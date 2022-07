В мире, где важна организованность, мы часто разделяем предметы, идеи и даже людей, чтобы придать им смысл. То же самое справедливо и для цифрового мира, где аккуратная организация данных помогает пользователям находить, хранить и понимать информацию. Мы ежедневно загружаем и потребляем огромное количество информации из многочисленных источников через наши приложения, устройства и веб-сайты. Эти онлайн-приложения, устройства и веб-сайты предоставляют информацию из новостных изданий, обучающих блогов, видео, социальных сетей и платформ электронной коммерции. Кроме того, мы общаемся со многими людьми по всему миру в режиме реального времени через электронную почту, обмен файлами и платформы мгновенного обмена сообщениями.

Упорядочивание всей этой информации в Интернете необходимо для обработки или осмысления данных, которыми нас ежедневно бомбардируют. К счастью, нет необходимости быть подавленным потоком информации, поступающей через наши виртуальные экраны. Эта информация, к которой легко получить доступ через интернет-браузеры, может быть организована в легко узнаваемый виртуальный брендинг. Этот онлайн-брендинг можно сравнить с уличными указателями, которые помогают пользователям ориентироваться на виртуальных улицах всемирной сети. Мы называем эти "виртуальные уличные указатели" фавиконами. В этой 5-минутной статье рассматривается, как дизайнеры веб-сайтов могут выбрать правильные фавиконы, чтобы улучшить впечатления своих посетителей.

Какова роль фавиконов для вашего сайта?

Слово "фавиконы" - это сокращенная форма фразы "фаворит + иконки". Под фавиконами понимаются крошечные, незаметные символы браузера рядом с адресом каждого сайта. Фавикон - это маленькая иконка, символ или логотип, который появляется слева от адреса веб-сайта в закладках браузера.

Они появляются на веб-сайтах и страницах закладок в виде простых логотипов. Фавиконы создают легко идентифицируемый брендинг и являются важным элементом веб-дизайна. По сути, фавиконы - это сокращенные версии адреса веб-страницы или закладки; они появляются на вкладках браузера в виде логотипов или значков веб-сайта. Фавиконы доступны в форматах изображений SVG, ICO и PNG и имеют характерную квадратную форму. Формат PNG по-прежнему широко используется, поскольку это самый доступный формат файлов и самый маленький размер.

Почему наличие фавикона важно для вашего сайта?

Визуальный брендинг

Фавиконы могут выглядеть как упрощенная версия логотипа компании и использоваться в качестве дополнения к общему брендингу сайта. Добавление фавиконов на вкладках браузера вашего сайта или страницы улучшает последовательный образ бренда в Интернете. С точки зрения дизайна, тема сайта кажется пользователям более последовательной и целостной, когда соответствующий логотип favicon появляется на вкладках браузера сайта или в закладках сайта.

Укрепление доверия

Логотип вашего браузера или favicon убеждает посетителей сайта в том, что они находятся на законном и заслуживающем доверия сайте. Фавиконы особенно важны для браузеров веб-сайтов, обеспечивающих электронную коммерцию, банковские операции, медицинские и другие конфиденциальные данные. Многие интернет-аферы и мошеннические веб-страницы были специально разработаны для того, чтобы запутать и обмануть пользователей. Добавление фавиконов на вкладки бизнес-браузера помогает пользователям чувствовать себя в большей безопасности и укрепляет доверие к вашему бренду. Эта уверенность побудит их посещать и взаимодействовать с вашим сайтом, совершать транзакции и сохранять закладки сайта.

Навигация по сайту

Дизайн узнаваемых фавиконов в оформлении браузера улучшит впечатления посетителей сайта. Эти логотипы сайта помогают посетителям легко понять, на каком сайте они находятся, просто взглянув на крошечный фавикон на экране браузера. Фавиконы также помогают им легко сохранять и извлекать информацию о сайте в закладках браузера. Возможность быстро определить браузер по его фавикону помогает пользователям легче ориентироваться на вашем сайте.

Как добавить фавиконки в 2022 году?

