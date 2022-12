Jak stworzyć bota zakupowego?

Gwałtowny wzrost liczby transakcji online na całym świecie spowodował, że firmy szukają innowacyjnych sposobów na zautomatyzowanie zakupów online. Stworzenie systemów biznesowych typu shopping bot do obsługi wolumenu zamówień, zapytań klientów i transakcji znacznie ułatwiło proces zamawiania online. Boty zakupowe to programy komputerowe, które automatyzują proces zamawiania online i samoobsługowych zakupów przez użytkowników.

Bot zakupowy pomaga użytkownikom szybciej się wymeldować, znaleźć klientom odpowiednie produkty, porównać ceny i zapewnić obsługę klienta w czasie rzeczywistym podczas procesu zamawiania online. Bot pomaga również użytkownikom w bardziej prostym procesie zakupów online poprzez skrócenie czasu zapytań i personalizację doświadczeń klientów w zakresie zamówień online.

Bot zakupowy zapewnia użytkownikom wiele różnych funkcji, a istnieje wiele różnych typów botów do zamawiania online. Jeden specyficzny typ bota jest znany użytkownikom jako Chatbot. Chatbot to zautomatyzowany program komputerowy zaprojektowany w celu zapewnienia obsługi klienta poprzez odpowiadanie na zapytania klientów i komunikację z nimi w czasie rzeczywistym.

Chatbot przyspiesza proces zakupów i zamówień online oraz zapewnia użytkownikom szybką odpowiedź na ich pytania dotyczące produktów, promocji i polityki sklepu. Chatboty online zmniejszają obciążenie zasobów przedsiębiorstwa, zwiększają satysfakcję klientów, a także pomagają zwiększyć sprzedaż.

Systemy zamówień online Bot mogą być tak proste jak Chatbot, który zapewnia użytkownikom podstawowe odpowiedzi na ich zapytania dotyczące zamówień online. Jednak te systemy botowania zakupów online mogą być również tak zaawansowane, jak przechowywanie i wykorzystywanie danych klientów w ich cyfrowych rozmowach w celu przewidywania preferencji zakupowych.

Sztuczna inteligencja Chatbotów daje firmom przewagę konkurencyjną nad firmami, które nie wykorzystują botów zakupowych w swoim procesie zamówień online. Użytkownicy biznesowi botów zakupowych zazwyczaj tworzą systemy botów zakupowych, takich jak Chatbot, aby zwiększyć swoje możliwości obsługi klienta, stworzyć lojalność klientów od użytkowników i zmaksymalizować zyski.

Przykłady botów zakupowych

Proste boty zakupowe online to bardziej nastawione na zadania boty zaprogramowane do udzielania bardzo konkretnych zautomatyzowanych odpowiedzi użytkownikom. Byłby to np. podstawowy Chatbot dla firm w aplikacjach biznesowych w mediach społecznościowych online, takich jak Meta (Facebook lub Instagram). Odpowiedzi dla klientów są statyczne i wstępnie zaprogramowane. Te boty nie uwzględniają dodatkowych zmiennych lub uczenia maszynowego, mają ograniczoną bazę danych i są niewystarczające w swoich możliwościach konwersacyjnych. Te boty online są przydatne do udzielania podstawowych informacji, takich jak FAQ, godziny pracy, informacje o produktach i przyjmowanie zamówień od klientów.

Dla niektórych właścicieli firm, ta podstawowa funkcjonalność jest wszystkim, co jest wymagane, podczas gdy inni potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji od swoich botów. Systemy AI tych botów są tak zaawansowane i konwersacyjne, że na podstawie konkretnego działania lub zapytania potrafią przewidzieć następne logiczne pytanie. Przykładami predykcyjnych Chatbotów są aplikacje takie jak:

Verloop Lindsay

Inne są również popularne przykłady tego opartego na danych, przewidującego typu programu Chatbot, który zawiera zaawansowane uczenie maszynowe. Są to Voice-activated Chatbots, które tworzą bardziej przyjemne, spersonalizowane i interaktywne doświadczenie użytkownika, które replikuje ludzką rozmowę, takie jak:

