في عالم يكون التنظيم فيه مهمًا ، غالبًا ما نقسم الأشياء والأفكار وحتى الأشخاص لفهمها. وينطبق الشيء نفسه على العالم الرقمي ، حيث يساعد تنظيم البيانات بدقة المستخدمين في العثور على المعلومات وتخزينها وفهمها. نقوم بتنزيل واستهلاك كميات هائلة من المعلومات يوميًا من مصادر عديدة من خلال تطبيقاتنا وأجهزتنا ومواقعنا الإلكترونية. توفر هذه التطبيقات والأجهزة ومواقع الويب عبر الإنترنت معلومات من منافذ الأخبار والمدونات التعليمية ومقاطع الفيديو والوسائط الاجتماعية ومنصات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك ، نتواصل مع العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي من خلال البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات ومنصات المراسلة الفورية.

يعد الحفاظ على تنظيم كل هذه المعلومات عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا لمعالجة أو فهم البيانات التي نتعرض لها يوميًا. لحسن الحظ ، ليست هناك حاجة لأن تطغى على تدفق المعلومات عبر شاشاتنا الافتراضية. يمكن تنظيم هذه المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر متصفحات الإنترنت في شكل علامة تجارية افتراضية يسهل التعرف عليها. يمكن تشبيه هذه العلامة التجارية عبر الإنترنت بإشارات الشوارع التي تساعد في توجيه المستخدمين أثناء تنقلهم في الشوارع الافتراضية لشبكة الويب العالمية. نسمي هذه "لافتات الشوارع الافتراضية" ، فافيكونز. تستكشف هذه المقالة التي تبلغ مدتها 5 دقائق كيف يمكن لمصممي مواقع الويب اختيار الرموز المفضلة لتحسين تجربة زوارهم عبر الإنترنت.

ما هو دور الرموز المفضلة لموقعك على الويب؟

كلمة "المفضلة" هي صيغة مختصرة لعبارة "الأيقونات المفضلة +". تشير الرموز المفضلة إلى رموز متصفح صغيرة وغير ملحوظة بجانب كل عنوان موقع ويب. الأيقونة المفضلة هي رمز أو رمز أو شعار صغير يظهر على يسار علامات تبويب المتصفح لعنوان موقع الويب.

تظهر على مواقع الويب وصفحات مرجعية كشعارات بسيطة. تنشئ الرموز المفضلة علامة تجارية يسهل التعرف عليها وتعد عنصرًا مهمًا في تصميم الويب. بشكل أساسي ، الرموز المفضلة هي نسخ مختصرة من صفحة ويب أو عنوان إشارة مرجعية ؛ التي تظهر ضمن علامات تبويب المتصفح كشعارات أو رموز مواقع الويب. تتوفر الرموز المفضلة بتنسيقات صور SVG و ICO و PNG ولها شكل مربع مميز. لا يزال تنسيق PNG مستخدمًا على نطاق واسع لأنه تنسيق الملفات الأكثر سهولة في الوصول وأصغر حجم.

لماذا يعد وجود الأيقونة المفضلة أمرًا مهمًا لموقعك على الويب؟

العلامة التجارية المرئية

يمكن أن تظهر الرموز المفضلة كنسخة مبسطة من شعار الشركة ويمكن استخدامها كامتداد للعلامة التجارية الشاملة لموقع الويب. تعمل إضافة الرموز المفضلة في موقعك على الويب أو علامات تبويب متصفح الصفحة على تحسين صورة العلامة التجارية المتسقة عبر الإنترنت. من منظور التصميم ، يبدو موضوع موقع الويب أكثر تناسقًا وتماسكًا للمستخدمين عند ظهور شعار فافيكون مطابق في علامات تبويب متصفح موقع الويب أو الإشارات المرجعية للموقع.

بناء الثقة

يطمئن شعار المتصفح أو الرمز المفضل للزائرين عبر الإنترنت بأنهم موجودون على موقع ويب شرعي وجدير بالثقة. تعتبر الرموز المفضلة مهمة بشكل خاص لمتصفحات مواقع الويب التي تسهل التجارة الإلكترونية والمصرفية والطبية والبيانات السرية الأخرى. تم تصميم العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وصفحات الويب الاحتيالية خصيصًا لإرباك المستخدمين وخداعهم. تساعد إضافة الرموز المفضلة إلى علامات تبويب مستعرض الأعمال المستخدمين على الشعور بالأمان وبناء الثقة في علامتك التجارية. سيشجعهم هذا الطمأنينة على زيارة موقع الويب الخاص بك والتفاعل معه ، وإجراء المعاملات ، وحفظ الإشارات المرجعية للموقع.

تصفح الموقع

تصميم الرموز المفضلة التي يمكن التعرف عليها في تصميم متصفحك سيعزز تجربة زوار الموقع. تساعد شعارات الموقع هذه الزائرين في معرفة موقع الويب الذي يتصفحونه بسهولة بمجرد النظر إلى الرمز المفضل الصغير على شاشة المتصفح. تساعدهم الرموز المفضلة أيضًا في حفظ واسترجاع معلومات الموقع بسهولة في علامة تبويب الإشارات المرجعية في المتصفح. تساعد القدرة على التعرف السريع على المتصفح من خلال رمزه المفضل المستخدمين على التنقل في موقع الويب الخاص بك بسهولة أكبر.