Создание фавиконов для добавления на вкладки браузера веб-сайта стало еще более упрощенным в 2022 году. Существует множество различных методов и веб-инструментов, которые помогут пользователям в создании уникальных фавиконов. Пользователи браузера Firefox могут начать создавать фавиконки для своих сайтов, выполнив следующие действия:

1. Чтобы приступить к созданию фавиконов, откройте вкладку браузера.

2. Введите адрес веб-сайта

3. Щелкните правой кнопкой мыши в открытом браузере на веб-сайте

4. Выберите "Просмотреть страницу как".

5. Выберите вкладку с надписью Media

6. Это действие заполнит вкладку логотипами favicon.

7. Прокрутите список открытых фавиконов.

8. Выберите понравившийся логотип и нажмите "Сохранить как".

9. Наслаждайтесь новым фавиконом браузера

Пользователи, создающие логотипы favicon для сайтов блогов WordPress, могут сделать это по крайней мере тремя способами. Они могут использовать генераторы фавиконов WordPress для добавления логотипов на свои сайты во время установки.

Они также могут использовать плагин WordPress для автоматической генерации фавикона. Дизайнеры могут выбрать такие плагины, как RealFavicon Generator, All in One Favicon или Fresh Favicon. Эти плагины легко генерируют логотипы сайта во время настройки. Однако плагин должен оставаться активным, чтобы поддерживать функционирование фавиконов сайта. Дизайнеры, желающие получить больше контроля над своими сайтами, могут установить фавиконы вручную, написав код, чтобы сделать их более уникальными.

Какие фавиконы мне нужны?

Фавиконы веб-сайта - это небольшие, но важные визуальные инструменты браузера, которые улучшают онлайн-брендинг. Хотя они имеют крошечные пиксели, фавиконы значительно улучшают впечатления посетителей сайта! Большинство пользователей браузеров практически не замечают эти маленькие логотипы в адресных вкладках браузера на экране. Однако, если бы этих фавиконов не было, их пользовательский опыт работы с веб-сайтами и закладками был бы очень запутанным. Поскольку эти логотипы браузеров являются важным элементом веб-дизайна, какие фавиконы мне нужны?

Размер имеет значение

При разработке фавиконов лучше всего придерживаться разумного размера пикселей, чтобы обеспечить свободное пространство. Наиболее эффективные размеры favicon - это небольшие, но разборчивые логотипы, занимающие достаточно места на вкладке браузера. Общепринятые размеры favicon варьируются от 16 x 16 до 24 x 24 пикселей. На устройствах с экранами retina наиболее оптимальными являются размеры favicon 32 x32, 48 x48 или 64 x64 пикселей. Экраны Retina имеют высокое разрешение, поэтому качество фавиконов должно быть достаточно четким для комфортного восприятия. Выбранный размер пикселей favicon будет добавлять или отвлекать от общей эстетики вашего сайта.

Будьте проще

При создании фавиконов дизайнеры начинают с базовой или упрощенной версии логотипа компании. Хотя добавление причудливых элементов декора к вашим фавиконам может быть заманчивым, не поддавайтесь желанию! Слишком большое количество украшений может повлиять на размер пикселя и уменьшить свободное пространство для фавиконов на вкладке браузера. В идеале логотипы favicon должны занимать нужное пространство во вкладках браузера, чтобы обеспечить максимальную читаемость. Простые, чистые, но узнаваемые логотипы брендов производят большее впечатление, чем слишком декоративные, едва читаемые favicon.

Добавьте немного цвета

При создании фавиконов для вашего сайта используйте смелые, яркие, легко различимые цвета. Лучше всего, если дизайнеры фавиконов начнут с привлекательных, резких цветов. Эти дизайнеры могут выбрать цвета фавикона, которые дополняют или контрастируют с фоном браузера. Если вы не уверены, используйте цветовой круг, чтобы выбрать наиболее эстетически приятные цвета для оформления фавиконов.

Итог

Фавикон очень важно разместить на сайте, так как он не только сделает его более узнаваемым, но и придаст дополнительную красоту и обеспечит правильную навигацию. Если вам нужна помощь, чтобы сделать это без кодирования, вы всегда можете обратиться к AppMaster - команде экспертов и платформе no-code, чтобы сделать вашу жизнь проще.