In einer Welt, in der Ordnung wichtig ist, unterteilen wir Objekte, Ideen und sogar Menschen oft in verschiedene Kategorien, um ihnen einen Sinn zu geben. Das Gleiche gilt für die digitale Welt, in der die übersichtliche Organisation von Daten den Benutzern hilft, Informationen zu finden, zu speichern und zu verstehen. Wir laden täglich riesige Mengen an Informationen aus zahlreichen Quellen über unsere Apps, Geräte und Websites herunter und konsumieren sie. Diese Online-Apps, -Geräte und -Websites bieten Informationen aus Nachrichten, Lehrblogs, Videos, sozialen Medien und E-Commerce-Plattformen. Darüber hinaus kommunizieren wir mit vielen Menschen weltweit in Echtzeit über E-Mail, Dateifreigabe und Instant-Messaging-Plattformen.

All diese Informationen online zu organisieren, ist unerlässlich, um die Daten, mit denen wir täglich bombardiert werden, zu verarbeiten oder zu verstehen. Glücklicherweise gibt es keinen Grund, von der Informationsflut, die über unsere virtuellen Bildschirme hereinbricht, überwältigt zu werden. Diese Informationen, auf die man über Internet-Browser leicht zugreifen kann, lassen sich in ein leicht erkennbares virtuelles Branding einordnen. Dieses Online-Branding kann mit Straßenschildern verglichen werden, die den Nutzern bei der Navigation durch die virtuellen Straßen des World Wide Web den Weg weisen. Wir nennen diese "virtuellen Straßenschilder" Favicons. In diesem 5-Minuten-Artikel erfahren Sie, wie Website-Designer die richtigen Favicons auswählen können, um das Erlebnis ihrer Online-Besucher zu verbessern.

Welche Rolle spielen Favicons für Ihre Website?

Das Wort "Favicons" ist eine verkürzte Form des Ausdrucks "Favorit + Icons". Favicons sind winzige, unauffällige Browsersymbole neben jeder Website-Adresse. Ein Favicon ist ein kleines Icon, Symbol oder Logo, das links neben den Browser-Tabs der Website-Adresse erscheint.

Sie erscheinen auf Websites und Lesezeichenseiten als einfache Logos. Favicons schaffen ein leicht erkennbares Branding und sind ein wichtiges Element des Webdesigns. Im Wesentlichen sind Favicons verkürzte Versionen einer Website- oder Lesezeichenadresse, die in Browser-Tabs als Website-Logos oder -Symbole erscheinen. Favicons sind in den Bildformaten SVG, ICO und PNG erhältlich und haben eine charakteristische quadratische Form. Das PNG-Format ist immer noch weit verbreitet, da es das zugänglichste Dateiformat ist und die kleinste Größe hat.

Warum ist ein Favicon wichtig für Ihre Website?

Visuelles Branding

Favicons können als vereinfachte Version eines Firmenlogos erscheinen und als Erweiterung des allgemeinen Brandings der Website verwendet werden. Durch das Hinzufügen von Favicons auf Ihrer Website oder in den Browser-Tabs wird das konsistente Markenimage online gestärkt. Aus gestalterischer Sicht erscheint das Website-Thema den Nutzern konsistenter und kohärenter, wenn ein passendes Favicon-Logo in den Website-Browser-Tabs oder Site-Lesezeichen erscheint.

Vertrauen schaffen

Ihr Browser-Logo oder Favicon gibt Online-Besuchern die Gewissheit, dass sie sich auf einer seriösen und vertrauenswürdigen Website befinden. Favicons sind besonders wichtig für Website-Browser, die E-Commerce, Bankgeschäfte, medizinische und andere vertrauliche Daten ermöglichen. Viele Online-Betrügereien und betrügerische Webseiten wurden speziell entwickelt, um Benutzer zu verwirren und zu täuschen. Durch das Hinzufügen von Favicons zu Browser-Tabs für Unternehmen fühlen sich die Nutzer sicherer und gewinnen Vertrauen in Ihre Marke. Diese Sicherheit ermutigt sie, Ihre Website zu besuchen und mit ihr zu interagieren, Transaktionen durchzuführen und Lesezeichen zu speichern.

Website-Navigation

Die Gestaltung von erkennbaren Favicons in Ihrem Browserdesign verbessert die Erfahrung der Website-Besucher. Anhand dieser Website-Logos können Besucher leicht erkennen, auf welcher Website sie sich befinden, indem sie einfach auf das kleine Favicon auf dem Browserbildschirm schauen. Favicons helfen ihnen auch beim einfachen Speichern und Abrufen von Website-Informationen in der Lesezeichen-Registerkarte des Browsers. Die Möglichkeit, den Browser anhand seines Favicons schnell zu identifizieren, erleichtert den Nutzern die Navigation auf Ihrer Website.

Wie kann ich Favicons im Jahr 2022 hinzufügen?

