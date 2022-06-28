يعمل تصميم الويب سريع الاستجابة على ضبط موقع الويب على أي حجم شاشة. تساعد تصميمات مواقع الويب هذه المستخدمين في الاحتفاظ بنسختين مختلفتين من مواقعهم ، كما أنها سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

على عكس تصميمات الويب سريعة الاستجابة ، يتميز التصميم التكيفي بتخطيطات ثابتة قابلة للتكيف مع أحجام شاشات محددة. إذا كان لدى المستخدمين تصميم ويب قابل للتكيف ، فإنهم يحتاجون إلى إنشاء إصدارات متعددة للموقع لمطابقة توافق الأجهزة المختلفة. هل تريد توضيح الفرق بين التصميمات سريعة الاستجابة والتكيف وأي تصميم هو الأفضل لتجربة مستخدم أفضل؟ هل ترغب في تحسين تجربة المستخدم باختيار تصميم الموقع المناسب لموقعك على الويب؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في مكان آمن! مع مجموعة متنوعة من الأجهزة المحمولة ، يحرص مطورو ومصممو مواقع الويب على تصميم تخطيطات ويب متعددة. يعد تصميم مخطط موقع مرن يتناسب مع جميع الأجهزة أمرًا صعبًا. قد تتساءل عن كيفية جعل موقعك قابلاً للتطوير لجميع الأجهزة؟ لذا ، فإن الإجابة هي أن كلا التصميمين يمكن أن يلبي احتياجات التصميم الخاصة بك ، ولكن العثور على أفضل تخطيط يمثل تحديًا. في هذه المقالة ، سنكشف النقاب عن الفرق بين تصميمي الويب هذين وكيف يمكنهما تحسين تجربة المستخدم. دعنا نتعمق في التفاصيل:

ما الفرق بين التصميم المتكيف والمتجاوب؟

قبل البحث في الاختلاف ، دعنا نستكشف ما يدور حوله هذان التصميمان:

تصميمات الويب سريعة الاستجابة

تقوم التصميمات المتجاوبة بضبط عناصر التصميم وفقًا لعرض الشاشة. تعرض تصميمات الويب هذه المحتوى وفقًا لمساحة الشاشة. لنفترض أنك فتحت موقعًا سريع الاستجابة على متصفحك ثم غيرت نافذة المتصفح ؛ سيتم ضبط المحتوى تلقائيًا وفقًا لشاشة المتصفح. وبالمثل ، تقوم مواقع الويب المتجاوبة بضبطها تلقائيًا على شاشات الهاتف المحمول.

التصميم سريع الاستجابة سهل الاستخدام حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى نفس الموقع على الأجهزة المحمولة كما هو الحال على سطح المكتب. للحصول على تجربة مستخدم أفضل ، يتطلب التصميم سريع الاستجابة المتطلبات التفصيلية للموقع والمستخدمين النهائيين.

تصميم الويب التكيفي

تصميم الويب التكيفي ، المعروف أيضًا باسم التحسين التدريجي للموقع ، له تخطيطات ثابتة متعددة. تكتشف تصميمات الويب هذه مساحة الشاشة وتحدد التخطيط الأنسب. لنفترض أنك فتحت متصفحًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وأن الموقع يختار أفضل تخطيط لشاشة الكمبيوتر ، ولا علاقة لتغيير حجم المتصفح بتصميم الموقع. تعد Amazon و USA Today و Apple من بين أفضل المؤسسات التي تستخدم التصميم التكيفي. اختارت هذه المؤسسات التخطيطات المختلفة لشاشة الهاتف المحمول وشاشات سطح المكتب بدلاً من تعديلها وفقًا لحجم الشاشة.

عادةً ما تُنشئ تصميمات الويب التكيفية ستة تصميمات ويب لستة عروض للشاشات:

320 بكسل

480 بكسل

760 بكسل

960 بكسل

1200 بكسل

1600 بكسل

الفرق بين تصميمات الويب المستجيبة والمتكيّفة

يعتقد الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في تصميم الويب أن كلا تصميمي الويب متماثلان. ولكن هناك عوامل تجعل التصميم سريع الاستجابة مختلفًا عن التصميم القابل للتكيف.

