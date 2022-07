Num mundo onde a organização é importante, muitas vezes compartimentamos objectos, ideias e até pessoas para lhes dar sentido. O mesmo se aplica ao mundo digital, onde a organização dos dados ajuda os utilizadores a encontrar, armazenar, e compreender a informação. Descarregamos e consumimos enormes quantidades de informação diariamente a partir de numerosas fontes através das nossas aplicações, dispositivos, e websites. Estas aplicações, dispositivos e websites em linha fornecem informação a partir de noticiários, blogues instrucionais, vídeos, meios de comunicação social, e plataformas de comércio electrónico. Além disso, comunicamos com muitas pessoas em todo o mundo em tempo real através de correio electrónico, partilha de ficheiros, e plataformas de mensagens instantâneas.

Manter toda esta informação organizada em linha é essencial para processar ou dar sentido aos dados com que somos bombardeados diariamente. Felizmente, não há necessidade de ficarmos sobrecarregados com o fluxo de informação que chega através dos nossos ecrãs virtuais. Esta informação, facilmente acessível através de navegadores de Internet, pode ser organizada em marcas virtuais facilmente reconhecíveis. Esta marca online pode ser comparada a sinais de rua que ajudam a guiar os utilizadores enquanto navegam nas ruas virtuais da rede mundial. Chamamos a estes "sinais de rua virtuais", Favicons. Este artigo de 5 minutos explora como os designers de websites podem escolher os favicons certos para melhorar a experiência dos seus visitantes online.

Qual é o papel dos Favicons para o seu website?

A palavra "favicons" é uma forma abreviada da frase "favoritos + ícones". Os favicons referem-se a pequenos símbolos de navegação imperceptíveis, ao lado de cada endereço de sítio web. Um favicon é um pequeno ícone, símbolo, ou logótipo que aparece à esquerda dos separadores do navegador do endereço do sítio web.

Aparecem em websites e páginas de bookmark como logotipos simples. Os favicons criam uma marca facilmente identificável e são um elemento importante do design da web. Essencialmente, os favicons são versões abreviadas de uma página web ou de um endereço de marcador de páginas; que aparecem nos separadores do navegador como logótipos ou ícones do sítio web. Os favicons estão disponíveis nos formatos de imagem SVG, ICO, e PNG e têm uma forma quadrada distinta. O formato PNG é ainda amplamente utilizado, uma vez que é o formato de ficheiro mais acessível e o tamanho mais pequeno.

Porque é que ter um Favicon é importante para o seu sítio web?

Marca Visual

Os Favicons podem aparecer como uma versão simplificada do logotipo de uma empresa e podem ser utilizados como uma extensão da marca geral do sítio web. A adição de favicons nos separadores do seu website ou navegador de página melhora a imagem consistente da marca online. Do ponto de vista do design, o tema do website parece mais consistente e coeso para os utilizadores quando um logótipo de favicons correspondente aparece nos separadores do navegador do website ou nos marcadores de páginas.

Construir confiança

O logótipo do seu navegador ou favicon garante aos visitantes em linha que estão num website legítimo e digno de confiança. Os favicons são especialmente importantes para os navegadores de websites que facilitam o comércio electrónico, bancos, médicos e outros dados confidenciais. Muitas fraudes em linha e páginas web fraudulentas foram especificamente concebidas para confundir e enganar os utilizadores. A adição de favicons aos separadores dos browsers empresariais ajuda os utilizadores a sentirem-se mais seguros e a criarem confiança na sua marca. Esta tranquilidade irá encorajá-los a visitar e interagir com o seu website, realizar transacções, e guardar os marcadores de página.

Navegação do sítio

O design de favicons reconhecíveis no design do seu navegador irá melhorar a experiência dos visitantes do site. Estes logótipos do site ajudam os visitantes a ver facilmente em que site estão, bastando olhar para o pequeno favicon no ecrã do navegador. Os favicons também os ajudam a guardar e recuperar facilmente as informações do sítio no separador dos marcadores do navegador. A capacidade de identificar rapidamente o navegador pelo seu favicon ajuda os utilizadores a navegar mais facilmente no seu sítio web.

Como posso adicionar Favicons em 2022?

