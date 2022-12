In un mondo in cui l'organizzazione è importante, spesso compartimentiamo oggetti, idee e persino persone per dar loro un senso. Lo stesso vale per il mondo digitale, dove l'organizzazione ordinata dei dati aiuta gli utenti a trovare, archiviare e comprendere le informazioni. Ogni giorno scarichiamo e consumiamo enormi quantità di informazioni da numerose fonti attraverso app, dispositivi e siti web. Queste app, dispositivi e siti web online forniscono informazioni provenienti da notiziari, blog didattici, video, social media e piattaforme di e-commerce. Inoltre, comunichiamo con molte persone in tutto il mondo in tempo reale attraverso e-mail, condivisione di file e piattaforme di messaggistica istantanea.

Mantenere tutte queste informazioni organizzate online è essenziale per elaborare o dare un senso ai dati che ci bombardano quotidianamente. Fortunatamente, non c'è bisogno di farsi sopraffare dalla marea di informazioni che arrivano attraverso i nostri schermi virtuali. Queste informazioni, facilmente accessibili tramite i browser Internet, possono essere organizzate in un marchio virtuale facilmente riconoscibile. Questo branding online può essere paragonato a una segnaletica stradale che aiuta gli utenti a navigare nelle strade virtuali del web. Questi "cartelli stradali virtuali" sono chiamati Favicon. Questo articolo di 5 minuti analizza come i progettisti di siti web possono scegliere le favicon giuste per migliorare l'esperienza dei loro visitatori online.

Qual è il ruolo delle favicon per il vostro sito web?

Il termine "favicons" è una forma abbreviata della frase "favorite + icons". Le favicon si riferiscono a piccoli e impercettibili simboli del browser accanto all'indirizzo di ogni sito web. Una favicon è una piccola icona, un simbolo o un logo che appare a sinistra delle schede del browser dell'indirizzo del sito web.

Appaiono sui siti web e sulle pagine dei segnalibri come semplici loghi. Le favicon creano un marchio facilmente identificabile e sono un importante elemento di web design. In sostanza, i favicon sono versioni abbreviate dell'indirizzo di una pagina web o di un segnalibro, che appaiono nelle schede del browser come logo o icona di un sito web. I favicon sono disponibili nei formati SVG, ICO e PNG e hanno una caratteristica forma quadrata. Il formato PNG è ancora molto utilizzato perché è il più accessibile e di dimensioni ridotte.

Perché avere una Favicon è importante per il vostro sito web?

Marchio visivo

Le favicon possono apparire come una versione semplificata del logo di un'azienda e possono essere utilizzate come estensione del branding generale del sito web. L'aggiunta di favicon nelle schede del browser del sito web o della pagina migliora l'immagine coerente del marchio online. Dal punto di vista del design, il tema del sito web appare più coerente e coeso agli occhi degli utenti quando il logo della favicon appare nelle schede del browser o nei segnalibri del sito.

Creare fiducia

Il logo del browser o la favicon rassicurano i visitatori online che si trovano su un sito web legittimo e affidabile. Le favicon sono particolarmente importanti per i browser di siti web che facilitano il commercio elettronico, le operazioni bancarie, i servizi medici e altri dati riservati. Molte truffe online e pagine web fraudolente sono state progettate appositamente per confondere e ingannare gli utenti. L'aggiunta di favicon alle schede dei browser aziendali aiuta gli utenti a sentirsi più sicuri e a creare fiducia nel vostro marchio. Questa rassicurazione li incoraggerà a visitare e interagire con il vostro sito web, a effettuare transazioni e a salvare i segnalibri del sito.

Navigazione del sito

Disegnare favicon riconoscibili nel design del vostro browser migliorerà l'esperienza dei visitatori del sito. Questi loghi del sito aiutano i visitatori a capire facilmente in quale sito web si trovano, semplicemente guardando la piccola favicon sullo schermo del browser. Le favicon aiutano inoltre a salvare e recuperare facilmente le informazioni sul sito nella scheda segnalibri del browser. La possibilità di identificare rapidamente il browser grazie alla sua favicon aiuta gli utenti a navigare più facilmente nel vostro sito web.

Come si aggiungono le favicon nel 2022?

