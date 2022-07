Di dunia di mana pengorganisasian itu penting, kita sering mengelompokkan objek, ide, dan bahkan orang untuk memahaminya. Hal yang sama berlaku untuk dunia digital, di mana pengorganisasian data yang rapi membantu pengguna menemukan, menyimpan, dan memahami informasi. Kami mengunduh dan mengonsumsi informasi dalam jumlah besar setiap hari dari berbagai sumber melalui aplikasi, perangkat, dan situs web kami. Aplikasi, perangkat, dan situs online ini menyediakan informasi dari outlet berita, blog instruksional, video, media sosial, dan platform e-niaga. Selain itu, kami berkomunikasi dengan banyak individu di seluruh dunia secara real-time melalui email, berbagi file, dan platform pesan instan.

Menjaga semua informasi ini terorganisir secara online sangat penting untuk memproses atau memahami data yang kita dibombardir setiap hari. Untungnya, tidak perlu menjadi kewalahan oleh banjir informasi yang datang melalui layar virtual kita. Informasi yang mudah diakses melalui browser internet ini, dapat diatur menjadi branding virtual yang mudah dikenali. Pencitraan merek online ini dapat disamakan dengan rambu-rambu jalan yang membantu memandu pengguna saat mereka menavigasi jalan-jalan virtual web di seluruh dunia. Kami menyebutnya "rambu jalan virtual", Favicons. Artikel 5 menit ini membahas bagaimana perancang situs web dapat memilih favicon yang tepat untuk meningkatkan pengalaman pengunjung online mereka.

Apa Peran Favicon untuk Website Anda?

Kata 'favicons' adalah bentuk singkat dari frasa "favorit + ikon". Favicon mengacu pada simbol browser kecil yang tidak terlalu mencolok di samping setiap alamat situs web. Favicon adalah ikon, simbol, atau logo kecil yang muncul di sebelah kiri tab browser alamat situs web.

Mereka muncul di situs web dan halaman bookmark sebagai logo sederhana. Favicons membuat branding yang mudah dikenali dan merupakan elemen desain web yang penting. Pada dasarnya, favicon adalah versi singkat dari halaman web atau alamat bookmark; yang muncul dalam tab browser sebagai logo atau ikon situs web. Favicons tersedia dalam format gambar SVG, ICO, dan PNG dan memiliki bentuk persegi yang khas. Format PNG masih banyak digunakan karena merupakan format file yang paling mudah diakses dan ukuran terkecil.

Mengapa Memiliki Favicon Penting untuk Website Anda?

Pencitraan Merek Visual

Favicons dapat muncul sebagai versi sederhana dari logo perusahaan dan dapat digunakan sebagai perpanjangan dari branding situs web secara keseluruhan. Menambahkan favicon di situs web atau tab browser halaman Anda meningkatkan citra merek yang konsisten secara online. Dari perspektif desain, tema situs web tampak lebih konsisten dan kohesif bagi pengguna ketika logo favicon yang cocok muncul di tab browser situs web atau bookmark situs.

Membangun kepercayaan

Logo atau favicon browser Anda meyakinkan pengunjung online bahwa mereka berada di situs web yang sah dan dapat dipercaya. Favicon sangat penting untuk peramban situs web yang memfasilitasi e-niaga, perbankan, medis, dan data rahasia lainnya. Banyak penipuan online dan halaman web palsu dirancang khusus untuk membingungkan dan mengelabui pengguna. Menambahkan favicon ke tab browser bisnis membantu pengguna merasa lebih aman dan membangun kepercayaan pada merek Anda. Kepastian ini akan mendorong mereka untuk mengunjungi dan berinteraksi dengan situs web Anda, melakukan transaksi, dan menyimpan bookmark situs.

Navigasi Situs

Desain favicon yang dapat dikenali dalam desain browser Anda akan meningkatkan pengalaman pengunjung situs. Logo situs ini membantu pengunjung untuk dengan mudah melihat situs web mana mereka berada hanya dengan melihat favicon kecil di layar browser. Favicons juga membantu mereka dengan mudah menyimpan dan mengambil informasi situs di tab bookmark browser. Kemampuan untuk mengidentifikasi browser dengan cepat berdasarkan faviconnya membantu pengguna menavigasi situs web Anda dengan lebih mudah.

Bagaimana Saya Dapat Menambahkan Favicons pada 2022?