دعنا نتعمق في هذه العوامل:

1. المرونة

يقترح المطورون أن التصميم التكيفي أقل مرونة لأن حجم الشاشة المختلف يمكن أن يكسر تخطيط الموقع. لذلك ، ستحتاج إلى تخصيص التخطيط القديم وفقًا لحجم الشاشة الجديد. نظرًا للاختلافات في أحجام الشاشة ، لا يجد المستخدمون هذه التصميمات مرنة بما يكفي لتعديلها وفقًا لحجم الشاشة.

من ناحية أخرى ، يكون التصميم سريع الاستجابة مرنًا لضبط التخطيط حتى للأجهزة الجديدة. تقوم تصميمات الموقع هذه بتطوير تخطيط موقع واحد لجميع الأجهزة وتمكين التعديلات للطرف السفلي والأعلى من دقة الشاشة. يوفر تخطيط الويب المرن تجربة مستخدم أفضل نظرًا للتصميم الموحد والسلس عبر جميع الأجهزة.

2. تحسين محركات البحث

يعد تحسين محرك البحث (SEO) عاملاً آخر يجعل التصاميم سريعة الاستجابة أكثر قابلية للاستخدام. من المرجح أن يتم تصنيف المواقع ذات التصميمات سريعة الاستجابة في نتائج بحث Google. بعد تحديث مُحسّنات محرّكات البحث الذي صنف المواقع المتوافقة مع الجوّال في مرتبة أعلى ، أوصت Google بتصميم ويب سريع الاستجابة للحصول على ترتيب أفضل. والسبب هو أن هذه المواقع تقدم تجربة مستخدم أفضل على جميع الأجهزة. من ناحية أخرى ، يصعب تصنيف تصميمات الويب التكيفية. لذلك ، تحتاج إلى إنشاء موقع سريع الاستجابة إذا كنت تريد أعلى ترتيب في نتائج بحث Google.

3. التحكم

تقدم مواقع الويب المتجاوبة تحكمًا أقل ، ولكن يسهل على المطورين الأقل خبرة إنشاء موقع متجاوب وصيانته. بفضل أنظمة إدارة المحتوى (CMS) مثل WordPress و Joomla و Drupal التي تقدم قوالب مضمنة مجانية لتطوير موقع متوافق مع الأجهزة المحمولة. من ناحية أخرى ، تتطلب مواقع الويب التكيفية جهودًا مكثفة من قبل المصممين ذوي الخبرة ولديها قدر أكبر من التحكم في تخطيط الموقع. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر التصميمات سريعة الاستجابة أيضًا سلسة ، ولكن تصميمات الويب التكيفية تستخدم نسبة مئوية للشعور بالسوائل عند القياس. يمكن أن تتسبب هذه النسب المئوية مرة أخرى في حدوث قفزة عند تغيير حجم الشاشة. تحدد النسبة المئوية للتنسيق المرن أن الموقع سيعدل حجم الشاشة لكل مستخدم.

4. التخطيط

يعتمد تخطيط موقع الويب سريع الاستجابة على حجم شاشة المستخدم. يقوم الموقع بضبط تخطيط الويب وفقًا لحجم الشاشة. في المقابل ، يقوم المطورون بضبط التخطيط التكيفي عن طريق الترميز الخلفي. ومن ثم ، فإن هذه التصميمات غير قابلة للتعديل وفقًا لنافذة المتصفح. تنتج هذه التصميمات تخطيطات لجميع الأجهزة. يحدد الخادم نوع الجهاز ويستجيب للجهاز بالتخطيط المناسب.

5. صعوبة

يجادل معظم الناس بأن تطوير التصميمات التكيفية أكثر صعوبة بسبب التخطيطات المتعددة للأجهزة المختلفة. نظرًا لتوحيد وانسيابية التصميمات المتجاوبة عبر جميع الأجهزة ، تحتاج إلى مزيد من الجهد لبناء الواجهة الأمامية. إلى جانب ذلك ، تتطلب التصميمات سريعة الاستجابة مزيدًا من الاهتمام بـ CSS لجعل الموقع يعمل بكامل طاقته عبر جميع الأجهزة. ولكن يمكنك تقليل نفقات التطوير باستخدام أدوات إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster.

