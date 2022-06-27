在一个组织工作很重要的世界里，我们经常把物体、想法、甚至人分门别类，以使它们有意义。数字世界也是如此，整齐地组织数据有助于用户寻找、存储和理解信息。我们每天通过我们的应用程序、设备和网站从众多来源下载和消费大量的信息。这些在线应用程序、设备和网站提供来自新闻机构、教学博客、视频、社交媒体和电子商务平台的信息。此外，我们还通过电子邮件、文件共享和即时通讯平台与世界各地的许多人进行实时交流。

保持所有这些信息的在线组织是处理或理解我们每天被轰炸的数据的关键。幸运的是，我们没有必要被通过我们的虚拟屏幕而来的大量信息所淹没。这些通过互联网浏览器很容易获得的信息，可以被组织成容易识别的虚拟品牌。这种在线品牌可以比作路标，帮助指导用户在全球网络的虚拟街道上进行导航。我们把这些 "虚拟街牌 "称为Favicons。这篇5分钟的文章探讨了网站设计者如何选择合适的图标来提高他们的在线访问者的体验。

扇形符号对你的网站有什么作用？

favicons "这个词是 "favorite + icons "的缩写。宠儿指的是每个网站地址旁边的微小的、不易察觉的浏览器符号。宠儿图标是一个小图标、符号或标志，出现在网站地址的浏览器标签左边。

它们作为简单的标志出现在网站和书签页面上。宠儿图标创造了容易识别的品牌，是一个重要的网页设计元素。从本质上讲，avicons是网页或书签地址的缩短版；它们作为网站标识或图标出现在浏览器标签中。宠儿有SVG、ICO和PNG三种图片格式，具有独特的方形。PNG格式仍然被广泛使用，因为它是最容易获得的文件格式和最小的尺寸。

为什么拥有一个Favicon对你的网站很重要？

视觉品牌效应

Favicons可以作为公司标志的简化版出现，可以作为网站整体品牌的延伸。在你的网站或页面浏览器标签中添加favicons，可以增强在线品牌形象的一致性。从设计的角度来看，当匹配的favicon标志出现在网站浏览器标签或网站书签中时，网站的主题对用户来说显得更加一致和有凝聚力。

建立信任

你的浏览器标志或favicon可以让在线访问者确信他们是在一个合法的、值得信赖的网站上。对于促进电子商务、银行、医疗和其他机密数据的网站浏览器来说，图标尤其重要。许多在线诈骗和欺诈性网页是专门设计来迷惑和欺骗用户的。在企业浏览器标签上添加宠儿，有助于用户感到更安全，并建立对你的品牌的信任。这种保证将鼓励他们访问你的网站并与之互动，进行交易，并保存网站书签。

网站导航

在你的浏览器设计中设计可识别的收藏夹将提高网站访问者的体验。这些网站标识可以帮助访问者通过简单地查看浏览器屏幕上的小图标，轻松地了解他们在哪个网站上。宠儿图标还能帮助他们在浏览器的书签标签中轻松保存和检索网站信息。通过浏览器的图标快速识别的能力有助于用户更容易地浏览你的网站。

如何在2022年添加Favicons？

在2022年，设计添加到网站浏览器标签的favicons已经变得更加简化。许多不同的方法和网络工具可以帮助用户设计独特的avicons。火狐浏览器用户可以通过以下步骤开始为他们的网站创建图标。

1.要开始设计Favicons，请打开浏览器标签

2.输入网站地址

3.在打开的网站浏览器内点击右键

4.4. 选择 "以网页形式查看"。

5.选择 "媒体 "的标签

6.6.这个动作将在标签上填入favicon标识。

7.滚动打开的favicons列表

8.选择你喜欢的标志，并点击 "另存为"。

9.享受你的新的浏览器favicon

用户为WordPress博客网站创建favicon标识，至少可以通过三种方式进行。他们可以使用WordPress的favicon生成器，在设置过程中把logo添加到他们的网站。

他们也可以使用WordPress插件来自动生成favicon。设计师可以选择RealFavicon Generator、All in One Favicon或Fresh Favicon等插件。这些插件在设置过程中很容易生成网站标志。然而，该插件必须保持激活状态，以保持网站favicons的功能。渴望对自己的网站进行更多控制的设计师可以选择通过编写代码来手动安装favicon，使其更加独特。

我需要哪些图标？

网站图标是小而重要的视觉浏览器工具，可以提高在线品牌形象。虽然它们的像素很小，但收藏夹却能大大提升网站访问者的体验大多数浏览器用户很难注意到屏幕上地址浏览器标签中的这些小标志。然而，如果没有这些收藏夹，他们在网站和书签上的用户体验就会非常混乱。既然这些浏览器标志是网页设计的一个重要元素，那么我需要哪些收藏夹呢？

尺寸问题

在设计favicons时，最好将它们的像素保持在一个合理的大小，以便留出空间。最有效的favicon尺寸的特点是小而清晰的标志，在浏览器标签中拥有足够的空间。一般来说，可接受的favicon尺寸在16 x 16至24 x 24像素之间。在有视网膜屏幕的设备上，favicon的尺寸为32 x32、48 x48或64 x64大小的像素是最理想的。视网膜屏幕的分辨率很高，所以favicon的质量应该足够清晰，让人看得舒服。选择的favicon像素大小将增加或减少你的网站的整体美感。

保持简单

设计师在创建favicons时，会从公司标志的基本或简化版本开始。虽然在你的图标上添加花哨的装饰设计元素可能是很诱人的，但请克制住这种冲动!设计太多的点缀会影响像素的大小，并减少浏览器标签中的可用空间。理想情况下，favicon标志在浏览器标签内应该有适当的空间，以确保最大的可读性。简单、整洁而又可识别的品牌标志比一个装饰性过强、几乎无法辨认的favicon更能产生影响。

添加一些颜色

在为你的网站创建图标时，要选择大胆、明亮、容易辨认的颜色。最好的做法是让图标设计师从有吸引力的、鲜明的颜色开始。这些设计师可以选择与浏览器背景互补或对比的颜色。如果不确定的话，可以使用色轮来为你的图标设计选择最具有美感的颜色。

底线

在网站上放置favicon是很重要的，因为它不仅会使网站更容易被识别，而且还会给人以额外的美感，并提供适当的导航。如果你需要帮助，不需要编码，你可以随时联系AppMaster - 一个专家团队和一个无代码平台，让你的生活更轻松。