Merancang favicon untuk ditambahkan ke tab browser situs web menjadi lebih disederhanakan pada tahun 2022. Banyak metode dan alat web yang berbeda tersedia untuk membantu pengguna dalam merancang favicon unik. Pengguna browser Firefox dapat mulai membuat favicon untuk situs web mereka dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Untuk mulai mendesain favicon, buka tab browser

2. Masukkan alamat situs web

3. Klik kanan di dalam browser yang terbuka di situs web

4. Pilih 'Lihat Halaman Sebagai'

5. Pilih tab yang bertuliskan Media

6. Tindakan ini akan mengisi tab dengan logo favicon

7. Gulir daftar favicon yang terbuka

8. Pilih logo pilihan Anda dan klik 'Save As'

9. Nikmati favicon browser baru Anda

Pengguna yang membuat logo favicon untuk situs blog WordPress dapat melakukannya setidaknya dalam tiga cara. Mereka dapat menggunakan generator favicon WordPress untuk menambahkan logo ke situs web mereka selama penyiapan.

Mereka juga dapat menggunakan plugin WordPress untuk menghasilkan favicon secara otomatis. Desainer dapat memilih plugin seperti RealFavicon Generator, All in One Favicon, atau Fresh Favicon. Plugin ini dengan mudah menghasilkan logo situs web selama penyiapan. Namun, plugin harus tetap aktif agar favicon situs web tetap berfungsi. Desainer yang menginginkan kontrol lebih besar atas situs web mereka dapat memilih untuk menginstal favicon secara manual dengan menulis kode untuk membuatnya lebih unik.

Favicon mana yang saya butuhkan?

Favicon situs web adalah alat browser visual kecil namun penting yang meningkatkan branding online. Meskipun memiliki piksel kecil, favicon meningkatkan pengalaman pengunjung situs web secara besar-besaran! Sebagian besar pengguna browser hampir tidak memperhatikan logo kecil ini di tab browser alamat mereka di layar. Namun, jika favicon ini tidak ada, pengalaman pengguna mereka di situs web dan bookmark akan sangat membingungkan. Karena logo browser ini merupakan elemen penting dalam mendesain web, favicon mana yang saya perlukan?

Ukuran diperhitungkan

Saat mendesain favicon, yang terbaik adalah menjaga pikselnya pada ukuran yang wajar untuk memungkinkan ruang. Ukuran favicon yang paling efektif menampilkan logo kecil namun dapat dibaca yang memiliki ruang yang cukup di dalam tab browser. Ukuran favicon yang diterima secara umum berkisar dari 16 x 16 hingga 24 x 24 piksel. Pada perangkat dengan layar retina, ukuran favicon piksel berukuran 32 x32, 48 x48, atau 64 x64 adalah yang paling optimal. Layar retina memiliki resolusi tinggi, sehingga kualitas favicon harus cukup tajam untuk dilihat dengan nyaman. Ukuran piksel favicon yang dipilih akan menambah atau mengurangi estetika keseluruhan situs web Anda.

Tetap Sederhana

Desainer memulai dengan versi dasar atau sederhana dari logo perusahaan dalam membuat favicon. Meskipun menambahkan elemen desain dekorasi mewah ke favicon Anda mungkin menggoda, tahan keinginan itu! Mendesain terlalu banyak hiasan dapat memengaruhi ukuran piksel dan mengurangi ruang yang tersedia untuk favicon dalam tab browser. Idealnya, logo favicon harus memiliki jumlah ruang yang tepat di dalam tab browser untuk memastikan keterbacaan maksimum. Logo merek yang sederhana, bersih, namun dapat dikenali membuat lebih banyak dampak daripada favicon yang terlalu dekoratif dan nyaris tidak terbaca.

Tambahkan Beberapa Warna

Pilih warna yang berani, cerah, dan mudah dibedakan saat membuat favicon untuk situs web Anda. Praktik terbaik adalah meminta desainer favicon memulai dengan warna yang menarik dan tajam. Desainer ini dapat memilih warna favicon yang melengkapi atau kontras dengan latar belakang browser. Jika tidak yakin, gunakan roda warna untuk memilih warna yang paling estetis untuk desain favicon Anda.

Garis bawah

Favicon penting untuk ditempatkan di situs web karena tidak hanya membuatnya lebih mudah dikenali tetapi juga memberikan keindahan ekstra dan menyediakan navigasi yang tepat. Jika Anda memerlukan bantuan untuk melakukan ini tanpa pengkodean, Anda selalu dapat menghubungi AppMaster – tim ahli dan platform tanpa kode untuk membuat hidup Anda lebih mudah.