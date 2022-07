En un mundo en el que la organización es importante, a menudo compartimentamos objetos, ideas e incluso personas para darles sentido. Lo mismo ocurre en el mundo digital, donde la organización ordenada de los datos ayuda a los usuarios a encontrar, almacenar y comprender la información. Diariamente descargamos y consumimos cantidades ingentes de información de numerosas fuentes a través de nuestras aplicaciones, dispositivos y sitios web. Estas aplicaciones, dispositivos y sitios web en línea proporcionan información de medios de comunicación, blogs instructivos, vídeos, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Además, nos comunicamos con muchas personas de todo el mundo en tiempo real a través del correo electrónico, el intercambio de archivos y las plataformas de mensajería instantánea.

Mantener toda esta información organizada en línea es esencial para procesar o dar sentido a los datos con los que nos bombardean a diario. Afortunadamente, no es necesario sentirse abrumado por la avalancha de información que llega a través de nuestras pantallas virtuales. Esta información, a la que se accede fácilmente a través de los navegadores de Internet, puede organizarse en una marca virtual fácilmente reconocible. Esta marca en línea puede compararse con las señales de la calle que ayudan a guiar a los usuarios mientras navegan por las calles virtuales de la web mundial. A estas "señales de calle virtuales" las llamamos Favicons. Este artículo de 5 minutos explora cómo los diseñadores de sitios web pueden elegir los favicons adecuados para mejorar la experiencia de sus visitantes online.

¿Cuál es el papel de los favicons en su sitio web?

La palabra 'favicons' es una forma abreviada de la frase "favorito + iconos". Los favicons se refieren a los diminutos e imperceptibles símbolos del navegador que aparecen junto a la dirección de cada sitio web. Un favicon es un pequeño icono, símbolo o logotipo que aparece a la izquierda de las pestañas del navegador de la dirección del sitio web.

Aparecen en los sitios web y en las páginas de favoritos como simples logotipos. Los favicons crean una marca fácilmente identificable y son un importante elemento de diseño web. Esencialmente, los favicons son versiones acortadas de la dirección de una página web o de un marcador; que aparecen dentro de las pestañas del navegador como logotipos o iconos del sitio web. Los favicons están disponibles en formatos de imagen SVG, ICO y PNG y tienen una forma cuadrada distintiva. El formato PNG sigue siendo el más utilizado, ya que es el más accesible y el de menor tamaño.

¿Por qué es importante tener un Favicon para su sitio web?

Marca visual

Los favicons pueden aparecer como una versión simplificada del logotipo de una empresa y pueden utilizarse como una extensión de la marca general del sitio web. Añadir favicons en las pestañas del navegador de su sitio web o página mejora la imagen de marca consistente en línea. Desde el punto de vista del diseño, el tema del sitio web parece más coherente y cohesivo para los usuarios cuando aparece un logotipo de favicon a juego en las pestañas del navegador del sitio web o en los marcadores del sitio.

Generar confianza

El logotipo del navegador o el favicon asegura a los visitantes online que están en un sitio web legítimo y de confianza. Los favicones son especialmente importantes para los navegadores de sitios web que facilitan el comercio electrónico, la banca, la medicina y otros datos confidenciales. Muchas estafas en línea y páginas web fraudulentas han sido diseñadas específicamente para confundir y engañar a los usuarios. Añadir favicons a las pestañas del navegador de las empresas ayuda a los usuarios a sentirse más seguros y a generar confianza en su marca. Esta tranquilidad les animará a visitar e interactuar con su sitio web, realizar transacciones y guardar los marcadores del sitio.

Navegación del sitio

Diseñar favicons reconocibles en el diseño de su navegador mejorará la experiencia de los visitantes del sitio. Estos logotipos del sitio ayudan a los visitantes a ver fácilmente en qué sitio web se encuentran con sólo mirar el pequeño favicon en la pantalla del navegador. Los favicons también les ayudan a guardar y recuperar fácilmente la información del sitio en la pestaña de marcadores del navegador. La posibilidad de identificar rápidamente el navegador por su favicon ayuda a los usuarios a navegar más fácilmente por su sitio web.

¿Cómo puedo añadir favicons en 2022?

