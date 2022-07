조직화가 중요한 세상에서 우리는 종종 사물, 아이디어, 심지어 사람까지 구분하여 이해합니다. 데이터를 깔끔하게 정리하면 사용자가 정보를 찾고, 저장하고, 이해하는 데 도움이 되는 디지털 세계도 마찬가지입니다. 우리는 앱, 장치 및 웹 사이트를 통해 수많은 소스에서 매일 엄청난 양의 정보를 다운로드하고 사용합니다. 이러한 온라인 앱, 장치 및 웹 사이트는 뉴스 매체, 교육 블로그, 비디오, 소셜 미디어 및 전자 상거래 플랫폼의 정보를 제공합니다. 또한 이메일, 파일 공유 및 인스턴트 메시징 플랫폼을 통해 전 세계의 많은 개인과 실시간으로 통신합니다.

이 모든 정보를 온라인으로 정리하는 것은 우리가 매일 쏟아지는 데이터를 처리하거나 이해하는 데 필수적입니다. 다행히도 가상 화면을 통해 들어오는 정보의 홍수에 압도될 필요는 없습니다. 인터넷 브라우저를 통해 쉽게 액세스할 수 있는 이 정보는 쉽게 인식할 수 있는 가상 브랜딩으로 구성할 수 있습니다. 이 온라인 브랜딩은 사용자가 월드와이드 웹의 가상 거리를 탐색할 때 안내하는 데 도움이 되는 거리 표지판에 비유할 수 있습니다. 우리는 이것을 "가상 거리 표지판", Favicon이라고 부릅니다. 이 5분짜리 기사는 웹사이트 디자이너가 온라인 방문자의 경험을 향상시키기 위해 올바른 파비콘을 선택하는 방법을 탐구합니다.

귀하의 웹사이트에 대한 파비콘의 역할은 무엇입니까?

'파비콘'은 '즐겨찾기 + 아이콘'의 줄임말이다. 파비콘은 각 웹사이트 주소 옆에 있는 작고 눈에 띄지 않는 브라우저 기호를 나타냅니다. 파비콘은 웹사이트 주소의 브라우저 탭 왼쪽에 나타나는 작은 아이콘, 기호 또는 로고입니다.

웹사이트와 책갈피 페이지에 단순한 로고로 표시됩니다. 파비콘은 쉽게 식별할 수 있는 브랜딩을 생성하며 중요한 웹 디자인 요소입니다. 기본적으로 파비콘은 웹 페이지 또는 책갈피 주소의 단축 버전입니다. 브라우저 탭에 웹사이트 로고 또는 아이콘으로 표시되는 파비콘은 SVG, ICO 및 PNG 이미지 형식으로 제공되며 독특한 사각형 모양을 가지고 있습니다. PNG 형식은 가장 접근하기 쉬운 파일 형식이자 가장 작은 크기이기 때문에 여전히 널리 사용됩니다.

Favicon을 갖는 것이 웹사이트에 중요한 이유는 무엇입니까?

비주얼 브랜딩

파비콘은 회사 로고의 단순화된 버전으로 나타날 수 있으며 웹사이트의 전체 브랜딩의 확장으로 사용될 수 있습니다. 웹사이트 또는 페이지 브라우저 탭에 파비콘을 추가하면 온라인에서 일관된 브랜드 이미지가 향상됩니다. 디자인 관점에서 웹 사이트 브라우저 탭 또는 사이트 책갈피에 일치하는 파비콘 로고가 나타날 때 웹 사이트 테마가 사용자에게 보다 일관되고 응집력 있게 나타납니다.

신뢰를 쌓다

브라우저 로고 또는 파비콘은 온라인 방문자에게 그들이 합법적이고 신뢰할 수 있는 웹사이트에 있다는 것을 확신시켜줍니다. 파비콘은 전자 상거래, 은행 업무, 의료 및 기타 기밀 데이터를 용이하게 하는 웹사이트 브라우저에 특히 중요합니다. 많은 온라인 사기 및 사기성 웹 페이지는 사용자를 혼란스럽게 하고 속이도록 특별히 설계되었습니다. 비즈니스 브라우저 탭에 파비콘을 추가하면 사용자가 더 안전하게 느끼고 브랜드에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다. 이러한 확신은 그들이 귀하의 웹사이트를 방문하고 상호작용하고, 거래를 수행하고, 사이트 책갈피를 저장하도록 장려할 것입니다.

사이트 탐색

브라우저 디자인에서 인식 가능한 파비콘을 디자인하면 사이트 방문자의 경험이 향상됩니다. 이 사이트 로고는 방문자가 브라우저 화면의 작은 파비콘을 보고 어떤 웹사이트에 있는지 쉽게 알 수 있도록 도와줍니다. Favicon은 또한 브라우저의 책갈피 탭에서 사이트 정보를 쉽게 저장하고 검색할 수 있도록 도와줍니다. 파비콘으로 브라우저를 빠르게 식별하는 기능은 사용자가 웹사이트를 더 쉽게 탐색하는 데 도움이 됩니다.

2022년에 파비콘을 어떻게 추가할 수 있습니까?

