement avancées dans le bot d'achat. Ces fonctionnalités commerciales du robot d'achat facilitent grandement la commande en ligne pour les utilisateurs. Les fonctionnalités du robot de paiement en ligne incluent plusieurs options de paiement, un temps de requête plus court pour les utilisateurs et une commande d'articles sans erreur. L'outil de développement et le langage de programmation de cette application bot doivent s'intégrer de manière transparente sur toutes les plates-formes telles que MAC IOS et Windows pour faciliter de meilleurs tests par l'utilisateur final.

Le bot de paiement en ligne idéal aurait également des fonctionnalités de bot d'achat telles que le paiement automatique rapide, plusieurs options de paiement, des recommandations personnalisées, un vérificateur d'inventaire intégré et des comptes à rebours. Il peut également être codé pour stocker et utiliser les données de l'utilisateur afin de créer une expérience d'achat personnalisée pour le client. Pour créer une commande en ligne par bot qui augmente la probabilité commerciale de générer plus de ventes, les fonctionnalités du bot d'achat doivent être prises en compte lors du codage. Un constructeur de Chatbot doit inclure cette fonctionnalité avancée dans le bot de commande en ligne pour faciliter un paiement plus rapide.

Comment puis-je créer un bot d'achat ?

Personnalisez le chatbot

Le script Chatbot doit sembler agréable, poli et concis. L'option la plus avancée sera codée pour fournir une liste complète d'options linguistiques aux utilisateurs. Cela aide les utilisateurs à communiquer facilement avec le système de commande en ligne du bot.

Base de données des chatbots

Le robot de commande en ligne doit être prédéfini avec des mots-clés anticipés pour les produits et services proposés. Ces mots-clés seront plus susceptibles d'être saisis dans la barre de recherche par les utilisateurs. De plus, il aurait des invites guidées dans le script du bot pour augmenter sa convivialité et sa vitesse de traitement des données. La comparaison des prix, une liste de produits, la mise en évidence des offres promotionnelles et les informations sur la politique du magasin sont des fonctions standard pour le chatbot en ligne moyen.

Des chatbots plus avancés peuvent être programmés pour stocker et utiliser les données des utilisateurs réguliers, aider les utilisateurs à comparer les prix, sélectionner les produits appropriés et même rappeler les noms des utilisateurs dans leur communication en ligne. Les questions fréquemment posées telles que les délais de livraison, les heures d'ouverture et d'autres questions fréquentes des clients doivent être programmées dans le chatbot d'achat.

Test utilisateur

Les robots de commande en ligne nécessiteront des tests utilisateur approfondis sur une variété d'appareils, de plates-formes et de conditions, afin de déterminer s'il y a des bogues dans l'application.

Une fois que des bogues tels que le temps de requête lent, les messages d'erreur ou l'échec du retour des résultats de recherche ont été identifiés, les constructeurs de Chatbot devront dépanner, réparer et mettre à jour avant le lancement. Une fois les réparations et les mises à jour du système de commande en ligne du bot effectuées, les constructeurs de Chatbot doivent à nouveau subir des tests rigoureux avant de lancer le bot en ligne.

Conclusion

Il existe de nombreux outils d'application Chatbot d'achat en ligne disponibles sur le marché. De nombreux créateurs de Chatbot proposent des versions gratuites pour les robots les plus simplifiés, tandis que les robots les plus avancés sont conçus pour être plus réactifs aux interactions et aux communications des clients. Votre budget et le niveau de support client automatisé que vous souhaitez détermineront combien vous investirez dans la création d'un robot de commande en ligne efficace.

Vous avez la possibilité de choisir la conception et les fonctionnalités du système de commande en ligne en fonction des besoins de votre entreprise et de ceux de vos clients. Les chatbots sont de merveilleux outils de bot d'achat qui aident à automatiser le processus d'une manière qui se traduit par de grands avantages pour l'utilisateur final et l'entreprise. Les clients n'ont plus à attendre longtemps pour que leurs questions et réclamations soient résolues. Les entreprises peuvent recueillir des informations utiles sur les clients, renforcer la notoriété de la marque et générer des ventes plus rapides, car il s'agit d'un excellent outil de génération de prospects.