6. وقت التحميل

في العالم الرقمي سريع النمو ، لا أحد يرغب في انتظار تحميل موقع. وقت التحميل الأسرع يجعل المستخدم أكثر سعادة. يساعد تحسين وقت تحميل الويب على تحسين تجربة المستخدم وزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات. المواقع ذات التحميل البطيء تزيد من معدل الارتداد ، ولن يرغب المستخدمون في زيارة هذه المواقع بعد الآن. يتم تحميل تصميمات الويب التكيفية بشكل أسرع من التصميمات سريعة الاستجابة لأنها تقوم بتحميل التخطيط المحدد على كل جهاز. على سبيل المثال ، إذا قام المستخدم بتحميل شبكة ويب قابلة للتكيف على سطح مكتب ، فسيتم ضبط المحتوى ليتم تحميله بشكل أسرع لشاشة سطح المكتب. في المقابل ، يضبط التصميم سريع الاستجابة كل المحتوى تلقائيًا ليتناسب مع حجم الشاشة. الآن ، سوف نكشف عن مزايا وعيوب كلا تصميمي الويب لتسهيل اختيارك. لنلقي نظرة:

مزايا التصاميم المستجيبة

1. تجربة مستخدم سلسة

توفر تصميمات الويب المتجاوبة تجربة مستخدم موحدة وسلسة على جميع الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وما إلى ذلك. هذا الشعور بالتوحيد والسلاسة يغرس الشعور بالانتماء والثقة ، على الرغم من وصول المستخدمين إلى هذه المواقع على أجهزة مختلفة. تعد Dropbox و Dribble و GitHub أفضل الأمثلة على تطبيقات الويب التي تقدم تجربة مستخدم سلسة.

2. بأسعار معقولة

تعد القدرة على تحمل التكاليف ميزة مهمة لمواقع الويب سريعة الاستجابة لأنها لا تتطلب تخطيطًا آخر لمواقع الجوال. لذلك ، يمكنك توفير تكاليف التطوير والصيانة لتصميم موقع محمول. بالطبع ، من الأسهل والأسهل الحفاظ على موقع واحد عند مقارنته بالحفاظ على مواقع منفصلة لأجهزة مختلفة. علاوة على ذلك ، يمكنك إدارة جميع محتويات الويب على خادم مركزي. الشيء الملحوظ هو أن تصميم موقع متجاوب يستغرق وقتًا أقل ويسهل صيانته. يستغرق تحديث المحتوى والتبديل إلى تصميمات أخرى وقتًا أقل. لذلك ، يمكنك استثمار وقتك الثمين في تحسين أداء الأعمال.

3. الأتمتة

التصميم سريع الاستجابة أسهل في البناء ويستغرق وقتًا أقل في التنفيذ. على الرغم من أنها توفر تحكمًا محدودًا للمستخدمين ، إلا أنها لا تزال الطريقة المفضلة لجذب المزيد من الزوار. يمكنك أيضًا استخدام أنظمة إدارة المحتوى (CMS) مثل WordPress لبناء موقع متجاوب دون رؤية المساعدة من متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

4. تحسين الزحف والفهرسة في المتصفح

يساعد الزحف إلى الموقع وفهرسته في ترتيب موقع الويب في نتائج بحث Google. يقوم زاحف الويب مثل Googlebot بالزحف إلى جميع روابط صفحات الويب ، والانتقال إلى الصفحة التالية ، وينتهي عند عدم ترك أي صفحة أخرى. بينما تشير فهرسة الموقع إلى تخزين محتوى الموقع وتنظيمه. في حالة الويب سريع الاستجابة ، يقوم زاحف ويب واحد بالزحف إلى محتوى الصفحة بشكل عام بدلاً من الزحف عدة مرات للحصول على محتويات جميع التخطيطات. تعمل هذه المواقع الملائمة للجوال على تحسين عملية الزحف بشكل مباشر وتساعد محركات البحث بشكل غير مباشر في فهرسة محتوى الويب.