2022년에는 웹사이트 브라우저 탭에 추가할 파비콘 디자인이 더욱 간소화되었습니다. 사용자가 고유한 파비콘을 디자인할 수 있도록 다양한 방법과 웹 도구를 사용할 수 있습니다. Firefox 브라우저 사용자는 다음 단계에 따라 웹사이트용 파비콘 생성을 시작할 수 있습니다.

1. 파비콘 디자인을 시작하려면 브라우저 탭을 엽니다.

2. 웹사이트 주소 입력

3. 웹사이트의 열려 있는 브라우저 내에서 오른쪽 클릭

4. '페이지 보기'를 선택합니다.

5. 미디어라는 탭을 선택합니다.

6. 이 작업은 탭을 파비콘 로고로 채웁니다.

7. 열려 있는 파비콘 목록을 스크롤합니다.

8. 원하는 로고를 선택하고 '다른 이름으로 저장'을 클릭합니다.

9. 새로운 브라우저 파비콘을 즐기세요

WordPress 블로그 사이트용 favicon 로고를 만드는 사용자는 최소한 세 가지 방법으로 그렇게 할 수 있습니다. 설정하는 동안 WordPress 파비콘 생성기를 사용하여 웹사이트에 로고를 추가할 수 있습니다.

또한 WordPress 플러그인을 사용하여 자동으로 파비콘을 생성할 수도 있습니다. 디자이너는 RealFavicon Generator, All in One Favicon 또는 Fresh Favicon과 같은 플러그인을 선택할 수 있습니다. 이 플러그인은 설정하는 동안 웹사이트 로고를 쉽게 생성합니다. 그러나 웹사이트 파비콘이 계속 작동하려면 플러그인이 활성 상태를 유지해야 합니다. 웹사이트에 대한 더 많은 제어를 원하는 디자이너는 파비콘을 더 독특하게 만드는 코드를 작성하여 수동으로 파비콘을 설치하도록 선택할 수 있습니다.

어떤 파비콘이 필요합니까?

웹사이트 파비콘은 작지만 온라인 브랜딩을 향상시키는 중요한 시각적 브라우저 도구입니다. 작은 픽셀을 가지고 있지만 파비콘은 웹사이트 방문자의 경험을 크게 향상시킵니다! 대부분의 브라우저 사용자는 화면의 주소 브라우저 탭에서 이러한 작은 로고를 거의 눈치채지 못합니다. 그러나 이러한 파비콘이 없으면 웹사이트와 책갈피에 대한 사용자 경험이 매우 혼란스러울 것입니다. 이러한 브라우저 로고는 웹 디자인의 중요한 요소이므로 어떤 파비콘이 필요합니까?

크기 문제

파비콘을 디자인할 때 공간을 허용하기 위해 적절한 크기로 픽셀을 유지하는 것이 가장 좋습니다. 가장 효과적인 파비콘 크기는 브라우저 탭 내에 충분한 공간이 있는 작지만 읽을 수 있는 로고를 특징으로 합니다. 일반적으로 허용되는 파비콘 크기는 16 x 16 ~ 24 x 24픽셀입니다. 레티나 스크린이 있는 장치에서 파비콘 크기는 32 x32, 48 x48 또는 64 x64 크기 픽셀이 가장 최적입니다. Retina 화면은 고해상도이므로 파비콘의 품질은 편안하게 볼 수 있을 정도로 선명해야 합니다. 파비콘 픽셀의 선택한 크기는 웹사이트의 전반적인 미학을 추가하거나 축소합니다.

간단하게 유지

디자이너는 파비콘을 만들 때 회사 로고의 기본 또는 단순화된 버전으로 시작합니다. 파비콘에 멋진 데코 디자인 요소를 추가하는 것이 유혹적일 수 있지만 그 충동을 억누르십시오! 너무 많은 장식을 디자인하면 픽셀 크기에 영향을 미치고 브라우저 탭 내에서 파비콘에 사용할 수 있는 공간이 줄어들 수 있습니다. 이상적으로, 파비콘 로고는 최대 가독성을 보장하기 위해 브라우저 탭 내에 적절한 공간이 있어야 합니다. 단순하고 깨끗하지만 알아볼 수 있는 브랜드 로고는 지나치게 장식적이고 거의 읽을 수 없는 파비콘보다 더 큰 영향을 미칩니다.

색상 추가

웹 사이트용 파비콘을 만들 때 대담하고 밝고 쉽게 구별할 수 있는 색상을 선택하십시오. 가장 좋은 방법은 파비콘 디자이너가 매력적이고 선명한 색상으로 시작하도록 하는 것입니다. 이러한 디자이너는 브라우저 배경을 보완하거나 대조하는 파비콘 색상을 선택할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 색상환을 사용하여 파비콘 디자인에 가장 미학적으로 만족스러운 색상을 선택하십시오.

결론

Favicon은 웹사이트를 더 잘 알아볼 수 있을 뿐만 아니라 아름다움을 더하고 적절한 탐색을 제공하기 때문에 웹사이트에 배치하는 것이 중요합니다. 코딩 없이 이 작업을 수행하는 데 도움이 필요하면 언제든지 AppMaster에 문의할 수 있습니다. 전문가 팀 및 코드 없는 플랫폼으로 삶을 더 쉽게 만들 수 있습니다.