La progettazione di favicon da aggiungere alle schede del browser del sito web è diventata ancora più semplice nel 2022. Sono disponibili molti metodi e strumenti web per assistere gli utenti nella creazione di favicon uniche. Gli utenti del browser Firefox possono iniziare a creare favicon per i loro siti web seguendo i passaggi indicati di seguito:

1. Per iniziare a progettare le favicon, aprire la scheda del browser

2. Inserire l'indirizzo del sito web

3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul sito Web aperto nel browser

4. Selezionare "Visualizza pagina con nome".

5. Selezionare la scheda Media

6. Questa azione popolerà la scheda con i loghi delle favicon.

7. Scorrere l'elenco delle favicon aperte

8. Selezionare il logo preferito e fare clic su "Salva con nome".

9. Godetevi la vostra nuova favicon del browser

Gli utenti che creano favicon per i siti di blog WordPress possono farlo in almeno tre modi. Possono utilizzare i generatori di favicon di WordPress per aggiungere i loghi ai loro siti web durante la configurazione.

Possono anche utilizzare un plugin di WordPress per generare automaticamente la favicon. I progettisti possono scegliere plugin come RealFavicon Generator, All in One Favicon o Fresh Favicon. Questi plugin generano facilmente i loghi del sito web durante la configurazione. Tuttavia, il plugin deve rimanere attivo per mantenere le favicon del sito web funzionanti. I progettisti che desiderano un maggiore controllo sui propri siti web possono scegliere di installare manualmente le favicon scrivendo del codice per renderle più uniche.

Di quali favicon ho bisogno?

Le favicon dei siti web sono piccoli ma importanti strumenti visivi del browser che migliorano il branding online. Sebbene abbiano pixel minuscoli, le favicon migliorano notevolmente l'esperienza dei visitatori di un sito web! La maggior parte degli utenti dei browser non nota quasi questi piccoli loghi nelle schede degli indirizzi del browser sullo schermo. Tuttavia, se questi favicon non ci fossero, la loro esperienza d'uso sui siti web e sui segnalibri sarebbe molto confusa. Poiché questi loghi del browser sono un elemento importante del web design, di quali favicon ho bisogno?

Le dimensioni sono importanti

Quando si progettano le favicon, è meglio mantenere i loro pixel a una dimensione ragionevole per consentire lo spazio. Le favicon più efficaci sono caratterizzate da loghi piccoli ma leggibili, con spazio sufficiente all'interno della scheda del browser. Le dimensioni delle favicon generalmente accettate vanno da 16 x 16 a 24 x 24 pixel. Sui dispositivi con schermi retina, le favicon di dimensioni 32 x32, 48 x48 o 64 x64 pixel sono ottimali. Gli schermi retina sono ad alta risoluzione, quindi la qualità delle favicon deve essere sufficientemente nitida da consentire una visione confortevole. Il dimensionamento dei pixel delle favicon aggiunge o toglie valore all'estetica complessiva del sito web.

Mantenere la semplicità

Per creare le favicon, i designer partono da una versione base o semplificata del logo aziendale. Anche se l'aggiunta di elementi decorativi fantasiosi alle vostre favicon potrebbe essere allettante, resistete all'impulso! Un numero eccessivo di abbellimenti può influire sulla dimensione dei pixel e ridurre lo spazio disponibile per le favicon all'interno della scheda del browser. Idealmente, i loghi delle favicon dovrebbero avere la giusta quantità di spazio all'interno delle schede del browser per garantire la massima leggibilità. Loghi di marca semplici, puliti e riconoscibili hanno un impatto maggiore rispetto a favicon troppo decorative e poco leggibili.

Aggiungete un po' di colore

Quando create le favicon per il vostro sito web, optate per colori vivaci, brillanti e facilmente distinguibili. La prassi migliore è che i designer di favicon inizino con colori attraenti e nitidi. Questi designer possono scegliere i colori delle favicon che si integrano o contrastano con lo sfondo del browser. Se non siete sicuri, utilizzate una ruota dei colori per selezionare i colori esteticamente più gradevoli per il design delle favicon.

In conclusione

La favicon è importante da inserire nel sito web perché non solo lo renderà più riconoscibile, ma darà anche una maggiore bellezza e fornirà una navigazione adeguata. Se avete bisogno di aiuto per farlo senza codificare, potete sempre rivolgervi ad AppMaster: un team di esperti e una piattaforma no-code per semplificarvi la vita.