5. الودية SEO

في عام 2012 ، دعمت Google المواقع سريعة الاستجابة نظرًا لتجربة المستخدم الأفضل عبر جميع الأجهزة. بسبب الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة ، تضع الشركات استراتيجية للحصول على مرتبة عالية في محركات البحث لزيادة ظهور أعمالهم لمزيد من النمو. يستخدم مستخدمو الهواتف المحمولة محركات البحث بشكل مفرط ، لذا فإن تحسين موقع الويب الخاص بك للهواتف المحمولة يمكن أن يساعدك في الوصول إلى جمهورك المستهدف بسرعة أكبر. لذلك ، يجب أن تتبنى الشركات تصميمًا سريع الاستجابة لموقعها للحصول على ترتيب أفضل في نتائج بحث Google.

6. التوحيد

يعرض التصميم سريع الاستجابة المحتوى وفقًا لمساحة الشاشة. يصل المستخدمون إلى نفس المحتوى بغض النظر عن الجهاز الذي يصلون منه إلى الموقع. هذا يعزز التوحيد بين ما يعرضه الموقع على الكمبيوتر وما يعرضه على الأجهزة المحمولة. هذا هو السبب في أن التصميم سريع الاستجابة هو أكثر تصميمات المواقع شعبية حتى الآن.

7. صيانة منخفضة

نظرًا لأن الموقع سريع الاستجابة يعرض نفس المحتوى عبر جميع الأجهزة ، فإنه لا يحتاج إلى صيانة بعد النشر. لذلك ، يمكنك توفير الوقت والمال الذي تنفقه على تحديث الموقع. بدلاً من التركيز على التحديث ، يمكنك قضاء الوقت في المهام الضرورية مثل الاختبار والتسويق وإنشاء المحتوى.

عيوب تصميمات الويب سريعة الاستجابة

كل تطور له جوانبه الإيجابية والسلبية. بعد الاطلاع على مزايا التصميمات سريعة الاستجابة ، دعنا نلقي نظرة على عيوب اختيار تصميم هذا الموقع:

1. أداء أبطأ

عيب آخر للموقع سريع الاستجابة هو بطء وقت التحميل. نظرًا لأن التصميم سريع الاستجابة يحتوي على نفس المحتوى لجميع الأجهزة ، فإن تحميل كل المحتوى يستغرق وقتًا أطول. حتى إذا قام المستخدم بتحميل إصدار الجوال من الموقع ، فسيتم أيضًا تحميل إصدار سطح المكتب. تشير الأبحاث إلى أن 40٪ من المستخدمين يغادرون الموقع إذا لم يتم تحميله في 3 ثوانٍ. لذلك ، يزداد معدل الارتداد لمواقع الجوال نظرًا لبطء أدائها.

2. عدم التحسين بالكامل

لم يتم تحسين التصميمات المتجاوبة بشكل كامل وفقًا لنوع الجهاز. يصل المستخدمون إلى نفس المحتوى عبر جميع الأجهزة. قد يجد المستخدمون أنه غير جذاب عبر نفس تصميم الموقع على جميع الأجهزة.

3. من الصعب دمج الإعلانات

تستوعب الإعلانات جميع أحجام الشاشات ، وقد يكون من الأصعب دمجها مع التصميمات سريعة الاستجابة. تتدفق مواقع الجوال عبر جميع الأجهزة ، وقد لا تتم تهيئة الإعلانات مع جميع الأجهزة.

4. التضحية ببعض الميزات

يجب على المستخدمين تقديم العديد من التضحيات عند استخدام تصميم واحد لجميع الأجهزة. على سبيل المثال ، قد يضحي المستخدمون بتجربة القارئ على الكمبيوتر لضمان توفر جميع الميزات والمحتويات على الأجهزة المحمولة.