Google ("Ok, Google")

Alexa (Amazon)

Siri (Apple)

Wiele z tych Chatbotów ma również różne funkcje. Niektóre z nich są oparte na rozrywce, ponieważ zapewniają ciekawe i interaktywne gry, ankiety lub interesujące artykuły informacyjne, które są specjalnie spersonalizowane pod kątem zainteresowań użytkowników. Inne są używane do planowania terminów i są pomocne w branżach usługowych, takich jak salony i kosmetyczki. Branże hotelarskie i wynajmu wakacji również wykorzystują te Chatboty rezerwacyjne, ponieważ próbują sprawić, aby klienci zobowiązali się do daty, generując w ten sposób sprzedaż dla tych użytkowników.

Korzyści z botów zakupowych online

Do tej pory omówiliśmy korzyści dla użytkowników tych aplikacji zakupowych. Obejmują one porównanie cen, szybszą kasę i bardziej płynny proces zamawiania przedmiotów. Jednak korzyści po stronie biznesu wykraczają daleko poza zwiększoną sprzedaż.

Mniejsze koszty

Boty zakupowe minimalizują nakłady zasobów, które firmy muszą przeznaczyć na pozyskanie pracowników. Te Chatboty działają jako szczuplejsi, bardziej wydajni pracownicy cyfrowi. Są one mniej kosztowne dla firmy na koszt firmowych planów zdrowotnych, ubezpieczeń i wynagrodzeń. Są one również mniej prawdopodobne, aby ponieść problemy kadrowe, takie jak błędy w zamówieniach, nieplanowane nieobecności, niezadowolonych pracowników lub nieefektywne pracowników.

Odzyskiwanie koszyka

Kiedy potencjalny klient wylogowuje się przed zakupem online, Chatbot z funkcjonalnością porzucania koszyka zwiększa prawdopodobieństwo, że użytkownik powróci, aby dokończyć zakup. Boty te są tworzone w celu zachęcenia użytkownika do dokończenia porzuconego zakupu online poprzez oferowanie zachęt, takich jak zniżki lub obniżone ceny.

Ta funkcja znacznie ułatwia firmom odzyskanie i wygenerowanie jeszcze większej sprzedaży od klientów, którzy początkowo nie ukończyli transakcji. Bot zakupowy online zapewnia wiele możliwości dla firmy, aby nadal dokonywać sprzedaży, co skutkuje zwiększonym współczynnikiem konwersji.

Przydatne dane o klientach

Firmy, które mogą uzyskać dostęp i wykorzystać niezbędne dane o klientach, mogą pozostać konkurencyjne i stać się bardziej dochodowe. Posiadanie dostępu do prawie nieograniczonej bazy danych niektórych zaawansowanych botów i spostrzeżeń, które zapewniają, pomaga firmom tworzyć strategie marketingowe wokół tych informacji.

Na podstawie danych zakupowych, do których dostęp mają boty, mogą one tworzyć szczegółowe profile swoich idealnych klientów odpowiednich produktów i najlepszych programów motywacyjnych oraz przewidywać zachowania potencjalnych klientów. Firmy są również w stanie łatwo zidentyfikować problemy związane z ich łańcuchem dostaw, jakością produktów lub strategią cenową dzięki danym otrzymanym od botów.

Czy boty zakupowe są nielegalne?

Zdolność botów zakupowych do uzyskiwania dostępu, przechowywania i wykorzystywania danych klientów w sposób, który wpływa na decyzje zakupowe online, wywołała pewne obawy wśród ustawodawców. Jednak w zależności od systemu prawnego w danym kraju, tworzenie systemów botów zakupowych takich jak Chatbot do zakupów online może być nielegalne lub nie. Jego najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli firm jest dokładne sprawdzenie przepisów, zanim stworzą systemy zamówień online na zakupy. Mogą istnieć pewne ograniczenia dotyczące rodzaju bota zakupowego, który możesz zbudować. Po zidentyfikowaniu, które boty są prawnie dozwolone dla Twojego biznesu, możesz swobodnie podejść do konstruktora Chatbota z propozycją projektu bota do zamawiania.

