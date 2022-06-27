Düzenlemenin önemli olduğu bir dünyada, genellikle nesneleri, fikirleri ve hatta insanları anlamlandırmak için bölümlere ayırırız. Aynısı, verileri düzgün bir şekilde düzenlemenin kullanıcıların bilgileri bulmasına, depolamasına ve anlamasına yardımcı olduğu dijital dünya için de geçerlidir. Uygulamalarımız, cihazlarımız ve web sitelerimiz aracılığıyla çok sayıda kaynaktan günlük olarak büyük miktarda bilgi indiriyor ve tüketiyoruz. Bu çevrimiçi uygulamalar, cihazlar ve web siteleri, haber kaynaklarından, eğitici bloglardan, videolardan, sosyal medyadan ve e-ticaret platformlarından bilgi sağlar. Ek olarak, e-posta, dosya paylaşımı ve anlık mesajlaşma platformları aracılığıyla dünya çapında birçok kişiyle gerçek zamanlı iletişim kuruyoruz.

Tüm bu bilgileri çevrimiçi olarak organize etmek, günlük olarak bombardımana tutulduğumuz verileri işlemek veya anlamlandırmak için çok önemlidir. Neyse ki, sanal ekranlarımızdan gelen bilgi seliyle boğulmaya gerek yok. İnternet tarayıcıları aracılığıyla kolayca erişilebilen bu bilgiler, kolayca tanınabilir sanal markalar halinde düzenlenebilir. Bu çevrimiçi marka bilinci oluşturma, kullanıcıları dünya çapındaki web'in sanal sokaklarında gezinirken yönlendirmeye yardımcı olan sokak tabelalarına benzetilebilir. Biz bunlara "sanal sokak işaretleri", Favicons diyoruz. Bu 5 dakikalık makale, web sitesi tasarımcılarının çevrimiçi ziyaretçilerinin deneyimini geliştirmek için doğru favori simgeleri nasıl seçebileceklerini araştırıyor.

Web Siteniz İçin Favicon'ların Rolü Nedir?

'Favicons' kelimesi, "favori + simgeler" ifadesinin kısaltılmış halidir. Favicons, her bir web sitesi adresinin yanında küçük, fark edilmeyen tarayıcı sembollerini ifade eder. Favicon, web sitesi adresinin tarayıcı sekmelerinin solunda görünen küçük bir simge, sembol veya logodur.

Web sitelerinde ve yer imi sayfalarında basit logolar olarak görünürler. Favicons, kolayca tanımlanabilir marka oluşturur ve önemli bir web tasarım öğesidir. Esasen favori ikonları, bir web sayfasının veya yer imi adresinin kısaltılmış versiyonlarıdır; tarayıcı sekmelerinde web sitesi logoları veya simgeleri olarak görünen. Favori simgeler SVG, ICO ve PNG resim biçimlerinde mevcuttur ve belirgin bir kare şekline sahiptir. PNG formatı, en erişilebilir dosya formatı ve en küçük boyut olduğu için hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Favicon'a Sahip Olmak Web Siteniz İçin Neden Önemli?

Görsel Markalama

Favicons, bir şirket logosunun basitleştirilmiş bir versiyonu olarak görünebilir ve web sitesinin genel markasının bir uzantısı olarak kullanılabilir. Web sitenize veya sayfa tarayıcı sekmelerinize sık kullanılanlar eklemek, çevrimiçi olarak tutarlı marka imajını geliştirir. Tasarım açısından bakıldığında, web sitesi tarayıcı sekmelerinde veya site yer imlerinde eşleşen bir favicon logosu göründüğünde, web sitesi teması kullanıcılara daha tutarlı ve uyumlu görünür.

Güven oluşturmak

Tarayıcı logonuz veya site simgeniz, çevrimiçi ziyaretçilere meşru ve güvenilir bir web sitesinde olduklarına dair güvence verir. Favicons, e-ticaret, bankacılık, tıbbi ve diğer gizli verileri kolaylaştıran web sitesi tarayıcıları için özellikle önemlidir. Birçok çevrimiçi dolandırıcılık ve dolandırıcılık amaçlı web sayfası, özellikle kullanıcıları şaşırtmak ve kandırmak için tasarlanmıştır. İş tarayıcı sekmelerine sık kullanılanlar eklemek, kullanıcıların kendilerini daha güvende hissetmelerine ve markanıza güven duymalarına yardımcı olur. Bu güvence, onları web sitenizi ziyaret etmeye ve web sitenizle etkileşime girmeye, işlem yapmaya ve site yer imlerini kaydetmeye teşvik edecektir.

site navigasyonu

Tarayıcı tasarımınızda tanınabilir sık kullanılanlar tasarlayın, site ziyaretçilerinin deneyimini geliştirecektir. Bu site logoları, ziyaretçilerin tarayıcı ekranındaki küçük favicon'a bakarak hangi web sitesinde olduklarını kolayca görmelerine yardımcı olur. Favicons ayrıca, tarayıcının yer imleri sekmesinde site bilgilerini kolayca kaydetmelerine ve almalarına yardımcı olur. Tarayıcıyı favicon ile hızlı bir şekilde tanımlama yeteneği, kullanıcıların web sitenizde daha kolay gezinmesine yardımcı olur.