مزايا وعيوب التصاميم التكيفية

بعد الاطلاع على إيجابيات وسلبيات التصميمات التكيفية ، ستحصل على فكرة واضحة عن اختيار التصميم لموقعك. دعونا نحفر أعمق:

1. الأمثل للغاية

المواقع التكيفية لها تخطيطات مختلفة لأجهزة مختلفة لتجربة مستخدم أفضل. على كل جهاز ، يمكن للمستخدمين تجربة إصدار مختلف من الموقع. تحتوي تصميمات الويب هذه على محتوى مخصص ليناسب الشاشة بشكل أفضل ولتحسين تجربة المستخدم. يستهدف تصميم الويب هذا موقع المستخدم وسرعة الشبكة لعرض المحتوى المحسن للغاية على الشاشة.

2. سرعة التحميل

يحتوي تصميم الويب التكيفي على تخطيطات متعددة لأجهزة مختلفة ويعرض أفضل محتوى ملائم لجهاز معين. عندما يقوم المستخدم بإدخال عنوان URL للموقع على الجهاز ، يقوم الخادم بتحميل أفضل تخطيط ملائم في ثوانٍ. على سبيل المثال ، تعرض هذه التصميمات رسومات عالية الدقة للشاشات عالية الدقة فقط. يتميز تصميم الويب هذا بتحميل أسرع من المواقع المتوافقة مع الجوّال. يؤدي التحميل الأسرع للموقع إلى زيادة حركة مرور الموقع.

3. دعم تحقيق الدخل

تساعد الإعلانات مالكي المواقع على توليد المزيد من الإيرادات وإمكانيات الكسب. تدعم تصميمات الويب التكيفية تحسين الإعلانات نظرًا لتصميمها المحدد للأجهزة المختلفة. إذا كان لديك تصميم متكيف لموقعك ، فمن المرجح أن تربح من الإعلانات دون تغيير نسبة حجم الصور أو اللافتات. في الوقت الحاضر ، يحرص المصممون على تحسين الإعلانات على المواقع المتوافقة مع الجوّال. على سبيل المثال ، قاموا بتغيير حجم نسبة حجم البانر من 728 × 90 إلى 468 × 90 للتعديل على الشاشة الصغيرة. لكن المواقع التكيفية تستخدم بيانات المستخدمين لتحسين خيار الإعلانات.

4. المواقع الموجودة التي يمكن إعادة استخدامها

تم تطوير بعض مواقع الويب باستخدام تقنية ترميز تقليدية قديمة ولا تتوافق مع تقنيات الترميز الحديثة. تصميمات الويب التكيفية لها تخطيطات مختلفة لأجهزة مختلفة. إذا كنت ترغب في تحديث شيء ما ، فسيقوم الموقع التكيفي تلقائيًا باحتضان التحديث دون الحاجة إلى إعادة الترميز والعودة إلى اللوحة.

عيوب تصميم الويب التكيفي

بعد الاطلاع على مزايا تصميم الويب التكيفي ، من الضروري مراجعة عيوبه قبل اختيار التصميم. هيا بنا نبدأ:

1. تتطلب مجهودًا مكثفًا

يوفر تصميم الويب التكيفي تخطيطات مختلفة عبر أجهزة مختلفة ، لذلك يحتاج المطورون إلى بذل جهد كبير لبناء هذه التصميمات. هناك العديد من الجوانب الفنية التي يجب مراعاتها أثناء التطوير.

2. تتطلب صيانة عالية

نظرًا لأن تصميمات الويب التكيفية لها تخطيطات مختلفة لمواقع مختلفة ، فإن كل تخطيط يتطلب تحديثًا منفصلاً بعد النشر. لنفترض أنك صممت تخطيطات موقع لستة شاشات عرض ، بما في ذلك 320 و 480 و 760 و 960 و 1200 و 1600 بكسل. لذلك ، ستتطلب صيانة الموقع وقتًا وطاقة مكثفة من المصممين. بصرف النظر عن الجهود المبذولة ، تتطلب الصيانة أيضًا أموالًا إضافية من مالكي الموقع.

3. باهظة الثمن

للتطوير والصيانة ، يتضمن تصميم الويب التكيفي فريقًا من المطورين والمصممين. لذا ، فإن تعيين المزيد من أعضاء الفريق سيضيف المزيد إلى ميزانيتك للتعامل مع تعقيد التصميم والصيانة.