Jak napisać skrypt bota?

Doskonały konstruktor Chatbota zaprojektuje skrypt Chatbota, który pomoże użytkownikom aplikacji do zamawiania online. Wiedzący Chatbot builder oferuje odpowiednią mieszankę technologii, a także zapewnia interaktywną komunikację Chatbot dla użytkowników platform zakupowych online. Pomaga to użytkownikom porównywać ceny, rozwiązywać zapytania dotyczące sprzedaży i tworzyć bezproblemowe doświadczenia związane z zamawianiem online.

Wprowadzenie

W początkowej interakcji z użytkownikiem Chatbot musiałby się najpierw przedstawić, dlatego Chatbot builder oferuje elastyczność w nadawaniu nazwy Chatbotowi. Najlepiej, aby nazwa brzmiała przyjaźnie, była łatwa do wymówienia i pochodziła z danego kraju lub regionu. Na przykład, bot do zamówień online, który będzie używany w Indiach może przedstawić się jako "Hi...I am Sujay..." zamiast używać bardziej zachodniego imienia. Wprowadzenie ustanawia natychmiastowe połączenie między użytkownikiem a Chatbotem. W ten sposób bot do zamówień online zapewnia użytkownikom pozory spersonalizowanej interakcji z klientem.

Podpowiedzi dla użytkowników

Przewodniki i podpowiedzi Chatbota są ważne, ponieważ informują użytkowników zamówień online, jak najlepiej współdziałać z botem, aby zwiększyć ich doświadczenie zakupowe. Chatbot może kierować użytkowników do przekazywania ważnych metadanych do bota zamówień online. Informacje te mogą zawierać imię i nazwisko, adres, informacje kontaktowe oraz określać charakter zapytania. Te wskazówki ułatwiają płynną komunikację z Chatbotem i pomagają użytkownikom w efektywnym procesie zamawiania online.

Opcje Chatbota

Bot do zamawiania online może być zaprogramowany tak, aby zapewnić wstępnie ustawione opcje, takie jak narzędzia do porównywania cen i listy życzeń w zamawianiu przedmiotów. Opcje te mogą być dodatkowo filtrowane według działów, rodzajów działań, zapytań o produkty lub konkretnych informacji o usługach, których użytkownicy mogą wymagać podczas zakupów online. Konstruktor Chatbot może zaprojektować Chatbot AI, aby przekierować użytkowników z predykcyjną bazą danych online bota lub do przedstawiciela obsługi klienta na żywo.

Jak zakodować bota kasowego?

Bot kasowy to aplikacja bota zakupowego, która została specjalnie zaprojektowana w celu przyspieszenia procesu kasowego. Posiadanie bota kasowego zwiększa liczbę zakończonych transakcji, a tym samym sprzedaż. Główną cechą checkout bot jest wygoda i łatwość zakupów. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom zakupowym zoptymalizowanym pod kątem porównań sprzedaży flash, ukierunkowanych produktów i ograniczonego czasu kasowego dla użytkowników, ten bot utrudnia użytkownikom porównywanie cen, co skutkuje szybką sprzedażą. Doskonały Chatbot builder oferuje firmom możliwość zwiększenia sprzedaży, gdy tworzą boty zamówień online, które przyspieszają proces kasowy.

Wykwalifikowany Chatbot builder wymaga niezbędnych umiejętności, aby zaprojektować zaawansowane funkcje kasowe w botach zakupowych. Te funkcje biznesowe bota zakupowego sprawiają, że zamówienia online są znacznie łatwiejsze dla użytkowników. Funkcje bota kasowego online obejmują wiele opcji płatności, krótszy czas zapytania dla użytkowników i bezbłędne zamawianie przedmiotów. To narzędzie do tworzenia aplikacji bota i język programowania powinny płynnie integrować się na wszystkich platformach, takich jak MAC IOS i Windows, aby ułatwić lepsze testowanie przez użytkowników końcowych.