كيف يمكنني إضافة الرموز المفضلة في عام 2022؟

أصبح تصميم الرموز المفضلة لإضافتها إلى علامات تبويب متصفح الويب أكثر بساطة في عام 2022. تتوفر العديد من الأساليب وأدوات الويب المختلفة لمساعدة المستخدمين في تصميم الرموز المفضلة الفريدة. يمكن لمستخدمي متصفح Firefox البدء في إنشاء الرموز المفضلة لمواقع الويب الخاصة بهم باتباع الخطوات التالية:

1. لبدء تصميم الرموز المفضلة ، افتح علامة تبويب المتصفح

2. أدخل عنوان الموقع

3. انقر بزر الماوس الأيمن داخل المتصفح المفتوح للموقع

4. حدد "عرض الصفحة كـ"

5. حدد علامة التبويب التي تقول الوسائط

6. سيؤدي هذا الإجراء إلى ملء علامة التبويب بشعارات الأيقونة المفضلة

7. قم بالتمرير خلال قائمة الأيقونات المفتوحة

8. حدد الشعار المفضل لديك وانقر فوق "حفظ باسم"

9. استمتع بالرمز المفضل لمتصفحك الجديد

يمكن للمستخدمين الذين ينشئون شعارات الأيقونة المفضلة لمواقع مدونة WordPress القيام بذلك بثلاث طرق على الأقل. يمكنهم استخدام مولدات الأيقونات المفضلة في WordPress لإضافة شعارات إلى مواقع الويب الخاصة بهم أثناء الإعداد.

يمكنهم أيضًا استخدام مكون WordPress الإضافي لإنشاء الأيقونة المفضلة تلقائيًا. يمكن للمصممين اختيار المكونات الإضافية مثل RealFavicon Generator أو All in One Favicon أو Fresh Favicon. تنشئ هذه المكونات الإضافية شعارات مواقع الويب بسهولة أثناء الإعداد. ومع ذلك ، يجب أن يظل المكون الإضافي نشطًا للحفاظ على عمل المواقع المفضلة. يمكن للمصممين الذين يرغبون في مزيد من التحكم في مواقعهم الإلكترونية أن يختاروا تثبيت الرموز المفضلة يدويًا عن طريق كتابة التعليمات البرمجية لجعلها أكثر تميزًا.

ما هي الأيقونات التي أحتاجها؟

الأيقونات المفضلة لمواقع الويب هي أدوات متصفح مرئية صغيرة ولكنها مهمة تعمل على تحسين العلامة التجارية عبر الإنترنت. على الرغم من أنها تحتوي على وحدات بكسل صغيرة ، إلا أن المفضلة تعزز تجربة زوار الموقع بطريقة كبيرة! بالكاد يلاحظ معظم مستخدمي المتصفح هذه الشعارات الصغيرة في علامات تبويب متصفح العناوين على الشاشة. ومع ذلك ، إذا لم تكن هذه الرموز المفضلة موجودة ، فإن تجربة المستخدم الخاصة بهم على مواقع الويب والإشارات المرجعية ستكون مربكة للغاية. نظرًا لأن شعارات المتصفح هذه عنصر مهم في تصميم الويب ، فما الرموز المفضلة التي أحتاجها؟

القياس يهم

عند تصميم الرموز المفضلة ، من الأفضل الاحتفاظ بوحدات البكسل الخاصة بها بحجم معقول للسماح بمساحة. تتميز أحجام الرموز المفضلة الأكثر فاعلية بوجود شعارات صغيرة ولكن يمكن قراءتها وتحتوي على مساحة كافية في علامة تبويب المتصفح. تتراوح أحجام الرموز المفضلة المقبولة عمومًا من 16 × 16 إلى 24 × 24 بكسل. على الأجهزة المزودة بشاشات شبكية ، تكون أحجام الرموز المفضلة 32 × 32 أو 48 × 48 أو 64 × 64 بكسل هي الأفضل. شاشات Retina عالية الدقة ، لذا يجب أن تكون جودة الرموز المفضلة حادة بما يكفي للرؤية بشكل مريح. سيضيف الحجم المحدد لوحدات البكسل المفضلة أو ينتقص من جماليات موقع الويب الخاص بك.

أبقيها بسيطة

يبدأ المصممون بنسخة أساسية أو مبسطة من شعار الشركة في إنشاء الرموز المفضلة. على الرغم من أن إضافة عناصر تصميم ديكور فاخرة إلى المفضلة لديك قد يكون مغريًا ، قاوم الإلحاح! يمكن أن يؤثر تصميم عدد كبير جدًا من الزخارف على حجم البكسل ويقلل من المساحة المتوفرة للأشكال المفضلة في علامة تبويب المتصفح. من الناحية المثالية ، يجب أن تحتوي شعارات الرموز المفضلة على المساحة المناسبة داخل علامات تبويب المتصفح لضمان أقصى قدر من الوضوح. تُحدث شعارات العلامات التجارية البسيطة والنظيفة التي يمكن التعرف عليها تأثيرًا أكثر من كونها رمز مفضل زخرفي للغاية وبالكاد مقروء.

أضف بعض الألوان

اختر ألوانًا جريئة ومشرقة ويمكن تمييزها بسهولة عند إنشاء الرموز المفضلة لموقع الويب الخاص بك. أفضل ممارسة هي جعل مصممي الرموز المفضلة يبدأون بألوان جذابة وحادة. قد يختار هؤلاء المصممون ألوان الأيقونة المفضلة التي تكمل أو تتباين مع خلفية المتصفح. إذا لم تكن متأكدًا ، فاستخدم عجلة الألوان لتحديد الألوان الأكثر إمتاعًا من الناحية الجمالية لتصميمات الأيقونات المفضلة لديك.

الخط السفلي

يعد Favicon مهمًا لوضعه على موقع الويب لأنه لن يجعله أكثر قابلية للتمييز فحسب ، بل يمنح أيضًا جمالًا إضافيًا ويوفر التنقل المناسب. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في القيام بذلك بدون تشفير ، فيمكنك دائمًا الاتصال بـ AppMaster - فريق من الخبراء ومنصة بدون رمز لجعل حياتك أسهل.