Die Gestaltung von Favicons, die den Browser-Tabs einer Website hinzugefügt werden können, ist im Jahr 2022 noch einfacher geworden. Viele verschiedene Methoden und Webtools stehen zur Verfügung, um Benutzer bei der Gestaltung einzigartiger Favicons zu unterstützen. Benutzer des Firefox-Browsers können mit der Erstellung von Favicons für ihre Websites beginnen, indem sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Um mit der Gestaltung von Favicons zu beginnen, öffnen Sie die Browser-Registerkarte

2. Geben Sie die Adresse der Website ein

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den geöffneten Browser der Website

4. Wählen Sie "Seite anzeigen als".

5. Wählen Sie die Registerkarte "Medien".

6. Durch diese Aktion wird die Registerkarte mit Favicon-Logos gefüllt

7. Blättern Sie durch die Liste der geöffneten Favicons

8. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Logo und klicken Sie auf "Speichern unter".

9. Genießen Sie Ihr neues Browser-Favicon

Benutzer, die Favicon-Logos für WordPress-Blogseiten erstellen, können dies auf mindestens drei Arten tun. Sie können WordPress-Favicon-Generatoren verwenden, um ihren Websites während der Einrichtung Logos hinzuzufügen.

Sie können auch ein WordPress-Plugin verwenden, um das Favicon automatisch zu generieren. Designer können Plugins wie RealFavicon Generator, All in One Favicon oder Fresh Favicon wählen. Diese Plugins generieren Website-Logos ganz einfach während der Einrichtung. Allerdings muss das Plugin aktiv bleiben, damit die Website-Favicons funktionieren. Designer, die mehr Kontrolle über ihre Websites wünschen, können Favicons manuell installieren, indem sie Code schreiben, um sie einzigartiger zu machen.

Welche Favicons benötige ich?

Website-Favicons sind kleine, aber wichtige visuelle Browser-Tools, die das Online-Branding verbessern. Obwohl sie nur winzige Pixel haben, verbessern Favicons das Erlebnis der Website-Besucher in hohem Maße! Die meisten Browser-Benutzer bemerken diese kleinen Logos in ihren Adressbrowser-Tabs auf dem Bildschirm kaum. Wären diese Favicons jedoch nicht vorhanden, wäre die Benutzererfahrung auf Websites und in Lesezeichen sehr verwirrend. Da diese Browser-Logos ein wichtiges Element des Webdesigns sind, welche Favicons brauche ich?

Die Größe ist wichtig

Bei der Gestaltung von Favicons ist es am besten, die Pixelgröße angemessen zu halten, um Platz zu schaffen. Die effektivsten Favicon-Größen zeichnen sich durch kleine, aber gut lesbare Logos aus, die ausreichend Platz innerhalb der Browser-Registerkarte haben. Allgemein akzeptierte Favicon-Größen reichen von 16 x 16 bis 24 x 24 Pixel. Auf Geräten mit Retina-Bildschirmen sind Favicon-Größen von 32 x 32, 48 x 48 oder 64 x 64 Pixeln am besten geeignet. Retina-Bildschirme haben eine hohe Auflösung, daher sollte die Qualität der Favicons scharf genug sein, um sie bequem zu sehen. Die gewählte Größe der Favicon-Pixel wirkt sich auf die Gesamtästhetik Ihrer Website aus oder beeinträchtigt sie.

Einfach halten

Designer beginnen bei der Erstellung von Favicons mit einer einfachen oder vereinfachten Version des Firmenlogos. Auch wenn es verlockend ist, Ihre Favicons mit ausgefallenen Dekorationselementen zu versehen, sollten Sie diesem Drang widerstehen! Zu viele Verzierungen können die Pixelgröße beeinträchtigen und den verfügbaren Platz für Favicons in der Browser-Registerkarte verringern. Idealerweise sollten Favicon-Logos den richtigen Platz innerhalb der Browser-Tabs haben, um maximale Lesbarkeit zu gewährleisten. Einfache, saubere und dennoch erkennbare Markenlogos machen mehr Eindruck als ein übermäßig dekoratives, kaum lesbares Favicon.

Fügen Sie etwas Farbe hinzu

Wählen Sie kräftige, helle, leicht erkennbare Farben, wenn Sie Favicons für Ihre Website erstellen. Am besten ist es, wenn die Favicon-Designer mit attraktiven, kräftigen Farben beginnen. Diese Designer können Favicon-Farben wählen, die den Browser-Hintergrund ergänzen oder kontrastieren. Wenn Sie unsicher sind, verwenden Sie ein Farbrad, um die ästhetisch ansprechendsten Farben für Ihre Favicon-Designs auszuwählen.

Die Quintessenz

Ein Favicon ist wichtig für die Website, da es nicht nur den Wiedererkennungswert erhöht, sondern auch für zusätzliche Schönheit sorgt und eine gute Navigation ermöglicht. Wenn Sie Hilfe benötigen, um dies ohne Kodierung zu tun, können Sie sich jederzeit an AppMaster wenden - ein Expertenteam und eine No-Code-Plattform, die Ihnen das Leben leichter macht.