El diseño de favicons para añadirlos a las pestañas del navegador del sitio web se ha simplificado aún más en 2022. Hay muchos métodos y herramientas web disponibles para ayudar a los usuarios a diseñar favicons únicos. Los usuarios del navegador Firefox pueden empezar a crear favicons para sus sitios web siguiendo los siguientes pasos:

1. Para empezar a diseñar favicons, abre la pestaña del navegador

2. Introduce la dirección del sitio web

3. Haz clic a la derecha dentro del navegador abierto de la página web

4. Seleccione 'Ver página como'

5. Selecciona la pestaña que dice Medios de comunicación

6. Esta acción rellenará la pestaña con los logotipos de los favicones

7. Desplázate por la lista de favicones abierta

8. Selecciona el logotipo que prefieras y haz clic en 'Guardar como'

9. Disfruta de tu nuevo favicon del navegador

Los usuarios que crean logos de favicon para sitios de blogs de WordPress pueden hacerlo al menos de tres maneras. Pueden utilizar los generadores de favicon de WordPress para añadir logos a sus sitios web durante la configuración.

También pueden utilizar un plugin de WordPress para generar el favicon automáticamente. Los diseñadores pueden elegir plugins como RealFavicon Generator, All in One Favicon o Fresh Favicon. Estos plugins generan fácilmente los logotipos del sitio web durante la configuración. Sin embargo, el plugin debe permanecer activo para que los favicones del sitio web sigan funcionando. Los diseñadores que deseen tener más control sobre sus sitios web pueden optar por instalar los favicons manualmente escribiendo código para hacerlos más únicos.

¿Qué favicons necesito?

Los favicons de sitios web son pequeñas pero importantes herramientas visuales del navegador que mejoran la marca en línea. Aunque tienen píxeles diminutos, los favicons mejoran la experiencia de los visitantes del sitio web a lo grande. La mayoría de los usuarios de navegadores apenas notan estos pequeños logotipos en las pestañas de direcciones del navegador en pantalla. Sin embargo, si no existieran estos favicons, su experiencia de usuario en sitios web y marcadores sería muy confusa. Dado que estos logotipos del navegador son un elemento importante del diseño web, ¿qué faviconos necesito?

El tamaño es importante

A la hora de diseñar favicons, lo mejor es mantener sus píxeles en un tamaño razonable para dejar espacio. Los tamaños de favicon más eficaces presentan logotipos pequeños pero legibles que tienen suficiente espacio dentro de la pestaña del navegador. Los tamaños de favicon generalmente aceptados van de 16 x 16 a 24 x 24 píxeles. En los dispositivos con pantallas retina, los tamaños de favicon de 32 x32, 48 x48 o 64 x64 píxeles son los más óptimos. Las pantallas retina son de alta resolución, por lo que la calidad de los favicons debe ser lo suficientemente nítida como para poder verlos cómodamente. El tamaño seleccionado de los píxeles del favicon aportará o restará valor a la estética general de tu sitio web.

Mantener la sencillez

Los diseñadores empiezan con una versión básica o simplificada del logotipo de la empresa al crear los favicons. Aunque añadir elementos decorativos de lujo a tus favicons puede ser tentador, resiste la tentación. Diseñar demasiados adornos puede afectar al tamaño de los píxeles y reducir el espacio disponible para los favicons dentro de la pestaña del navegador. Lo ideal es que los logos de los favicons tengan el espacio adecuado dentro de las pestañas del navegador para garantizar la máxima legibilidad. Los logotipos de marca sencillos, limpios pero reconocibles tienen más impacto que un favicon demasiado decorativo y apenas legible.

Añade algo de color

Cuando crees favicones para tu sitio web, opta por colores llamativos, brillantes y fácilmente distinguibles. La mejor práctica es hacer que los diseñadores de favicon comiencen con colores atractivos y nítidos. Estos diseñadores pueden elegir colores de favicon que complementen o contrasten con el fondo del navegador. Si no estás seguro, utiliza una rueda de colores para seleccionar los colores más agradables estéticamente para tus diseños de favicon.

El resultado final

Es importante colocar un favicon en el sitio web, ya que no sólo lo hará más reconocible, sino que también le dará más belleza y proporcionará una navegación adecuada. Si necesitas ayuda para hacerlo sin codificar, siempre puedes contactar con AppMaster: un equipo de expertos y una plataforma sin código para hacerte la vida más fácil.