4. صعوبة في Link Building

نظرًا لأن تصميمات الويب التكيفية لها أكثر من إصدار واحد من المواقع ، يصبح إنشاء الروابط أمرًا صعبًا. للتعامل مع مشكلة الربط هذه ، تحتاج إلى إنشاء عمليات إعادة توجيه لجعل تجربة المستخدم أفضل. سيساعد زر إعادة التوجيه المستخدمين في الوصول إلى الموقع للهواتف المحمولة.

لذلك ، من الواضح أن تصميم الويب التكيفي أغلى من تصميم الويب سريع الاستجابة. هل مازلت مرتبكًا بشأن اختيار تصميم ويب لموقعك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فنحن ندرج بعض العوامل الأخرى لتسهيل اتخاذ القرار. العامل الرئيسي الذي يمكن أن يساعدك في اختيار أفضل تصميم لموقعك هو تحديد جمهورك المستهدف. بمجرد تحديد هويتهم ، وما الذي يريدون رؤيته ، والأجهزة التي يستخدمونها للوصول إلى الموقع ، ستقرر خيار التصميم الذي تريد اختياره. بصرف النظر عن الجمهور المستهدف ، يمكنك اتباع عوامل أخرى لاختيار تصميم الويب. دعنا ندخل في العوامل الأخرى التي قد تساعدك في اختيار التصميم:

متى تختار التصميم سريع الاستجابة؟

هناك السيناريوهات التالية عندما يمكنك اتخاذ قرار بشأن تصميمات الويب سريعة الاستجابة:

إذا كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة الحجم ، فإن تصميم الويب سريع الاستجابة هو الخيار الأفضل لك. علاوة على ذلك ، يمكنك تحديث موقعك الحالي باستخدام تصميم الويب سريع الاستجابة.

إذا قررت بدء عمل جديد ، فإن اختيار تصميم سريع الاستجابة سيساعدك على تصميم موقع جديد تمامًا لبدء عملك.

إذا كنت تدير صناعة قائمة على الخدمة مثل تطوير البرامج ، فإننا نوصيك باختيار تصميم سريع الاستجابة لموقعك. والسبب هو أن الصناعات القائمة على الخدمات تستهدف جزءًا كبيرًا من الجماهير باستخدام الأجهزة المحمولة.

يمكنك اختيار تصميم سريع الاستجابة لموقعك إذا كانت ميزانيتك محدودة ولكنك تريد ترتيبًا أفضل في نتائج Google SERP.

متى تختار التصميم التكيفي؟

يمكنك أن تقرر استخدام تصميم الويب التكيفي في السيناريوهات التالية:

إذا كان عملك يحتوي على موقع ويب معقد ، فإن التصميم التكيفي هو أفضل خيار لدعم إصدار الهاتف المحمول من الموقع.

إذا كنت ترغب في تحميل أسرع وأداء أفضل لتجربة مستخدم محسنة ، نوصيك باختيار تصميم ويب متكيف لموقعك.

إذا كنت ترغب في تقديم تجربة مستهدفة بناءً على موقع المستخدمين واتصال الشبكة ، نوصيك باستخدام تصميم ويب متكيف لموقعك.

يعد التصميم التكيفي أيضًا خيارًا مناسبًا للتصميم إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في موقعك وترغب في مراقبة كيفية تقديمه للمستخدمين عبر أجهزة متعددة.

افكار اخيرة

لذلك ، نأمل أن تكون واضحًا في وجود نسختين من تصميمات موقع الويب. الإصدار الأول هو نسخة محمولة مصممة للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. الإصدار الثاني هو إصدار سطح المكتب مصمم لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. بمجرد أن يطلب المستخدم محتوى الموقع ، يكتشف الخادم الجهاز ويختار تخطيط الموقع وفقًا لحجم الشاشة.

بعد مراجعة الاختلافات التفصيلية بين تصميمات الويب التكيفية والمتجاوبة ، فأنت تعلم قيمة اختيار التصميم المناسب لموقعك. سيساعد الاختيار الصحيح في تحسين تجربة المستخدم وتحويل الزوار إلى كيانات مربحة. لذلك ، تحتاج إلى تحديد احتياجات عملك والجمهور المستهدف قبل اختيار تصميم لموقعك.

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