2022'de Nasıl Favicons Ekleyebilirim?

Web sitesi tarayıcı sekmelerine eklenecek favori simgeleri tasarlamak 2022'de daha da basitleştirildi. Kullanıcılara benzersiz favori simgeler tasarlamalarında yardımcı olmak için birçok farklı yöntem ve web aracı mevcuttur. Firefox tarayıcı kullanıcıları, aşağıdaki adımları izleyerek web siteleri için sık kullanılanlar oluşturmaya başlayabilir:

1. Favori simgeleri tasarlamaya başlamak için tarayıcı sekmesini açın

2. Web sitesi adresini girin

3. Web sitesinin açık tarayıcısında sağa tıklayın

4. 'Sayfayı Farklı Görüntüle'yi seçin

5. Medya yazan sekmeyi seçin

6. Bu eylem, sekmeyi favicon logolarıyla dolduracaktır

7. Açık olan favoriler listesinde gezinin

8. Tercih ettiğiniz logoyu seçin ve 'Farklı Kaydet'i tıklayın

9. Yeni tarayıcı favicon'unuzun keyfini çıkarın

WordPress blog siteleri için favicon logoları oluşturan kullanıcılar bunu en az üç şekilde yapabilir. Kurulum sırasında web sitelerine logo eklemek için WordPress favicon oluşturucularını kullanabilirler.

Favicon'u otomatik olarak oluşturmak için bir WordPress eklentisi de kullanabilirler. Tasarımcılar, RealFavicon Jeneratör, Hepsi Bir Arada Favicon veya Fresh Favicon gibi eklentileri seçebilir. Bu eklentiler, kurulum sırasında kolayca web sitesi logoları oluşturur. Ancak, web sitesi favicon'larının çalışır durumda kalması için eklentinin etkin kalması gerekir. Web siteleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen tasarımcılar, onları daha benzersiz kılmak için kod yazarak favicon'ları manuel olarak yüklemeyi seçebilirler.

Hangi Favicon'lara İhtiyacım Var?

Web sitesi favicon'ları, çevrimiçi markalaşmayı geliştiren küçük ama önemli görsel tarayıcı araçlarıdır. Küçük piksellere sahip olmalarına rağmen faviconlar, web sitesi ziyaretçilerinin deneyimini büyük ölçüde geliştirir! Çoğu tarayıcı kullanıcısı, ekrandaki adres tarayıcı sekmelerinde bu küçük logoları neredeyse hiç fark etmez. Ancak, bu favori simgeler orada olmasaydı, web sitelerindeki ve yer imlerindeki kullanıcı deneyimleri çok kafa karıştırıcı olurdu. Bu tarayıcı logoları web tasarımının önemli bir unsuru olduğundan, hangi sık kullanılan simgelere ihtiyacım var?

Boyut Önemlidir

Favicon'ları tasarlarken, piksellerini alan sağlamak için makul bir boyutta tutmak en iyisidir. En etkili favicon boyutları, tarayıcı sekmesinde yeterli alana sahip küçük ama okunaklı logolara sahiptir. Genel olarak kabul edilen favicon boyutları 16 x 16 ile 24 x 24 piksel arasında değişir. Retina ekranlı cihazlarda 32 x32, 48 x48 veya 64 x64 piksellik favicon boyutları en uygunudur. Retina ekranlar yüksek çözünürlüklüdür, bu nedenle favicon'ların kalitesi rahatça görülebilecek kadar keskin olmalıdır. Favicon piksellerinin seçilen boyutu, web sitenizin genel estetiğini artıracak veya azaltacaktır.

Basit tutun

Tasarımcılar, favori simgeleri oluşturmaya şirket logosunun basit veya basitleştirilmiş bir versiyonuyla başlar. Favorilerinize süslü dekor tasarım öğeleri eklemek cazip gelse de, bu dürtüye direnin! Çok fazla süsleme tasarlamak piksel boyutunu etkileyebilir ve tarayıcı sekmesindeki favori simgeleri için kullanılabilir alanı azaltabilir. İdeal olarak, favicon logoları, maksimum okunabilirliği sağlamak için tarayıcı sekmelerinde doğru miktarda alana sahip olmalıdır. Basit, temiz ancak tanınabilir marka logoları, aşırı dekoratif, zar zor okunan bir favicon'dan daha fazla etki yaratır.

Biraz Renk Ekle

Web siteniz için sık kullanılan simgeler oluştururken cesur, parlak ve kolayca ayırt edilebilen renkleri tercih edin. En iyi uygulama, favicon tasarımcılarının çekici, keskin renklerle başlamasıdır. Bu tasarımcılar, tarayıcı arka planını tamamlayan veya kontrast oluşturan favicon renkleri seçebilir. Emin değilseniz, favicon tasarımlarınız için estetik açıdan en hoş renkleri seçmek için bir renk tekerleği kullanın.

Alt çizgi

Favicon'un sitede yer alması, siteyi daha tanınır kılmakla kalmayıp, ekstra güzellik ve doğru gezinmeyi de sağlayacağı için önemlidir. Bunu kodlamadan yapmak için yardıma ihtiyacınız varsa, hayatınızı kolaylaştırmak için uzman bir ekip ve kodsuz bir platform olan AppMaster ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.