Idealny bot kasowy online miałby również funkcje bota zakupowego, takie jak szybkie auto-checkout, wiele opcji płatności, spersonalizowane zalecenia, wbudowany kontroler zapasów i timery odliczające. Może być również zakodowany, aby przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenie zakupowe dla klienta. Aby stworzyć bota do zamawiania online, który zwiększa prawdopodobieństwo wygenerowania przez firmę większej sprzedaży, należy rozważyć funkcje bota zakupowego podczas kodowania. Twórca Chatbota musi uwzględnić tę zaawansowaną funkcjonalność w ramach bota do zamawiania online, aby ułatwić szybszą kasę.

Jak stworzyć bota zakupowego?

Personalizacja Chatbota

Skrypt Chatbota powinien brzmieć przyjemnie, uprzejmie i zwięźle. Bardziej zaawansowana opcja zostanie zakodowana tak, aby zapewnić użytkownikom obszerną listę opcji językowych. Dzięki temu użytkownicy będą mogli z łatwością komunikować się z systemem zamówień online bota.

Baza danych chatbota

Bot do zamówień online powinien być wstępnie ustawiony z przewidywanymi słowami kluczowymi dla oferowanych produktów i usług. Te słowa kluczowe będą najprawdopodobniej wprowadzane w pasku wyszukiwania przez użytkowników. Dodatkowo, aby zwiększyć użyteczność i szybkość przetwarzania danych, bot powinien posiadać podpowiedzi w skrypcie. Porównanie cen, lista produktów, wyróżnienie ofert promocyjnych i informacje o polityce sklepu to standardowe funkcje przeciętnego Chatbota online.

Bardziej zaawansowane Chatboty mogą być zaprogramowane do przechowywania i wykorzystywania danych powtarzających się użytkowników, pomagają użytkownikom porównywać ceny, wybierać odpowiednie produkty, a nawet mogą przywoływać imiona użytkowników w ich komunikacji online. Często zadawane pytania, takie jak czas dostawy, godziny otwarcia i inne częste zapytania klientów powinny być zaprogramowane w Chatbocie zakupowym.

Testy z użytkownikami

Boty do zamawiania online będą wymagały szeroko zakrojonych testów użytkowników na różnych urządzeniach, platformach i w różnych warunkach, aby określić, czy istnieją jakiekolwiek błędy w aplikacji.

Po zidentyfikowaniu wszelkich błędów, takich jak powolny czas wyszukiwania, komunikaty o błędach czy brak zwrotu wyników wyszukiwania, twórcy Chatbota będą musieli rozwiązać problem, naprawić i zaktualizować przed uruchomieniem. Po dokonaniu napraw i aktualizacji systemu zamówień online, twórcy Chatbota muszą ponownie przejść przez rygorystyczne testy przed uruchomieniem bota online.

Podsumowanie

Istnieje wiele narzędzi aplikacji Chatbot do zakupów online dostępnych na rynku. Wielu budowniczych Chatbot ma darmowe wersje dla bardziej uproszczonych botów, podczas gdy bardziej zaawansowane boty są zaprojektowane tak, aby były bardziej responsywne na interakcje i komunikację z klientami. Twój budżet i poziom zautomatyzowanej obsługi klienta, którego pragniesz, określi, ile zainwestujesz w stworzenie skutecznego bota do zamawiania online.

Masz możliwość wyboru projektu i funkcji systemu zamawiania bota online w oparciu o potrzeby Twojej firmy i Twoich klientów. Chatboty to wspaniałe narzędzia bota zakupowego, które pomagają zautomatyzować proces w sposób, który skutkuje wielkimi korzyściami zarówno dla użytkownika końcowego, jak i dla firmy. Klienci nie muszą już czekać przez dłuższy czas, aby ich zapytania i skargi zostały rozwiązane. Firmy mogą zbierać pomocne spostrzeżenia klientów, budować świadomość marki i generować szybszą sprzedaż, ponieważ jest to doskonałe narzędzie do generowania leadów.