O desenho de favicons para adicionar aos separadores do navegador do sítio web tornou-se ainda mais simplificado em 2022. Muitos métodos e ferramentas web diferentes estão disponíveis para ajudar os utilizadores na concepção de favicons únicos. Os utilizadores do navegador Firefox podem começar a criar favicons para os seus sítios web seguindo os passos abaixo:

1. Para começar a desenhar favicons, abra o separador do navegador

2. Digite o endereço do website

3. Clicar à direita dentro do navegador aberto do website

4. Seleccione 'Ver página como'.

5. Seleccione o separador que diz Media

6. Esta acção irá preencher o separador com logótipos de favicon

7. Percorrer a lista de favicons abertos

8. Seleccione o seu logótipo preferido e clique em 'Guardar como'.

9. Desfrute do seu novo navegador favoricon

Os utilizadores que criam logótipos de favicon para sítios de blogs WordPress podem fazê-lo de pelo menos três maneiras. Podem usar geradores de faviconos WordPress para adicionar logótipos aos seus sítios Web durante a configuração.

Podem também usar um plugin WordPress para gerar automaticamente o favicon. Os designers podem escolher plugins tais como RealFavicon Generator, All in One Favicon, ou Fresh Favicon. Estes plugins geram facilmente logótipos de sítios web durante a configuração. No entanto, o plugin deve permanecer activo para manter os favicons do website a funcionar. Os designers que desejem mais controlo sobre os seus websites podem optar por instalar manualmente os favicons, escrevendo código para os tornar mais únicos.

Quais os favicons de que preciso?

Os favicons de websites são pequenas mas importantes ferramentas de navegação visual que melhoram a marca online. Embora tenham pequenos pixels, os favicons melhoram a experiência dos visitantes do website de uma forma grande! A maioria dos utilizadores de navegadores mal notam estes pequenos logótipos nos seus separadores de endereços de navegadores no ecrã. No entanto, se estes favicons não existissem, a sua experiência de utilizador em websites e bookmarks seria muito confusa. Uma vez que estes logótipos de navegadores são um elemento importante na concepção de sítios web, de que favicons preciso?

O tamanho é importante

Ao desenhar favicons, é melhor manter os seus pixels a um tamanho razoável para permitir espaço. Os tamanhos mais eficazes dos favicons apresentam logotipos pequenos mas legíveis que têm espaço suficiente dentro da aba do navegador. Os tamanhos de favicons geralmente aceites variam de 16 x 16 a 24 x 24 pixels. Em dispositivos com ecrãs de retina, os tamanhos de favicon de 32 x32, 48 x48, ou 64 x64 pixels de tamanho são os mais ideais. Os ecrãs de retina são de alta resolução, pelo que a qualidade dos favicons deve ser suficientemente nítida para serem vistos confortavelmente. O tamanho seleccionado dos favicons irá acrescentar ou diminuir a estética geral do seu website.

Mantenha-o simples

Os desenhadores começam com uma versão básica ou simplificada do logotipo da empresa na criação de favicons. Embora a adição de elementos de decoração de fantasia aos seus favicons possa ser tentadora, resista ao impulso! Desenhar demasiados ornamentos pode afectar o tamanho do pixel e reduzir o espaço disponível para os favicons dentro do separador do navegador. Idealmente, os logótipos dos favicons devem ter a quantidade certa de espaço dentro das abas do navegador para assegurar a máxima legibilidade. Logotipos de marca simples, limpos, mas reconhecíveis, têm mais impacto do que um favoritismo demasiado decorativo e pouco legível.

Adicionar alguma cor

Procure cores ousadas, brilhantes e fáceis de distinguir ao criar favicons para o seu website. A melhor prática é que os designers de favicons comecem com cores atractivas e nítidas. Estes desenhadores podem escolher cores de favicons que complementam ou contrastam com o fundo do navegador. Se não tiver a certeza, use uma roda de cor para seleccionar as cores esteticamente mais agradáveis para os seus desenhos de favicons.

O resultado final

O Favicon é importante de colocar no website, uma vez que não só o tornará mais reconhecível, como também lhe dará uma beleza extra e proporcionará uma navegação adequada. Se precisar de ajuda para o fazer sem codificação, pode sempre contactar AppMaster - uma equipa de peritos e uma plataforma sem código para facilitar a sua vida.